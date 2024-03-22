ЦБ РФ в текущем году второй раз подряд сохраняет учетную ставку на уровне 16 процентов

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ЦБ РФ в текущем году второй раз подряд сохраняет учетную ставку на уровне 16 процентов

После череды повышений ключевой ставки в прошлом году, в 2024-м ЦБ РФ уже второй раз подряд сохраняет показатель на уровне 16%.

Напомним, что повышение учетной ставки регулятором началось в июле 2023 года из-за резкого ускорения темпов роста инфляции. В итоге, до декабря базовый процент вырос с 7,5% до 16% годовых.

На прошлом, январском заседании ЦБ РФ сохранил ставку на том же уровне. Но по прогнозам ряда аналитиков, она должна была вырасти до 17% в марте из-за роста инфляции в феврале.



Между тем в текущем месяце темп роста цен несколько снизился. В итоге, как заявили в Банке России, было принято решение оставить ключевую ставку на том же уровне.

При этом в пресс-релизе регулятора говорится, что инфляционное давление все еще остается высоким, так как внутренний спрос опережает возможности расширения производства. В то же время регулятор подчеркивает, что проводимая кредитно-денежная политика приносит свои плоды.

Стоит отметить, что рынки довольно нейтрально отреагировали на вышеупомянутую новость. Рубль продолжает торговаться около отметки 93 за доллар.

В свою очередь, российский фондовый рынок находится в боковой тенденции, между уровнями 2900 и 3300. В этом канале он «застрял» еще с августа прошлого года.

Напомним, что в ходе своего ежегодного послания президент РФ Владимир Путин заявлял о планах удвоить капитализацию российского фондового рынка вдвое. Однако по мнению большинства аналитиков, приток капитала в акции отечественных компаний начнется только после снижения ЦБ РФ учетной ставки.

Все дело в том, что из-за ее высокого уровня, сейчас весьма привлекательными выглядят облигации, куда и вкладывают средства частные инвесторы. Кроме того, на довольно высоком уровне сохраняются и ставки по банковским вкладам.

Впрочем, некоторые аналитики считают, что банки после того, как ЦБ уже второй раз не стал поднимать ключевую ставку, могут несколько снизить процент по вкладам. В то же время процент по кредитам до начала смягчения регулятором кредитно-денежной политики, скорее всего, останется неизменным.

Следующее заседание Банка России, в ходе которого будет приниматься решение по ключевой ставке, должно состояться 26 апреля.
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    32 комментария
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    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:09
      При таких громадных кредитных процентах,можно забыть о производстве и о капитализации тем более
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        -2
        Сегодня, 15:13
        кто за кого у нас... ? "свадьба в малиновке" блин.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 15:26
          При таких громадных кредитных процентах,можно забыть о производстве и о капитализации тем более

          У нас учетной ставкой правительство с инфляцией борется... Обычно учётная ставку связана с уровнем инфляции... Вот что утверждает РБК - эксперты считают, что основной причиной сохранения ключевой ставки на прежнем уровне стало замедление уровня инфляции. Так, за неделю с 12 по 18 марта годовая инфляция в России снизилась с 7,6% до 7,58%, следует из данных Минэкономразвития.
          Несмотря на снижение показателя, уровень роста цен по-прежнему остается значительно выше таргета ЦБ в 4%. По мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Алексея Корнева, на этом фоне Центробанк не будет давать сигналов о смягчении монетарной политики, однако прогресс по борьбе с инфляцией стал заметен. ( А кто-нибудь верит, что у нас инфляция 7%...???) am
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            +1
            Сегодня, 15:27
            А кто-нибудь верит, что у нас инфляция 7%...???

            За какой период времени?
            1. Lev_Russia Ранг пользователя
              Lev_Russia
              0
              Сегодня, 15:39
              За какой период времени?

              Обычно берётся за календарный год... hi
          2. U-58 Ранг пользователя
            U-58
            0
            Сегодня, 15:38
            Я не верю. Элементарный пример. Пустяшка- ополаскиватель для рта подорожал в одночасье на 46%.
            Про хлеб, сахар, молоко, бензин писать бессмысленно. Все и так наблюдают и по кошельку чувствуют.
            Да и в промышленности металлы, материалы и изделия из них дорожают просто дико.
            1. Младший рядовой Ранг пользователя
              Младший рядовой
              +1
              Сегодня, 15:52
              Дорожать будет все. Это не Путин с Набиуллиной виноват, это экономическая модель, построенная американцами. Им же надо куда-то девать инфляцию, которая неизбежно возникает при бесконтрольном печатании денег. А весь мир за них платит. Вот при Сталине цены падали. Как же его ненавидят за это.
        2. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          +2
          Сегодня, 15:28
          Я не знаю где снизился рост цен,в продовольственных магазинах цены всё также рвутся в небеса! crying am
        3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 16:26
          Кто бы сомневался... Но, есть один важный нюанс, благодаря такой политике падает курс рубля, что делает прибыльным экспорт и наполняет бюджет, именно поэтому Набиуллину не снимают. Ее действия согласованы на самом верху.
      2. spirit Ранг пользователя
        spirit
        -2
        Сегодня, 15:23
        производстве
        И о строительстве жил площадей, новостройки и так стоят полу-пустые,деньги не отбивают,теперь застройщикам ещё и кредиты обрежут.
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          -1
          Сегодня, 15:24
          Цитата: spirit
          теперь застройщикам ещё и кредиты обрежут.

          Не обрежут .Просто жилье теперь станет мечтой для многих семей .Ценник скаканет
      3. Mazunga Ранг пользователя
        Mazunga
        0
        Сегодня, 15:25
        сдерживают инфляцию ну и продажа валютной выручки помогает посмотрим на июнь-июль там может сдвинут вниз чутка сейчас стали выгодны неожиданно вклады)))ну и корпоративные облигации чучут_))) ток не РОСНАНУ берите там черная дыра сумели создать умельцы wink
      4. Горный стрелок Ранг пользователя
        Горный стрелок
        +1
        Сегодня, 15:43
        Цитата: APASUS
        При таких громадных кредитных процентах,можно забыть о производстве и о капитализации тем более

        Ну что вы. Это только кажется. Производство редко начинается на кредиты, и уж точно не ведется на кредиты. Сам предприниматель, и знаю, о чем пишу. Наоборот. Работа на кредитные деньги с низким процентом позволяет появляться массе предприятий "зомби", которые по факту убыточны, но могут долго перекркдитовываться, десятки лет.
      5. ВасАндр Ранг пользователя
        ВасАндр
        0
        Сегодня, 16:12
        Цитата: APASUS
        можно забыть о производстве и о капитализации тем более

        Вот такая вот стабильность в стране победившего антикоммунизма. А как известно, антикоммунизм однозначно приводит к русофобии
        Как считаете, можно ли считать признаком русофобии приглашение, в том числе и с раздачей гражданства, граждан других стран? Заменяя,тем самым, коренное население, страдающее от нищеты и безработицы.
    2. Суровый_суслик
      Суровый_суслик
      0
      Сегодня, 15:16
      Я так понимаю, что Наибулина, что Сливуянов подчиняются гаранту только формально...
      1. Mazunga Ранг пользователя
        Mazunga
        0
        Сегодня, 15:24
        ЦБ в принципе не подчиняется ни президенту ни СФ ни Госдуме)))это записано в Конституции точнее в той части которую трудовые коллективы пока не просили поправками подвинуть))
        1. Суровый_суслик
          Суровый_суслик
          +1
          Сегодня, 15:30
          Я примерно это и имел в виду, спасибо за разъяснение.
        2. Юра Ранг пользователя
          Юра
          -1
          Сегодня, 16:02
          Цитата: Mazunga
          ЦБ в принципе не подчиняется ни президенту ни СФ ни Госдуме)))это записано в Конституции точнее в той части которую трудовые коллективы пока не просили поправками подвинуть))

          Действующее законодательство четко определяет, кому принадлежит и подчиняется Центробанк России. Сегодня он представляет отдельное юридическое лицо, кредитное учреждение верхнего уровня, имущество и уставной капитал которого находится в собственности государства. Банк ведет независимую политику и отчитывается перед нижней палатой парламента (Государственная Дума), которая утверждает по представлению главы государства председателя. Кроме главы Центрального банка в состав совета директоров входит 14 членов. Они также утверждаются на свои посты Государственной думой на 5 лет, а конкретные кандидатуры предоставляются председателем Центробанка и предварительно согласуются с президентом.
          Кроме этого в состав Центрального банка входит 45 структурных подразделений центрального аппарата ЦБ РФ.
          Также у ЦБ есть 81 территориальное учреждение, расположенные в различных регионах Российской Федерации.
    3. dimy44 Ранг пользователя
      dimy44
      -1
      Сегодня, 15:22
      Ниче не понимаю в этих финансовых новостях, объясните по-простому - все плохо??
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 15:30
        dimy44-ну,раз вы ещё живы,то всё не безнадёжно....пока что lol
      2. Mazunga Ранг пользователя
        Mazunga
        0
        Сегодня, 15:33
        нет все в принципе норм просто при высокой ставке банки накручивают на свои кредиты процент больше ставки ну и соответственно бизнесу труднее развиватся да и население кредиты берет неохотно падают продажи
      3. Суровый_суслик
        Суровый_суслик
        0
        Сегодня, 15:35
        Для вкладчиков хорошо - по депозитам частных лиц сохранится сравнительно высокий процент. Для тех, кому нужен кредит - соответственно, не очень. Как для частных лиц, так и для производителей или предприятий.
      4. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 15:39
        У нас все хорошо. Лучше чем ставка в Турции 50% laughing
      5. U-58 Ранг пользователя
        U-58
        -1
        Сегодня, 15:41
        Почему все плохо? Кому-то очень хорошо. А если смотреть ТВ, то и всем прекрасно.
    4. lis-ik Ранг пользователя
      lis-ik
      -1
      Сегодня, 15:39
      ЦБ РФ в текущем году второй раз подряд сохраняет учетную ставку на уровне 16 процентов

      Отлично! А текущему году всего два с половиной месяца. В чём успех и новость?
      1. Суровый_суслик
        Суровый_суслик
        0
        Сегодня, 15:42
        На следующем заседании по ключевой ставке 26 апреля её снова не снизят.
        Дай Бог, в 3-м квартале начнётся мееееедленное снижение.
        А скорее всего - к концу года.
    5. Ura Orlov
      Ura Orlov
      -2
      Сегодня, 15:40
      Надеюсь величие рубля РФ, будет таким же как величие Президента РФ!
      1. lis-ik Ранг пользователя
        lis-ik
        0
        Сегодня, 15:44
        Цитата: Ura Orlov
        Надеюсь величие рубля РФ, будет таким же как величие Президента РФ!

        Да куда уж больше,совсем всех за можай загнать хотите?
    6. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 15:58
      Когда же наконец эту бешенную уберут из ЦБ?
      1. ВасАндр Ранг пользователя
        ВасАндр
        0
        Сегодня, 16:16
        Цитата: alystan
        Когда же наконец эту бешенную уберут из ЦБ?

        А зачем? Чтобы назначить другую бешенную?
    7. Игнатий555 Ранг пользователя
      Игнатий555
      0
      Сегодня, 16:00
      Процентная ставка это минимальный уровень под которое предприятия могут взять кредит. Логично, что с ее увеличением производственные предприятия, которые берут кредиты должны повысить стоимость своего продукта, чтобы расплатиться с банком. Вопрос, почему тогда с увеличением процентной ставки должна уменьшиться инфляция? Законы математики говорят об обратном. Вот продажа валютной выручки - да, влияет на курс рубля, стабилизирует его, но повышение ключевой процентной ставки, наоборот, повышает инфляцию и уровень цен конечного продукта. ЦБ наверное хочет, чтобы в стране ничего не производилось, не покупалось и не продавалось? Другого объяснения не вижу.
    8. Eugen 62 Ранг пользователя
      Eugen 62
      0
      Сегодня, 16:30
      Во времена Иосифа Виссарионовича Сталина все эти наибуллины вместе с силуановыми уже приносили бы реальную пользу экономике своим трудом на стройках народного хозяйства. Но, увы. Нонче не то, что давеча.

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