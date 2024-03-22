ЦБ РФ в текущем году второй раз подряд сохраняет учетную ставку на уровне 16 процентов
После череды повышений ключевой ставки в прошлом году, в 2024-м ЦБ РФ уже второй раз подряд сохраняет показатель на уровне 16%.
Напомним, что повышение учетной ставки регулятором началось в июле 2023 года из-за резкого ускорения темпов роста инфляции. В итоге, до декабря базовый процент вырос с 7,5% до 16% годовых.
На прошлом, январском заседании ЦБ РФ сохранил ставку на том же уровне. Но по прогнозам ряда аналитиков, она должна была вырасти до 17% в марте из-за роста инфляции в феврале.
Между тем в текущем месяце темп роста цен несколько снизился. В итоге, как заявили в Банке России, было принято решение оставить ключевую ставку на том же уровне.
При этом в пресс-релизе регулятора говорится, что инфляционное давление все еще остается высоким, так как внутренний спрос опережает возможности расширения производства. В то же время регулятор подчеркивает, что проводимая кредитно-денежная политика приносит свои плоды.
Стоит отметить, что рынки довольно нейтрально отреагировали на вышеупомянутую новость. Рубль продолжает торговаться около отметки 93 за доллар.
В свою очередь, российский фондовый рынок находится в боковой тенденции, между уровнями 2900 и 3300. В этом канале он «застрял» еще с августа прошлого года.
Напомним, что в ходе своего ежегодного послания президент РФ Владимир Путин заявлял о планах удвоить капитализацию российского фондового рынка вдвое. Однако по мнению большинства аналитиков, приток капитала в акции отечественных компаний начнется только после снижения ЦБ РФ учетной ставки.
Все дело в том, что из-за ее высокого уровня, сейчас весьма привлекательными выглядят облигации, куда и вкладывают средства частные инвесторы. Кроме того, на довольно высоком уровне сохраняются и ставки по банковским вкладам.
Впрочем, некоторые аналитики считают, что банки после того, как ЦБ уже второй раз не стал поднимать ключевую ставку, могут несколько снизить процент по вкладам. В то же время процент по кредитам до начала смягчения регулятором кредитно-денежной политики, скорее всего, останется неизменным.
Следующее заседание Банка России, в ходе которого будет приниматься решение по ключевой ставке, должно состояться 26 апреля.
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