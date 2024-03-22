За неделю ВС России освободили три населённых пункта и одну железнодорожную станцию - Минобороны

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За неделю ВС России освободили три населённых пункта и одну железнодорожную станцию - Минобороны

Минувшая неделя значительных изменений на линии фронта не принесла, хотя на некоторых направлениях российские войска сумели продвинуться, нанеся поражение ВСУ. Потерявший инициативу противник продолжает сопротивляться, периодически контратакуя. На некоторых участках идут ожесточенные бои.

На Купянском направлении за неделю продвижения фактически не было, бои шли в районах Котляровка, Берестовое, Кисловка, Ягодное, Тимковка Харьковской области, Червоная Диброва и Надия ЛНР. ВСУ контратаковали 13 раз, в основном, у Синьковки и в районе Терны. На Белгородском направлении противник за неделю потерял более трех тысяч человек убитыми и ранеными, семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей.
 
На Донецком направлении за неделю освобождена железнодорожная станция Алебастровая, улучшено положение по переднему краю. Бои шли на направлении Часова Яра, Красногоровки, Георгиевки, Клещеевки, Белогоровки. Отражено 10 контратак ВСУ в районах Белогоровка, Красногоровка и Новомихайловка.



На Авдеевском направлении освобождены Орловка и Тоненькое, бои идут в районах Бердычи, Нетайлово, Семеновка, Первомайское, Новгородское, Уманское и Очеретино. Отражены 42 контратаки в районах Ленинское, Новобахмутовка, Орловка и Водяное.

На Южно-Донецком направлении освобожден населенный пункт Мирное Запорожской области и улучшено тактическое положение по переднему краю. Отражены пять контратак в районах Урожайное и Владимировка. В остальном практически без изменений. На Херсонском тоже без изменений, бои на линии Работино - Вербовое, имеется продвижение.

Общие потери ВСУ за неделю по всем направлениям, кроме Белгородского: по личному составу - 5745 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - 14 танков, 158 автомобилей различных марок, 48 бронемашин, включая БМП и БТР; по артиллерии - 82 орудия полевой артиллерии, включая САУ. Уничтожено 9 полевых складов боеприпасов.

Ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками за неделю уничтожены девять РСЗО Vampire, батарея ЗРК IRIS-T, две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, четыре станции РЭБ «Анклав-Н», «Нота» и «Буковель-AD». Авиацией и средствами ПВО уничтожен один вертолет Ми-8, две тактические ракеты «Точка-У», две переделанные для ударов по наземным целям зенитные управляемые ракеты С-200, 156 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Град», «Ольха» и «Ураган», а также 992 беспилотных летательных аппарата.
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    9 комментариев
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -1
      Сегодня, 15:33
      Нужно использовать хоть часть резервов и идти вперёд в Белгородчине,где у нас сейчас самые большие проблемы с обстрелами наших земель!
      1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 15:38
        Ну и что отрадно , вчера все таки ушатали батарею зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, а в сводке МО РФ это сегодня подтвердили . Ну я так понял "працувальникам" из ППО Украины эта батарея сильно не нужна была, они и так сбивают успешно 80% ракет и ударных бпла своими обьектами энергетической и военно- воздушной инфраструктуры. good
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          +1
          Сегодня, 16:31
          Цитата: oleg-nekrasov-19
          Ну я так понял "працувальникам" из ППО Украины эта батарея сильно не нужна была, они и так сбивают успешно 80% ракет и ударных бпла

          Давеча заявили что они сбили все ракеты, включая "Кинжал", из ... belay пулемёта "Браунинг", ладно хоть не из пистолета... lol
          1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
            oleg-nekrasov-19
            0
            Сегодня, 16:35
            Вы забыли про бабку Параску с банкой огурцов и деда Тараса с берданкой, это надо сказать , то еще секретное оружие укроППО bully
      2. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        +3
        Сегодня, 15:39
        этого и добиваются что перебросили туда часть войск
      3. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 15:42
        Думаю задел к этому готовят , только резервы будут брать из вновь сформированных ЛВО и МО. Сейчас с ними проводится боевое слаживание и закончится, так думаю, к лету. А пока неустанно работают "ланцеты" и все виды разведки, чтоб максимально минимизировать и локализовать все эти террористические атаки укров.
      4. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 16:09
        У меня сомнение... Развейте, если я не прав.
        Наши войска сейчас лишь на тех территориях, которые уже конституционно российские и наш статус там - "освободители". Правда, это только по закону и только мы на этот закон обращаем внимание...
        Видимо, потому и была проведена "перегруппировка" в 22-м, чтобы де-юре не считаться "агрессором" по т.н. "международному праву".
        Если я прав в своих догадках, то (если не изменить "правила игры")...
        Во-первых: боюсь дальше админ. границ Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей бывшей УССР продвижения не планируется.
        Во-вторых: чтобы идти дальше и решить проблему Белгородщины, Харьков и Суммы с Черниговым должны провести референдумы.
        С этими юристами у руля... )
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          0
          Сегодня, 16:35
          Цитата: Смею_заметить_
          Видимо, потому и была проведена "перегруппировка" в 22-м, чтобы де-юре не считаться "агрессором" по т.н. "международному праву".

          Я вам по секрету скажу - у нас уже сформирована администрация Харьковской области, в Волчанске працует. За другие не скажу, врать не буду.
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    5. 30 вис Ранг пользователя
      30 вис
      +1
      Сегодня, 16:15
      Исправили ... Молодцы . Росси это вряд ли описка ..

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