За неделю ВС России освободили три населённых пункта и одну железнодорожную станцию - Минобороны
Минувшая неделя значительных изменений на линии фронта не принесла, хотя на некоторых направлениях российские войска сумели продвинуться, нанеся поражение ВСУ. Потерявший инициативу противник продолжает сопротивляться, периодически контратакуя. На некоторых участках идут ожесточенные бои.
На Купянском направлении за неделю продвижения фактически не было, бои шли в районах Котляровка, Берестовое, Кисловка, Ягодное, Тимковка Харьковской области, Червоная Диброва и Надия ЛНР. ВСУ контратаковали 13 раз, в основном, у Синьковки и в районе Терны. На Белгородском направлении противник за неделю потерял более трех тысяч человек убитыми и ранеными, семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей.
На Донецком направлении за неделю освобождена железнодорожная станция Алебастровая, улучшено положение по переднему краю. Бои шли на направлении Часова Яра, Красногоровки, Георгиевки, Клещеевки, Белогоровки. Отражено 10 контратак ВСУ в районах Белогоровка, Красногоровка и Новомихайловка.
На Авдеевском направлении освобождены Орловка и Тоненькое, бои идут в районах Бердычи, Нетайлово, Семеновка, Первомайское, Новгородское, Уманское и Очеретино. Отражены 42 контратаки в районах Ленинское, Новобахмутовка, Орловка и Водяное.
На Южно-Донецком направлении освобожден населенный пункт Мирное Запорожской области и улучшено тактическое положение по переднему краю. Отражены пять контратак в районах Урожайное и Владимировка. В остальном практически без изменений. На Херсонском тоже без изменений, бои на линии Работино - Вербовое, имеется продвижение.
Общие потери ВСУ за неделю по всем направлениям, кроме Белгородского: по личному составу - 5745 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - 14 танков, 158 автомобилей различных марок, 48 бронемашин, включая БМП и БТР; по артиллерии - 82 орудия полевой артиллерии, включая САУ. Уничтожено 9 полевых складов боеприпасов.
Ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками за неделю уничтожены девять РСЗО Vampire, батарея ЗРК IRIS-T, две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, четыре станции РЭБ «Анклав-Н», «Нота» и «Буковель-AD». Авиацией и средствами ПВО уничтожен один вертолет Ми-8, две тактические ракеты «Точка-У», две переделанные для ударов по наземным целям зенитные управляемые ракеты С-200, 156 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Град», «Ольха» и «Ураган», а также 992 беспилотных летательных аппарата.
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