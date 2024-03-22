Американская пресса: военнослужащий ВВС США делился с экстремистами секретной развединформацией на платформе Discord
Согласно опубликованным ФБР показаниям, аналитик разведки ВВС США предоставил членам ультраправой группировки "Бугалу" секретную разведывательную информацию посредством платформы Discord.
Как сообщает американское издание Axios, по данным следствия, бывший летчик ВВС США, 28-летний Джейсон Грей, через известную платформу поделился секретным изображением, полученным им благодаря доступу к разведывательным данным Агентства национальной безопасности (АНБ).
Сообщается, что во время своей службы в ВВС США Грей был назначен в разведывательную эскадрилью и дежурил на объекте АНБ на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Он был недоволен назначением на эту базу, о чем сообщил в ходе следствия.
Грей также признался, что создал в одной из популярных на Западе соцсетей страницу для сторонников движения "Бугалу", являющегося, по показаниям бывшего военнослужащего, "слабо организованным антиправительственным движением", целью которого является начало "второй гражданской войны в США или американской революции, которую они называют "Бугалу".
В настоящее время Грею не предъявлено никаких обвинений по делу об утечке секретных документов, а опубликованное им в Discord изображение предположительно не получило широкого распространения. Однако, в ходе расследования на его личных устройствах были обнаружены изображения, демонстрирующие сексуальное насилие над детьми, вследствие чего бывший аналитик американских ВВС был приговорен к 60 месяцам тюремного заключения за распространение детской порнографии.
- Pixabay
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