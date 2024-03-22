В МИД ФРГ прокомментировали слова Дмитрия Пескова о «состоянии войны»

Высказывание пресс-секретаря Кремля о том, что, не поменяв своего юридического статуса, СВО для России фактически превратилась в войну из-за вовлеченности Запада, уже вызвало реакцию со стороны партнеров киевского режима.Заявление Дмитрия Пескова решили прокомментировать в МИД Германии.Так спикер немецкого внешнеполитического ведомства заявил журналистам, что в МИД ФРГ, дословно, «приняли это к сведению».Что характерно, лидеры многих стран НАТО, включая Германию, в последнее время практически ежедневно повторяют тезис о вероятности войны с Россией в будущем и необходимости готовиться к ней уже сейчас. Более того, власти ФРГ недавно попали в конфуз с утечкой разговора офицеров бундесвера, в ходе которого обсуждался удар ракетами Taurus по Крымскому мосту.На этом фоне крайне странной выглядит показательная реакция Берлина, чье внешнеполитическое ведомство чуть ли не первым отреагировало на интервью пресс-секретаря президента РФ.Касательно вовлеченности Запада, о которой заявил Песков, она более, чем очевидна. На линии фронта против наших военных повсеместно применяется натовское вооружение. Кроме того, нередко им управляют западные кадровые военные.Наконец, президент Франции заявляет о вероятности ввода воинского контингента НАТО на территорию Украины.При этом США и их союзники лицемерно подчеркивают, что это конфликт Киева и Москвы, а они в нем не участвуют.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»