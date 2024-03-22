В МИД ФРГ прокомментировали слова Дмитрия Пескова о «состоянии войны»

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В МИД ФРГ прокомментировали слова Дмитрия Пескова о «состоянии войны»

Высказывание пресс-секретаря Кремля о том, что, не поменяв своего юридического статуса, СВО для России фактически превратилась в войну из-за вовлеченности Запада, уже вызвало реакцию со стороны партнеров киевского режима.

Заявление Дмитрия Пескова решили прокомментировать в МИД Германии.



Так спикер немецкого внешнеполитического ведомства заявил журналистам, что в МИД ФРГ, дословно, «приняли это к сведению».

Что характерно, лидеры многих стран НАТО, включая Германию, в последнее время практически ежедневно повторяют тезис о вероятности войны с Россией в будущем и необходимости готовиться к ней уже сейчас. Более того, власти ФРГ недавно попали в конфуз с утечкой разговора офицеров бундесвера, в ходе которого обсуждался удар ракетами Taurus по Крымскому мосту.

На этом фоне крайне странной выглядит показательная реакция Берлина, чье внешнеполитическое ведомство чуть ли не первым отреагировало на интервью пресс-секретаря президента РФ.

Касательно вовлеченности Запада, о которой заявил Песков, она более, чем очевидна. На линии фронта против наших военных повсеместно применяется натовское вооружение. Кроме того, нередко им управляют западные кадровые военные.

Наконец, президент Франции заявляет о вероятности ввода воинского контингента НАТО на территорию Украины.

При этом США и их союзники лицемерно подчеркивают, что это конфликт Киева и Москвы, а они в нем не участвуют.
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    15 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 16:14
      «МИД ФРГ "принял это к сведению"» —

      — Ещё бы выводы сделал правильные ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 16:20
        — Ещё бы выводы сделал правильные ...

        И действия нужные предприняли... Никаких "Таурусов" Украине и всего остального... Вот тогда у нас с вами будет мир, дружба, жвачка и всё по взаимному согласию... drinks
        1. Anarchist Ранг пользователя
          Anarchist
          +1
          Сегодня, 16:35
          Цитата: Lev_Russia
          у нас с вами будет мир, дружба, жвачка

          Какая может быть дружба с теми, кто ради чужих интересов жертвует многомиллиардным проектом сп и сп2.?! И тем самым, включая разные санкции и прочее, загоняет свою экономику в рецессию.
      2. Игорь Исаков Ранг пользователя
        Игорь Исаков
        +3
        Сегодня, 16:27
        ПОВОРОТ НА 360 ГРАДУСОВ...
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 16:39
          Цитата: Игорь Исаков
          ПОВОРОТ НА 360 ГРАДУСОВ..
          Вроде у штурманов это называется корабль совершил циркуляцию. hi
    2. ric Ранг пользователя
      ric
      +7
      Сегодня, 16:15
      Пора уже всё называть своими именами , "партнёров" назвать публично врагами , СВО назвать войной за право существовать Российскому государству и русской нации . И определиться с государственной идеологией хотя бы на ближайшие лет 50 .
      1. жучок120560 Ранг пользователя
        жучок120560
        +1
        Сегодня, 16:20
        И добавить, что все военнослужащие третьих стран в случае их появления на территории Украины будут уничтожаться не зависимо от формы на них надетой и их участия в боевых действиях.
      2. Гардамир Ранг пользователя
        Гардамир
        0
        Сегодня, 16:39
        То есть вы хотите отказать в праве людям делать свой бизнес. Пока "три буквы" российский газ идет через Украину. Опять же с партнерами из Францами Кремль взаимовыгодно сотрудничает.
        Или вы этого не знали? А может быть вы маг и жизнь происходит так как вам хочется. а не так как есть на самом деле?
    3. Paul Zewike Ранг пользователя
      Paul Zewike
      +1
      Сегодня, 16:15
      Так-то Песков все верно говорит, но комментировать пескова такое себе занятие. Потом гарант скажет, что тот все натрындел.
    4. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 16:16
      Для МИД ФРГ:
      Повторение - мать учения. (рус. нар. мудрость)
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 16:23
      В МИД ФРГ прокомментировали слова Дмитрия Пескова о «состоянии войны»
      . Да фиг на них, с большим и толстым... болтом.
      Они чего то там не принимают... это их проблемы. У нас все состоялось и принято, точка.
    6. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 16:23
      О чем вообще говорить с Германией, если она официально под оккупацией США?
    7. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
      Евгений Попов_3
      -2
      Сегодня, 16:24
      Узнаем, что война в ближайшие дни, если начнут посольства эвакуировать и Лизку Пескову вместе с ними вывезут.
    8. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 16:24
      Глава МИД ФРГ Бербок в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы ещё в конце января 2023 года заявила, что Европа уже ведет войну против России, и хотя потом она начала оправдываться, что ошиблась в выражениях, это тоже давно принято к сведению.
    9. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 16:27
      МИД Германии должен пояснить чем в Мюнхене антибольшевистский блок народов

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