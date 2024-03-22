Глава МИД Польши: американцы заранее знали о подготовке диверсии на «Северных потоках»

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Глава МИД Польши: американцы заранее знали о подготовке диверсии на «Северных потоках»

Американцы заранее знали о подготовке диверсии на «Северных потоках». Они якобы не были к ней причастны, но и мешать диверсантам не стали.

Такое мнение высказал глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью польской газете Rzeczpospolita.



Если верить прессе, это сделал кто-то, кто был в этом заинтересован

- заявил чиновник, подразумевая утверждения журналистов издания The Washington Post.

Его упоминание диверсии было связано с тем, что сразу после взрыва он в своей соцсети высказывал благодарность американцам, тем самым косвенно подтвердив их причастность к диверсии. Теперь же с большим запозданием он пытается вывернуться из этой неловкой ситуации. Дескать, он поблагодарил США не за взрывы, а за невмешательство в их подготовку.

Сикорский также напомнил, что многие годы неоднократно делал негативные заявления в адрес «Северных потоков». Еще в 2006 году, когда строился СП-1, он сравнивал его с соглашением Молотова-Риббентропа между СССР и фашистской Германией.

Когда же журналист спросил, не могли ли быть причастными к диверсии украинцы, Сикорский дал уклончивый ответ.

Это сделал кто-то, у кого был корыстный интерес

- сказал польский дипломат.

Компания-оператор трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море заявила 27 сентября 2022 года, что днем ранее произошла серия взрывов, приведшая к повреждениям трех ниток магистралей и утечке большого объема газа. Взрывы также были зафиксированы сейсмологами Швеции.
  • МИД Польши
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12 комментариев
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 16:09
    Глава МИД Польши: американцы заранее знали о подготовке диверсии на «Северных потоках»

    Во Америку открыл... А мы и не знали и не догадывались... laughing Ищите кому это выгодно, а выгодно это было только Штатам... У них выросла продажа сланцевого газа в Европу и теперь Европа не только политически, но и ещё энергетически зависит от США... Нерентабельные европейские производства из за цен тоже потянулись в Штаты... Ну и какие выводы напрашиваются...??? am
  2. Olegi1 Ранг пользователя
    Olegi1
    +1
    Сегодня, 16:18
    американцы заранее знали о подготовке диверсии на «Северных потоках»

    Как они могли не знать, если сами все это и готовили? smile Даже самоходный Джо это анонсировал прямым текстом месяца за два до диверсии.
  3. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    0
    Сегодня, 16:20
    Они якобы не были к ней причастны, но и мешать диверсантам не стали.

    Давняя американская традиция. Например
    Взрыв кубинского самолёта в 1976 году
    В 2005 году ЦРУ рассекретило документы, свидетельствующие о том, что у них (у ЦРУ) была информация о подготовке взрыва самолёта кубинскими эмигрантами, но для предотвращения теракта ничего не было сделано
  4. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:25
    Если верить прессе, это сделал кто-то, кто был в этом заинтересован
    . Да ладно, типа - ищи кому выгодно!!! Никто и ни разу не говорил.
  5. ВасАндр Ранг пользователя
    ВасАндр
    0
    Сегодня, 16:28
    американцы заранее знали о подготовке диверсии на «Северных потоках»

    Медленно, постепенно движется понимание.
    По началу это совершили неизвестные, потом русские...
    Вот уже объявляется о информированности американцев...
    Что потом? Амеры назначат исполнителей? И в конце выяснится, что настоящим исполнителем были сами американцы? Как самый логичный ответ на утверждение:
    Это сделал кто-то, у кого был корыстный интерес

    И это, похоже, будет правдой.
  6. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 16:28
    Вот же... гордон польский.
  7. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 16:32
    Имею сказать, таки: весь цимес в том, что операция прикрытия подрыва Северных потоков имеет, я уверен, есть закрытые сведения по этой теме, несколько уровней
    1. Вброс знаменитого журналиста Херша - 1 й уровень
    2. Вброс в масс -медиа бандеровского следа и фрицев - 2й уровень!
    3. Недавние сливы и увольнения из войск шса специальных операций- офицеров с выскокими званиями-3 й уровень!
    4. Поленья играют вдолгую, что говорит о некоей их причастности- моё предположение!
  8. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 16:32
    Sikorsky má za úkol lhát, že to neudělali Američani! Je to průhledná lež pane Sikorsky.
    1. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 16:33
      Сикорскому поручено соврать, что этого не делали американцы! Это очевидная ложь г-на Сикорского.
  9. Алексей Алексеев_5 Ранг пользователя
    Алексей Алексеев_5
    0
    Сегодня, 16:36
    Полено знатно лоханулось... winked
  10. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 16:37
    Американцы заранее знали о подготовке диверсии на «Северных потоках». Они якобы не были к ней причастны, но и мешать диверсантам не стали.

    Таки шо за диверсанты? Имя сестра, имя! Технический уровень диверсии однозначно указывает на тех, кто имеет компетенции в тех же водолазных делах. Государственный уровень. Диверсантов не закажешь как такси.
  11. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 16:39
    Имею сказать, таки: поскольку доступ к т.н. рассследованиям подрыва СП

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