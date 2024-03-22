Глава МИД Польши: американцы заранее знали о подготовке диверсии на «Северных потоках»

Если верить прессе, это сделал кто-то, кто был в этом заинтересован

Это сделал кто-то, у кого был корыстный интерес

Американцы заранее знали о подготовке диверсии на «Северных потоках». Они якобы не были к ней причастны, но и мешать диверсантам не стали.Такое мнение высказал глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью польской газете Rzeczpospolita.- заявил чиновник, подразумевая утверждения журналистов издания The Washington Post.Его упоминание диверсии было связано с тем, что сразу после взрыва он в своей соцсети высказывал благодарность американцам, тем самым косвенно подтвердив их причастность к диверсии. Теперь же с большим запозданием он пытается вывернуться из этой неловкой ситуации. Дескать, он поблагодарил США не за взрывы, а за невмешательство в их подготовку.Сикорский также напомнил, что многие годы неоднократно делал негативные заявления в адрес «Северных потоков». Еще в 2006 году, когда строился СП-1, он сравнивал его с соглашением Молотова-Риббентропа между СССР и фашистской Германией.Когда же журналист спросил, не могли ли быть причастными к диверсии украинцы, Сикорский дал уклончивый ответ.- сказал польский дипломат.Компания-оператор трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море заявила 27 сентября 2022 года, что днем ранее произошла серия взрывов, приведшая к повреждениям трех ниток магистралей и утечке большого объема газа. Взрывы также были зафиксированы сейсмологами Швеции.