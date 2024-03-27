Ложь как правда. Несколько уроков от министерства пропаганды

Плюнь первым

Мумия психопата

Инсульт или психиатрия?

Далеко не секрет, что львиную долю информации, которая оказывает влияние на наше мировоззрение, смену взглядов или на их формирование, мы получаем из Интернета. Я, как и многие пользователи Сети, являюсь подписчиком на некоторые «Телеграм»-каналы. Не скрою, что часть из них мне нужна как источник мнения противной стороны. Я уже писал несколько раз о канале «РИА Катюша» и их партнере «Сорок Сороков». Не думал, что придется обратиться к их деятельности еще раз. Что же явилось триггером для написания этой статьи? Давайте попробуем вместе разобраться.Итак, привожу полный текст поста от канала «Сорок Сороков», который с упоительной радостью перепечатало издание «РИА Катюша». Полный текст нам необходим для анализа поста по принципам от доктора Геббельса.Итак, перед нами классический пример деятельности по методичкам доктора Геббельса. Дабы не прослыть этаким клевретом, давайте пройдемся по основным принципам, по которым работал пресловутый доктор Геббельс, бывший рейхсминистром пропаганды.Он утверждал, чтоАналогично поступают те самые каналы, которые я упомянул выше. Пройдя сквозь массу источников, я выделил шесть принципов пропаганды по Геббельсу и применил их к растиражированному «РИА Катюшей» и «Сорок Сороков» сообщению.Первый принцип – пропаганды должно быть много, очень много. Ее нужно вываливать в массы непрерывно, днем и ночью, во всех территориальных точках одновременно. Избытка пропаганды не бывает, так как народ способен усвоить лишь ту информацию, которую ему повторят тысячи раз.Отлично вписывается в концепцию обоих каналов, которые, подобно Сципиону Старшему, заканчивавшему любое выступление фразой «Карфаген должен быть разрушен», любое несчастье приписывают Ленину и большевикам.Второй принцип – предельная простота любых посланий. Это нужно затем, чтобы даже самый отсталый индивид сумел осознать услышанное или прочитанное. А чем больше людей примут что-либо, тем проще будет справиться с остальными: даже самое продвинутое меньшинство вынужденно последует за большинством.«Глубина мысли», «изящность слога» и «доказательность (вернее, полное ее отсутствие)» поста прямо льются из каждой строчки. Не верите? Перечитайте еще раз. Я считаю, что Макрон – враг России, но, простите великодушно, где у вас информация о том, что Макрон является содомитом? Об остальном правдоподобии мы поговорим позже.Третий принцип – максимальное однообразие ясных, кратких, хлестких посланий.По-моему, не требует доказательств. Как я уже говорил ранее, оба канала все современные беды и несчастья связывают только с Лениным, Сталиным и большевиками. Иных виноватых у них нет, что они и доказывают в каждом посте.Четвертый принцип – пропаганда не должна позволять сомневаться, колебаться, рассматривать различные варианты и возможности. У людей не должно быть выбора, ведь он уже сделан за них, а им следует лишь понять и затем принять информацию, чтобы потом уже воспринимать навязанные идеи как свои собственные.Перечитайте пост еще раз, и попробуйте найти хоть одно свидетельство о том, что они излагают не догматы или аксиомы, а постулаты для аргументированной дискуссии.Пятый принцип – воздействовать в основном на чувства и лишь в самой малой степени апеллировать к мозгу. Помните? Пропаганда – не наука. Зато она помогает вывести на эмоции многотысячную толпу – и вить из этой толпы веревки. А разум здесь ни к чему.И снова о том, что пост весьма эмоционален, этакий крик души. А доказательств нет. От слова совсем. Зато я постараюсь привести хотя бы некоторые. Но чуть позже.Шестой принцип – шок и ложь – вот два кита, на которых стоит совершенная пропаганда. Если солгать по мелочи – эффекта не будет. Поэтому информация должна огорошивать, ведь только шокирующие послания маниакально передаются из уст в уста. Адекватные сведения проходят незамеченными.Именно это использовано и в посте. Ленин – извращенец и психопат, мечтавший развязать войну, подобно Наполеону и Гитлеру.Ну а теперь приступим к доказательной базе.Поскольку моя задача разобрать маленький аспект – а именно: обвинение каналов в том, что Ленин был психопат и извращенец – то я буду давать аргументы именно по этим вопросам.Начать следует с того, что авторы канала весьма невежественны. Если бы они взяли за труд ознакомиться с двумя великими работами двух исследователей А. З. Манфреда и Е. В. Тарле, то они бы убедились в том, что никто и никогда не считал Наполеона извращенцем и психопатом. Желтая пресса в расчет не принимается. Наоборот, Наполеона всегда отличали блестящий ум, способности к математике, умение мыслить нестандартно. И ни один политический деятель той эпохи не считал Наполеона психопатом.Кстати, будет полезно привести определение психопатии: «психопатологический синдром, проявляющийся в виде сочетания таких черт, как бессердечность по отношению к окружающим, сниженная способность к сопереживанию, неспособность к искреннему раскаянию в причинении вреда другим людям, лживость, эгоцентричность и поверхностность эмоциональных реакций».Не буду приводить все доказательства, развенчивающие миф о психопатии Наполеона, достаточно лишь упомянуть его роман с Марией Валевской, который раскрыл всю глубину его внутреннего мира. Об этом очень хорошо написано у А. З. Манфреда.К тому же будет не лишним напомнить, что уже на острове Святой Елены Наполеон считал своим главным достижением Гражданский кодекс, который определил развитие Франции на многие столетия.«А как же Ленин?» – воскликнет недоверчивый писатель. Так почитайте, что о нем писали деятели начала XX века. Тот же патриарх Тихон (в миру В. И. Беллавин) писал о Ленине: «я имею сведения о нем как о человеке добрейшей и поистине христианской души». И специально для тех, кто начнет заявлять, что патриарха запугали – в том же ответе верующим, Тихон писал: «Идейно мы с Владимиром Ильичем Лениным, конечно, расходились». Не очень-то похоже на запуганного человека.Тот же Горький, который во многом не соглашался с политикой Ленина и большевиков, не раз писал о сердечности Ленина и его внимании к простым людям. Свидетельств множество, и все они говорят о том, что Ленин не был психопатом. Но, как верно подметил Солженицын, главное – плюнуть первым, что и делают два «Телеграм»-канала, чуть ли не соревнуясь в том, кто выплеснет ведро помоев погуще, не заботясь о фактическом обосновании.Если просмотреть «Сорок сороков», то там очень часто встречается ругань в адрес Ленина, он и извращенец, и психопат, и мумия, и чего только там не написано. Фактов об извращениях Владимира Ильича там тоже не приводят, но ведь главное – плюнуть, и плюнуть первым! Причем, сей канал с таким удовольствием смакует подробности болезни Ленина (вдумчивый читатель легко найдет официальную архивную информацию, поэтому мы на этом останавливаться не будем), что невольно рождается мысль: а сами авторы канала не больны случайно головушкой?Между прочим, «Сорок сороков» позиционируют себя такими архиправославными, что порой от этого тошнит. А если им напомнить, что «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас», то в ответ получите столько ненависти, что при использовании энергии в мирных целях можно было бы обогреть не один город в течение отопительного сезона.Вернемся к Владимиру Ильичу.Итак, по мнению канала «Сорок сороков», Ленин – извращенец. Но, граждане хорошие, откуда вы это взяли? Бунин, говорите, писал про него так? А разве этот писатель имел степень доктора медицины по классу психиатрии? Или, может, желтая пресса 90-х годов прошлого века является источником столь неопровержимых фактов, что надо им верить, верить и верить?Нет, граждане, верить надо фактам. А факты упрямо говорят обратное. Да, Ленин бывал жестким, порой, может, излишне жестким. Вот только времена были другие. И, в отличие от вас, он был гениальным теоретиком и практиком, плодами политики которого вы пользуетесь до сих пор, правда, в урезанном виде. Ибо капитализм добрым никогда не был и всегда стремится к урезанию трат на социальные нужды.Интересно, а хоть кто-то из вашего канала пробовал хотя бы поверхностно изучать стенограммы заседаний Совнаркома, статьи Ленина, его телеграммы и прочие документы, хотя бы за полгода? Разумеется, нет! Ибо – плюнуть надо, плюнуть! А не то конкуренты сделают это первыми.И, кроме того, в исследованиях врачей говорится только о заболевании Ленина, связанного с инсультами, о психических отклонениях не говорит ни один врач.Но что там врачи! «РИА Катюша» и «Сорок сороков» разбираются в психиатрии намного лучше, чем всякие там Ферстеры и Клемпереры, Штрюмпели и Геншены, Минковские, Бумке и Нонне, отечественные светила – Кожевников, Крамер, Елистратов и Бехтерев (– Прим. авт.).И напоследок про фразу «извращенцы и психопаты, как Ленин, Гитлер, Наполеон, как правило, и развязывали самые кровавые войны».А вы читали хоть что-то по истории Брестского мира? Вы не в курсе того, что мир нужен был любой ценой, даже ценой «похабного мира», который, к слову, большевики позже отыграли назад и вернули все территории, за исключением Польши и Финляндии?Эх вы, вруны и наследники рейхсминистра пропаганды Геббельса. Вам стоило бы повнимательнее ознакомиться с современной историей и убедиться в том, что антиленинизм и антикоммунизм ведут прямиком к диктатуре нацизма. Сие доказано Германией в прошлом веке, а в веке нынешнем – Украиной и странами Прибалтики.Впрочем, «ленинопады» таких, как вы, никогда ничему не научат. Ваше кредо – плевать первым – так и останется для вас родимым пятном, а вернее – несмываемым клеймом.