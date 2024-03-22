Киев отрицает информацию о призывах США прекратить атаки по российским НПЗ

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Киев отрицает информацию о призывах США прекратить атаки по российским НПЗ

Советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал "фиктивной информацией" опубликованное в британском издании Financial Times сообщение, согласно которому власти США призвали Украину прекратить атаки по российской нефтяной инфраструктуре.

По словам главы советника офиса Зеленского, как это ни абсурдно звучит, якобы никто не в силах диктовать Киеву условия ведения боевых действий. Подоляк добавил, что право Украины наносить удары по российской инфраструктуре, используемой для ведения боевых действий, обусловлено действующими нормами международного права. Украина намерена в дальнейшем продолжить нанесение ударов по топливной инфраструктуре России.



При этом ранее вице-премьер украинского правительства Ольга Стефанашина фактически подтвердила информацию британского издания, заявив, что "Киев понимает призывы американских партнеров", однако украинское руководство ответило на эти призывы "достижением своих целей" и "очень успешными операциями" на территории РФ.

Ранее сообщалось, что, по информации британской прессы, США из опасений возможного роста мировых цен на нефть и нефтепродукты, призвали Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, Вашингтон опасается ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, на которую полагается Запад в своих планах дальнейшего ведения боевых действий.
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    10 комментариев
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    1. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +2
      Сегодня, 17:21
      Слова хозяина , хахлопу не указ , оно само знает как надо.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 17:32
        Слова хозяина , хахлопу не указ , оно само знает как надо.

        Как всегда врут... Но сберечь "лицо" перед той же Европой вроде бы надо... Да уже не лицо, а небритую рожу Зеленского... Сами вознесли его до небес, а теперь не знают что с ним делать... Ну а ему не привыкать, он продолжает дальше врать!!! am
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +2
          Сегодня, 17:46
          Цитата: Lev_Russia
          Слова хозяина , хахлопу не указ , оно само знает как надо.

          Как всегда врут... Но сберечь "лицо" перед той же Европой вроде бы надо... Да уже не лицо, а небритую рожу Зеленского... Сами вознесли его до небес, а теперь не знают что с ним делать... Ну а ему не привыкать, он продолжает дальше врать!!! am

          Что-то после атаки танкера в Новороссийском порту БЭК больше Новороссийск не атакуют. Наверное, это потому что британские компании через Новороссийск казахскую нефть качают. laughing
          Целую неделю наши НПЗ атачили так, что даже Люся Арестович крылышками захлопал о новой стратегии. lol
          Заднюю включить уже не получится. ДнепроГЭС - тютю, накрылся медным тазом. Хорошо бы и остальные электростанции уничтожили. Укротролли сегодня целый день плачь Ярославны устраивают: а нас то за шо? good
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 17:27
      Киев отрицает информацию о призывах США прекратить атаки по российским НПЗ
      . Да нормально все... проблемы перевода или адекватности. Сразу было понятно, писал уже, что это бред сивой кобылы... не стоит внимания.
    3. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +2
      Сегодня, 17:27
      Давно понятно, что выкормыш америкосовский наглеет и при возможности может укусить руку дающего.
      Держать в узде, укрорейх, у матрасов не всегда получается.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 17:47
        Цитата: Лешак
        Давно понятно, что выкормыш америкосовский наглеет и при возможности может укусить руку дающего.
        Держать в узде, укрорейх, у матрасов не всегда получается.

        Ну так и Гитлера не смогли в узде удержать. am
        Его дедушка Буша финансировал. am
    4. Radius Ранг пользователя
      Radius
      +4
      Сегодня, 17:30
      ...Кроме того, Вашингтон опасается ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины... Поздно опасаться. ДнепроГЭС уехал )))
    5. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Сегодня, 17:36
      По словам главы советника офиса Зеленского, как это ни абсурдно звучит, якобы никто не в силах диктовать Киеву условия ведения боевых действий.

      Еще абсурднее выглядят требования укрохунты увеличить им поставки оружия.
      Самим оказывается можно даже условия оказания помощи обсуждать. Несколько дней назад Зеля же возмущался предложением американских конгресменов перевести помощь Украине на кредитную основу.
    6. ASM Ранг пользователя
      ASM
      +2
      Сегодня, 17:42
      Ну что тут скажешь - будешь рыпаться, вообще лишишься энергосистемы. Раньше наши били по подстанциям, но их можно вводить в эксплуатацию, поскольку оборудование модульное и привязано только к классу напряжения. Когда выносят котельные отделения и машзалы - это совершенно другое. Котел (для приличных станций) - это такая здоровенная штука от ~40 до 70 м в высоту - его строят из модулей прямо на месте. Турбины т.ж. весят ~1 т/МВт, а генераторы даже больше, причем это оборудование требует своих фундаментов.
    7. Штынский Карлик Ранг пользователя
      Штынский Карлик
      -1
      Сегодня, 18:49
      План США - обмен тактическими ядерными ударами между Европой и Россией, с миллионами жертв среди мирных граждан. Чего прям я смотрю с радостью ждут некоторые форумчане.

      И это вместо того, чтобы остановить ее с помощью "Карибского Кризиса 2.0" к которому ведет Путин, осознавая что главный источник проблем России это США ("дряхлеющий гегемон", "бал вампиров", "паразиты" и т.д).

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