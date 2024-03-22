«Бронетранспортер с многочисленными проблемами»: британская армия получит сотни машин Ajax

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«Бронетранспортер с многочисленными проблемами»: британская армия получит сотни машин Ajax

Новейший британский бронетранспортер Ajax на протяжении многих лет проходит испытания. При этом до сих пор данная машина имеет целый ряд технических изъянов, в связи с чем проект так и не достиг стадии зрелости.

Однако это не помешало Минобороны приступить к массовым закупкам БТР. Как указывается в издании UK Defence Journal, к поставке в армию запланированы в общей сложности 446 единиц Ajax в период с 2024 по 2028 год плюс еще 143 уже изготовленные машины должны пройти модернизацию к 2029 году.





Программа Ajax стоимостью £5,5 млрд, столкнулась с многочисленными проблемами. В частности, они касались чрезмерного шума и вибрации, потенциально влияющих на здоровье личного состава

- отмечается в издании.

Несмотря на нерешенность этих проблем, Ajax был направлен на испытания в Швецию, которые завершились месяц назад и, со слов командования британской армии, «подтвердили возможность эффективной работы машины в условиях холодного климата».

Следующий шаг – провести испытания в жаркую погоду этим летом. В итоге мы по существу завершим проверку бронемашины, подтвердив возможность ее использования во всех ситуациях

- пояснили в Минобороны.

По всей видимости, в военном ведомстве Британии признали невозможность устранения технических дефектов Ajax, решили попросту проигнорировать их, прикрывшись неясными испытаниями в «холодную и жаркую погоду», и приступили к закупкам сотен единиц проблемного БТР.

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    9 комментариев
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    1. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 17:20
      Странно что они эти машинки на хахлах не испытали.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -2
        Сегодня, 17:36
        Странно что они эти машинки на хахлах не испытали.

        Так всё равно воюют чужими руками... Бесплатными руками скаклов, а машинки денег стоят... Халява заканчивается... am
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 17:32
      Машина ездит стреляет,экипаж не замёрз как аяврик.стрельба правда только в статичном положении и " мангала" нет.
    3. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      +2
      Сегодня, 17:32
      "В частности, они касались чрезмерного шума и вибрации, потенциально влияющих на здоровье личного состава"
      Какие мы нежные, бл....ь.
      Вас на КрАЗ - "лаптежник" посадить в валенках да по минус 40 километров 150 прогнать, с обязательной заменой колеса в одну каску.
    4. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 17:33
      Программа Ajax стоимостью £5,5 млрд, столкнулась с многочисленными проблемами. В частности, они касались чрезмерного шума и вибрации, потенциально влияющих на здоровье личного состава - отмечается в издании.
      Неудивительно когда от деятельности британского парламента в новой британской БМП присутствует шум и вибрация негативно влияющая на здоровье личного состава request recourse
      Несмотря на нерешенность этих проблем, Ajax был направлен на испытания в Швецию, которые завершились месяц назад и, со слов командования британской армии, «подтвердили возможность эффективной работы машины в условиях холодного климата».
      Учитывая то что Швеция отказалась от статуса нейтральной страны и вступила в блок НАТО в Швеции действительно холодный климат.
      Следующий шаг – провести испытания в жаркую погоду этим летом. В итоге мы по существу завершим проверку бронемашины, подтвердив возможность ее использования во всех ситуациях - пояснили в Минобороны.
      Лишь бы украинский экипаж не укачало в новой британской БМП. Британский символизм в оборонной промышленности и ранее не вызывал сомнений. Надеюсь для англичан нынешнее лето станет по настоящему жарким. И не надо излишней жестокости потому как Туманный Альбион как всегда не теряет связи с реальностью синхронизируя с ней (реальностью) свою оборонную промышленность которая как всегда старается для них (англичан).
    5. ved_med12 Ранг пользователя
      ved_med12
      0
      Сегодня, 17:35
      Этой "новости" уже около года...Даже обещали, всему персоналу и десанту, спец наушники выдать.
    6. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 17:37
      Ну дык труба зовет................
    7. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:56
      Правильно-чего их испытывать то-все равно стоять в ангарах-будут laughing
    8. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      0
      Сегодня, 18:02
      Новейший британский бронетранспортер Ajax на протяжении многих лет проходит испытания. При этом до сих пор данная машина имеет целый ряд технических изъянов, в связи с чем проект так и не достиг стадии зрелости.
      На Украину сбагрят, по ленд-лизу..

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