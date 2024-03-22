«Бронетранспортер с многочисленными проблемами»: британская армия получит сотни машин Ajax

Программа Ajax стоимостью £5,5 млрд, столкнулась с многочисленными проблемами. В частности, они касались чрезмерного шума и вибрации, потенциально влияющих на здоровье личного состава

Следующий шаг – провести испытания в жаркую погоду этим летом. В итоге мы по существу завершим проверку бронемашины, подтвердив возможность ее использования во всех ситуациях

Новейший британский бронетранспортер Ajax на протяжении многих лет проходит испытания. При этом до сих пор данная машина имеет целый ряд технических изъянов, в связи с чем проект так и не достиг стадии зрелости.Однако это не помешало Минобороны приступить к массовым закупкам БТР. Как указывается в издании UK Defence Journal, к поставке в армию запланированы в общей сложности 446 единиц Ajax в период с 2024 по 2028 год плюс еще 143 уже изготовленные машины должны пройти модернизацию к 2029 году.- отмечается в издании.Несмотря на нерешенность этих проблем, Ajax был направлен на испытания в Швецию, которые завершились месяц назад и, со слов командования британской армии, «подтвердили возможность эффективной работы машины в условиях холодного климата».- пояснили в Минобороны.По всей видимости, в военном ведомстве Британии признали невозможность устранения технических дефектов Ajax, решили попросту проигнорировать их, прикрывшись неясными испытаниями в «холодную и жаркую погоду», и приступили к закупкам сотен единиц проблемного БТР.