Украинский парламент снова смягчил ряд правил в новом законопроекте о мобилизации

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Украинский парламент снова смягчил ряд правил в новом законопроекте о мобилизации

Украинские власти продолжают дорабатывать законопроект об ужесточении мобилизации, который многие политики и эксперты назвали антиконституционным. Ранее сообщалось, что из законопроекта исключили ограничения для уклонистов, которые касались запрета выезда за пределы страны и вождения транспортного средства, а также блокировки банковских счетов.

Теперь, как сообщает депутат Рады от партии «Слуга народа» Александр Федиенко, правки коснулись лиц, которые не могут подлежать призыву.



Так, согласно новой редакции, в ВСУ не могут быть мобилизованы лица, жена или муж (что странно, ведь на Украине нет обязательной мобилизации женщин) которых имеют инвалидность I или II группы.

Также не подлежат призыву военнообязанные, жена (муж) которых имеет инвалидность III группы, связанную с отсутствием конечности, онкологическим или психическим заболеваниями, а также при наличии у этого лица (с инвалидностью III группы) несовершеннолетнего ребенка.

Согласно новой редакции, в ВСУ не будут призваны военнообязанные, имеющие родителей с инвалидностью I или II, а также одного из родителей супруги с инвалидностью I или II группы. Однако в данном случае отсрочка возможна при отсутствии невоеннообязанных лиц, способных осуществлять уход.

Аналогичная ситуация и с членами семьи военнообязанного второго родства, имеющих инвалидность I или II группы, но, опять же, при условии, что опеку не могут осуществлять другие лица.

Стоит отметить, что в первоначальной версии законопроекта, которую охарактеризовали, как неконституционную, планировалось, наоборот, ужесточить правила призыва для военнообязанных, занимающихся опекой.
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    13 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 17:28
      Украинский парламент снова смягчил ряд правил в новом законопроекте о мобилизации
      . Вот уж без разницы, что там да как... хозяин сказал в морг, туда и ползут, все, кто не успел слинять вовремя, спрятаться поглубже, либо пролезть в депутаты.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 17:42
        Вот уж без разницы, что там да как... хозяин сказал в морг, туда и ползут

        Бумага любой законопроект стерпит, а хозяин нет... Сенатор Грэм сказал брать всех, невзирая на возраст и болезни, значит будут брать всех... Им хозяин за это деньги платит... И не плохие... am
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +2
          Сегодня, 18:06
          Деньги, бабло... с ним такое обстоятельтво/нюанс... что б ими воспользоваться, смытся вовремя придётся да так, что б хозяин за шкирятник не прихватил!!!
          "хитрый кролик" это тот пример, которому они все завидуют!!!
    2. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +6
      Сегодня, 17:31
      Да напишут они что угодно, но при отлове на улицах вряд-ли будут, цткашники, интересоваться такими подробностями.
      Кто там у кого инвалид и за кем необходим уход.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 18:19
        Цитата: Лешак
        Да напишут они что угодно, но при отлове на улицах вряд-ли будут, цткашники, интересоваться такими подробностями.
        Кто там у кого инвалид и за кем необходим уход.

        ТЦКашников уже пинают на улице, но отстреливать пока не начали. laughing
        1. Фразах Ранг пользователя
          Фразах
          0
          Сегодня, 18:52
          Против гестапо чубатые не пойдут, это же свое, родное: батька-бандера, зондеркоманды СС, полицаи, гауляйтеры - ностальгия. Европа! Кто-то по схронам, а остальные, склонив выю на мясо к господскому столу. В партизанах единицы.
    3. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +1
      Сегодня, 17:40
      В общем теперь на Украине принялись перечислять список тех кто не подлежит мобилизации. Этот список гораздо короче.
      Сегодня что-то комментаторов меньше стало laughing
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 17:52
        Цитата: Я свой
        Сегодня что-то комментаторов меньше стало

        Отсыпаются после налета laughing
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 18:17
        Цитата: Я свой
        В общем теперь на Украине принялись перечислять список тех кто не подлежит мобилизации. Этот список гораздо короче.
        Сегодня что-то комментаторов меньше стало laughing

        Електричество кончилось. Кина не будет. (С)
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 17:54
      Эти все смягчают-а кто помирать то будет? tongue
    5. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 18:11
      Сейчас на окраине стоимость справки об инвалидности улетит в космос)
      1. Avis Ранг пользователя
        Avis
        +1
        Сегодня, 18:31
        Ничто не ново под луной...

        ***
        — Когда меня призывали, — продолжал он, — я заранее снял комнату здесь, в Будейовицах, и старался обзавестись ревматизмом. Три раза подряд напивался, а потом шёл за город, ложился в канаву под дождём и снимал сапоги. Но ничего не помогало. Потом я целую неделю зимой по ночам ходил купаться в Мальше, но добился совсем другого: так, брат, закалился, что потом целую ночь спал у себя во дворе на снегу и, когда меня утром будили домашние, ноги у меня были тёплые, словно я лежал в тёплых туфлях. Хоть бы ангину схватить! Нет, ни черта не получалось! Да что там: ерундовый триппер и то не мог поймать! Каждый божий день я ходил в «Порт-Артур», кое-кто из моих коллег уже успел подцепить там воспаление семенных желез, их оперировали, а у меня иммунитет. Чертовски, брат, не везёт! Наконец познакомился я «У розы» с одним инвалидом из Глубокой, и он мне сказал, чтобы я заглянул к нему в воскресенье в гости на квартиру, и ручался, что на следующий же день ноги у меня будут, что твои вёдра. У него были дома шприц и игла для подкожного впрыскивания. И действительно, я из Глубокого еле-еле домой дошёл. Не подвёл, золотая душа! Наконец-то я добился мышечного ревматизма. Моментально в госпиталь — и дело было в шляпе!
        ХХХ
    6. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 18:46
      законопроекте о мобилизации
      О могилизации?

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