Украинский парламент снова смягчил ряд правил в новом законопроекте о мобилизации
Украинские власти продолжают дорабатывать законопроект об ужесточении мобилизации, который многие политики и эксперты назвали антиконституционным. Ранее сообщалось, что из законопроекта исключили ограничения для уклонистов, которые касались запрета выезда за пределы страны и вождения транспортного средства, а также блокировки банковских счетов.
Теперь, как сообщает депутат Рады от партии «Слуга народа» Александр Федиенко, правки коснулись лиц, которые не могут подлежать призыву.
Так, согласно новой редакции, в ВСУ не могут быть мобилизованы лица, жена или муж (что странно, ведь на Украине нет обязательной мобилизации женщин) которых имеют инвалидность I или II группы.
Также не подлежат призыву военнообязанные, жена (муж) которых имеет инвалидность III группы, связанную с отсутствием конечности, онкологическим или психическим заболеваниями, а также при наличии у этого лица (с инвалидностью III группы) несовершеннолетнего ребенка.
Согласно новой редакции, в ВСУ не будут призваны военнообязанные, имеющие родителей с инвалидностью I или II, а также одного из родителей супруги с инвалидностью I или II группы. Однако в данном случае отсрочка возможна при отсутствии невоеннообязанных лиц, способных осуществлять уход.
Аналогичная ситуация и с членами семьи военнообязанного второго родства, имеющих инвалидность I или II группы, но, опять же, при условии, что опеку не могут осуществлять другие лица.
Стоит отметить, что в первоначальной версии законопроекта, которую охарактеризовали, как неконституционную, планировалось, наоборот, ужесточить правила призыва для военнообязанных, занимающихся опекой.
Информация