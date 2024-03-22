Украинский ТГ-канал: Британская разведка предупредила Киев о якобы подготовке Россией удара по ПГХ Украины
Россия рассматривала вариант удара по подземным газохранилищам Украины (ПГХ) в ответ на постоянные атаки украинских беспилотников на объекты российского топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента Украины.
По имеющимся данным, британская разведка предупредила Киев, что Москва якобы рассматривала вариант с ударом по ПГХ. Во-первых, это лишит Украину имеющихся запасов газа, а во-вторых, не даст Зеленскому заработать на хранении газа западных стран. Ранее власти Киева предложили свои имеющиеся мощности европейским странам для хранения газа.
По версии британцев, а опровергнуть ее, как и подтвердить, мы не можем, Москва рассматривает сразу несколько вариантов ответа за удары по российским НПЗ, в том числе и этот. В Лондоне рекомендуют Киеву усилить ПВО в районе хранилищ газа. Да вот в чем вопрос, последовавшая сегодня ночью ракетная атака ВС России показала, что с ПВО у Украины очень плохо, а станет еще хуже, если Запад срочно не поставит дополнительные ракеты. По имеющимся данным, сейчас практически все оставшиеся ЗРК стаскивают к Киеву, оставляя только пулеметно-пушечные комплексы. Так что комплексов для охраны ПГХ у Зеленского нет. Недаром он уже сегодня с утра сидит на телефоне и требует у спонсоров режима зенитные комплексы.
- пишет ТГ-канал "Резидент"
Данная информация выглядит сомнительной, но исключать ничего нельзя. Вполне возможно, что планы с ударом по ПГХ уже составлены, но отложены в сторону до "лучших времен".
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