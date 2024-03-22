Украинский ТГ-канал: Британская разведка предупредила Киев о якобы подготовке Россией удара по ПГХ Украины

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Украинский ТГ-канал: Британская разведка предупредила Киев о якобы подготовке Россией удара по ПГХ Украины

Россия рассматривала вариант удара по подземным газохранилищам Украины (ПГХ) в ответ на постоянные атаки украинских беспилотников на объекты российского топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента Украины.

По имеющимся данным, британская разведка предупредила Киев, что Москва якобы рассматривала вариант с ударом по ПГХ. Во-первых, это лишит Украину имеющихся запасов газа, а во-вторых, не даст Зеленскому заработать на хранении газа западных стран. Ранее власти Киева предложили свои имеющиеся мощности европейским странам для хранения газа.



По версии британцев, а опровергнуть ее, как и подтвердить, мы не можем, Москва рассматривает сразу несколько вариантов ответа за удары по российским НПЗ, в том числе и этот. В Лондоне рекомендуют Киеву усилить ПВО в районе хранилищ газа. Да вот в чем вопрос, последовавшая сегодня ночью ракетная атака ВС России показала, что с ПВО у Украины очень плохо, а станет еще хуже, если Запад срочно не поставит дополнительные ракеты. По имеющимся данным, сейчас практически все оставшиеся ЗРК стаскивают к Киеву, оставляя только пулеметно-пушечные комплексы. Так что комплексов для охраны ПГХ у Зеленского нет. Недаром он уже сегодня с утра сидит на телефоне и требует у спонсоров режима зенитные комплексы.

MI-6 передали в офис президента и Генштаб разведданные о совещание в Кремле, на котором рассматривался сценарий с уничтожением украинского ПГХ, как ответ на постоянные удары БПЛА по российским НПЗ. Британская разведка рекомендует усилить ПВО на подземных хранилищах газа, чтобы сохранить возможности Украины в хранение газа

- пишет ТГ-канал "Резидент"

Данная информация выглядит сомнительной, но исключать ничего нельзя. Вполне возможно, что планы с ударом по ПГХ уже составлены, но отложены в сторону до "лучших времен".
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    55 комментариев
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    1. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +8
      Сегодня, 17:30
      Сегодняшняя атака была молниеносной. Многие цели были поражены, причинив значительный ущерб. Украинская энергетическая система сильно повреждена, но по ней удобно периодически наносить удары, чтобы подорвать ее производственный потенциал. С другой стороны, будем надеяться, что новый адмирал России сможет заблокировать экспорт украинского зерна или, по крайней мере, решительно помешать ему. Непостижимо, что Украина запускает свои беспилотники против российской нефтедобычи, а Зеленский радостно экспортирует зерно.
      1. al3x Ранг пользователя
        al3x
        +2
        Сегодня, 17:49
        Цитата: Carlos Sala
        Сегодняшняя атака была молниеносной


        Потому что была массированной, с использованием обширного спектра средств поражения - дроны, дозвуковые крылатые ракеты, баллистические сверхзвуковые ракеты, вишенка в виде гиперзвука. И всё это прилетало залпами. При таком раскладе всё было гарантировано поражено.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +9
          Сегодня, 17:54
          британская разведка предупредила Киев, что Москва якобы рассматривала вариант с ударом по ПГХ

          А меня больше интересует кто предупредил британскую разведку...??? Откуда "дровишки"...??? am
          1. golen Ранг пользователя
            golen
            0
            Сегодня, 18:37
            Прочтите историю дворцовых переворотов в России. Не один русский царь лишился головы и трона из за работы английской разведки. Сейчас около 41 000 русских называют Лондон своим домом, и, по некоторым оценкам, ещё десятки тысяч русских проживают в Лондоне. Не считая студентов, беженцев лиц с просроченнымии визами и нелегальных иммигрантов из России. У части этих людей есть родственники и связи в высших эшелонах российской власти в том числе и среди лиц допущенных к совершено секретным сведениям и сведениям особой важности. МИ-6 имеет огромный опыт вербовочной работы. Вот и вербует.
            1. Lev_Russia Ранг пользователя
              Lev_Russia
              0
              Сегодня, 18:42
              Историю дворцовых переворотов в России читал... Про русских в Лондоне и их родственниках читал и слышал... Но мне нужны конкретные Имя, Фамилия и Отчество, который что то знает о планах нашего МО и Кремля... Такие планы ибо кому не доверяют и найти и раскрыть его (крота) долг наших спецслужб... hi
              1. golen Ранг пользователя
                golen
                0
                Сегодня, 18:56
                Конкретные ФИО предателей иногда узнают лет через... Например: Олег Гордиевский - Полковник Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка). В 1985 году англичане помогли ему бежать: предатель пересёк советско-финскую границу, лёжа в багажнике автомобиля с дипломатическими номерами; Виктор Шеймов майор, сотрудник 8-го Главного управления КГБ (связь, шифры и криптография). С 1971 года работал специалистом по обслуживанию технических систем защиты информации в советских посольствах и зарубежных резидентурах КГБ. Шеймова завербовали сотрудники ЦРУ в 1979 году в Варшаве. А в 1980-м вывезли его вместе с семьёй в США в дипломатическом контейнере не подлежащем досмотр. А наши его искали лет 5,исчезла семья с концами и все; зам. генсека ООН, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР Аркадий Шевченко. У этого побег был гораздо проще. Просто попросил политического убежища в США. А до этого проработал на ЦРУ с 1975-1978 год. Вот так бывает тоже. Все хотят знать, кто у них в государстве и на кого шпионит, но на раскрытие органами контрразведки шпиона часто уходят годы.
      2. evgen1221 Ранг пользователя
        evgen1221
        +3
        Сегодня, 17:56
        А смысл тужится с зерном то? Во первых их зерно делает бобо сельхозу ес, во вторых сеять в 404 уже некому в прошлогодних количествах и обьемах, т.е экспорт и доходы сами упадут и уже 404 будет свое же зерно из ес обратно покупать но уже дороже.
      3. golen Ранг пользователя
        golen
        +1
        Сегодня, 18:27
        Постижимо. Мы также экспортруем зерно из российских портов на Азовском и Чёрном морях. Как прикажете обеспечить защиту судов перевозящих российское зерно и др.грузы от украинских морских мин, морских и воздушных беспилотников, а то и английских ракет- Storm Shаdow, если наш доблестный ЧФ не может обеспечить даже свою безопасность?
        1. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          0
          Сегодня, 18:39
          Цитата: golen
          Как прикажете обеспечить защиту судов перевозящих российское зерно и др.грузы от украинских морских мин, морских и воздушных беспилотников, а то и английских ракет- Storm Shаdow

          Например корабль под Китайским флагом. или Испанским. Вы думаете в него тоже будут стрелять?
          1. golen Ранг пользователя
            golen
            +1
            Сегодня, 18:43
            А мы, мы сами готовы расстрелять корабль под американским флагом, вывозящий зерно из Одессы или ввозящий туда же военные грузы?
            1. topol717 Ранг пользователя
              topol717
              0
              Сегодня, 18:45
              Цитата: golen
              А мы, мы сами готовы расстрелять корабль под американским флагом, вывозящий зерно из Одессы или ввозящий туда же военные грузы?

              А наша армия по гражданским судам не стреляет, даже Украинским судам.
              1. golen Ранг пользователя
                golen
                +1
                Сегодня, 18:58
                Вот потому они и доставляют военные грузы в трюмах гражданских судов и цивильных грузовых автомобилях. Там ведь не идиоты с нами воюют.
                1. Just A Guy Ранг пользователя
                  Just A Guy
                  0
                  Сегодня, 19:48
                  Тогда как вы собираетесь отличать корабли с зерном от кораблей с сюрпризами? Топить всех подряд не вариант ибо могут попасться корабли идущие под флагом дружественных к РФ наций. Бить своих не самая лучшая идея
      4. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 19:38
        . беспилотники против российской нефтедобычи

        Только не против нефтедобычи, а против нефтеперегонных заводов, то есть продуктов получаемых при перегонке нефти
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 17:31
      Украинский ТГ-канал: Британская разведка предупредила Киев о якобы подготовке Россией удара по ПГХ Украины
      . Наглы они такие, все знают и за всех...
      Впрочем... ПГХ, такая же цель инфраструктуры, как и все остальное...
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 17:44
        Цитата: rocket757
        Впрочем... ПГХ, такая же цель инфраструктуры, как и все остальное...

        Особенно, если учесть эту информацию:
        МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Объекты "Нафтогаза Украины" повреждены и обесточены после взрывов. Об этом сообщил глава компании Алексей Чернышев.

        "Есть локальные повреждения газопроводов и отключение объектов от электроснабжения", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 18:12
          Тема такая, что что то примерно, как то так, знает бесполезно.
          Инфраструктура магистральных газопроводов, тема отдельная, можно сказать, автономная.
          Кстати, пока газ по трубам качают, с электроснабжение у них особых проблем не должно бы... резервная/автономная генерация на том же газе, это норма.
        2. golen Ранг пользователя
          golen
          0
          Сегодня, 18:39
          Ключевое слово - "локальные", как и у нас на НПЗ.
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +4
        Сегодня, 17:51
        Вряд ли Россия будет атаковать ПГХ, но эта мысль меня радует своей новизной: можно проверить пробивные возможности Кинжала.
        1. Andobor Ранг пользователя
          Andobor
          +1
          Сегодня, 17:59
          Цитата: Бородач
          можно проверить пробивные возможности Кинжала.

          Под землю бить бесполезно, даже кинжалами, уничтожать нужно наземные сооружения, лучше всего компрессорные, они компактные.
          1. ROSS 42 Ранг пользователя
            ROSS 42
            +1
            Сегодня, 18:55
            Цитата: Andobor
            Под землю бить бесполезно, даже кинжалами

            Хрен его знает, что может совершить «Авангард» в неядерном исполнении (та же вольфрамовая болванка или из обеднённого урана) двигающийся со скоростью 28 Махов. Если не успеет расплавиться, пройдёт за секунду 9,5 км...Естественно, затея дорогая и стоит ли она овчинки, мы не узнаем, но кинетическая энергия позволит пробиться до ПГХ.
            1. Andobor Ранг пользователя
              Andobor
              0
              Сегодня, 19:33
              Цитата: ROSS 42
              мы не узнаем, но кинетическая энергия позволит пробиться до ПГХ

              Тут надо представлять что такое ПХГ, - это геологические слои на глубинах в сотни метров или даже километры, на огромных площадях в десятки квадратных километров, с десятками, сотнями скважин куда этот газ закачивается и выкачивается, никаким взрывом уничтожить не возможно.
              А вот компрессоры на поверхности уничтожить нет проблем, и восстановить сложно, это вещь штучная.
        2. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +2
          Сегодня, 18:13
          Зачем ковырять сами ПГХ... сервисную инфраструктуру повредить, оно само, само, перестанет работать.
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            +1
            Сегодня, 18:44
            ГТС может и так умрёт в конце года, когда контракт закончится. Электорат этого очень хочет, но до следующих выборов, как до Китая.
            Все очень ждут, что сегодня ночью продолжится деэлектрификация Украины, но внутренний голос подсказывает, что это была разовая пиар-акция. am
      3. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        +1
        Сегодня, 18:43
        Цитата: rocket757
        . Наглы они такие, все знают и за всех...
        Впрочем... ПГХ, такая же цель инфраструктуры, как и все остальное...

        Если учесть что обычно ПГХ очень глубоко, несколько сот метров глубины, а то и километры, то каким оружием его разрушать наверное никто не знает. Другое дело различные компрессорные станции. Но это все-таки не само хранилище.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 19:49
          Зачем ковырять само хранилище... сервисное оборудование снести, оно, кстати, все на поверхности, хранилище само, само, опустеет...
    3. Олеся Леся Ранг пользователя
      Олеся Леся
      +2
      Сегодня, 17:34
      Ну если разгоняют украинский ТГканал - значит это кому то нужно. Придать значимость "что они усё всё знали". А горело конечно очень красиво. Давненько такого не было.
      Может и у нас была утечка, продажных лампасов не всех извели.
    4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +6
      Сегодня, 17:35
      Это процесс " декомунизации". Все что построено " клятыми москалями" должно быть уничтожено. Обратно - на волах, в вышиванках, завывая под лучину свои песни ...
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 17:36
      Значит "англичане" сами взорвугт ПГХ Украины.
    6. Андрей Николаев_4 Ранг пользователя
      Андрей Николаев_4
      +3
      Сегодня, 17:38
      Честно говоря,всегда считал ненасение ударов по пхг и газокомпрессионным станциям следствием нашего транзита через Украину (который тоже выглядит странным,мягко говоря).Сейчас,когда украинцы десяток раз сказали,что транзит продлен не будет,эта причина снята,видимо
    7. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      -2
      Сегодня, 17:41
      Есть у Украины ПВО, нет у Украины ПВО большая часть даже дронов до целей долетает, тем более ракет, а по ПХГ бить Кинжалами надо, их вообще сбить не реально.
    8. aviapit123 Ранг пользователя
      aviapit123
      +2
      Сегодня, 17:42
      Вот только откладывать не стоит.
      Без хранилищ им лучше.
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 19:09
        Хранилища тоже- нЭпатриотЫЧни! Их строили " кляти коммуняки и кляти москали".
    9. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:43
      А что за загадочный термин-ПАВО?
    10. Пионер1984 Ранг пользователя
      Пионер1984
      +2
      Сегодня, 17:43
      Интересно,а на какой глубине находятся ПГХ страны 404?
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        0
        Сегодня, 18:05
        Цитата: Пионер1984
        Интересно,а на какой глубине находятся ПГХ страны 404?

        Газ хранится в геологических пластах на глубинах в сотни и тысячи метров, достать их не реально, а для прекращения работы ПХГ достаточно уничтожить компрессорную на поверхности, сооружение сложное но очень компактное.
    11. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 17:45
      В обычном ПХГ на верху (грубо) только насосная станция и трансформаторная подстанция для "силы". То, что в низу (собственно газ), взорвать/поджечь можно наверное только атомной бомбой. Кто-то, то ли украинские СМИ, то ли британская разведка, просто технически безграмотны и не знают, как это устроено.
      1. maximaniak Ранг пользователя
        maximaniak
        +1
        Сегодня, 18:07
        Я думал ПГХ это "закопанная бочка", а оказывается это газ, закачанный в подземные пустоты/пещеры... Такие действительно не достанешь ракетой)
        1. Дилетант Ранг пользователя
          Дилетант
          +2
          Сегодня, 18:11
          газ, закачанный в подземные пустоты/пещеры

          Это не пещеры/пустоты, а порода вроде мелкой губки, вдобавок со всех сторон находящаяся в глиняном коконе. Газ находится в порах этого "поролона"
    12. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +1
      Сегодня, 17:48
      Отрубили бы лучше всё электроснабжение в западных областях, это не слишком сложно
      1. abrakadabre Ранг пользователя
        abrakadabre
        0
        Сегодня, 18:24
        Отрубили бы лучше всё электроснабжение в западных областях, это не слишком сложно
        И обесточили бы всю ЖД сеть. Там тоже подстанций не бесконечное количество. А заменять их накладно и долго.
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          0
          Сегодня, 19:03
          Крупных трансформаторных станций на 750 КВ вообще три с половиной, без них не будет ни ЖД, ни промышленности, ни связи. Военкомов тоже далеко не убегут
    13. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 17:49
      Ну даже и незнаю кто кем виляет тут. Украина предположила что если еще по пхг не прилетело то может быть и прилетит т.к еще не разу не прилетало. А для правдоподобности своих думок приплела якабы предупреждение из серии британские ученые,по данным неназванных источников из разведки сша эксклюзивно для зачуханной газетки с тиражом в 3 экземпляра,по перехватам разговоров бабок из подьезда в антарктидщине и тд и тп. И всё для одной цели-дайте пво и побольше.
    14. BARKAS Ранг пользователя
      BARKAS
      0
      Сегодня, 17:53
      Не надо разочаровывать MI-6 а сделать все так как они сказали.
    15. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 17:54
      Давно пора прекратить миндальничать.
    16. Тихонов_Александр Ранг пользователя
      Тихонов_Александр
      0
      Сегодня, 17:56
      Ущерб от разрушения подземных газовых хранилищ, безусловно, будет огромным. И, если, укропы действительно откажутся от транспортировки газа в Европу, хранилища обязательно нужно разрушать. Но, и сейчас, просто необходимо биь по хранилищам, не задействованным в транспоре газа в Европу.
    17. brodyaga Ранг пользователя
      brodyaga
      -1
      Сегодня, 17:59
      Вот мне интересно, откуда разведданные о секретном совещании в Кремле у англосаксов?
    18. ASM Ранг пользователя
      ASM
      0
      Сегодня, 18:09
      Как вариант, генштаб должен рассматривать вообще всё - это их прямая работа и им деньги за это платят. Вынести наземную инфраструктуру ПХГ можно, но она вполне подлежит замене. А вот додолбиться в землю до газонаполненных слоев весьма трудно. Можно, конечно, какими-нибудь бетонобойными средствами в больших количествах раскачать пласты, чтобы в них появились трещины и начались некоторые утечки, только это никому не нужно. ПХГ - экземпляры штучные, их, по-моему, всячески оберегать нужно и пытаться контролировать.
      1. Андрей Николаев_4 Ранг пользователя
        Андрей Николаев_4
        +1
        Сегодня, 18:22
        Думаете,газокомпрессорную станцию так просто восстановить?
        1. ASM Ранг пользователя
          ASM
          0
          Сегодня, 18:28
          Не так просто, но вполне реально за месяц при условии завоза на площадку всех комплектующих. Эти штуки в контейнерном модульном исполнении, они собираются как кирпичики.
          1. Андрей Николаев_4 Ранг пользователя
            Андрей Николаев_4
            +1
            Сегодня, 18:32
            .Ну ,во-первых—целый месяц газ из этого хранилища будет недоступен;во-вторых—можно ведь еще нанести удары и не дать спокойно восстанавливать объект;ну и в третьих—снова нанести удар после восстановления (ракет то больше за месяц можно сделать)
      2. abrakadabre Ранг пользователя
        abrakadabre
        0
        Сегодня, 18:28
        А вот додолбиться в землю до газонаполненных слоев весьма трудно.
        Если толщина перекрывающих геологических слоев сотни метров, то додолбиться можно было бы только сбросив с орбиты какой-нибудь 10-тонный вольфрамовый лом. А то и не с первого раза.
    19. ескела Ранг пользователя
      ескела
      0
      Сегодня, 18:18
      А это мысль просто бомба , удар по ПГХ лишит 404 денег , а если еще Одесу отжать то и западу она нафиг не нужна будет.
    20. sifgame Ранг пользователя
      sifgame
      0
      Сегодня, 18:21
      Ну это прям мякотка, украинцам даже делать ничего не надо, они ж хотели европу лишить газа, вот и лишат.
    21. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 18:46
      Скалам не нужен газ, пусть кизяком топят wink

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