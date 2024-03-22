Подразделения армии РФ продвигаются на Артёмовском направлении - в заказнике Ступки-Голубовские-2

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Подразделения армии РФ продвигаются на Артёмовском направлении - в заказнике Ступки-Голубовские-2

Нанося противнику серьезный ущерб, подразделения армии РФ с помощью бронетехники и артиллерии успешно продвигаются на Артемовском направлении. Только вчера на железнодорожной ветке, соединяющей Артемовск с Курдюмовкой, они заняли станцию Алебастровая, а сегодня движутся вперед в заказнике Ступки-Голубовские-2.

Российские танки действуют в тесной связке с беспилотной авиацией. Именно так и был уничтожен пункт управления вражескими дронами в северо-западном направлении от Артемовска. Наш беспилотник его обнаружил, а танкисты нанесли удар и уничтожили цель. Тем самым, действующие здесь подразделения ВСУ лишились воздушной разведки.



Собственно, на фронтах происходит то, чего и следовало ожидать. После освобождения Тоненького под Авдеевкой и Алебастровой в районе Артемовска противник потерял опорные пункты в своей системе обороны, что привело к ее ослаблению. Это открывает для российских войск новые наступательные возможности.


Сейчас наши военные ведут штурм позиций противника в Богдановке. В Клещеевке обе стороны активно применяют артиллерию. В районе Красного отмечены встречные бои.

Сообщается о занятии российскими подразделениями ВДВ опорного пункта противника. Он был накрыт плотным огнем нашей артиллерии, после чего его взяли штурмовики на боевых машинах десанта, а затем ими была осуществлена зачистка.

Следует отметить, что одним из ключевых остается Авдеевское направление. Здесь российские войска отодвигают противника от Донецкой агломерации, тем самым сокращая количество и интенсивность обстрелов ВСУ жилых районов и гражданской инфраструктуры.

  • Минобороны РФ
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3 комментария
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 17:57
    Подразделения армии РФ продвигаются на Артёмовском направлении - в заказнике Ступки-Голубовские-2

    Работайте братья!!!
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:02
    Уничтожать боевую силу противника и выдавливать остатки дальше и ещё дальше.
    Тяжёлая, опасная работа, но... никто кроме нас.
    Вопрос... а голос "свыше", что у нас теперь война, что ни будь изменит???
  3. nik-mazur Ранг пользователя
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 19:50
    Подразделения армии РФ продвигаются на Артёмовском направлении - в заказнике Ступки-Голубовские-2

    Иллюстрирующая новость карта, как обычно в фирменном стиле – обнять и плакать...

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