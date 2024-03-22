РФ и КНР заблокировали в Совбезе ООН проект резолюции США по Газе

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РФ и КНР заблокировали в Совбезе ООН проект резолюции США по Газе

Россия и Китай наложили вето на внесенный США на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции по сектору Газа. В документе не содержались требования к немедленному прекращению огня в регионе, однако предлагалось осудить ХАМАС. Против предложенной Вашингтоном резолюции проголосовали представители РФ, Китая и Алжира. Одиннадцать стран поддержали документ.

По словам представителей российской делегации в Совбезе ООН, одной из основных претензий к предложенной американцами резолюции является отсутствие в документе прямых требований к немедленному прекращению боевых действий на территории палестинского анклава. Вместо этого США предлагали продолжить дипломатические усилия для освобождения удерживаемых палестинским движением ХАМАС лиц. При этом Россия более предпочтительной считает формулировку, гласящую, что Совбез требует или как минимум призывает к прекращению огня.



Кроме того, по словам российских дипломатов, в американском проекте документа содержались неприемлемые однобокие осуждения палестинцев, фактически дающие израильским властям "зеленый свет" для проведения военной операции в Рафахе.

В предложенном Вашингтоном проекте содержалось явное осуждение действий ХАМАС, при этом отсутствовало указание на вину Израиля в гибели мирных жителей сектора Газа. Представители арабских стран неоднократно выражали в ООН явное несогласие с подобным однобоким подходом.
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17 комментариев
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  1. Тарелка Ранг пользователя
    Тарелка
    -2
    Сегодня, 17:55
    Интересно, будут ли тут причитания о бесполезности ООН, встречаемые в изобилии после аналогичных акций со стороны США и их союзников? И - интереснее - чем они будут обосновываться? Тем же самым, чем обычно, или чем-то другим?
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 18:02
      В документе не содержались требования к немедленному прекращению огня в регионе, однако предлагалось осудить ХАМАС.

      Сначала осудить Израиль, а уже потом (если получится...) Хамас... Не нужно путать причину со следствием... Всё началось с основания Израиля на чужой земле... А на сегодня Израиль занимает её почти всю...am
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +3
        Сегодня, 18:25
        Цитата: Lev_Russia
        Сначала осудить Израиль, а уже потом (если получится...) Хамас..

        Ага, вашингтонские израильтяне, осудят израильтян Израиля. Такого и в помине не должно быль, Израиль даже не осудил тех евреев, которые во время ВМВ служили и сотрудничали с гитлеровским режимом.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 18:37
          Я это понимаю, но предлагать в ответ на предложение Вашингтона что-то нужно... Пусть даже самое несбыточное... Любое предложение это часть нашей пропаганды... Ну а как без неё...??? hi
          1. ROSS 42 Ранг пользователя
            ROSS 42
            +1
            Сегодня, 19:04
            Цитата: Lev_Russia
            Я это понимаю, но предлагать в ответ на предложение Вашингтона что-то нужно...

            Вашингтон уже убедился, что решение Совбеза ООН не является руководством к действию в отношении США и его сателлитов (НАТО). Там чётко прослеживается безнаказанность за совершённые акции без ведома этой организации. Единственный выход - объединить усилия КНР и РФ и доказать США, что не они хозяева мира, а в Восточном полушарии даже незваные гости...
            И действовать при этом нужно решительно и безапелляционно...Или сидеть тихо в углу (на берегу реки) и побздёвывать, не нарушая экологии...
            1. Shurik70 Ранг пользователя
              Shurik70
              0
              Сегодня, 19:37
              Одиннадцать стран поддержали документ

              А можно узнать, кто воздержался?
              А то за минусом России, Китая и Алжира двенадцать получается.
              США, Франция, Великобритания, Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор, Япония, Гайана, Словения, Сьерра-Леоне и Южная Корея.
              Или США, как инициатор, не учитывается? И воздержавшихся нет?
    2. Anarchist Ранг пользователя
      Anarchist
      0
      Сегодня, 18:02
      3+2 какой-то получается:
      США, Англия и Франция с одной стороны, а Россия и Китай с другой. Только у "2" это позиция, а двоих из "3" это указание!
    3. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 18:11
      Цитата: Тарелка
      Интересно, будут ли тут причитания о бесполезности ООН, встречаемые в изобилии после аналогичных акций со стороны США и их союзников? И - интереснее - чем они будут обосновываться? Тем же самым, чем обычно, или чем-то другим?

      А принятие или не принятие данной резолюции как то могло повлиять на это противостояние?
      Это я к полезности или бесполезности ООН, какая бы резолюция не была принята Израиль не собирается отказываться от своих планов.
      Также как и Россия не будет останавливать СВО по резолюциям ООН.
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        0
        Сегодня, 19:02
        Цитата: Лешак
        Также как и Россия не будет останавливать СВО по резолюциям ООН.

        Так Совет безопасности ООН ни одной резолюции против СВО и не принял. А резолюции Генассамблеи можно посылать нафиг - об этом даже в ООНовских же документах и написано.
        1. Лешак Ранг пользователя
          Лешак
          +1
          Сегодня, 19:23
          Думаю Вы прекрасно поняли что я имел ввиду.
          Также как и Россия не будет останавливать СВО по резолюциям ООН.

          Моя вина - не дописал фразу если бы они были.
          Но главное то что хотел сказать - Израиль ли Россия или США со странами ЕС, чихали на резолюции ООН ну или Совбеза ООН.
  2. Бородач Ранг пользователя
    Бородач
    +4
    Сегодня, 17:56
    Стопудово евреи отхолокостят палестинцев в Рафахе. Это будет бойня. Отступать палестинцам физически некуда.
    Зато евреи выступят на Олимпиаде под флагом и с гимном.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 18:45
      Цитата: Бородач
      Зато евреи выступят на Олимпиаде под флагом и с гимном
      И будут, как прежде ныть о своем, якобы, холокосте
  3. sodium20 Ранг пользователя
    sodium20
    0
    Сегодня, 18:33
    The days 'Anglo-American dictatorship' are gone.
    We dont need 'dictation' from western countries.
    Well done Russia & China.

    In 2024, It has been proved that US, UK & EU are the 'problem creators'.
    They are not the 'problem solvers'.

    Anglo-Americans and EU are adding 'fuel to fire' in Palestine & Ukraine.
    They want problems in Palestine & Ukraine.
  4. acetophenon Ранг пользователя
    acetophenon
    +1
    Сегодня, 18:35
    Цитата: Бородач
    Стопудово евреи отхолокостят палестинцев в Рафахе. Это будет бойня. Отступать палестинцам физически некуда.
    Зато евреи выступят на Олимпиаде под флагом и с гимном.

    Это их Олимпиада. Не наша. Смотреть не стану.
    1. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 18:52
      Спортивные понятия там отсутствуют.
  5. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:50
    Надо признать что Совбез ООН является последним прибежищем международного права. При этом вся болтовня заканчивается там одинаково. Накладывается вето. Ну, все в курсе. ООН и совбез его изжили себя.
  6. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 19:40
    Там еще Гайяна воздержалась, будто ее позиция на что-то повлияет.

    Самое противное в позиции США, по словам Небензи это:

    Совет Безопасности ООН уже на протяжении полугода не может принять документ с требованием о прекращении огня в Газе. Все попытки раз за разом разбивались о противодействие США, которые четыре раза хладнокровно применяли в этом зале право вето.

    Теперь, спустя полгода, когда Газу практически сравняли с землей, представитель США, не моргнув глазом, заявляет, что Вашингтон, наконец, начинает осознавать необходимость прекращения огня.

    После того, как этот мыслительный процесс Вашингтона стоил жизни 32 тысячам мирных палестинцев, две трети из которых женщины и дети.

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