РФ и КНР заблокировали в Совбезе ООН проект резолюции США по Газе

Россия и Китай наложили вето на внесенный США на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции по сектору Газа. В документе не содержались требования к немедленному прекращению огня в регионе, однако предлагалось осудить ХАМАС. Против предложенной Вашингтоном резолюции проголосовали представители РФ, Китая и Алжира. Одиннадцать стран поддержали документ.По словам представителей российской делегации в Совбезе ООН, одной из основных претензий к предложенной американцами резолюции является отсутствие в документе прямых требований к немедленному прекращению боевых действий на территории палестинского анклава. Вместо этого США предлагали продолжить дипломатические усилия для освобождения удерживаемых палестинским движением ХАМАС лиц. При этом Россия более предпочтительной считает формулировку, гласящую, что Совбез требует или как минимум призывает к прекращению огня.Кроме того, по словам российских дипломатов, в американском проекте документа содержались неприемлемые однобокие осуждения палестинцев, фактически дающие израильским властям "зеленый свет" для проведения военной операции в Рафахе.В предложенном Вашингтоном проекте содержалось явное осуждение действий ХАМАС, при этом отсутствовало указание на вину Израиля в гибели мирных жителей сектора Газа. Представители арабских стран неоднократно выражали в ООН явное несогласие с подобным однобоким подходом.

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