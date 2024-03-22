Аргентина решила приобрести датские истребители F-16

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Аргентина решила приобрести датские истребители F-16

На протяжении почти 10 лет Минобороны Аргентины анализировало различные варианты воссоздания парка сверхзвуковых истребителей, в частности за счет приобретения российских и китайских самолетов. После того, как власть в этой стране в декабре 2023 года оказалась в руках проамериканских деятелей, итоговое решение не заставило себя ждать.

Источники местного издания Zona Militar сообщили, что письмо о намерениях, запускающее процесс закупки истребителей F-16, будет подписано Аргентиной и Данией в ближайшее время, во время встречи министров обороны двух стран, запланированной на апрель текущего года.



Благодаря приобретению датских самолетов ВВС Аргентины восстановят возможности сверхзвукового перехвата, а также внедрят новые технологии, такие как способность запускать ракеты типа BVR [«за пределами видимости», то есть способные действовать на дистанции более 37 км] и управляемое оружие для работы по наземным целям

- отмечается в издании.

Как указывается, США ранее одобрили продажу Буэнос-Айресу до 38 F-16, снятых с вооружения ВВС Дании. Это число с учетом оперативных потребностей ВВС Аргентины будет сокращено до 24 единиц (плюс еще одна машина для наземной подготовки).

При этом предстоят значительные инвестиции в инфраструктуру, которые уже фигурируют в проекте бюджета на 2024 год: ассигнования на строительные работы и модернизацию объектов 6-й авиационной бригады в Тандиле, провинция Буэнос-Айрес, и базы технического обслуживания в Рио-Куарто, Кордова.

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    10 комментариев
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    1. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      +4
      Сегодня, 18:57
      да и пес с ними, главное укропам не передадут.
      1. stroybat ZABVO Ранг пользователя
        stroybat ZABVO
        +3
        Сегодня, 19:05
        Вам привет из Аргентины....
        Это, кстати, весьма возможно.
        Российский посол, здесь через день печатает протесты.
        А местные нацисты собираются в Украину.
        Такой себе Sóbak, пытался убить нашего Вице-президента.... заранее отстрелял на пробу пару патронов, а потом "забыл" дослать....и, когда он к ней подошёл, только слышно было "чик-чик"... И тут окружающее ему выдали трандюлей...
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          +2
          Сегодня, 19:12
          Ну если с голоду не помираете, то уже хорошо. И не дай Бог вам перестройку.
    2. Миллер Ранг пользователя
      Миллер
      +3
      Сегодня, 18:58
      Так их же хохлам хотели отдать?
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 19:21
        Цитата: Миллер
        Так их же хохлам хотели отдать?

        Скакуасам ОТДАТЬ, а в Аргентину - ПРОДАТЬ. Выбор очевиден.

        А так да, от рук датчане совсем отбились. Украинские Фы-16 взяли и продали! По какому праву?
        Зеленский Дедуле Самоходному уже пожаловался, чтобы он дал по шее жадным датчанам?
    3. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 18:58
      А нормально так Аргентина взбодрилась при новом президенте. Американские доллары вместо своей валюты он пообещал. Но зачем фронтовые истребители?
    4. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +2
      Сегодня, 19:01
      Латиноамериканские страны воюют почти всегда с собственными народами, там давно пора отказаться от армий. От американцев или англичан всё равно не отобьются, а так хотя бы отморозки не устроят очередную зачистку недовольных
    5. Simon_Dellsen Ранг пользователя
      Simon_Dellsen
      +2
      Сегодня, 19:07
      Negociado y chatarra a más no poder....

      Lo peor de todo, que tenés a la gran mayoría de la derecha "nacionalista", que dicen "Malvinas Argentinas", pero dicen : "Vamos ahí!!! Ahora si tenemos para defender nuestros cielos...."
      Teniendo en cuenta que tenemos un mínimo de experiencia y capacidad para desarrollar nuestras propias aeronaves, le quitamos "dinero a FADEA" y se lo damos a los yanquis por unos aviones que no valen tres carajos y con código cerrado...

      Así estamos... Vergüenza me da....

      Торговал и ломал, чтобы больше не иметь возможности....

      Хуже всего то, что у вас есть подавляющее большинство правых "националистов", которые говорят "Аргентинские Мальвинские острова", но они говорят : "Мы идем туда!!! Теперь, если мы должны защищать наши небеса...."

      Учитывая, что у нас есть минимум опыта и возможностей для разработки собственных самолетов, мы забираем "деньги у ФАДЕИ" и отдаем их янки за самолеты, которые не стоят и ломаного гроша и с закрытым исходным кодом...

      Вот так мы ... мне стыдно....
    6. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 19:08
      Для России важно, чтобы отечественное вооружение было лучше американского. А кто там покупает и что именно, - до первой звезды...
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 19:23
      Теперь понятен символизм подарка Миллея фюреру Зе. У Дании Ф16 43 самолёта и 10 из них спарки.Дания обещала ЗЕ 19 самолётов, Аргентина покупает 24 +1.О спарках ни слова в Аргентинский покупке.Получается у Зе одын датский самолёт отжали.Еврей еврея не обманет,он ему лучше конделябр подарит из ближайшего сувенирного магазина. bully

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