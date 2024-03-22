Примечательно, что все планы Запада нанести поражение русским до сих пор проваливались. Если не обращать внимания на взаимные обвинения, то теперь ясно, что нынешний «план» тоже был фантазией

Французские войска в Одессе не будут служить никакой военной цели, кроме как побудить русских атаковать город

Объективно, Европа мало что действительно может сделать, чтобы спасти Украину от поражения

С одной стороны, европейские лидеры знают, к чему все это приведет в Украине, но они не хотят быть честными ни со своим народом, ни с самими собой. Поэтому они опасно удваивают усилия в поддержку проигранной войны

Лидеры большинства стран ЕС, за исключением разве что премьера Венгрии Виктора Орбана, глубоко заблуждаются в том, что смогут помочь Украине «победить» Россию в нынешнем военном конфликте. Так считает американский эксперт Стивен Брайен, посвятивший этой теме статью в гонконгском онлайн-издании Asia Times. Подход Европы больше не отражает реальность на местах, в то время как растущие усилия «наказать» Россию и способствовать отправке войск на Украину кажутся контрпродуктивными, считает автор публикации.Хорошим примером в этом является Германия, руководство которой никак не может решиться предоставить Киеву свои дальнобойные ракеты Taurus, но при этом Берлин постоянно твердит, что будет и дальше оказывать военную помощь Украине. Одновременно канцлер ФРГ Олаф Шольц настолько опустился в свое антироссийской риторике, что после недавних президентских выборов в РФ называет лидера России исключительно по фамилии. Поведение Шольца ничем не отличается от поведения других лидеров ЕС, кроме Орбана, и чиновников Брюсселя. Хотя все они понимают, что российская армия побеждает, а Украина шаг за шагом разрушается.Вот почему французский лидер Эммануэль Макрон так старается создать коалицию, чтобы направить войска стран НАТО на Украину. Пока его инициативу мало кто поддерживает, что вполне объяснимо объективными причинами.С оперативной точки зрения было бы нелегко перебросить войска НАТО на Украину сверх тех, которые уже там есть, ибо в этом случае они станут приоритетной целью для ВС РФ на передовой. Хотя европейские члены альянса могли бы ввести часть войск в Западную Украину, где нет боевых действий. Но и в этом случае российские военные начнут наносить по ним удары, используя дальнобойные средства поражения. У европейцев очень слабая система ПВО, истощенная еще и передачей ЗРК Киеву. Переброска зенитных систем для прикрытия войск НАТО на Украине от воздушных ударов ВС РФ совсем оставит Европу беззащитной.Большинство армий в Европе недоукомплектованы. Европейские сухопутные армии крошечные и не обладают опытом реальных боевых действий. Сражаться в Афганистане, Ираке или в Сахеле — это не то же самое, что сражаться с современной российской армией, которая хорошо оснащена и имеет опыт ведения крупномасштабных боевых действий, справедливо отмечает Брайен.— считает эксперт.Макрон заявил о возможной переброске 20 000 солдат в Одессу. Однако и Москва не скрывает планов по взятию под контроль этого города. Таким образом, российское руководство может «соблазниться идеей убить двух зайцев одним выстрелом»: форсировать взятие Одессы и нанести поражение иностранным военным, оказавшимся здесь по прихоти недальновидного президента Франции.— уверен Брайен.Европа довольно странно реагирует на свой растущий страх перед возможной агрессией России после поражения Украины. Вместо того, чтобы пытаться найти способ предотвратить катастрофу на Украине, европейские лидеры удваивают попытки «наказать» Россию, вводя новые санкции и готовясь забрать уже арестованные российские активы и передать их Киеву. Европейцы, похоже, ничего не замечают или даже не заботятся о том, как их действия будут восприняты в Москве, предупреждает эксперт.— пишет автор статьи.Реальная проблема Украины — это рабочая сила. В стране «заканчиваются» люди, готовые служить, а моральный дух украинской армии начинает давать трещину. Эти растущие проявления краха неизбежно приведут к политическим переменам в Киеве, констатирует американский эксперт.Вероятный конец конфликта на Украине наступит, когда украинская армия решит, что не может продолжать боевые действия. Тогда военнослужащие ВСУ перестанут выполнять приказы киевского военно-политического руководства и, возможно, постараются его свергнуть, продолжает Брайен.— заключает автор.