Глава Минобороны Франции объявил о соглашении с Германией по открытию на Украине завода компании KNDS

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Глава Минобороны Франции объявил о соглашении с Германией по открытию на Украине завода компании KNDS

Франко-немецкий холдинг KNDS намерен зайти на Украину, Берлин и Париж достигли соглашения об открытии на украинской территории военного завода. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус провели переговоры, итогом которых стало разрешение компании KNDS построить на территории Украины военный завод. Как заявляется, новое предприятие станет филиалом развернутого в Европе производства. На нем планируется выпускать запчасти к военной технике и обучать местный персонал.



Мы объявляем (...) что франко-немецкая компания начнет действовать на Украине, создав здесь филиал

- заявил глава французского военного ведомства.

Пока никаких подробностей о новом локальном производстве нет, есть только решение о строительстве и заявление об этом. Украинские медиа тоже скупо подают информацию, поскольку таких заявлений в последнее время прозвучало уже довольно много, а строительство до сих пор не началось. По мнению экспертов, развертывание нового производства состоится только в случае остановки боевых действий, иначе существует угроза ракетных ударов России. Впрочем, достоверно это не известно.

Холдинговая компания KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) - совместное предприятие немецкой Krauss-Maffei Wegmann и французской Nexter Systems, созданное для разработки "совместной" бронетехники, в частности, "танка будущего".
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    28 комментариев
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    1. 777_kas Ранг пользователя
      777_kas
      +2
      Сегодня, 18:19
      А гореть-то как будет, м-м-м-м!!!!!!!!!
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +5
        Сегодня, 18:32
        В "Отечественную" в СССР всё производство в Центральной части демонтировали и как можно дальше увозили в Сибирь и в Среднюю Азию... И это от обычных бомбардировщиков Люфтваффе... Интересно где та "Сибирь" в Украине, которую не достанут наши "Искандеры", "Кинжалы" и "Цирконы"... Мне кажется где-то в районе Франции... В общем очередной популизм для поддержания духа украинского населения... А то уж совсем расклеились и поникли даже в интернете... am
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +4
          Сегодня, 18:39
          Цитата: Lev_Russia
          В "Отечественную" в СССР всё производство в Центральной части демонтировали и как можно дальше увозили в Сибирь и в Среднюю Азию... И это от обычных бомбардировщиков Люфтваффе... Интересно где та "Сибирь" в Украине, которую не достанут наши "Искандеры", "Кинжалы" и "Цирконы"... Мне кажется где-то в районе Франции... В общем очередной популизм для поддержания духа украинского населения... А то уж совсем расклеились и поникли даже в интернете... am

          Что-то жабожоры раздухарились.
          Типа Микрон Фаберже обзавелся. laughing lol wassat
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +3
            Сегодня, 18:45
            Любопытная картинка... Я так понял это его и его старушенцию сами французы так прожаривают...??? laughing
            1. Бородач Ранг пользователя
              Бородач
              0
              Сегодня, 19:52
              Цитата: Lev_Russia
              Любопытная картинка... Я так понял это его и его старушенцию сами французы так прожаривают...??? laughing

              Французам виднее, что у жены Микрона под юбкой. А так она на Пысу из ДМБ очень похожа. laughing lol wassat
          2. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 19:01
            Цитата: Бородач
            Типа Микрон Фаберже обзавелся.
            Зря Макрон , всё-таки, в боксёрские перчатки руки обул... Теперь, помимо всего прочего, ещё и за это его заклюют, как он пытался носом боксёрскую грушу заклевать.
            Ну не умеешь, фотограф личный в Фотошопе понимает, а в боксе тоже ни фига. Так куда вы суётесь, посмешищем себя выставляя...

            Ну, а мадам (или мсье?) Макрон - это так, для французов и разных их "Эбдо" приятный довесочек...
        2. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          0
          Сегодня, 19:05
          Цитата: Lev_Russia
          Мне кажется где-то в районе Франции...

          Интересно, если они построят типа украинский завод у себя, то можно ведь признать эти гектары территорией Украины и проредить количество французских работяг
      2. Юра Ранг пользователя
        Юра
        +2
        Сегодня, 18:36
        Цитата: 777_kas
        А гореть-то как будет, м-м-м-м!!!!!!!!!
        на это и расчёт, построят заводик на рупь, а десять рассуют по карманам, себе побольше тем кто с протянутой рукой, что не жалко, выдержат паузу для приличия, а потом сбросят координаты через подставных лиц нашим разведчикам мы разбомбим и концы уйдут в темень, а они как в поговорке - сыт, пьян и нос в табаке.
      3. opuonmed Ранг пользователя
        opuonmed
        0
        Сегодня, 18:50
        Цель СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя: «Теперь [украинские] боевики выживают исключительно за счёт поставок от стран НАТО».
        а что такое Демилитариза́ция — отказ от подготовки к войне, превращение оружия и боевой техники в гражданское изделие путём внесения необратимых изменений, делающих боевое применение невозможным, ликвидация военных укреплений и сооружений на определённой территории, а также запрещение держать на этой территории вооруженные силы на основании договора между заинтересованными государствами; разоружение.
      4. Ирса Ранг пользователя
        Ирса
        0
        Сегодня, 19:50
        На самом деле они знают, что никакого завода не будет. Это просто откровенный попил деньжат. Начнут строить, может даже на бумаге все построят, а потом бац типа ракета прилетела..форсмажорсс. Торопятся провернуть, уже сколько этих заводов в плане в последнее время wassat
    2. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +5
      Сегодня, 18:19
      Дождаться пока завезут оборудование и прислать "поздравление"... да так, что б , "восстановлению не подлежит"... раз у нас "фактическая война"
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 19:08
        Цитата: svp67
        Дождаться пока завезут оборудование и прислать "поздравление"...

        Хочется надеяться, что у нас в ГШ сидят достаточно креативные и понимающие юмор люди, чтобы не трогать этот завод на стадии фундамента.
        Вот когда Зеленский (если политически и физически жив будет к тому времени) отчитается звонко и бодро на весь мир, что они запустили завод - вот тогда....

        Завод построить - это не английский морской беспилотник в гараже из упаковки вытащить. Такой объект не спрячешь. Вот и пускай строют... Пускай думают, что ничего не грозит. До поры...
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +4
      Сегодня, 18:21
      Адресок не забудьте скинуть laughing
    4. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 18:22
      ""По мнению экспертов, развертывание нового производства состоится только в случае остановки боевых действий, иначе существует угроза ракетных ударов России.""

      Эксперты противоречат сами себе. Если боевые действия остановятся, то значит окраине снаряды будут больше не нужны. А если боевые действия не остановятся, то производство будет уничтожено. Опять попил бабла намечают.
    5. ВадимЖивов Ранг пользователя
      ВадимЖивов
      +2
      Сегодня, 18:23
      Они чо, бессмертные или с кем? Хотя пусть строят. Как построят-- развалим. Вместе с пер оналом и оборудованием. am
    6. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 18:33
      «По мнению экспертов, развёртывание нового производства состоится только в случае остановки боевых действий, иначе существует угроза ракетных ударов России» —

      — Сами догадались,или кто-то подсказал ...
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 18:33
      Сегодня
      украинцы записали только звук пролетевшего Кинжвла - это песня.
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 18:34
      Глава Минобороны Франции объявил о соглашении с Германией по открытию на Украине завода компании KNDS
      . Если это все, до чего они готовы дойти, то скакуасов ждёт... да ничего их не ждёт, кроме могилизации!
    9. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +2
      Сегодня, 18:38
      А мы как раз ФАБы трехтонные готовим.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 18:43
        Цитата: Roust
        А мы как раз ФАБы трехтонные готовим
        Как раз для нового завода wink
    10. ASM Ранг пользователя
      ASM
      +1
      Сегодня, 18:38
      Да эти п-сы пархатые каке-нибудь мастерские заводами обозвать готовы. Завод, даже если это отверточное производство, должен иметь конвейер с постами установки агрегатов согласно технологическим картам. Он должен иметь систему электроснабжения, доставки комплектующих и вывоза продукции. Завод спрятать невозможно - его снесут. Мастерские прятать можно. Скорее всего налицо очередная попытка попила бабла.
    11. Пуз Большой Ранг пользователя
      Пуз Большой
      +1
      Сегодня, 18:39
      Теле ощущение что связь с реальностью там потеряна всерьёз и надолго...
    12. Ив762 Ранг пользователя
      Ив762
      0
      Сегодня, 18:47
      ?? request ??
      Либо:
      - хитрый план втягивания евроПийцев в войну? Завтра наевшийся "Герань"-ю евроПийский бизнес будет рвать на ... what ...хвостах(?) радужные панталоны, требуя "активом" покарать злобную Россию;
      - хитрый план по распилу и списанию мегатонн вечнозелёных.
    13. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 18:48
      Эти все какими то заводами бредят. Им седня наглядно продемонстрировали, нет, необучаемые ребята.
    14. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 18:51
      Только не говорите мне, что Зеленый прилетел на самолете с территории Украины.
    15. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 18:57
      Идиотское решение. Согласовываю.
    16. Владимириус Ранг пользователя
      Владимириус
      0
      Сегодня, 19:12
      какие то рекламные трюки, какой идиот будет размещать производства на взрывоопасной территории, это больше похоже на то, что хотят легализовать поставки чего то летального или дальнобойного - вроде таурусов, вроде как сделали украинцы. Ток вопрос в том кто будет тработать на этом предприятии, если у них все людские ресурсы гонят на фронт, а европейцы туда работать по определению не поедут
    17. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 19:29
      Они 2 года свои заводы на Украине "открывают". Похоже на отмывку бабала.

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