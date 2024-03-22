На Украине планируется создать Центр авиации СБУ

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На Украине планируется создать Центр авиации СБУ

Украинские власти планируют создание центра авиации СБУ для выполнения задач в районах ведения боевых действий совместно с подразделениями ВСУ и другими военизированными формированиями.

Как сообщает в своем Telegram-канале представитель кабинета министров страны в парламенте Тарас Мельничук, правительство Украины одобрило выделение бюджетного финансирования, направленного на создание центра авиации Службы безопасности Украины.



По информации, депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко* (*внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), предполагается, что указанный центр будет обеспечивать выполнение задач, поставленных СБУ для защиты "государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности" Украины. Особое внимание предполагается уделить выполнению задач в районах ведения боевых действий.

Как сообщали ранее украинские СМИ, многие удары беспилотников по территории России были организованы при прямом участии СБУ. В частности, атаки на НПЗ совершаются дронами СБУ, а также украинских Сил специальных операций и беспилотных систем.

Именно СБУ и ГУР стоят за многочисленными террористическими атаками на российской территории, в том числе диверсиями, направленными против официальных лиц на новых регионах России.

Ранее источники в действующем на подконтрольных Киеву территориях пророссийском подполье сообщали, что ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором боевики киевского режима намеревались разместить поставленные странами НАТО американские истребители F-16.
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9 комментариев
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  1. bambr731 Ранг пользователя
    bambr731
    +3
    Сегодня, 19:03
    Украинские власти планируют создание центра авиации СБУ для выполнения задач в районах ведения боевых действий совместно с подразделениями ВСУ и другими военизированными формированиями.

    Покомпактней собирайтесь. В одну кучку
  2. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 19:06
    Будущее авиации - сетецентричность. Сейчас ее на F-35 обкатывают. А если каклобандерам что и дадут, то только с одной целью - да будут жирнее черноземы.
  3. AlexWar
    AlexWar
    +1
    Сегодня, 19:06
    Центр авиации СБУ - центр камиказде

    ]
    1. AlexWar
      AlexWar
      +2
      Сегодня, 19:17
      Герои в войне всегда погибают.
      Лучше умерть героями, это касается и наших военных. Мы не должны никогда сдаваться.
    2. AlexWar
      AlexWar
      +1
      Сегодня, 19:23
      Все давали военную присягу.
  4. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 19:11
    На Украине планируется создать Центр авиации СБУ

    Позиционируется, как защищённое на 200% некое сооружение...
    Можно планировать, да не факт, что этот «планер» полетит...
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 19:21
      Цитата: ROSS 42
      На Украине планируется создать Центр авиации СБУ

      Теперь и авиацию будут делить? Получше - СБУ, похуже - армии. А не все ли равно? Все равно накроем. Очередной распил бабла из бюджета.
  5. Юрий_Я Ранг пользователя
    Юрий_Я
    +2
    Сегодня, 19:19
    На Украине планируется

    Только не факт что создаётся... Думкой богатеют,...
  6. geor.tcherniaev Ранг пользователя
    geor.tcherniaev
    +1
    Сегодня, 19:36
    Украинским властям нужно уже планировать как драпануть куда нибудь подальше с наворованным, да чтобы ни наши ни "западные партнеры" ни свои скакуасы не нашли.

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