Появляются дополнительные детали российских ударов по энергетической инфраструктуре киевского режима и командованию группировками ВСУ и ГУР

32
Появляются дополнительные детали российских ударов по энергетической инфраструктуре киевского режима и командованию группировками ВСУ и ГУР

Продолжают поступать подробности последствий ночной массированной атаки ВС РФ по военным целям и объектам энергетической инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму территории. Местные власти и представители энергокомпаний подтвердили полную остановку работы крупнейшей гидроэлектростанции Украины — Днепровской ГЭС. Противник заявил о попадании в станцию восьми ракет. Продолжается оценка ущерба, вероятнее всего, полностью восстановить генерацию как минимум на ГЭС-2 не получится.





Самые серьезные последствия прилетов в Харьковской области и административном центре региона, где зафиксировано двадцать только ракетных ударов. Доподлинно известно, что в утренние часы поражен завод имени Малышева, где ремонтируется в основном западная бронетехника. Кроме того, по некоторым сведениям под удар попало командование группировками ВСУ и ГУР, отвечающее за террористические атаки на Белгородскую область, и группа иностранных наемников. Об этом российским СМИ сообщил координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев.

По публикуемым другими источниками данным, в составе командования находились и натовские военные инструкторы из состава специальных подразделений стран Североатлантического блока. Они могли участвовать в непосредственной разработке планов атак на Курскую и Белгородскую области.

В Харьковской области основные удары нанесены по подстанции Залютино 330 и ПС Лосево 330. После прошлогодних ударов они работали как единое целое. На ПС Залютино ударами двух ракет уничтожены все три автотрансформатора 330/110кВ, разрушены открытые распределительные устройства (ОРУ). Подстанция сейчас может работать только на транзит электроэнергии по напряжению 330кВ и 110кВ. Важно отметить, что именно ПС Залютино имела наибольшее значение во всей энергосистеме региона — через нее с центром Украины связаны Змиевская ТЭС и ТЭЦ-5, которые сегодня также подверглись ударам.

В ПС Лосево прилетели четыре ракеты. В результате уничтожены, как минимум, два из четырех автотрансформаторов 330/110кВ и общеподстанционный пункт управления (ОПУ). На Змиевской ТЭС удар пришелся по машинному залу станции. Как минимум одна из турбин с генератором мощностью 215 МВт серьезно повреждена. На ТЭЦ-5 ударами поврежден машинный зала №1, вследствие поражения образовался сильный пожар, пострадало и само здание станции. Две турбины из трех и генератор на 300 МВт вышли из строя.

Другим объектом сегодняшней ракетной атаки российских войск стала ТЭЦ-3 в Харькове. В результате удара трех ракет повреждения получило распределительное устройство станции 110 кВ, а также постройки на территории.

В городе до сих пор нет стабильного электроснабжения, местами отсутствует отопление и вода. Не ходит электротранспорт, имеются затруднения с сотовой связью и работой железных дорог. На перекрестках отключены все светофоры.

Российские популярные телеграм-каналы, пишущие о событиях на Украине и в зоне СВО, отмечают любопытные последствия серьезных проблем с интернетом после обесточивания многих городов и регионов незалежной. В сегодняшних комментариях резко сократилось количество публикаций от украинских ботов и ЦИПсО. Те, кто прорываются, скорее всего, сидят на «Старлинке» с генераторами.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    32 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Комментарий был удален.
      1. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        -2
        Сегодня, 20:43
        Цитата: Фактор
        А тем временем...
        В Москве перед концертом группы «Пикник» на площадке Crocus City Hall произошла стрельба

        Неизвестно, насколько два события связаны друг с другом.
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          -6
          Сегодня, 20:46
          Никак не связаны. Всё хорошо.
        2. Комментарий был удален.
        3. Aken Ранг пользователя
          Aken
          -7
          Сегодня, 21:35
          Все в курсе, что завтра светлый праздник Пурим?
          А какой же Пурим без жертвоприношения?
          Все заметили, что символизм - характерная черта нынешнего конфликта?
          Цезарь Куников - последний пример.
    2. Victal Ранг пользователя
      Victal
      0
      Сегодня, 20:29
      Интернета может у них и нет, но роликов с ударами по энергетике запостили как никогда много!
      1. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        +1
        Сегодня, 20:40
        Цитата: Victal
        Интернета может у них и нет, но роликов с ударами по энергетике запостили как никогда много!

        Ну надо ж как то "разжалобить" западных спонсоров, что бы быстрей решили вопрос о финансировании и поставили новые комплексы ПВО и ракеты к ним
    3. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      -3
      Сегодня, 20:35
      Как рассказывает Минэнерго Украины:

      - частично заживлены высоковольтные линии в ряде областей, а также возобновлена работа воздушной линии электропередачи ВЛ-750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС;
      - локализованы пожары на объектах генерации в нескольких областях;
      - несмотря на значительные повреждения на ДнепроГЭС, удалось запустить в работу часть оборудования. Продолжается обзор повреждений для выяснения и оценки масштабов ущерба.

      "После проведения аварийных работ запитаны потребители в Винницкой, Львовской областях. В Запорожской области сняты сетевые ограничения, однако есть обесточивание из-за боевых действий", - добавляет пресс-служба.

      Некоторые ограничения в электрической сети продолжают действовать:

      в Одесской области – ограничение для более 230 тысяч потребителей;
      в Днепропетровской области отключены 150 тысяч потребителей, ограничения действуют для более 10 тысяч;
      в Хмельницкой области без света остаются около 2 тысяч потребителей.
      Также в Минэнерго сообщили, что сейчас самая сложная ситуация в Харькове и области. После массированных обстрелов в регионе без электроэнергии остается более 600 тысяч потребителей.
    4. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +3
      Сегодня, 20:36
      В сегодняшних комментариях резко сократилось количество публикаций от украинских ботов и ЦИПсО.
      И у нас на сайте количество "минусаторов" и "всепропальщиков" резко поубавилось... Совпадение?
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        -9
        Сегодня, 20:47
        Ничего подобного. Минусаторы никуда не делись.
        1. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          -1
          Сегодня, 21:01
          Цитата: Aken
          Ничего подобного. Минусаторы никуда не делись.

          Ну интернет то на Украине восстанавливают...
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            -4
            Сегодня, 21:25
            Быстро восстановили. У меня уже 4 минуса.
    5. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
      2. Обычный Ранг пользователя
        Обычный
        -3
        Сегодня, 20:44
        И? Таких новостей каждый день в любой стране мира можно читать с утра и до вечера?
      3. Юрий_Я Ранг пользователя
        Юрий_Я
        -2
        Сегодня, 20:46
        Фактор скорее всего казачок засланный, не по теме выступающий, паникер сам и на вентилятор накидывающий....
        1. Обычный Ранг пользователя
          Обычный
          -1
          Сегодня, 20:59
          Достаточно почитать его новости, причем он их по несколько раз дублирует на ветках разных. Причем в его постах всегда есть злорадство на такие события. Если не поленитесь, найдете в достатке.
          1. Монтесума Ранг пользователя
            Монтесума
            -1
            Сегодня, 21:22
            Цитата: Обычный
            Достаточно почитать его новости, причем он их по несколько раз дублирует на ветках разных. Причем в его постах всегда есть злорадство на такие события.

            Да как вы можете такое писать! Человек старается поделиться информацией изо всех сил, переживает за вашу осведомлённость, может быть даже аппетит и сон потерял от усердия, а вы... Эх, люди, всё бы вам позлословить, не цените вы благородных порывов. yes
            1. Обычный Ранг пользователя
              Обычный
              0
              Сегодня, 21:28
              Я знаю о чем пишу, всегда. Я многих тут анализирую и наблюдаю. Его почерк комментариев мне очевиден. Захотите, займитесь этим.
              1. Монтесума Ранг пользователя
                Монтесума
                0
                Сегодня, 22:10
                Цитата: Обычный
                Я знаю о чем пишу, всегда.

                Я надеюсь, что вы поймёте мой сарказм в комменте относительно этой личности. Тоже вижу некоторых постоянных "набросчиков на вентилятор".
      4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        -1
        Сегодня, 21:13
        Фактор от твоих комментов, несет салом,горилкой и луком. И чуб хохлацкий,выглядывает...)
    6. Комментарий был удален.
    7. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 20:47
      ЦИПСО должно быть признано преступной организацией и в конце концов уничтожено, а оставшиеся после освобождения Украины в живых сотрудники приговорены к серьёзным срокам тюремного заключения за распространение ложной информации.
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        -1
        Сегодня, 21:29
        Да, это решит многие наши проблемы.
    8. gmss Ранг пользователя
      gmss
      +2
      Сегодня, 20:56
      7-8 марта от посольств юса и британии проходило сообщение для своих (именно своих) граждан не посещать в москве концерты, массовые гуляния и тд. в виду террористической опасности.
      вот блждь и дождались (((((
      очень надеюсь что организаторы и исполнители будут выявлены/пойманы, чую что это будут свиные уши подготовленные и руководимые западом angry
    9. Nord11 Ранг пользователя
      Nord11
      +2
      Сегодня, 20:56
      В рамках декоммунизации, Россия выкручивает в незалежности лампочку Ильича. Бо нефиг..
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 21:16
        Все энкргоснабжкние- " комунистическое" времен "" окупацИи" и " голодомора". Надо обратно их вернуть во времена Мазепы и телег с волами.
        1. Nord11 Ранг пользователя
          Nord11
          +1
          Сегодня, 21:21
          И пусть по щирой незалежности колесят тачанки батьки Ангела, пана-атамана Грицияна Таврического и махновцы всех мастей..
    10. Nord11 Ранг пользователя
      Nord11
      0
      Сегодня, 20:59
      Ну хлопцы могут не расстраиваться, ведь ЕС и США пообещали им всё восстановить краше прежнего..
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 21:43
        Но жинкам хлопцев,прийдется очень постараться.))
    11. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      -1
      Сегодня, 21:04
      Такое перечисление разрушенных объектов, несколько раньше... зачем столько ждали, чего???
      Или теперь только ВОЙНА НАЧАЛАСЬ?
      1. Alexey RA Ранг пользователя
        Alexey RA
        +2
        Сегодня, 22:13
        Цитата: rocket757
        Такое перечисление разрушенных объектов, несколько раньше... зачем столько ждали, чего???
        Или теперь только ВОЙНА НАЧАЛАСЬ?

        По энергетике были и раньше - в конце 2022 г. Но тогда основной упор был на подстанции. Плюс тогда ещё сохранялись иллюзии про маленьких адекватных пророссийских украинцев, примученных свалившимися с Марса злыми бандеровцами. Не надо уподобляться, братский народ и т.д.
        Сейчас похоже окончательно дошло, что нашу сдержанность с той стороны воспринимают как слабость лоха - и решили ударить по не по артериям, а по сердцу - по генерирующим мощностям.

        И да, удары были нанесены в строгом соответствии с западными нормами и правилами:
        Вопрос: Если вы говорите, что у [югославской] армии есть много генераторов, то почему вы лишаете страну 70% не только электричества, но и водоснабжения, ведь, по вашим словам, [НАТО] наносит удары только по военным объектам.

        Ответ: К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его [Милошевича] проблемы. Водоснабжение и электричество используются против народа Сербии, мы «отключили» их навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн. косоваров, которых выгнали из домов, и чьим жизням был нанесен существенный урон. Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна.
        ©
        Брифинг пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа. Брюссель, 25.05.1999.
    12. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 21:04
      Такое перечисление разрушенных объектов, несколько раньше... зачем столько ждали, чего???
      Или теперь только ВОЙНА НАЧАЛАСЬ?
    13. Kapany3
      Kapany3
      0
      Сегодня, 22:17
      Цитата: Aken
      Все в курсе, что завтра светлый праздник Пурим?
      А какой же Пурим без жертвоприношения?
      Все заметили, что символизм - характерная черта нынешнего конфликта?
      Цезарь Куников - последний пример.

      Сдохни
    14. Kapany3
      Kapany3
      0
      Сегодня, 22:18
      Цитата: Aken
      Все в курсе, что завтра светлый праздник Пурим?
      А какой же Пурим без жертвоприношения?
      Все заметили, что символизм - характерная черта нынешнего конфликта?
      Цезарь Куников - последний пример.

      Символично, что 7/10 , босоногие басмачи натянули "самую крутую" армию .
    15. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      0
      Сегодня, 22:28
      Группа с автоматами в камуфляже прошла туда, где концерт проходил.
      А как эта группа туда пришла? Там от молодёжных безбашенных нет никакой своей охраны?
      Целый комплекс даже без сторожей? И полиция в таких местах массового скопления по умолчанию не осуществляет дополнительный контроль общественного порядка?
      Сколько в этом Крокус холле билетов было продано? Сколько рядом на парковках авто было оставлено? Сотни? В таком комплексе? Ну пару тысяч то билетов было куплено? И там не было усиления и бородачи в камуфляже с автоматами просто прошли в зал? И вход свободный?
      1. Aleks88
        Aleks88
        0
        Сегодня, 22:43
        Охрана легла первой, посмотрите видео. Человек 6-8, как раз на турникетах. там автоматы, а здесь дубинки. Они "увмуфляжи" просто входят и начинают расстреливать, один возвращается и добивает контрольно. Сообщество "плохие новости" в ВК

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»