Продолжают поступать подробности последствий ночной массированной атаки ВС РФ по военным целям и объектам энергетической инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму территории. Местные власти и представители энергокомпаний подтвердили полную остановку работы крупнейшей гидроэлектростанции Украины — Днепровской ГЭС. Противник заявил о попадании в станцию восьми ракет. Продолжается оценка ущерба, вероятнее всего, полностью восстановить генерацию как минимум на ГЭС-2 не получится.Самые серьезные последствия прилетов в Харьковской области и административном центре региона, где зафиксировано двадцать только ракетных ударов. Доподлинно известно, что в утренние часы поражен завод имени Малышева, где ремонтируется в основном западная бронетехника. Кроме того, по некоторым сведениям под удар попало командование группировками ВСУ и ГУР, отвечающее за террористические атаки на Белгородскую область, и группа иностранных наемников. Об этом российским СМИ сообщил координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев.По публикуемым другими источниками данным, в составе командования находились и натовские военные инструкторы из состава специальных подразделений стран Североатлантического блока. Они могли участвовать в непосредственной разработке планов атак на Курскую и Белгородскую области.В Харьковской области основные удары нанесены по подстанции Залютино 330 и ПС Лосево 330. После прошлогодних ударов они работали как единое целое. На ПС Залютино ударами двух ракет уничтожены все три автотрансформатора 330/110кВ, разрушены открытые распределительные устройства (ОРУ). Подстанция сейчас может работать только на транзит электроэнергии по напряжению 330кВ и 110кВ. Важно отметить, что именно ПС Залютино имела наибольшее значение во всей энергосистеме региона — через нее с центром Украины связаны Змиевская ТЭС и ТЭЦ-5, которые сегодня также подверглись ударам.В ПС Лосево прилетели четыре ракеты. В результате уничтожены, как минимум, два из четырех автотрансформаторов 330/110кВ и общеподстанционный пункт управления (ОПУ). На Змиевской ТЭС удар пришелся по машинному залу станции. Как минимум одна из турбин с генератором мощностью 215 МВт серьезно повреждена. На ТЭЦ-5 ударами поврежден машинный зала №1, вследствие поражения образовался сильный пожар, пострадало и само здание станции. Две турбины из трех и генератор на 300 МВт вышли из строя.Другим объектом сегодняшней ракетной атаки российских войск стала ТЭЦ-3 в Харькове. В результате удара трех ракет повреждения получило распределительное устройство станции 110 кВ, а также постройки на территории.В городе до сих пор нет стабильного электроснабжения, местами отсутствует отопление и вода. Не ходит электротранспорт, имеются затруднения с сотовой связью и работой железных дорог. На перекрестках отключены все светофоры.Российские популярные телеграм-каналы, пишущие о событиях на Украине и в зоне СВО, отмечают любопытные последствия серьезных проблем с интернетом после обесточивания многих городов и регионов незалежной. В сегодняшних комментариях резко сократилось количество публикаций от украинских ботов и ЦИПсО. Те, кто прорываются, скорее всего, сидят на «Старлинке» с генераторами.