Глава МИД Ирана в беседе с представителем ХАМАС: Нетаньяху увяз в секторе Газа и борется за выживание

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху виновен в срыве переговоров о прекращении военных действий в секторе Газа. Это означает, что геноцид палестинского народа продолжается.Об этом заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания во время телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на палестинских территориях.Хания передал приветствие иранскому президенту Сейеду Эбрахиму Раиси, а также поздравил иранцев с праздником Навруз, наступлением нового года по их календарю и священного месяца Рамадан.Он отметил стойкость бойцов ХАМАС и охарактеризовал ситуацию в секторе Газа как критическую, особенно в северной части региона. По его словам, местным жителям крайне необходима сейчас гуманитарная помощь международных организаций.Хания считает, что необходимо немедленно остановить уничтожение Израилем мирных жителей палестинского анклава, особенно детей.Глава МИД Ирана в беседе с представителем ХАМАС отметил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху увяз в секторе Газа из-за сопротивления палестинцев и борется за выживание. Министр считает, что глава правительства Израиля исчерпал свои возможности.Он также подверг критике Совет безопасности ООН, который проявляет полное бездействий, ничего не предпринимая для решения проблем народа Палестины.Согласно последним данным, с 7 октября прошлого года и по данный момент в палестинском анклаве погибло почти 32 тысячи местных жителей, ранено более 74 тысяч человек.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»