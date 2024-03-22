Глава МИД Ирана в беседе с представителем ХАМАС: Нетаньяху увяз в секторе Газа и борется за выживание

5
Глава МИД Ирана в беседе с представителем ХАМАС: Нетаньяху увяз в секторе Газа и борется за выживание

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху виновен в срыве переговоров о прекращении военных действий в секторе Газа. Это означает, что геноцид палестинского народа продолжается.

Об этом заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания во время телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на палестинских территориях.

Хания передал приветствие иранскому президенту Сейеду Эбрахиму Раиси, а также поздравил иранцев с праздником Навруз, наступлением нового года по их календарю и священного месяца Рамадан.

Он отметил стойкость бойцов ХАМАС и охарактеризовал ситуацию в секторе Газа как критическую, особенно в северной части региона. По его словам, местным жителям крайне необходима сейчас гуманитарная помощь международных организаций.

Хания считает, что необходимо немедленно остановить уничтожение Израилем мирных жителей палестинского анклава, особенно детей.

Глава МИД Ирана в беседе с представителем ХАМАС отметил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху увяз в секторе Газа из-за сопротивления палестинцев и борется за выживание. Министр считает, что глава правительства Израиля исчерпал свои возможности.


Он также подверг критике Совет безопасности ООН, который проявляет полное бездействий, ничего не предпринимая для решения проблем народа Палестины.

Согласно последним данным, с 7 октября прошлого года и по данный момент в палестинском анклаве погибло почти 32 тысячи местных жителей, ранено более 74 тысяч человек.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    5 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 19:20
      Вот реально же, у Израиля деньги на геноцид заканчиваются. И как дальше бедным евреям разбираться?
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 19:23
        Цитата: Младший рядовой
        И как дальше бедным евреям разбираться?

        Я Вас умоляю!! Для Израиля у США ВСЕГДА найдутся деньги.
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 19:20
      Глава МИД Ирана в беседе с представителем ХАМАС: Нетаньяху увяз в секторе Газа и борется за выживание

      Увяз ли или плавает на поверхности, но на БВ «шишку держит» и плюет на все резолюции Совбеза ООН, которые и сами по себе перестали что-то значить. Это непостижимо, что арабский мир с сотнями миллионов жителей терпит источающую злобу нацистскую клику...
      * * *
      Нацизм становится «привлекательным» в мире и это тревожит.
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 19:40
        Нацизм, как и любые другие теории, не живут без финансовой подпитки.
        Спонсор известен.
    3. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      0
      Сегодня, 19:30
      Satanyahu is fighting for survival.
      The IDF will began to sweat when Hezbollah drones, starts to kiss Tel-Aviv.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»