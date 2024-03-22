Небензя: В случае отправки французских военных на Украину, они станут приоритетной целью для российской армии

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Небензя: В случае отправки французских военных на Украину, они станут приоритетной целью для российской армии

Российская армия будет рассматривать французских военных как приоритетную цель, если Париж примет решение отправить их на Украину. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

Российский дипломат предупредил французов, что планируя отправку войск на Украину, правительство Франции готовит для них незавидную участь, они выступят в качестве приоритетных целей для российских войск. При этом цель будет законная, поскольку отправкой войск Франция вмешается в конфликт, фактически объявив России войну.



Планируя направление уже регулярных войск, Парижу следует запомнить важную вещь — они будут рассматриваться в качестве законной и даже приоритетной цели для нашей армии

- заявил Небензя добавив, что Запад уже подвел Украину к краю пропасти поставками военной помощи. Также он добавил, что сейчас у западных стран начался "мандраж", потому что нанести поражение России они не смогли и их очень сильно пугает победа России.

По словам российского постпреда, масштабы участия НАТО в поддержании на плаву киевской хунты гораздо шире, чем это пытаются подать в Вашингтоне и Брюсселе. Несмотря на это, Украина неминуемо движется к своему поражению. Также Небензя напомнил Франции, что буквально сегодня празднуется 210-я годовщина входа русских войск в Париж, посоветовав французам и немцам не забывать уроки истории, чтобы потом не "кусать локти".

Продолжая говорить об Украине российский дипломат отметил, что на сегодняшний день Россия фактически выполнила задачу СВО по демилитаризации этой страны, поскольку ничего своего у ВСУ не осталось. Сейчас украинские военные воюют только западным оружием.
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    17 комментариев
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    1. Борис Сергеев Ранг пользователя
      Борис Сергеев
      +4
      Сегодня, 19:26
      Задача же по "денацификации" Украины будет, видимо, выполнена, когда "азовцев" заменят французские войска.
    2. Heda Ранг пользователя
      Heda
      +2
      Сегодня, 19:27
      дипломат отметил, что на сегодняшний день Россия фактически выполнила задачу СВО по демилитаризации этой страны, поскольку ничего своего у ВСУ не осталось. Сейчас украинские военные воюют только западным оружием.

      Интересные у этого дипломата понятия демилитаризации.

      Осталось придумать что-нибудь про денацификацию и можно сворачиваться.
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        -2
        Сегодня, 19:33
        Что не так? Сейчас уже активно идет демилитаризация Европы
    3. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      +1
      Сегодня, 19:28
      Главная цель - Денацификация! Оружие страшно в руках нацистов!
    4. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 19:31
      А потом французу будут орать, что это не спортивно, когда за ними специально охотятся. А другие французы в Париже, будут орать от радиоактивного пепла
    5. avianic Ранг пользователя
      avianic
      +2
      Сегодня, 19:31
      Пора начинать денатозацию в широком смысле этого слова.
    6. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
      Андрей из Челябинска
      +1
      Сегодня, 19:33
      В общем, вместо того, чтобы заявить, что отправка французских регулярных войск на Украину будет считаться объявлением войны Францией России (что, по международному праву, так и есть) и что в этом случае РФ будет считать себя в состоянии войны с Францией наши опять чертят линии
      Предсказуемо
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +2
        Сегодня, 19:41
        Пониаешь, он дипломат, а не диванный балабол. Он не может взять и объявить войну Франции. Что американских, польских, английских и прочих солдат НАТО сейчас нет на Украине? Есть. Прямо сейчас устроим ТМВ, она же последняя мировая война? Воевать с Францией надо так, чтобы не работала 5 статья устава НАТО.
      2. rgd20 Ранг пользователя
        rgd20
        0
        Сегодня, 19:42
        Во Франции находятся Куршевель и Лазурный берег.
        Поэтому и предсказуемо.
    7. старпом Лом Ранг пользователя
      старпом Лом
      0
      Сегодня, 19:38
      Призывая других не забывать уроки истории , неплохо бы и самим их помнить , чтобы в очередной раз выиграв войну , не проиграть мир , слив жертвы армии и народа за столом переговоров и на международных саммитах , желая покрасоваться на международной политической арене благородными жестами а-ля Горбачофф и на поддержание международного права а-ля Николай I .
      Рад , что наконец кто то из имеющих на это право официально заявил , что мы их убьем, а не туманными намеками , что все будет очень плохо, без уточнения кому.
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 19:38
      Небензя: В случае отправки французских военных на Украину, они станут приоритетной целью для российской армии
      . Если серьёзно... они и сами себя запугали, страшным "мордором и орками"... потопчутся у границы и повернуть назад.
    9. spirit Ранг пользователя
      spirit
      +2
      Сегодня, 19:40
      забывать уроки истории
      Какие уроки? Раньше были войны, а сейчас "торгаши" придумали СВО.Хочешь воюй ,хочешь торгуй, хочешь жену отправляй на шоппинг в столицу врага.Французы о таких "СВО" ничего не знают.
    10. палестинец Ранг пользователя
      палестинец
      0
      Сегодня, 19:40
      на ракетах написать.. за Березину 1812 год))
    11. tkoh
      tkoh
      0
      Сегодня, 19:41
      Цель СВО выполнена? Все, Минск 3? Праздник выходной добавят трудящимся?
    12. samarin1969 Ранг пользователя
      samarin1969
      0
      Сегодня, 19:48
      Украина напичкана оружием несоизмеримо сильнее чем до СВО. Очень странная "психическая атака" мистера Небендзи.
      Вряд ли опытный дипломат допустил экспромт. Больше похоже на словесную прелюдию перед переговорами.
    13. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 19:49
      Василий Алексеевич ваши дипломатические политесы ,что всу уже воет только НАТОвским вооружением ( украинское уже уничтожено) и они являются стороной конфликта до них не доходит.Но они догадываются что решать кто является сторонаой конфликта будем мы ,а не они.Поэтому такой подзаборный визг с их стороны.Если бы не боялись ,давно бы скопом навалились.Начиная с экономики.
    14. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      0
      Сегодня, 19:52
      "...российский дипломат отметил, что на сегодняшний день Россия фактически выполнила задачу СВО по демилитаризации этой страны..." - глупость сморозил Небензя. К сожалению, похоже кто-то до сих надеятся на "договорняк".

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