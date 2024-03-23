От Patria до sWaTrInf: страны ЕС заказывают новую бронетехнику

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От Patria до sWaTrInf: страны ЕС заказывают новую бронетехнику

Cobra II в противотанковой версии


После передачи ВСУ значительных объемов матчасти армии европейских стран столкнулись с ее нехваткой для собственных нужд. В связи с этим наблюдается рост числа новых сделок, предусматривающих поставки новой бронетехники.



21 марта 2024 года бундесвер приобрел у Rheinmetall колесные БМП sWaTrInf, размещенные на шасси БТР Boxer 8x8: за €2,7 млрд немецкая компания должна передать армии 123 единицы техники в период с 2025 до 2030 года.

SwaTrInf рассматриваются в качестве преемников части парка танкеток Wiesel. Они будут оснащены обитаемыми башнями Lance с 30-мм автоматической пушкой Mk 30-2ABM и ПТРК Spike-LR2. Машины пойдут на вооружение так называемых бригад «средней тяжести», уже оснащенных БТР Boxer, которых бундесвер приобрел в общей сложности около 400 единиц.


sWaTrInf


На днях Минобороны Швеции заказало у финской компании Patria еще 321 колесный БТР Pansarterrängbil 300A (Patgb 300A, местное обозначение Patria 6x6) для моторизованных, зенитных и артиллерийских подразделений. Стоимость контракта составляет €0,46 млрд и он должен быть закрыт в 2030 году. Начало поставок ожидается в 2025 году.

Ранее, в апреле 2020 года, Стокгольм приобрел 20 машин этой модели в предсерийном варианте. Patgb 300A будет адаптирован к требованиям шведской армии, в частности машины должны быть оснащены дымовыми ПУ и дистанционно управляемым боевым модулем (в предсерийных машинах использовалась поворотная обитаемая турель) с различным типом вооружений, в зависимости от конкретной модификации (крупнокалиберный пулемет, автоматический гранатомет или ПТУР). При этом предусматриваются варианты командирской и санитарной машины.

Близится к завершению тендер Минобороны Румынии, предусматривающий выбор поставщика 1059 колесных бронемашин 4x4 за более чем $1 млрд. Из него уже выбыли французская компания Arquus (предлагавшая бронеавтомобиль Sherpa) и американская Oshkosh. Причина заключалась в жестких требованиях, как технических, так и финансовых, которые некоторые эксперты оценивали как нереальные. В случае с Oshkosh Бухарест ожидал, в числе прочего, передачу технологий, на что Конгресс США не желал соглашаться.

В итоге в румынском тендере остался только один участник – турецкая компания Otokar с БА Cobra II 4х4. Производитель предлагает их поставлять в 9 вариантах, в том числе в модификации БТР, противотанковой машины, разведывательной платформы, передового наблюдательного пункта. Ожидается, что контракт на их поставку будет заключен к концу года.

  • Otokar, Rheinmetall
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6 комментариев
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  1. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    +1
    Сегодня, 14:15
    В случае с Oshkosh Будапешт ожидал, в числе прочего, передачу технологий

    Видимо имелось ввиду Бухарест, ибо Будапешт столица Венгрии, а не Румынии. hi
  2. ln_ln Ранг пользователя
    ln_ln
    +1
    Сегодня, 14:18
    Близится к завершению тендер Минобороны Румынии, ... В случае с Oshkosh Будапешт ожидал, ...

    "В этом чешском Будапеште
    Уж такие времена..."
    1. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 15:17
      Точно! Я к болгарам уезжаю, в польский город Будапешт .
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    -2
    Сегодня, 14:29
    От Patria до sWaTrInf: страны ЕС заказывают новую бронетехнику
    . В общем, дрова, эрзац войска, которые на серьёзные боевые действия не способны... тем более, на счёт "пушечного мяса", у них все кисло.
  4. Михаил Маслов Ранг пользователя
    Михаил Маслов
    0
    Сегодня, 14:50
    Я только не понял из статьи ,это все или лишь часть из предпологаемых закупок?Если все то европейцы вообще не понимают ,что происходит в реале.Нужна арта,снаряды,связь,средства обнаружения,огромное количество разных бпла.И самое главное нет доктрины общего вооружения и это радует.В общем "правильным путем идете товарищи!"
  5. Drugov Ранг пользователя
    Drugov
    0
    Сегодня, 15:16
    Эти закупки больше похожи на усиление полицейского контингента, что бы бунты подавлять, а для войны эти коробочки практически не пригодны.

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