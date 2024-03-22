В результате удара по порту Южный в Одесской области предположительно уничтожена установка ПВО
Украинские источники сообщают о ракетном ударе по объекту в порту Южный Одесской области. В частности, ряд источников со ссылкой на одесское подполье предполагает, что в результате удара была уничтожена установка ПВО и другая военная инфраструктура боевиков киевского режима, что косвенно подтверждается вторичной детонацией после мощного взрыва. На месте ударов наблюдается пожар и большое грибовидное облако.
Кроме того, сообщается о серии мощных взрывов на территории Сумской и Днепропетровской областей. Также ракетными ударами были поражены производственные цеха предприятия "Мотор Сич" в оккупированном ВСУ городе Запорожье. На мощностях этого завода было оборудовано производство и сборка различных беспилотников, а также переоснащение зенитных ракет С-200.
Ранее сообщалось о ракетных ударах по ряду стратегических предприятий, используемых Киевом для производства и модернизации вооружений и военной техники. Ракетным ударом поражен завод "Южмаш" в Днепропетровске, на котором производились беспилотные системы для нужд ВСУ. Пожар на территории этого предприятия продолжается до сих пор и распространяется по промзоне. Украинские власти уже заявили о как минимум временном прекращении работы "Южмаша".
Также, по информации представителей харьковского подполья, ночным ракетным ударом был поражен завод "Электротяжмаш" в Харькове, где располагалась тяжелая военная техника украинской армии.
Украинское фото с результатом удара по объекту в порту Южный:
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