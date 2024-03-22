В результате удара по порту Южный в Одесской области предположительно уничтожена установка ПВО

7
В результате удара по порту Южный в Одесской области предположительно уничтожена установка ПВО

Украинские источники сообщают о ракетном ударе по объекту в порту Южный Одесской области. В частности, ряд источников со ссылкой на одесское подполье предполагает, что в результате удара была уничтожена установка ПВО и другая военная инфраструктура боевиков киевского режима, что косвенно подтверждается вторичной детонацией после мощного взрыва. На месте ударов наблюдается пожар и большое грибовидное облако.

Кроме того, сообщается о серии мощных взрывов на территории Сумской и Днепропетровской областей. Также ракетными ударами были поражены производственные цеха предприятия "Мотор Сич" в оккупированном ВСУ городе Запорожье. На мощностях этого завода было оборудовано производство и сборка различных беспилотников, а также переоснащение зенитных ракет С-200.



Ранее сообщалось о ракетных ударах по ряду стратегических предприятий, используемых Киевом для производства и модернизации вооружений и военной техники. Ракетным ударом поражен завод "Южмаш" в Днепропетровске, на котором производились беспилотные системы для нужд ВСУ. Пожар на территории этого предприятия продолжается до сих пор и распространяется по промзоне. Украинские власти уже заявили о как минимум временном прекращении работы "Южмаша".

Также, по информации представителей харьковского подполья, ночным ракетным ударом был поражен завод "Электротяжмаш" в Харькове, где располагалась тяжелая военная техника украинской армии.

Украинское фото с результатом удара по объекту в порту Южный:

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    7 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      +2
      Сегодня, 20:25
      уничтожена установка ПВО и другая военная инфраструктура боевиков киевского режима

      Прямо бальзам на душу...
    2. fiv Ранг пользователя
      fiv
      +4
      Сегодня, 20:50
      Южмаш, Электротяжмаш, Запорожское ПО Моторостроитель... Как можно было ЭТО все профукать??? Что в головах этих людей, для которых нагадить москалю гораздо важнее подареной богатейшей страны? У которых было всё - машиностроение, сельское хозяйство, наука, образованное население, верфи, порты, энергетика, но им зудело под хвостом "сало руине"?
    3. usr01 Ранг пользователя
      usr01
      +1
      Сегодня, 20:52
      установка ПВО ... в порту Южный

      похоже на то.. одинокий БУМ (по тому направлению..) .. и тишина.... и только рагули с косами стоят
      (я ждал-ждал второй, не дождался.. обычно парами стреляют wink )
    4. Nord11 Ранг пользователя
      Nord11
      -1
      Сегодня, 20:53
      Ну и смысл обстреливать такие предприятия ночью? Их надо уничтожать вместе с трудовым коллективом, чтобы следующие работнички очень задумались туда трудоустраиваться..
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Сегодня, 20:59
      А раньше цели не разведаны были или только сейчас ВОЙНА началась, как заявили с верху... а до того что было??? СВО???
      Вон в Москве концертный зал... теракт, захват заложников? Опять и снова?
      Вопросы, вопросы....???
    6. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 21:30
      Не пишите ерунды, не было ударов по "Мотору".
    7. ВПК-65 Ранг пользователя
      ВПК-65
      0
      Сегодня, 22:29
      С Одессой что-то пошло не так... по GPS они находятся... в Крыму
      https://t.me/geran231/1609
      имхо это даже не «Поле-21», а что именно х.з request

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»