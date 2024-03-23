«Раскрыт ряд новых деталей»: кадры полёта турецкого беспилотника Bayraktar TB3

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«Раскрыт ряд новых деталей»: кадры полёта турецкого беспилотника Bayraktar TB3

TB3 с ОЭС под фюзеляжем


Турецкая компания Baykar выложила в сеть новые кадры летных испытаний беспилотника Bayraktar TB3. При этом на втором прототипе данной машины, поднявшейся в воздух, был замечен ряд отличительных особенностей.



Последние испытания раскрыли ряд новых деталей. БПЛА оснащен электрооптической системой CATS от компании Aselsan. Во время взлета она находится внутри фюзеляжа, а при подъеме шасси выходит наружу

- указывается в издании SavunmaSanayiST.


TB3 с ОЭС внутри фюзеляжа


Как отмечается, данный выдвижной механизм облегчает взлет/посадку беспилотника в плохих погодных условиях, поскольку его части, оказывающие аэродинамическое сопротивление, в это время находятся внутри БПЛА.

Также это будет благоприятствовать работе ударно-разведывательного дрона с морских платформ. Соответствующие испытания планируется начать в текущем году, используя универсальный десантный корабль TCG Anadolu. Учитывая отказ США поставлять Турции истребители F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, авиакрыло данного УДК будет, по всей видимости, состоять главным образом из вертолетов и крупногабаритных дронов, включая Bayraktar TB3.


Подъем шасси синхронизирован с положением ОЭС


Данный беспилотник совершил свой первый полет 27 октября 2023 года. С тех пор ведется его доработка как для нужд Минобороны Турции, так и для уже появившихся иностранных заказчиков.

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    6 комментариев
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    1. дед_Костя Ранг пользователя
      дед_Костя
      0
      Сегодня, 12:15
      Разведчик мирного времени.
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        +2
        Сегодня, 12:20
        Нам бы сейчас такой не помешал... Границу с Украиной патрулировать
    2. Суровый_суслик
      Суровый_суслик
      +2
      Сегодня, 12:22
      ведется его доработка как для нужд Минобороны Турции, так и для уже появившихся иностранных заказчиков.


      Мы даже догадываемся, кто стал первым "появившимся иностранным". Причём не "заказчиком", а "просящим". Бесплатно и побольше. bully
      1. sdivt Ранг пользователя
        sdivt
        +2
        Сегодня, 12:33
        догадываемся, кто стал первым "появившимся иностранным". Причём не "заказчиком", а "просящим". Бесплатно и побольше

        Бесплатно они свои Байрактары точно не отдадут, кто-то за них так или иначе заплатит - Европа, Америка... а может, косвенно, и Россия, своими поставками углеводородов за рубеж
      2. fiv Ранг пользователя
        fiv
        +1
        Сегодня, 12:40
        Почаще надо в турцию на отдых ездить. Слепые, глухие и безмозглые туристы напрямую спонсируют производство воентехники для 404. Владелец фирмы - сын эрдогана. Бесполетная зона над водами 404 и нейтральными в Русском море. Турецкий воздух пусть утюжат.
    3. 1erWahrheitsMinister_1984 Ранг пользователя
      1erWahrheitsMinister_1984
      +1
      Сегодня, 12:32
      Der einzige Freund des Türken ist der Türke...; warum wohl...?!?

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