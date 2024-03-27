Долгое правление и трагический финал Николае Чаушеску
Этот правитель был довольно посредственным, а в последние годы правления – откровенно слабым политиком, но это не помешало ему оставаться у власти долгие 24 года. За это время Румыния от экономического роста перешла к режиму жёсткой экономии, а во внешней политике перессорилась со всеми, кто мог бы стать её другом и союзником. Всё это привело к вполне закономерному итогу.
Каким же был Николае Чаушеску? Благодаря чему выходец из простой крестьянской семьи смог достичь вершин власти, как ею распоряжался и почему в итоге он так печально закончил, мы и расскажем.
Молодые годы
Будущий румынский диктатор родился в январе 1918 года в бедной крестьянской семье и был третьим из 10 детей. В 11 лет Чаушеску из родной деревни переехал в Бухарест вместе со старшей сестрой, где подрабатывал на заводе и стал учеником, а затем подмастерьем сапожника.
Поскольку заработок подростка был более чем скромным, юный Чаушеску стал прибегать к мелким кражам. На одной из них его поймали, так 15-летний Николае впервые оказался в тюрьме. Тюремный опыт сильно повлиял на него и фактически предопределил дальнейшую судьбу. В местах заключения он познакомился с видными деятелями коммунистического движения, в том числе с будущим румынским лидером Георгиу-Дежа, а также вступил в Коммунистический союз молодёжи (КСМ) Румынии.
15-летний Чаушеску во время первого ареста, 1933 год
Во второй половине 1930-х годов Чаушеску неоднократно арестовывался, но уже за участие в забастовках и пропагандистскую работу. В тюрьме, как и многие другие заключённые, подвергался пыткам, в результате чего стал заикаться.
Знавший его в те годы генерал Штефан Костял так отзывался о нём:
В 1936 году Чаушеску вступил в румынскую компартию. В 1940 году он в очередной раз арестовывается за пропагандистскую деятельность, почти всю Вторую мировую проводит в тюрьмах и концлагерях. Освобождён он был лишь после падения режима Антонеску в 1944 году. Поскольку в Румынии к власти пришли коммунисты, карьера Чаушеску резко идёт вверх благодаря его знакомству с влиятельными подпольщиками, теперь занявшими государственные должности.
В конце 1940-х и начале 1950-х годов в Румынии проводится насильственная коллективизация, которую большинство крестьян приняли враждебно. Однажды, встретившись с крестьянским неповиновением в уезде Дымбовица, Чаушеску отдал приказ открыть огонь по безоружным людям.
Благодаря дружеским отношениям с Георгиу-Дежем, который с 1947 года возглавил страну, Чаушеску в 1952 году становится членом ЦК партии, а в 1955 – членом Политбюро. Занимает должность заместителя министра обороны и становится генералом, хотя никогда не служил в армии. К концу 1950-х годов он фактически стал вторым человеком в государстве.
Георгиу-Деж, Хрущёв и Чаушеску в аэропорту Бухареста перед VII съездом РРП, 1960 год
После смерти от рака Георгиу-Дежа в марте 1965 года Чаушеску избран первым секретарём ЦК, возглавив партию и государство. Выбор на него пал, так как его посчитали компромиссной фигурой, его политические способности коллеги оценивали невысоко, поэтому надеялись, что он станет послушной марионеткой в их руках.
У власти
Однако, придя к власти, Чаушеску не собирался быть послушным орудием в руках других партийцев. В первые же месяцы он расставил верных себе людей на ключевые посты в стране. Далее одного за другим отстранил от власти представителей «старой гвардии», соратников Георгиу-Дежа. Формальной причиной было их обвинение в «аморальном поведении». Сам Георгиу-Деж, его друг и покровитель, благодаря которому Чаушеску сделал карьеру, теперь начал критиковаться, а репрессированные в его правление получили свободу.
Чаушеску на момент прихода к власти, 1965 год
В первые годы режим Чаушеску был относительно мягким. Так, жители страны имели возможность покупать иностранную прессу, свобода печати румынской прессы была выше, чем в других странах соцлагеря. Граждане имели возможность свободно въезжать и выезжать из страны, а диссидентов перестали отправлять в концлагеря, назначая им более мягкие наказания.
Во внешней политике Чаушеску показывал себя миротворцем. Например, в 1968 году он осудил вторжение СССР в Чехословакию, заявив, что это большая ошибка, а во время советско-китайского конфликта на острове Даманский занял нейтралитет, не поддержав ни одну из сторон.
Выступление Чаушеску на митинге против ввода советских войск в Чехословакию в Бухаресте, 1968 год
Однако подобная либерализация длилась недолго. В 1971 году Чаушеску совершил ряд визитов в азиатские страны – в Китай, КНДР, Вьетнам и другие. В Северной Корее его заинтересовали идеи чучхе и культ личности Ким Ир Сена. Нечто подобное Чаушеску решил устроить и в Румынии.
Начался разворот в сторону тоталитаризма. В том же году была значительно ужесточена цензура, усилена пропаганда, восхваляющая заслуги «величайшего сына румынского народа». Начался культ личности Чаушеску. Услужливые пропагандисты приписывали ему все реальные и мнимые достижения страны, в прессе он именовался «титаном мысли», «любимым сыном нации», «героем из героев», «гением Карпат», «полноводным Дунаем разума» и прочими эпитетами в подобном роде. Чаушеску не терпел критики и, вероятно, сам уверовал в свою необычную гениальность. Когда американский журналист спросил его, как он относится к своему культу личности, Чаушеску невозмутимо ответил:
Пропагандистский плакат в Бухаресте, 1986 год
Кроме этого, «герой из героев» имел и явный комплекс неполноценности из-за своего роста 165 см. Всем фотографам и телевизионщикам страны было приказано не снимать Чаушеску стоящим рядом с высокими людьми, соблюдение этого правила строго контролировалось.
Далее Чаушеску решил получить полный контроль над гражданами Румынии и полностью искоренить любое инакомыслие. Большую роль начал играть орган госбезопасности Секуритате, с каждым годом всё больше расширявшийся и получивший большие полномочия. Все, кто мог выступить против режима, кто был недоволен его действиями и высказывался открыто, вскоре оказались в тюрьмах.
В управлении страной Чаушеску всё больше опирался на своих родственников. Фактически вторым человеком в стране стала его жена Елена, имевшая 4 класса образования. Она была избрана академиком, возглавила институт химических исследований, её имя ставилось под научными работами учёных этого института, а пропаганда именовала её «учёным с мировым именем». Но и это покажется мелочью, если вспомнить, что в правление Чаушеску румынская Академия наук на полном серьёзе выдвигала теорию, что современные румыны – прямые потомки древних римлян.
Весомую роль в политике вскоре стал играть и сын Чаушеску Нику, которого в народе называли принцем. Он занял ряд государственных должностей, но больше запомнился своими пьяными кутежами и связанными с ними происшествиями. Дочь Зоя запомнилась любовными похождениями. И лишь старший сын Валентин, ставший физиком-ядерщиком, был вполне приличным человеком, но он политикой не интересовался и никаких должностей не занимал.
Всего же государственные должности получили около 40 родственников диктатора, которых в народе прозвали кланом Чаушеску.
Сам Чаушеску и члены его семьи были неравнодушны к роскоши. Он имел 21 дворец, 41 резиденцию, 20 охотничьих домиков.
Чаушеску получает президентский скипетр из рук председателя Великого национального собрания Штефана Войтека, 1974 год
Население же Румынии в его правление с каждым годом всё туже вынуждено было затягивать пояса. В 1970-е годы наблюдался экономический рост, но он был вызван кредитами западных стран. Вскоре кредиты пришлось отдавать, и тогда на население Румынии был наложен ряд ограничений, началась тотальная экономия буквально всего. Была введена выдача продуктов по карточкам, продажа бензина по талонам, телевидение вещало лишь два часа в сутки. Зимой запрещалось пользоваться холодильниками, запрещалось использовать газ для обогрева квартир, ночью в домах разрешалось зажечь не больше одной лампочки (при этом её мощность не должна превышать 15 Вт). Любое нарушение этих запретов каралось большими штрафами. В Бухаресте и других городах страны появились тысячи нищих.
Встреча Чаушеску с президентом Центральноафриканской Республики Ж. Б. Бокассой, 1972 год
Чаушеску упорно не желал признать провал собственной экономической политики и обвинил во всех неудачах своих министров, в том числе премьера Вердеца, которых тут же сняли с должностей. Но ситуацию всё это не исправило, народ был доведён нищетой до отчаяния, и нужна была лишь искра, чтобы его недовольство взорвалось. И вскоре эта искра вспыхнула.
Революция
Недовольство режимом Чаушеску румынский народ выражал ещё с 1970-х годов. Когда в 1977 году был поднят пенсионный возраст, начались массовые забастовки шахтёров, в которых приняло участие более 35 тысяч человек. Однако их протест был подавлен.
В 1980-е годы по стране прокатились одна за другой новые забастовки шахтёров и рабочих крупных заводов, а в 1987 году произошло восстание в городе Брашов, подавленное властями.
К нестабильной внутренней обстановке добавились неудачи и во внешней политике: к середине 1980-х годов значительно ухудшились отношения Румынии как с СССР, так и с Западом. Президент США Джордж Буш-старший позже вспоминал:
В этой обстановке Чаушеску отказывался признавать собственные ошибки и приступать к каким-либо реформам. Напротив, он всеми силами решил создать видимость небывалой народной поддержки своего режима. Так, на парламентских выборах 1985 года правящая компартия получила 97,7 % голосов. Однако эти цифры были далеки от реального положения дел.
Чаушеску в Москве на похоронах Брежнева, 1982 год
И вот настал декабрь 1989 года. В середине месяца начались протесты в городе Тимишоара на западе страны против выселения местного венгерского пастора. К протестующим жителям вскоре присоединились рабочие ближайших заводов. 17 декабря Чаушеску приказал силам госбезопасности Секуритате и армии открыть огонь по протестующим, в результате чего было убито более 50 мужчин, женщин и детей. В последующие дни применение оружия продолжилось, и количество жертв с обеих сторон достигло 1100 человек.
Однако протест только нарастал. 21 декабря Чаушеску приказал собрать большой митинг в свою поддержку в центре Бухареста, на который власти свезли около 100 тысяч бюджетников.
Когда Чаушеску, находясь на балконе дворца, начал произносить речь, в толпе прогремел взрыв петарды. Чаушеску замолчал в недоумении. Вслед за этим в толпе раздались крики «Долой тирана!» и «Долой коммунизм!». Не привыкший выступать перед враждебно настроенной толпой диктатор быстро покинул балкон.
Тем временем на площади начались столкновения митингующих с армией и Секуритате, раздалась стрельба, появились танки. Армия начала переходить на сторону народа.
Столкновения в Бухаресте, декабрь 1989 года
Увидев всё это, Чаушеску с женой Еленой и несколькими охранниками на вертолёте бежал с крыши окружённого толпой дворца.
22 декабря стало известно о внезапной смерти министра обороны Василе Миля. В народе сразу распространилась версия, что он был убит по приказу Чаушеску за то, что отказался стрелять в протестующих. К тому времени восставшие взяли президентский дворец, телецентр и другие важные объекты столицы. По телевидению было объявлено о свержении Чаушеску.
Вооружённые столкновения в Бухаресте, декабрь 1989 года
Вертолёт самого Чаушеску под угрозой сбития был посажен в поле рядом с городом Тырговиште в 75 км от Бухареста. Его пилот сразу перешёл на сторону повстанцев, а супруги Чаушеску при попытке бежать были арестованы армейцами.
25 декабря над ними состоялся суд, продлившийся чуть более двух часов. Супругов обвинили по четырём статьям Уголовного кодекса Румынии: статья 145 (разрушение национальной экономики), статья 163 (вооружённое выступление против народа и государства), статья 165 (разрушение государственных институтов) и статья 356 (геноцид). По всем пунктам они были признаны виновными и приговорены к смертной казни. В тот же день их расстреляли во дворе солдатской казармы.
Так Румынская революция, продлившаяся всего 9 дней, завершилась полной победой.
- Андрей Сарматов
- https://ru.wikipedia.org https://aif.ru/society/history
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