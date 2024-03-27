Долгое правление и трагический финал Николае Чаушеску

Молодые годы



15-летний Чаушеску во время первого ареста, 1933 год

«Чаушеску был ограниченным коммунистом-энтузиастом, который сам верил в проповедуемые им глупости. Это выглядело достаточно странно, и поэтому большинство заключённых избегало его.»



Георгиу-Деж, Хрущёв и Чаушеску в аэропорту Бухареста перед VII съездом РРП, 1960 год

У власти



Чаушеску на момент прихода к власти, 1965 год



Выступление Чаушеску на митинге против ввода советских войск в Чехословакию в Бухаресте, 1968 год

«В каждой стране есть деятели, которые своими делами на благо народа заслуживают всеобщее уважение.»



Пропагандистский плакат в Бухаресте, 1986 год



Чаушеску получает президентский скипетр из рук председателя Великого национального собрания Штефана Войтека, 1974 год



Встреча Чаушеску с президентом Центральноафриканской Республики Ж. Б. Бокассой, 1972 год

Революция

«На протяжении определённого периода времени мы относились к Румынии в зависимости от её воинственности по отношению к России. А Чаушеску противостоял России, и тогда мы говорили, что он — наш человек. Позже, после того как мы увидели, что имеем дело с олигархом, который контролирует всё… мы изменили свою позицию.»



Чаушеску в Москве на похоронах Брежнева, 1982 год



Столкновения в Бухаресте, декабрь 1989 года



Вооружённые столкновения в Бухаресте, декабрь 1989 года