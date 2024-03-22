Неизвестные в камуфляже открыли огонь в «Крокус Сити Холле» в Москве

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Неизвестные в камуфляже открыли огонь в «Крокус Сити Холле» в Москве

Сообщается о ЧП в российской столице. По последним данным, в здании «Крокус Сити Холла» в Москве была открыта стрельба из огнестрельного оружия. В момент начала стрельбы шёл концерт группы «Пикник».

По последним данным, прозвучали первые выстрелы в тот момент, когда люди, находившиеся в зале, начинали его покидать. Прозвучали слова о необходимости закрыть двери в зрительный зал. И раздались многочисленные выстрелы.



Очевидцы говорят о том, что огонь открыли трое (по другим данным, пятеро) неизвестных мужчин, одетых в камуфляж, вооружённых автоматическим оружием. Появляются сообщения о жертвах стрельбы. В одних источниках говорится о как минимум троих раненых, в других – о наличии погибших. Официальных данных о точном числе пострадавших и, возможно, погибших пока нет.

Очевидцы публикуют видеоролики из зала.

Есть и жёсткие кадры, на которых видно, как террористы (а никакой другой трактовки тут быть не может в принципе) стреляют буквально в упор по людям, прижавшимся к стене в центральном холле на первом этаже.

Также в сообщениях говорится о том, что после прозвучавших в «Крокусе» выстрелов в здании начался пожар, так как террористы бросили гранаты.

Информация уточняется. При этом уже сейчас очевидно, что имеет место самый дерзкий за последние годы террористический акт в Москве.
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    170 комментариев
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    1. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +12
      Сегодня, 20:44
      Очередной подлый удар. Надеюсь, что виновные и организаторы ответят за этот теракт. Очень надеюсь
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 20:59
        Интересно,а наши спецслужбы такие варианты не просчитывали?Тем более что подобное сейчас возможно в любом городе страны,засланцы оттуда как и местные мрази-иуды от обычных обывателей нечем внешне не отличаются!Крокус там что вообще без охраны,или у них просто нету оружия в наличии?
        1. ramzay21 Ранг пользователя
          ramzay21
          +13
          Сегодня, 21:10
          Видимо все очень серьезно. Надо дождаться итоговой официальной информации. Всем терпения.
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +1
            Сегодня, 21:27
            Группа вооруженных людей, напавших на «Крокус сити холл», состоит, как минимум, из пяти человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

            Напавшие загнали посетителей в угол и расстреляли. Погибли, по предварительным данным, 15 человек.

            Здание концертного зала охвачено огнем. Примерно сто человек заблокированы.

            Пострадали 50 человек.
            1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
              Михаил-Иванов
              +3
              Сегодня, 21:36
              Среди выживших при стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл» может быть около 100 пострадавших. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

              По его данным, 40 человек погибли. В здании продолжается пожар, часть людей могут быть заблокированы.
              Также есть данные о втором взрыве. В горящем здании остаются сотни людей...
              1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
                Михаил-Иванов
                +1
                Сегодня, 21:39
                Бойцы СОБР начали штурм здания «Крокус Сити Холл», сообщает Telegram-канал Mash.

                Группа вооруженных террористов забаррикадировались внутри здания.
        2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +16
          Сегодня, 21:11
          Давно этого опасался и здесь неоднократно писал, что как только хохла начнут плющить, он начнет лепить у нас терракты. Сценарий один в один с Норд-Остом! Написан в Англии. Зашли через центральный вход и с порога открыли стрельбу...
          Тут много спорили о том, надо разносить управы и здания СБУ на Украине или нет, ответ теперь очевиден - сами им позволили нос высунуть из нор!
          1. Черный_Ватник Ранг пользователя
            Черный_Ватник
            +6
            Сегодня, 21:15
            Не факт, что это украинцы, а не какой-нибудь "исламский фронт"
            1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
              Михаил-Иванов
              +7
              Сегодня, 21:17
              Ага, Фронт освобождения Антарктиды от пингвинов. Это спланированные заранее действия, у них тут сидят спящие в большом количестве. Не факт, что сегодня все закончится этим террактом, могут еще в нескольких местах Москвы аналогичное сделать.
              Один из аспектов, смещают инфо поле после потери инфраструктуры!
              1. Черный_Ватник Ранг пользователя
                Черный_Ватник
                0
                Сегодня, 21:22
                Бегите к Басктрыкину скорее со своей информацией. У вас походу есть неопровержимые доказательства. Я же всего лишь допускаю, что это могли сделать не только украинцы. А по поводу спящих... кто знает, сколько этих спящих приехало со стороны Средней Азии? А, ну да, вам же по телевизору Захарова говорила, что мы в Сирии всех игиловцев (запрещенных в России) уничтожили до единого. Совсем террористов не осталось.
                1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
                  Михаил-Иванов
                  +4
                  Сегодня, 21:24
                  А причем здесь Бастрыкин? И, если что, я работал в Департаменте "Т" ЦСН, так что знаю что пишу!
                  1. Черный_Ватник Ранг пользователя
                    Черный_Ватник
                    -7
                    Сегодня, 21:25
                    Это аргумет! Железный!
                    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
                      Михаил-Иванов
                      +9
                      Сегодня, 21:29
                      Это больше чем аргумент! Мое подразделение освобождало заложников, в том числе в Норд-Осте.
                      Исходя из текущей информации, часть напавших заранее сидели в зале.
                      1. Черный_Ватник Ранг пользователя
                        Черный_Ватник
                        +2
                        Сегодня, 21:33
                        Как ваша работа помогла через считанные минуты после начала терракта убедить вас в том, что это точно украинцы? Да не парьтесь, это вопрос риторический.
                        У меня тоже кое-какой опыт есть, и он мне говорит о том, что это могли быть не только украинцы. Но и их я не исключаю. Но метод это точно не службистский, а скорее южно-террористический, скажем так. Вы же сами проводите аналогию с Норд Остом.


                        Вот первые новости
                        Один из очевидцев описал террористов: Пять бородатых мужчин, действуют, как подготовленные и обученные боевики. В момент прохода к зданию убили охранников и стоявших у дверей людей. Затем заблокировали главный вход.

                        Террористы вооружены автоматами АКМ. Некоторые несут на себе разгрузки с различными боеприпасами. Как минимум двое из нападавших имеют при себе рюкзаки, возможно, с зажигательной смесью или взрывчаткой.


                        Всего хорошего вам.
              2. Esso Ранг пользователя
                Esso
                +10
                Сегодня, 21:28
                здесь статья про Исламизацию была размещена. Не забывайте в Москве много клубов ММА где исламисты проводят свою пропаганду, Таджики, узбеки готовы убивать русских, кто руководит этими, как и украинцами, РДК и прочий швалью известно
            2. Serhio250381 Ранг пользователя
              Serhio250381
              +3
              Сегодня, 21:38
              А "исламский фронт", это кто? Не очередное детище Запада?
              1. Дмитрий Ригов Ранг пользователя
                Дмитрий Ригов
                -2
                Сегодня, 21:49
                Конкретно всякие ваххабиты это скорее детище Катара.
            3. Комментарий был удален.
        3. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          +3
          Сегодня, 21:16
          Интересно, а наши спецслужбы такие варианты не просчитывали?

          На каждый роток не накинешь платок. Вы думаете что в Москве в спецслужбах все профессионалы а не детки высокопоставленных родителей?
          1. УАЗ 452 Ранг пользователя
            УАЗ 452
            +5
            Сегодня, 21:24
            Так они работают в поте лица - вон, пишут что накрыли ячейку РДК, при обыске обнаружили 8 ножей, аэрозольный пистолет и нацистский флаг, с которым, надо думать, они бы теракты устраивать и направились. А у этих, наверное, флага со свастикой не было, поэтому их и не выявили. ну а автоматы? Ну так автоматы, это не флаг, мало ли у кого и для чего они? Или кто-то всерьёз думает, что оружие из зоны СВО расползается только по Украине, а в Россию мышь не проскочит? Да местный криминал стрелковкой, и даже РПГ, ПТРК, а может и ПЗРК прибарахлился на годы вперёд.
        4. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +9
          Сегодня, 21:20
          Москва живет отдельно от войны. Впрочем, так же как и Киев. И спецслужбы тут не при чем, столица большая, все объекты не прикроешь. Нужна агентура там на Украине, а ее сейчас крайне мало...
        5. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
          Себастьян Аристархович Перейра
          +1
          Сегодня, 21:52
          Спецслужбы работают, а у каждого дома культуры ФСБ не поставишь!
          Организаторы концерта ,их СБ , формально наняли ЧОП,формально всех запустили , а организовать наряд полиции или группу Росгвардии не удосужились !
      2. фигвам Ранг пользователя
        фигвам
        +4
        Сегодня, 21:03
        Цитата: svp67
        организаторы ответят за этот теракт. Очень надеюсь

        США и хохлам это выгодно
      3. Землекоп Ранг пользователя
        Землекоп
        +1
        Сегодня, 21:33
        видео массового расстрела людей..особенно в конце - загнали в угол и из автоматов как животных всех положили...
        1. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          0
          Сегодня, 21:40
          Цитата: Землекоп
          видео массового расстрела людей..особенно в конце - загнали в угол и из автоматов как животных всех положили...

          Ужас. Женщина слева, закрывает кого-то собой от пулей.
      4. Дмитрий Смирнов_2 Ранг пользователя
        Дмитрий Смирнов_2
        +1
        Сегодня, 21:51
        удар не удар но готовым быть следовало, инциденты в школе показывали об этом
    2. aizen Ранг пользователя
      aizen
      +2
      Сегодня, 20:47
      Буданов же обещал теракты. Вот один из них
      1. Обычный Ранг пользователя
        Обычный
        -15
        Сегодня, 20:57
        Теракт с автоматами это сильно. При терактах есть требования, идея, есть взрывчатые вещества как в Беслане, в Москве на мюзикле.
        1. Тима Ранг пользователя
          Тима
          +2
          Сегодня, 21:06
          [/quote]Обычный
          -3
          Сегодня, 20:44
          И? Таких новостей каждый день в любой стране мира можно читать с утра и до вечера?[quote]
        2. cmax Ранг пользователя
          cmax
          +14
          Сегодня, 21:07
          Цитата: Обычный
          Теракт с автоматами это сильно. При терактах есть требования, идея, есть взрывчатые вещества как в Беслане, в Москве на мюзикле.

          Люди погибли, а вы изголяетесь - теракт или не теракт. Покойникам все равно какое вы определение подберёте к их гибели. Idioten
          1. Обычный Ранг пользователя
            Обычный
            -13
            Сегодня, 21:22
            Где вы увидели что я изгаляюсь? Я пытаюсь рассуждать в ограниченной информации. Idioten ты в зеркале увидишь, ишак.
        3. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          +5
          Сегодня, 21:09
          А с чем ьерракты делают? С рогатками?
          1. Обычный Ранг пользователя
            Обычный
            -9
            Сегодня, 21:27
            Надо уловить ход мыслей моих. Когда пошли первые новости о стрельбе в крокус, первые панические комменты тут на сайте, почитайте если будет угодно, сразу была брошена тень на ГУР, Буданова и его обещаниях об интересных сюрпризах. Соответственно видя как они совершают диверсии, подразумевая СВО, естественно было очевидно, что это не их почерк работы. Москва такой город, уверяю вас, где стрельба может быть открыта не в силу теракта, а банальных разборок. Тот склад валдберрис в Питере и его поджог, разборка между азербайджанцами и выходцами с средней азии. Так же может быть разборка на уровне бандитских разборок. Допустим кто-то крышует этот бизнес, с , с проведением концертов и им чего-то не додали. То есть вариантов тьма. Отсюда и ход моих размышлений.
            1. Ivan№One Ранг пользователя
              Ivan№One
              +4
              Сегодня, 21:31
              Кто-то пришел расстрелять людей из автоматов потому что "бизнес не поделили?" Серьзено?!?!?

              "В концертном зале «Крокус Сити Холла» произошёл теракт.

              На территорию комплекса вошли как минимум 5 человек с огнестрельным оружием и начали вести прицельный огонь по людям. После чего, совершили несколько подрывов самодельных взрывных устройств и поджёг при помощи горючих смесей.

              По предварительным данным, теракт имеет исламский фактор, что косвенно подтверждает и внешний вид террористов – внешность, бороды, а также то, что они не скрывали лиц. Но также стоит отметить, что по заявлениям тех, кто был там в момент нападения, боевики не выкрикивали никаких фраз, а только пытались загнать людей в помещении конкретного зала.

              Также по предварительным данным правоохранителей, нападавшие использовали гражданское оружие переделанное под стрельбу очередями. Помимо нападавших, которых на настоящий момент до сих пор ищут, были и соучастники, кто проносил и устанавливал самодельные взрывные устройства, а также кто занимался их перевозкой.

              В настоящий момент экстренными службами заявляется о более чем 40 погибших и 100 раненных человек. Идёт эвакуация силами МЧС, так как после возгорания и обрушения некоторых конструкции здания, в нём остались заблокированы люди. Подразделения специального назначения прибывают с явным запозданием к ситуации."               Grey zone
              1. Обычный Ранг пользователя
                Обычный
                -4
                Сегодня, 21:36
                Пока не было информации а только начали писать и говорить о стрельбе в зале концертном, может быть все что угодно. Это трудно понять? Это элементарно.
                Вам пример о абсолютно спокойной Чехии, где в кампусе вуза молодой парень открыл стрельбу по студентам. Вы хотя бы имеете представление сколько по улицам ходят спокойно психически нездоровых людей? Пока нет полной информации, естественно я могу предполагать что угодно и сколько угодно. Появилось больше информации, круг предположений сужается. Это очевидно как божий день.
              2. Обычный Ранг пользователя
                Обычный
                -2
                Сегодня, 21:37
                Вы сейчас об этом рассуждаете ,когда все больше информации появляется в сми и инете. Так и я могу. Мои комментарии были сделаны когда не было даже ветки для обсуждения на сайте тут. Поэтому не утруждайте себя в пояснениях для меня.
                1. Ivan№One Ранг пользователя
                  Ivan№One
                  0
                  Сегодня, 21:39
                  Окей
                  Если новость дописывали, то мысль понятна
        4. mann Ранг пользователя
          mann
          +2
          Сегодня, 21:28
          Цитата: Обычный
          Теракт с автоматами это сильно. При терактах есть требования, идея, есть взрывчатые вещества как в Беслане, в Москве на мюзикле.

          Угу,ребята пришли музыку послушать и места не поделили
      2. Aleksandr21 Ранг пользователя
        Aleksandr21
        +12
        Сегодня, 20:57
        Цитата: aizen
        Буданов же обещал теракты. Вот один из них


        Так и США предупреждали об угрозе террактов в начале этого месяца:

        Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в ближайшие 48 часов
        от 8 марта, сообственно вот он.
        1. УАЗ 452 Ранг пользователя
          УАЗ 452
          +6
          Сегодня, 21:27
          Выходит, ошиблись на пару недель. Помнится, Маша Захарова их в очередной раз высмеяла от лица МИДа за это предупреждение. Жаль, что у нас на ответственных постах шуты гороховые, не способные даже прислушаться к чужим предупреждениям.
          1. Aleksandr21 Ранг пользователя
            Aleksandr21
            +6
            Сегодня, 21:30
            Цитата: УАЗ 452
            Выходит, ошиблись на пару недель.


            Выходит что так, но самое интересное что прогноз был очень точен: Москва, большие собрания, включая концерты... новость на ленте ру от 8 марта. Почему наши спецслужбы не смогли распорядится этой информацией - вопрос.
      3. Бывший солдат Ранг пользователя
        Бывший солдат
        +6
        Сегодня, 21:02
        Буданов же обещал теракты. Вот один из них


        Если это действительно так, то этих эуропейцуев реально будут опасаться в Европе. Пусть навсегда забудут об евросоюзе. Удары по военным и промышленным объектам как-то ещё можно объяснить, но стрельба в отдыхающих никак не может быть оправдана.
        1. karabas-barabas Ранг пользователя
          karabas-barabas
          0
          Сегодня, 21:31
          Цитата: Бывший солдат
          Если это действительно так, то этих эуропейцуев реально будут опасаться в Европе. Пусть навсегда забудут об евросоюзе.

          Вот по этому как-то сомнительно что ГУР или СБУ за этим стоят, слишком толсто и тупо. Только если этот Буданов агент ФСБ и помогает популяризировать СВО и Мобилизацию. И конечно для запада это будет такой шок, что скорее всего маятник от поддерживаем вооружениями дальше, к заморозке войны метнётся. Лимит на безумные акции у ГУР и СБУ уже на пределе. Вспомним подрыв Дугиной, или расстрел пенсионера капитана подлодки и Кивы и ещё пару похожих акций, включая дроны по Москва Сити. Но устроить такую бойню в стиле Аль Кайды самоубийство для всей украинской власти. Пока комментарий писал узнал размах трагедии, Господи упокой их души. .. Пусть горят в аду кто это устроил.
      4. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        +3
        Сегодня, 21:06
        Цитата: aizen
        Буданов же обещал теракты.

        Так и посольства стран НАТО о них предупреждали, вот и думайте, чьих это рук дело
        1. Бывший солдат Ранг пользователя
          Бывший солдат
          0
          Сегодня, 21:46
          Буданов же обещал теракты.

          Так и посольства стран НАТО о них предупреждали, вот и думайте, чьих это рук дело

          НАТО-вцы поняли, что работают на Украине со слабоуправляемой криминальной шайкой от которой можно ожидать чего угодно. Потому и предупреждали посольства чтоб уносили ноги.
      5. Отшельница Ранг пользователя
        Отшельница
        +3
        Сегодня, 21:08
        Пора на буданова открывать охоту
      6. Комментарий был удален.
    3. Xenofont Ранг пользователя
      Xenofont
      +10
      Сегодня, 20:49
      Может теперь высшую меру вернут? Или гуманизьм либердосный и дальше культивировать будут? Десятки убитых, а владельцы Крокуса охрану как обеспечивали?
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        -17
        Сегодня, 20:53
        Откуда инфа о десятках убитых? Ссылочкой не богаты?
        1. Xenofont Ранг пользователя
          Xenofont
          +2
          Сегодня, 20:55
          Слушаю в прямом эфире Соловьв-лайф. Там со сылкой на агенство регнум минимум 25 погибших.
          1. Уарабей Ранг пользователя
            Уарабей
            -10
            Сегодня, 20:59
            Везде, где не смотрю, разные данные.
        2. Chack Wessel Ранг пользователя
          Chack Wessel
          0
          Сегодня, 20:55
          Полагаете стреляли из пейнтбольных автоматов?
          1. Уарабей Ранг пользователя
            Уарабей
            -7
            Сегодня, 21:00
            Из каких букв в моем сообщении сделан такой вывод?
        3. Добрый злыдень Ранг пользователя
          Добрый злыдень
          +1
          Сегодня, 21:00
          Полно информации на всех новостных каналах и на ТВ и в инете.
          Нет информации, что с нападавшими - скрылись или там засели?
          Норд-Ост ничему не научил. Как обычно, пошумели и забыли.
        4. Сергей Т19 Ранг пользователя
          Сергей Т19
          +5
          Сегодня, 21:05
          В телеграмме уже есть различные видео как расстреливают людей в упор.
      2. DenVB Ранг пользователя
        DenVB
        +4
        Сегодня, 20:54
        Цитата: Xenofont
        Десятки убитых, а владельцы Крокуса охрану как обеспечивали?

        Ваша фамилия не Шойгу? Он тоже предлагал регионам самостоятельно от БПЛА отбиваться.
        1. Vasia Ранг пользователя
          Vasia
          0
          Сегодня, 21:01
          Цитата: DenVB
          Ваша фамилия не Шойгу? Он тоже предлагал регионам самостоятельно от БПЛА отбиваться.

          На таких объектах с массовым пребыванием все антитеррористические меры должны собственником объекта обеспечиваться (возможно с привлечением МВД). Или там что, армия другого государства воюет, что вам Шойгу понадобился. Обычный теракт, при чем здесь Шойгу?
          1. DenVB Ранг пользователя
            DenVB
            +3
            Сегодня, 21:05
            Цитата: Vasia
            На таких объектах с массовым пребыванием все антитеррористические меры должны собственником объекта обеспечиваться.

            Каждый ТРЦ должен иметь свою спецслужбу и группу "Альфа"?
            1. Vasia Ранг пользователя
              Vasia
              -6
              Сегодня, 21:08
              Цитата: DenVB
              Каждый ТРЦ должен иметь свою спецслужбу и группу "Альфа"?

              Ну хотя бы пропускной режим и охрану (не обязательно свою, можно по договору). Вы что, ни разу в ТРЦ не были или на вокзале?
              1. Ivan№One Ранг пользователя
                Ivan№One
                +3
                Сегодня, 21:10
                В трц охрана отобьется от 5 человек с автоматами и гранатамт?!
                А ты смещной
                1. Vasia Ранг пользователя
                  Vasia
                  -5
                  Сегодня, 21:15
                  Цитата: Ivan№One
                  В трц охрана отобьется от 5 человек с автоматами и гранатамт?!

                  Никто не говорит, что отобьётся, не пропустит в зал (террористы вынуждены будут открыть стрельбу на входе), оперативно оповестит МВД/ФСБ, что даст людям шанс и уменьшит количество жертв, что тупишь-то.
                  1. DenVB Ранг пользователя
                    DenVB
                    +5
                    Сегодня, 21:26
                    Цитата: Vasia
                    не пропустит в зал (террористы вынуждены будут открыть стрельбу на входе), оперативно оповестит МВД/ФСБ, что даст людям шанс и уменьшит количество жертв, что тупишь-то.

                    Мне кажется, что тупите как раз вы.
              2. DenVB Ранг пользователя
                DenVB
                -1
                Сегодня, 21:12
                Цитата: Vasia
                Вы что, ни разу в ТРЦ не были

                Сегодня был. А что там? Пулеметчики прячутся в засаде?
                1. Vasia Ранг пользователя
                  Vasia
                  -4
                  Сегодня, 21:19
                  Цитата: DenVB
                  Сегодня был. А что там? Пулеметчики прячутся в засаде?

                  В нормальных ТРЦ пропускной режим с металлоискателями fool Ствол так не пронесешь и не спрячешься.
                  Каждый ТРЦ должен иметь свою спецслужбу и группу "Альфа"?

                  А при чем здесь Шойгу, поясните? Какая структура в подчинении Шойгу должна была принять меры?
                  1. DenVB Ранг пользователя
                    DenVB
                    -3
                    Сегодня, 21:22
                    Цитата: Vasia
                    В нормальных ТРЦ пропускной режим с металлоискателями

                    И? Какой смысл искать автомат у человека, который его не прячет?

                    Цитата: Vasia
                    А при чем здесь Шойгу, поясните?

                    Просто аналогия возникла. Если регионы должны отбиваться от беспилотников, то почему ТРЦ не должны сами обороняться от автоматчиков?
                    1. Vasia Ранг пользователя
                      Vasia
                      +1
                      Сегодня, 21:29
                      Цитата: DenVB
                      Просто аналогия возникла. Если регионы должны отбиваться от беспилотников, то почему ТРЦ не должны сами обороняться от автоматчиков?

                      Понятно, не слышал таких заявлений. В любом случае антитеррор - это не в его ведении. Есть антитеррористическое законодательство, оно обязывает и собственников принимать меры в зависимости от категории объекта.
              3. Oscar Mike
                Oscar Mike
                0
                Сегодня, 21:13
                Ну хотя бы пропускной режим и охрану (не обязательно свою, можно по договору). Вы что, ни разу в ТРЦ не были или на вокзале?

                Даже если бы была вооруженная охрана, допустим, с короткоствольным. Они бы ничего не успели сделать против троих с автоматическим.
                1. Vasia Ранг пользователя
                  Vasia
                  -1
                  Сегодня, 21:23
                  Цитата: Oscar Mike
                  Даже если бы была вооруженная охрана, допустим, с короткоствольным. Они бы ничего не успели сделать против троих с автоматическим.

                  Ну уж точно с автоматами не прошли бы в зал, в толпу, а вынуждены были бы открывать огонь на входе. Лучше какое-то противодействие, чем никакое.
                  1. Oscar Mike
                    Oscar Mike
                    -1
                    Сегодня, 21:27
                    Ну уж точно с автоматами не прошли бы в зал, в толпу, а вынуждены были бы открывать огонь на входе. Лучше какое-то противодействие, чем никакое.

                    Результат был бы тот же, пока люди поняли, что началась стрельба, нападавшие уже открыли бы по ним огонь.
                    1. Vasia Ранг пользователя
                      Vasia
                      +1
                      Сегодня, 21:34
                      Цитата: Oscar Mike
                      Результат был бы тот же, пока люди поняли, что началась стрельба, нападавшие уже открыли бы по ним огонь.

                      Не факт, что было бы столько пострадавших - плотность людей другая, возможность убежать, спрятаться. Можно тогда сказать, что вообще не нужно антитеррористическое законодательство, соответствующие меры, планы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и т.д. Все нужно, но это должно работать, а на этом либо экономят, либо забивают просто от раздолбайства
            2. mann Ранг пользователя
              mann
              +3
              Сегодня, 21:39
              Цитата: DenVB
              Цитата: Vasia
              На таких объектах с массовым пребыванием все антитеррористические меры должны собственником объекта обеспечиваться.

              Каждый ТРЦ должен иметь свою спецслужбу и группу "Альфа"?

              и "Вымпел" для борьбы с конкурентами
          2. AdAstra Ранг пользователя
            AdAstra
            +2
            Сегодня, 21:19
            Как при чём? Самоизоляции, самолечение, самооборона...
      3. Комментарий был удален.
      4. ЖЭК-Водогрей Ранг пользователя
        ЖЭК-Водогрей
        +10
        Сегодня, 20:56
        Цитата: Xenofont
        владельцы Крокуса охрану как обеспечивали?

        А вы смогли бы остановить трех автоматчиков?
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          +7
          Сегодня, 21:07
          Здесь половина народу не понимает что такое автоматическое оружие.
          1. mann Ранг пользователя
            mann
            +1
            Сегодня, 21:47
            Цитата: Младший рядовой
            Здесь половина народу не понимает что такое автоматическое оружие.

            Угу, при покупке дивана автомат не выдают
        2. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          +3
          Сегодня, 21:07
          ЖЭК Водогрей-на многих видео как минимум 4 автоматчика,3 из которых в камуфляже,а один в цевильной одежде с рюкзаком за спиной и тоже вооружен автоматом!
      5. Комментарий был удален.
      6. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        +1
        Сегодня, 21:03
        Может теперь высшую меру вернут?

        Конечно, уж теперь-то обязательно вернут.
        1. УАЗ 452 Ранг пользователя
          УАЗ 452
          0
          Сегодня, 21:39
          Хотите сказать - для того это и случилось?
          1. Аль Манах Ранг пользователя
            Аль Манах
            +3
            Сегодня, 21:40
            Это сарказм, неужели не понятно, что никто не будет ничего возвращать?
      7. Бывший солдат Ранг пользователя
        Бывший солдат
        +7
        Сегодня, 21:06
        Может теперь высшую меру вернут?

        А это здесь причем? Бумажками предлагаете с терроризмом бороться? Террористы если будут обнаружены - не жильцы больше и без отмены высшей меры.
      8. УАЗ 452 Ранг пользователя
        УАЗ 452
        +7
        Сегодня, 21:38
        Может теперь высшую меру вернут?

        Сегодня прочитал, что в Москве "повязали" группу РДК, конфисковали ножи и аэрозольный пистолет с перцовыми баллончиками. А банду с автоматами никто не остановил. Вы что, не понимаете, что в нынешние времена спецслужбы, чтобы имитировать активность, будут для отчётности хватать блогеров и авторов критических комментариев в соцсетях, вешать на них все грехи, а реальный, подготовленный враг им не по зубам, так что под "вышку" будут попадать первые попавшиеся люди, для красивой отчётности. Терактов от этого будет не меньше, а больше.
        а владельцы Крокуса охрану как обеспечивал?

        Если у нас каждый концертный зал будет обладать охраной, способной противостоять ДРГ с автоматическим оружием, то зачем нужно государство с его армией, спецслужбами, прочими правоохранителями? Но тогда нужно разрешить свободную продажу, или хотя бы охранным агентствам бронетехники, крупнокалиберной стрелковки и прочего, что позволит им противостоять таким угрозам. Или предлагаете охранникам со служебными "ИЖ" успешно противостоять автоматчикам? Вы серьёзно?
    4. Igor1915 Ранг пользователя
      Igor1915
      +2
      Сегодня, 20:50
      Пока с Украиной не будет решен вопрос это к сожалению может повторяться.
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +1
        Сегодня, 21:32
        Поверьте это может продолжаться даже когда будет решён вопрос с Украиной. Там столько отмороженных, что всё может продолжаться очень долго.
    5. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +4
      Сегодня, 20:53
      Пока в телегоамме есть сведения о 12 погибших.
      Варианта два - либо украинцы или мусульмане.
      1. Oscar Mike
        Oscar Mike
        -7
        Сегодня, 21:09
        Варианта два - либо украинцы или мусульмане.

        Есть ещё три: РДК, рязанский сахар и поехавшие герои СВО.
      2. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 21:12
        Кто ставит на черное?
        Не скорее всего не ошибется
      3. Штынский Карлик Ранг пользователя
        Штынский Карлик
        +2
        Сегодня, 21:12
        Варианта два - либо украинцы или мусульмане.

        Но конечно, котоже еще! ЦРУ США чтоли?
    6. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 20:54
      Не знаю кто виновные, но почему бы не ударить по украинским центрам принятия решений, а они пусть потом оправдываются?
      1. Штынский Карлик Ранг пользователя
        Штынский Карлик
        -2
        Сегодня, 21:00
        Так центры принятия в Вашингтоне. И по ним не надо "бить" - достаточно отменить "Московскую декларацию 1994"
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          +1
          Сегодня, 21:01
          Тогда по их филиалам на Украине. Хотя и по Вашингтону было бы неплохо, это ведь они создали современный терроризм
          1. Штынский Карлик Ранг пользователя
            Штынский Карлик
            +3
            Сегодня, 21:02
            Пока американцы не начнут МАССОВО возвращаться в США в гробах, или пока граждане США не начнуть бояться ЯО России - ничего не измениться. Эта очевидная истина - самая замалчиваемая.
            1. alexoff Ранг пользователя
              alexoff
              +2
              Сегодня, 21:09
              Да и так ничего не изменится, вот когда США начнут массово терять население на территории США - вот тогда что-то и изменится
              1. Штынский Карлик Ранг пользователя
                Штынский Карлик
                +3
                Сегодня, 21:10
                Карибский кризис 1962 показал, что если испугать население США страхом смерти от ЯО, то они идут на уступки (именно население, а не элиты). А вот как это убедительно сделать - это уже психология и полит.искусство.
                1. alexoff Ранг пользователя
                  alexoff
                  +2
                  Сегодня, 21:16
                  Цитата: Штынский Карлик
                  что если испугать население США страхом смерти от ЯО, то они идут на уступки (именно население, а не элиты).

                  Там такие себе уступки были, причем и с нашей стороны тоже
                  1. Штынский Карлик Ранг пользователя
                    Штынский Карлик
                    +2
                    Сегодня, 21:18
                    США убрали свое оружие из Турции и Италии, которое нам угрожало. Что еще надо было им сделать по вашему?

                    А вот как только мы подписали "Московскую декларацию" - так США и понесло: Югославия, Ирак, Ливия и т.д. Теперь и Украина.
                    1. alexoff Ранг пользователя
                      alexoff
                      +2
                      Сегодня, 21:26
                      Цитата: Штынский Карлик
                      США убрали свое оружие из Турции и Италии, которое нам угрожало.

                      А мы с Кубы. А холодная война продолжилась, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Израиль, Чили, Португалия, Ангола...
                      Цитата: Штынский Карлик
                      А вот как только мы подписали "Московскую декларацию" - так США и понесло: Югославия, Ирак, Ливия и т.д. Теперь и Украина.

                      Вы плохо историю знаете, США никогда не успокаивались. Тогда просто был Гондурас и ужасная гражданская война в нем, а какое нам дело? Ну вот американцам было дело и такие гондурасы стали не на другом конце планеты, а уже у нас под боком.
                      1. Штынский Карлик Ранг пользователя
                        Штынский Карлик
                        +2
                        Сегодня, 21:27
                        Так вся история планеты Земля - череда войн. Это ее обычное нормальное состояние. Вы забыли? Здесь слабых и тупых уничтожают.
                        1. alexoff Ранг пользователя
                          alexoff
                          +2
                          Сегодня, 21:39
                          Вот именно, потому врагов надо ликвидировать, а не устраивать всякие разрядки, союзы-апполоны, выпрашивание кредитов в Женеве и прочие дела, характерные для слабых и тупых
                        2. Штынский Карлик Ранг пользователя
                          Штынский Карлик
                          +1
                          Сегодня, 21:40
                          США как и Россию в лоб невозможно ликвидировать - у них ЯО. Но можно договориться на базе страха взаимного уничтожения.
                        3. alexoff Ранг пользователя
                          alexoff
                          +1
                          Сегодня, 21:49
                          Цитата: Штынский Карлик
                          США как и Россию в лоб невозможно ликвидировать - у них ЯО.

                          Вот в этом я не уверен. Мы вот как-то без боя будто через атомную войну прошли в 90-е, сейчас бледная тень. А насчёт США - никто не пробовал, может оно не так сложно и страшно.
                        4. mann Ранг пользователя
                          mann
                          0
                          Сегодня, 21:52
                          Цитата: Штынский Карлик
                          Так вся история планеты Земля - череда войн. Это ее обычное нормальное состояние. Вы забыли? Здесь слабых и тупых уничтожают.

                          А нас то за что? Мы сильные и умные!
                    2. george.old Ранг пользователя
                      george.old
                      +1
                      Сегодня, 21:36
                      США убрали свое оружие из Турции и Италии, которое нам угрожало. Что еще надо было им сделать по вашему?

                      они и так планировали их убрать, их флот получил твёрдотопливные поларисы. Но пару лет Москва им срезала конечно.
                      С другой стороны с наступлением амеровского карантина советские суда не пошли на Кубу.
                      1. Штынский Карлик Ранг пользователя
                        Штынский Карлик
                        +1
                        Сегодня, 21:37
                        Если куда то приходят США, то уходят они как правило обратно только в гробах.
        2. Бывший солдат Ранг пользователя
          Бывший солдат
          0
          Сегодня, 21:13
          Так центры принятия в Вашингтоне


          Оттуда террористов не посылают. Посылают из Киева.
          1. Штынский Карлик Ранг пользователя
            Штынский Карлик
            0
            Сегодня, 21:14
            Так считаю те у кого память слабая. Вам напомнить кто госпереворот устроил?
    7. Комментарий был удален.
    8. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
      Евгений Попов_3
      +3
      Сегодня, 20:56
      Охрану там же у металлорамок положили sad
    9. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +4
      Сегодня, 20:57
      Бандеровское говно еще долго придется денацифицировать.
      1. Аскольд65 Ранг пользователя
        Аскольд65
        +4
        Сегодня, 21:20
        В 1955 году в СССР вышел Указ «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период ВОВ». Бывшие приверженцы нацистского режима — бандеровцы, власовцы, лесные братья, полицаи и прочие предатели, которые отбывали сроки в лагерях или были депортированы, — смогли вернуться на родину. Амнистия снимала с них судимость и восстанавливала в правах. Всего в родные места вернулись более 200 000 националистов и предателей. Только за первые 3 года после амнистии в советскую Украину из мест заключения вернулись больше 40 тыс. националистов, в том числе ряд бывших главарей оунов¬ского и церковно-сектантского подполья. Они заселяли не только Западную, но и Центральную, и Восточную Украину. С возвращением бандеровцев в родные места начинаются и первые конфликты. Возвратившийся в село Пащуки Ровенской области бывший бандит ОУН Цвях избил бригадира колхоза Кушнира, сказав при этом: «Вы наших повстанцев в тюрьму сажали, мы вас всех перережем».
        В 1954 году председатель КГБ Серов сообщил Хрущеву, что полмиллиона выходцев из СССР, которые сотрудничали с нацистами, среди них и члены ОУНовских формирований, сбежавшие за границу, стали шпионами американских, британских и европейских спецслужб. В последующие годы было совершено ещё несколько роковых ошибок. В 1953 году Президиум ЦК принял постановление: активнее выдвигать украинские кадры на руководящую работу, установить квоты для представителей западноукраин¬ских регионов в ЦК компартии Украины и в совмине УССР. Все вернувшиеся из заключения могли устраиваться на хорошую работу. Их всех обеспечивали жильем, а конфискованное у них имущество было возвращено или возмещено. Вышедшие на свободу в 1955–1959 бывшие преступники — оуновцы, которые участвовали в казнях украинцев, поляков, евреев, коммунистов и других — заняли места в партийных, общественных и хозяйственных организациях советской Украины: более 30% мест в обкоме КПСС и райкомах Львовской области, в Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской областях — от 35 до 50% государственных должностей. Достаточно сказать, что амнистированный Василь Кук, последний командир УПА и преемник Шухевича, отсидевший за свои злодеяния в лагере всего 6 лет, после возвращения получил престижную должность в Центральном государственном историческом архиве УССР и Институте истории АН УССР. Однако не стоит думать, что они раскаялись в своих преступлениях, скорее, просто приспособились, при этом многие сменили фамилии и даже биографии, чтобы скрыть свое прошлое.

        Автор статьи — Андрей Пшеничный.

    10. Sugoi_Dekai Ранг пользователя
      Sugoi_Dekai
      +3
      Сегодня, 20:58
      Прощаемся с Украиной и Зелей, их уже никто и ничто не спасёт.
      1. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        0
        Сегодня, 21:27
        Вам лишь бы с кем-то попрощаться. Молодец. А если акцию устроили не СБУ и ГУР что тогда ?! Органы уточнят и примут решение кто именно виноват.
      2. Штынский Карлик Ранг пользователя
        Штынский Карлик
        +2
        Сегодня, 21:29
        Хвост (Украина) не может вилять Собакой (США). Не путайте причину со следствием.
        1. Sugoi_Dekai Ранг пользователя
          Sugoi_Dekai
          0
          Сегодня, 21:30
          Сначала жёстко и показательно оторвут хвост, потом свернут шею собаке.
    11. Комментарий был удален.
    12. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      +1
      Сегодня, 20:59
      Горит. Очевидцы сообщают, что в «Крокус Сити Холле» начала рушиться крыша.

      По предварительным данным, более 100 человек заблокированы огнем в здании «Крокус Сити Холл».

      ⭐️В сети ранее расходились аудисообщения заблокирвоанных пожаром людей. Пожарные, как сообщали СМИ, работают на месте

      Сообщают, что террористов было не менее пяти.

    13. Штынский Карлик Ранг пользователя
      Штынский Карлик
      -4
      Сегодня, 21:00
      Если вспомнить про Беслан и Норд-Ост, то можно смело умножать на х10 что нас ждет от США руками украинских нацистов
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 21:03
        Если начнут увлекаться, то тоже самое ждет и янкесов. Второе одиннадцатое Сентября получат.
        1. Штынский Карлик Ранг пользователя
          Штынский Карлик
          -2
          Сегодня, 21:06
          С чего это вдруг? Нет никаких объективных предпосылок утверждать это (см. скрин ниже). Поэтому США такие смелые.
          1. Уарабей Ранг пользователя
            Уарабей
            -1
            Сегодня, 21:07
            Что то скрин не открывается. А можете еще раз запостить?
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
      2. PROVINCIAL Ранг пользователя
        PROVINCIAL
        0
        Сегодня, 21:19
        Не забывай. В эту игру можно играть вдвоем. Втроем? Вчетвером. Вспоминать Беслан и Норд-Ост нужно и важно. Службы противодействия терроризму не всесильны, очень многое зависит от нас. Хватит жить по принципу "всё равно". Увидел подозрительных людей позвони по 112. Сейчас не то время, что бы просто пройти мимо.
        1. Штынский Карлик Ранг пользователя
          Штынский Карлик
          0
          Сегодня, 21:20
          Если сидеть только в обороне, как вы предлагаете - то рано или поздно проиграешь. Выход показал СССР в 1962 году.
    14. Colonel57 Ранг пользователя
      Colonel57
      -3
      Сегодня, 21:02
      Массовое мероприятие, большое скопление народа, центр Москвы, огромное здание. Где служба безопасности в данном здании? Как прошли люди с оружием в здание и в концертный зал, как они передвигались в центре Москвы с автоматическим оружием?
      Увы одни вопросы, ответов пока нет. Третий год идет война, постоянно происходят диверсии, задержано большое количество предателей, изменников, диверсантов, в том числе и граждан России, но думаю национальность значения не имеет, огромное число погибших мирных граждан. Почему не отменяется мораторий на исключительную меру наказания - смертную казнь??????? Ведь речь не идет о всех статьях Уголовного кодекса. Только по отдельным составам преступлений - измена Родине, диверсия, террористический акт, предательство.... Считаю что в данный период времени это крайне необходимо!!!!!!!!!!!!!
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +11
        Сегодня, 21:13
        Умник, какая охрана зала отобьется от 5 человек с автоматами? И главное чем?
        С Автоматами!!!
        Не пистолетами или обрезами
        Там охрану первую и убили
        Покажи на себе , как сможешь
        1. ser580 Ранг пользователя
          ser580
          0
          Сегодня, 21:39
          есть така штука ГБР- с брониками автоматами и быстрым реагированием- охрана должна была НАЖАТЬ кнопку. Пусть даже ценой своей жизни- спасти цивилов в помещении
      2. Dimy4 Ранг пользователя
        Dimy4
        -2
        Сегодня, 21:13
        Даже если и вернут, то в присяжных заседателях посадят каких-нибудь бабушек-одуванчиков. Бандюга улыбнется и они скажут: Ой какой хорошенький, да он вообще не виноват. Ну это так, экспромт, а вышку не вернут, такое вот мое мнение.
      3. Штынский Карлик Ранг пользователя
        Штынский Карлик
        +4
        Сегодня, 21:26
        Потому что помогают свои на высших и ключевых постах, это же очевидно.
        СВР Нарышкин же сказал - в России 80 000 человек прошли обучение в США и наних опирается ЦРУ - чиновники, судьи, журналисты, эксперты, редактора и т.д. и т.п.
      4. -Paul- Ранг пользователя
        -Paul-
        +1
        Сегодня, 21:27
        ...Где служба безопасности в данном здании? Как прошли люди с оружием в здание и в концертный зал...

        Вся охрана лежит перед входными дверями.
      5. cpls22 Ранг пользователя
        cpls22
        0
        Сегодня, 21:44
        Цитата: Colonel57
        Массовое мероприятие, большое скопление народа, центр Москвы, огромное здание. Где служба безопасности в данном здании? Как прошли люди с оружием в здание и в концертный зал, как они передвигались в центре Москвы с автоматическим оружием?
        Увы одни вопросы, ответов пока нет.

        На некоторые можно ответить , просто посмотрев на карте - где находится Крокус Сити Холл.
    15. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +5
      Сегодня, 21:04
      Похоже, мы опять на грабли наступили
      С Чечнёй это уже было, и война с ней, которая тоже "невойной" называлась, и теракты по всей стране, и Норд Ост с заложниками...
      А спецслужбы так и не сделали выводы, походу
      Людей жалко(
      1. Штынский Карлик Ранг пользователя
        Штынский Карлик
        0
        Сегодня, 21:30
        Решать вопрос нужно с заказчиком (США), а не с исполнителями (Украина)
    16. Igor1915 Ранг пользователя
      Igor1915
      +5
      Сегодня, 21:04
      Кто ещё сомневался, что Украину нужно с землёй ровнять ?
      1. Штынский Карлик Ранг пользователя
        Штынский Карлик
        -2
        Сегодня, 21:31
        При чем тут Украина, если инициатор США? Наш всенародно избранный президент прямо заявил - "Украина жертва западной агрессии". Вы хотите добить "жертву"?
    17. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      -2
      Сегодня, 21:05
      Как можно войти с оружием на массовое мероприятие? Правоохранительные органы совсем расслабились?
      1. gabs Ранг пользователя
        gabs
        +9
        Сегодня, 21:13
        Так там на рамках всю охрану положили.
      2. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +8
        Сегодня, 21:15
        Ну именно потому что они с автоматами - они и вошли
        А в чем проблема?
        Безоружная охрана (ну может с газовыми пистолетами) что-то могла им сделать?
        1. DenVB Ранг пользователя
          DenVB
          +1
          Сегодня, 21:41
          Цитата: Ivan№One
          Безоружная охрана (ну может с газовыми пистолетами) что-то могла им сделать?

          С баллончиками скорее.
    18. PROVINCIAL Ранг пользователя
      PROVINCIAL
      +2
      Сегодня, 21:06
      "Спящие ячейки" делают ответный ход на удар по энергосистеме окраины. Сместить фокус общественности и показать гнилые зубы. В этом вся суть гнилого киевского режима. Я именно так вижу текущую ситуацию.
    19. Комментарий был удален.
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      3. Комментарий был удален.
      4. Knizhnik Ранг пользователя
        Knizhnik
        +1
        Сегодня, 21:32
        Вы требуете от них слишком многого. Не по зубам такой охране террористы, ни в плане подготовки, ни тем более мотивации.
    20. Million Ранг пользователя
      Million
      +6
      Сегодня, 21:07
      Заигрались в СВО,вот и результат.Добренькими хотят быть,но забыли:не делай добра-не получишь зла...
    21. Storm1978 Ранг пользователя
      Storm1978
      +4
      Сегодня, 21:07
      Пусть звучит цинично, но то что случилось, закономерно. Пока в городах России гибнут мирные жители, Москва проводит концерты и масленичные гуляния. Федеральные каналы на телевидении закрывают комментарии, когда только видят что пишут люди из Белгорода и других прифронтовых городов. Теперь война не постучалась тихо скребя лапками, как в эпизодах с беспилотниками, а зарычала. Теперь гражданам пришло время переосмыслить свою позицию...
      Людей жалко.
      1. DenVB Ранг пользователя
        DenVB
        +3
        Сегодня, 21:44
        Цитата: Storm1978
        Пусть звучит цинично, но то что случилось, закономерно. Пока в городах России гибнут мирные жители, Москва проводит концерты и масленичные гуляния.

        Да, давно уже смущает это массовое веселье. Но это не только в Москве. В провинции тоже сплошь гуляют и веселятся, как будто и войны никакой нет.
      2. УАЗ 452 Ранг пользователя
        УАЗ 452
        +2
        Сегодня, 21:48
        Пока в городах России гибнут мирные жители, Москва проводит концерты и масленичные гуляния.

        Тоже возможный вариант мотивации террористов - пока мы там кровь проливаем, эти тут по концертам шастают! Но я всё же надеюсь, что это украинцы, та как альтернативные варианты много хуже для страны.
    22. Freelander Ранг пользователя
      Freelander
      +4
      Сегодня, 21:08
      Тех кто заявит о причастности к терракту - уничтожать до последнего.
      1. УАЗ 452 Ранг пользователя
        УАЗ 452
        0
        Сегодня, 21:49
        Вы настолько не верите в наши спецслужбы, что считаете - если никто не признается сам, то они никого и не найдут, как не смогли предотвратить?
    23. Esso Ранг пользователя
      Esso
      +2
      Сегодня, 21:08
      Очевидны сообщают СМИ, что нападавшими были "мужчины с черными бородами, в бронежилетах и с автоматами", пострадавших в ходе теракта "очень много"
    24. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +4
      Сегодня, 21:08
      Цитата: Colonel57
      Почему не отменяется мораторий на исключительную меру наказания - смертную казнь???

      Уважаемый, вспомните Беслан и Норд Ост
      Эти люди были в буквальном смысле слова зомбированы, они и так шли умирать - а вы хотите их испугать смертной казнью?
      1. ser580 Ранг пользователя
        ser580
        +4
        Сегодня, 21:35
        значит необходимо- как в Исраэле- террористов закапывать в свиной шкуре- чтоб никакого рая с гуриями.
    25. 1erWahrheitsMinister_1984 Ранг пользователя
      1erWahrheitsMinister_1984
      +4
      Сегодня, 21:08
      Man sollte unahängig von dem Behörden endlich ein hohes Kopfgeld auf die Tötung Budanov:s aussetzen!!
      Diese Kreatur hat den Tod mehr als tausendfach verdient...!!
      Russland darf nicht zimperlich sein und sollte mit gleicher Münze hart zurückschlagen...!!!!
      1. Freelander Ранг пользователя
        Freelander
        +2
        Сегодня, 21:12
        Согласен на все 100%!!!
    26. Knizhnik Ранг пользователя
      Knizhnik
      +5
      Сегодня, 21:10
      Соболезнования близким погибших, и скорейшего выздоровления раненым. Нет точной инфы, кто террористы?
    27. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      +3
      Сегодня, 21:10
      Ух, как тут быстро навешали ярлыков и проставили клейма... Быстрее всякого спецназа и следствия. Вездесущие и всемогущие тарасики... smile Других вариантов нет ?
      1. УАЗ 452 Ранг пользователя
        УАЗ 452
        +1
        Сегодня, 21:53
        Не все мысли сейчас можно озвучивать. Может оказаться чревато.
    28. Комментарий был удален.
      1. gabs Ранг пользователя
        gabs
        +5
        Сегодня, 21:16
        Как безоружный охранник может остановить вооруженных нападающих. Видео в телеграмм посмотрите лежит вся охрана.
        1. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          0
          Сегодня, 21:22
          В ФСБ уточнят , кстати может сами им позвонить и задать свой вопрос. Также можете им написать письмо. what
      2. AdAstra Ранг пользователя
        AdAstra
        0
        Сегодня, 21:25
        Куда смотрели? Думаю те кто там был на месте последние что увидели это напраленный на них ствол автомата. Или вы думаете там было : "Эй, что там у вас? Автомат? С автоматом сюда нельзя. "?
    29. al3x Ранг пользователя
      al3x
      0
      Сегодня, 21:16
      Ну вот. Пен'досы же об этом две недели назад орали. Их кровавые руки замешаны. Падлы.
      1. Штынский Карлик Ранг пользователя
        Штынский Карлик
        0
        Сегодня, 21:35
        Полностью поддерживаю вашу точку зрения!
      2. УАЗ 452 Ранг пользователя
        УАЗ 452
        +1
        Сегодня, 21:52
        Странная логика - кто предупреждал, тот и виноват, а кто молчал, тот точно не при делах, так что ли?
    30. Александр_85 Ранг пользователя
      Александр_85
      -1
      Сегодня, 21:16
      Где полиция, чем они заняты? В телеграме просто жуть, ходят типы, и, как в тире, расстреливают людей, просто ужас.
    31. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      -1
      Сегодня, 21:20
      Первоочередные цели - обрушить метро в Киеве и все крупные ТЦ и развлекательные центры.
      Срочно созвать Совбез ООН и задать вопросы по теракту партнёрам укронацистов штатам и ЕС.
      А что на это скажет товарищ Орбан?
      1. george.old Ранг пользователя
        george.old
        +1
        Сегодня, 21:39
        а если не украинцы ?
        сначала разобраться а потом ответить
        1. Отшельница Ранг пользователя
          Отшельница
          0
          Сегодня, 21:47
          Однозначно с Украины ноги растут. Сотая процента что кто другой.

          Заяц бежит со всех ног. Волк спрашивает - От кого убегаешь ?
          - Там верблюдов кастрируют.
          - Так ты же не верблюд.
          - Доказывай потом что не верблюд.

          Верблюды хо,хлы, верблюды.
    32. AlexSam Ранг пользователя
      AlexSam
      +2
      Сегодня, 21:23
      Это только начало. Сколько этой нацистской мрази заехало под видом беженцев, начиная с 2014 года. Которым все оказались должны. Сытых, здоровых, на хороших иномарках, лишенцев. Вместо того, чтобы жёстко фильтровать, их все в анус целовали, как же, братский народ. всего лишились. А сколько, начиная с 2022-го. Гражданство всем срочно. Электората прибыло.
      Интересно было бы узнать статистику по этому проголосовавшему электорату, особенно по кишлачному, не менее ценному, нежели рагульский. Но никто никогда не узнает. И ещё интересно какой процент из новообретённых граждан России составляют настоящие переселенцы из республик бывшего СССР, которые на фоне всех этих "братских" и "ценных" проходят все круги ада, чтобы получить гражданство.
    33. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 21:27
      Если ничего не известно-чего "говорить"?-может сначала узнаете?
    34. Евгений_4 Ранг пользователя
      Евгений_4
      +2
      Сегодня, 21:31
      Кто террористы?
      С Украины или со Средней Азии?Хотя,пока неизвестно.
      Вроде,на выходцев с Азии похожи.
      Вон,в Казани, опять мигранта убийцу оправдали.
    35. ser580 Ранг пользователя
      ser580
      -2
      Сегодня, 21:32
      ну- только по фоткам Маша- видно 3 трупа. сколько еще-непонятно- но куда смотрели наши спецы- тоже очень непонятно. По словам посетителей(+видео) 5 борродачей с АКМами с рюкзаками- вопрос гайцам- как проехали моджахеды???
      1. DKuznecov
        DKuznecov
        +3
        Сегодня, 21:37
        вопрос гайцам- как проехали моджахеды?

        А что, от их водителя, думаете, пахло алкоголем ?
        1. ser580 Ранг пользователя
          ser580
          -1
          Сегодня, 21:44
          с автоматами и рюкзаками - в комках- наверно на 9ке ехали. Двигали на микриках-затонированных- и такие явно надо тормозить и проверять - особенно с номерами 05
    36. Иван Северский Ранг пользователя
      Иван Северский
      +4
      Сегодня, 21:37
      Массовое убийство мирных на концерте, только два варианта:
      -бандподполье с Северного Кавказа
      -среднеазиаты.

      100 % это исламисты, а не украинцы, у тех другой «почерк».
    37. Комментарий был удален.
    38. VicVic Ранг пользователя
      VicVic
      +2
      Сегодня, 21:42
      Это не украинцы, это укропы и бандеровцы которые скажут что они не при чём, как при нападении на Белгород, что это, якобы российское сопротивление (выруси)
    39. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 21:43
      Надеюсь спецслужбы уточнят кто виноват хотя ответ более чем сам собой напрашивается. Слишком жёстко для ГУР и СБУ если не сказать больше. Но если всё же окажется что из Киева ребятки в(на) Украине свет погаснет точно. Родным и близким пострадавшим в Крокус Сити Холл соболезнования ...
    40. Сочи Ранг пользователя
      Сочи
      +1
      Сегодня, 21:43
      Опять охрана оказаалась не в состоянии оказать отпор... ибо не вооружена, а пистолетики ( даже если они есть) в таком деле ни о чём.
    41. Роман Ефремов Ранг пользователя
      Роман Ефремов
      +2
      Сегодня, 21:49
      Третий год войны - а у нас всё какая-то СВО идёт, и все гуляют и на концерты ходят! Дальше будет только хуже - чем ближе будет конец укрорежима, тем больше гадостей он будет совершать напоследок. Нужно приготовиться к трудным временам, к самоограничению, к усилению бдительности. 25 лет назад мы ночами возле дома дежурили - кто постарше, тот должен помнить.
    42. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 21:52
      И вот какими словам цензурного характера охарактеризовать полноту негодования и безобразия ?! Концерт с охраной без усиления и без вооружения хотя бы ПМ, но хоть что-то. Хотя бы минута многое бы решила. Не говоря про бронежилет. Количество погибших значительно однозначно...

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