Неизвестные в камуфляже открыли огонь в «Крокус Сити Холле» в Москве
Сообщается о ЧП в российской столице. По последним данным, в здании «Крокус Сити Холла» в Москве была открыта стрельба из огнестрельного оружия. В момент начала стрельбы шёл концерт группы «Пикник».
По последним данным, прозвучали первые выстрелы в тот момент, когда люди, находившиеся в зале, начинали его покидать. Прозвучали слова о необходимости закрыть двери в зрительный зал. И раздались многочисленные выстрелы.
Очевидцы говорят о том, что огонь открыли трое (по другим данным, пятеро) неизвестных мужчин, одетых в камуфляж, вооружённых автоматическим оружием. Появляются сообщения о жертвах стрельбы. В одних источниках говорится о как минимум троих раненых, в других – о наличии погибших. Официальных данных о точном числе пострадавших и, возможно, погибших пока нет.
Очевидцы публикуют видеоролики из зала.
Есть и жёсткие кадры, на которых видно, как террористы (а никакой другой трактовки тут быть не может в принципе) стреляют буквально в упор по людям, прижавшимся к стене в центральном холле на первом этаже.
Также в сообщениях говорится о том, что после прозвучавших в «Крокусе» выстрелов в здании начался пожар, так как террористы бросили гранаты.
Информация уточняется. При этом уже сейчас очевидно, что имеет место самый дерзкий за последние годы террористический акт в Москве.
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