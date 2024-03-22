Губернатор Подмосковья сообщил о создании оперштаба в связи с событиями в «Крокус Сити Холле»
Продолжают приходить сведения о теракте в московском «Крокус Сити Холле». К настоящему момент известно о том, что террористы ворвались в крупный концертный комплекс, имея при себе автоматическое стрелковое оружие и взрывные устройства. Они открыли огонь сразу же при входе в комплекс, у рамок-металлодетекторов. По предварительным данным, первым жертвами теракта стали охранники «Крокуса», которые осуществляли пропускной режим у входа.
Затем террористы стали хладнокровно расстреливать людей в центральном холле, причём в упор.
Очевидцы сообщают о том, что стрелявшие в людей были в бронежилетах и все или почти все - с бородами.
Сделав десятки выстрелов, нападавшие осуществили поджог здания «Крокуса».
К настоящему моменту создан оперативный штаб. К месту трагедии прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Короткое сообщение главы Подмосковья в ТГ-канале:
К настоящему моменту сообщается о том, что в результате сильного пожара у здания «Крокус Сити Холла» начинается частичное обрушение крыши. Это грозит людям, которые остаются в здании буквально заблокированными огнём пожара, устроенного террористами.
Обращает на себя внимание тот факт, что буквально за пару недель до этого американское посольство и Госдеп США рекомендовал американским граждан уехать из России или, по крайней мере, избегать мест массового скопления людей. То есть, у спецслужб США была информация о подготовке к теракту, если, конечно, это не тот случай, когда именно они к событиям и причастны...
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