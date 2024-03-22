Губернатор Подмосковья сообщил о создании оперштаба в связи с событиями в «Крокус Сити Холле»

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Губернатор Подмосковья сообщил о создании оперштаба в связи с событиями в «Крокус Сити Холле»

Продолжают приходить сведения о теракте в московском «Крокус Сити Холле». К настоящему момент известно о том, что террористы ворвались в крупный концертный комплекс, имея при себе автоматическое стрелковое оружие и взрывные устройства. Они открыли огонь сразу же при входе в комплекс, у рамок-металлодетекторов. По предварительным данным, первым жертвами теракта стали охранники «Крокуса», которые осуществляли пропускной режим у входа.

Затем террористы стали хладнокровно расстреливать людей в центральном холле, причём в упор.



Очевидцы сообщают о том, что стрелявшие в людей были в бронежилетах и все или почти все - с бородами.

Сделав десятки выстрелов, нападавшие осуществили поджог здания «Крокуса».

К настоящему моменту создан оперативный штаб. К месту трагедии прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Короткое сообщение главы Подмосковья в ТГ-канале:

Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже.

К настоящему моменту сообщается о том, что в результате сильного пожара у здания «Крокус Сити Холла» начинается частичное обрушение крыши. Это грозит людям, которые остаются в здании буквально заблокированными огнём пожара, устроенного террористами.

Обращает на себя внимание тот факт, что буквально за пару недель до этого американское посольство и Госдеп США рекомендовал американским граждан уехать из России или, по крайней мере, избегать мест массового скопления людей. То есть, у спецслужб США была информация о подготовке к теракту, если, конечно, это не тот случай, когда именно они к событиям и причастны...
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    49 комментариев
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    1. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +23
      Сегодня, 21:19
      1. В страну запустили море укропа и еще большее море "ценных специалистов" с юга, многие их котрых даже не скрывают своего отношения к России.
      Так что человеческая База для таких вещей есть и она явна обширна.
      2. Идет война, достать оружие тоже явно не проблема, кто хочет.
      3. Вчерашние отчеты фсб о том, как они задерживают ячейки террористов видимо уже не принесут кому-то внеочередное звание.
      1. PROVINCIAL Ранг пользователя
        PROVINCIAL
        -10
        Сегодня, 21:23
        Делать выводы сейчас не лучшая идея. Ваш комментарий отдает запахом копченого сала.
        1. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          +2
          Сегодня, 21:25
          1. Да, возможно это были инопланетяне с нибуру. Не будем исключать и такой вариант.
          2. Не делай. Некоторые выводы вообще не делают и живут хорошо. Потом правда удивляются
          1. PROVINCIAL Ранг пользователя
            PROVINCIAL
            -9
            Сегодня, 21:29
            Я с вами не ручкался и не разрешал переходить на ты. Это уже определяет ваш уровень. "Не быдем" - что то подсказывает что у вас проблемы с языком, пока непонятно -физические или психологические. Расскажите о своих проблемах.
            1. Ivan№One Ранг пользователя
              Ivan№One
              -4
              Сегодня, 21:34
              Мне не нужно разрешение ноунейма из интернета. Смирись.
              1. PROVINCIAL Ранг пользователя
                PROVINCIAL
                -5
                Сегодня, 21:41
                В нормальном обществе с уважением относятся к мнению. Но тебе этого никогда не понять. Увы, понятия - честь, доблесть, семья, родина - это не твоё. Ты сейчас даже не сможешь сказать отчество своего прадеда - потому что ты предал свой род за деньги (золото). Живи с этим.
          2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +3
            Сегодня, 21:41
            Кто за этим стоит сомнений никаких нет - Англия, это их сценарии!
            Начался штурм здания, СОБР зашел внутрь. Высокая вероятность обрушения крыши и большого числа жертв, включая спецназ, который там сейчас работает...
        2. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          0
          Сегодня, 21:28
          У него все комментарии отдают этим запахом. И имя и флаг на авке, чтобы казаться еще более "своим". Первый признак укропья, кстати. Сейчас они сюда кучей слетелись, глумиться и перемогу отмечать. Сейчас нахватаем минусов от них. Сегодня они тут друг дружку плюсуют.))
      2. Pharmacist Ранг пользователя
        Pharmacist
        +18
        Сегодня, 21:23
        Как по мне, то это прежде всего огромный провал спецслужб - ФСБ и разведки. Идут боевые действия, угрозы постоянно, террористы не появляются из воздуха. Тут землю рыть надо.
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +15
          Сегодня, 21:28
          Цитата: Pharmacist
          ут землю рыть надо.

          прежде всего нужно было уже давно прекратить свободное мотание в страну и из страны, особенно для граждан не дружественных стран
        2. Arzt Ранг пользователя
          Arzt
          +6
          Сегодня, 21:33
          Как по мне, то это прежде всего огромный провал спецслужб - ФСБ и разведки. Идут боевые действия, угрозы постоянно, террористы не появляются из воздуха. Тут землю рыть надо.

          ФСБ одно не вытянет. Против нас 30-ти милионное государство, за спиной которого весь Запад. И до сих пор им была команда воевать на своей территории. Но похож все, ворота открыты.
        3. PROVINCIAL Ранг пользователя
          PROVINCIAL
          -3
          Сегодня, 21:34
          Всему свое время. Наберут, обучат, настроят. Все любят видеть провал. А успешных операций сколько? А сколько секретных?
          1. Комментарий был удален.
        4. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          +4
          Сегодня, 21:38
          Так сейчас и станут рыть. Более усиленно. Особенно когда уточнят количество погибших граждан и кто именно организатор с тем чтобы фактурно и предметно вести диалог. Не удивлюсь что ответочка завтра же и полетит в усиленном формате качества, особенно точности am Родным и близким пострадавшим в Сити Холле соболезнования ... Кстати "Крокус Сити Холл" давно предлогалось переименовать ...
      3. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        -3
        Сегодня, 21:37
        Цитата: Ivan№One
        1. В страну запустили море укропа и еще большее море "ценных специалистов" с юга, многие их котрых даже не скрывают своего отношения к России.
        Так что человеческая База для таких вещей есть и она явна обширна.

        Всё с вами понятно, уже и виновников назначили заранее. Запад как раз и осуществляет сейчас инфоповоды и вбросы для раскачивания межнациональных отношений в РФ, а те, кто работает на российских сайтах под маской "озабоченных россиян", ясно откуда комменты строчат.
        1. Комментарий был удален.
      4. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 21:42
        Самое страшное и поганое что с сотрудниками этого центра не вели никакой работы если произойдёт нечто подобное!Есть видео где сотрудница прямо говорит что служба безопасности центра просто не знала что делать!Сотрудники центра были в шоке,тоже с их стороны никаких действий не было!По сути сами граждане пытались как-то организовать своё спасение,свою эвакуацию!Как говорится-приплыли!!!
    2. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +7
      Сегодня, 21:20
      Вроде этим должен не губернатор заниматься, а руководитель ФСБ. Заодно и рассказать, почему не пресекли такое
      1. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        +4
        Сегодня, 21:32
        Да и Росгвардию спросить есть о чем!
    3. Ingvar7401 Ранг пользователя
      Ingvar7401
      -5
      Сегодня, 21:21
      По Киеву 10 мегатонн, война кончится сразу
      1. Володин Ранг пользователя
        Володин
        +15
        Сегодня, 21:23
        Цитата: Ingvar7401
        По Киеву 10 мегатонн, война кончится сразу

        Наивность 100500-го уровня...
      2. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +4
        Сегодня, 21:29
        Цитата: Ingvar7401
        По Киеву 10 мегатонн, война кончится сразу

        а лично вы где живете?
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +4
          Сегодня, 21:31
          Он надеется, что до него не долетит.
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            +5
            Сегодня, 21:39
            Цитата: Aken
            Он надеется, что до него не долетит.

            наивный чукотский мальчик
      3. Piramidon Ранг пользователя
        Piramidon
        +5
        Сегодня, 21:42
        Цитата: Ingvar7401
        По Киеву 10 мегатонн, война кончится сразу

        Очередное пустопорожнее сотрясение воздуха и клавиатуры.
    4. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +4
      Сегодня, 21:22
      После этого в Киеве, Париже и Лондоне должно упасть что-то большое
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +3
        Сегодня, 21:32
        Биткоён, скорее всего, упадёт. И Бидон на лестнице.
    5. БойКот Ранг пользователя
      БойКот
      +8
      Сегодня, 21:23
      А ведь ы предупреждали о будущих терактах в России, в Москве в том числе. Где наследники Судоплатова? Если уж не смогли предотвратить, понимаю, не всесильны спецслужбы, то ответ должен быть адекватным.
      1. Telur Ранг пользователя
        Telur
        -1
        Сегодня, 21:34
        Наберите в интернете статистику смертей за 2022 - 2024г. И все станет ну более/менее понятно
        1. БойКот Ранг пользователя
          БойКот
          0
          Сегодня, 21:36
          Где и каких? В мире в день умирают 150.000 человек. И что здесь понятно?
    6. 27091965i Ранг пользователя
      27091965i
      0
      Сегодня, 21:23
      Если не будет жестких законов, возврата смертной казни, прекращения наплыва мигрантов все это будет продолжатся.
      1. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        +8
        Сегодня, 21:42
        Террористов еще никогда не останавливали жесткие законы, смертная казнь и миграционный контроль. Терроризм в принципе неистребим, а терроризм без требований/захвата заложников еще и неостановим.. Есть замечательная работа о нашей "Альфе" еще советского периода - "АЛЬФА - смерть террору", Болтунов Михаил Ефимович, почитайте хотя бы введение. "Терроризм - это война, которую невозможно выиграть, но нельзя проиграть". И это мнение советских спецслужб еще Той Страны.
    7. Сибиряк70регион Ранг пользователя
      Сибиряк70регион
      +3
      Сегодня, 21:24
      Это позор для э. Западные шакалы уже в открытую говорят и делают. И ничего не боятся. Кроме озабочености что-то будет?hi
      1. Dimy4 Ранг пользователя
        Dimy4
        +2
        Сегодня, 21:28
        Да они давно уже ничего не боятся здесь делать.
    8. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +6
      Сегодня, 21:24
      Террористы с бородами... Ясно. Недавно была инфа, что бриташки готовят акции по расскачке межнационального конфликта в России. Что-то типа "последней надежды".
      1. Dimy4 Ранг пользователя
        Dimy4
        +9
        Сегодня, 21:30
        Террористы с бородами...

        Бороду то и прицепить можно.
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +3
          Сегодня, 21:31
          Ну так а я о чем? Надо чтобы под подозрение попали определенные группы.
          1. Монтесума Ранг пользователя
            Монтесума
            -1
            Сегодня, 21:40
            Цитата: Уарабей
            Ну так а я о чем? Надо чтобы под подозрение попали определенные группы.

            Вот именно так и есть. Сейчас комменты посыплются от "озабоченных россиян" с хрюкающим акцентом.
      2. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        -1
        Сегодня, 21:36
        "В концертном зале «Крокус Сити Холла» произошёл теракт.

        На территорию комплекса вошли как минимум 5 человек с огнестрельным оружием и начали вести прицельный огонь по людям. После чего, совершили несколько подрывов самодельных взрывных устройств и поджёг при помощи горючих смесей.

        По предварительным данным, теракт имеет исламский фактор, что косвенно подтверждает и внешний вид террористов – внешность, бороды, а также то, что они не скрывали лиц. Но также стоит отметить, что по заявлениям тех, кто был там в момент нападения, боевики не выкрикивали никаких фраз, а только пытались загнать людей в помещении конкретного зала.

        Также по предварительным данным правоохранителей, нападавшие использовали гражданское оружие переделанное под стрельбу очередями. Помимо нападавших, которых на настоящий момент до сих пор ищут, были и соучастники, кто проносил и устанавливал самодельные взрывные устройства, а также кто занимался их перевозкой.

        В настоящий момент экстренными службами заявляется о более чем 40 погибших и 100 раненных человек. Идёт эвакуация силами МЧС, так как после возгорания и обрушения некоторых конструкции здания, в нём остались заблокированы люди. Подразделения специального назначения прибывают с явным запозданием к ситуации."
        @grey_zone

        Не моё, взято из тг канала
        Там и видосы на который видно этих тварей
        Как в тире
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +3
          Сегодня, 21:43
          Цитата: Ivan№One
          По предварительным данным, теракт имеет исламский фактор, что косвенно подтверждает и внешний вид террористов – внешность, бороды, а также то, что они не скрывали лиц.
      3. Аскольд65 Ранг пользователя
        Аскольд65
        +4
        Сегодня, 21:43
        Цитата: Уарабей
        Террористы с бородами... Ясно. Недавно была инфа, что бриташки готовят акции по расскачке межнационального конфликта в России. Что-то типа "последней надежды".

        Там весь " Азов", если не каждый, то через одного, с бородой.
    9. Комментарий был удален.
    10. Тима Ранг пользователя
      Тима
      +2
      Сегодня, 21:26
      [/quote]ГРОЗНЫЙ, 21 мар — РИА Новости. Чеченским силовикам следует находиться в боевой готовности, чтобы в любой момент суметь отразить угрозу для России, заявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
      "Обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке. Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства", — отметил он.
      Кадыров также заявил, что руководство силовых ведомств и правоохранительных органов ответственно отнесется к задачам и максимально качественно их исполнит, поскольку для этого у них есть все необходимое — и возможности, и ресурсы.[quote]


      Как воду глядел!
    11. SoboL Ранг пользователя
      SoboL
      +3
      Сегодня, 21:27
      Цитата: alexoff
      Вроде этим должен не губернатор заниматься, а руководитель ФСБ. Заодно и рассказать, почему не пресекли такое

      В ФСБ не боги работают, получили инфу - отработали, не ведали - результат. Не бывает сто процентной эффективности в работе, в любой. Скорблю с семьями погибших.
      1. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        +7
        Сегодня, 21:37
        Цитата: SoboL
        В ФСБ не боги работают, получили инфу - отработали, не ведали - результат.

        Работать "после того" должно МЧС. А ФСБ должны работать на упреждение и недопущение, иначе нафига они нужны?
    12. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +2
      Сегодня, 21:30
      Не тот ли это "сюрприз", о котором ххлы трындели?
      Вопрос, террористы в здании или скрылись?
      1. Комментарий был удален.
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 21:41
        Цитата: 75Сергей
        Не тот ли это "сюрприз", о котором ххлы трындели?

        Вода в седалище не удержится - завтра Буданов похвастается.
        Сегодня вражьи ресурсы ещё не смотрел - там уже наверняка пляски с визгом.
    13. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 21:30
      Очень даже допускаю причастность США и Британии к этим терактам...надо смотреть кому это выгодно.
      Руками укронациков очень легко сейчас осуществить любое преступление...подождем официальных заявлений властей.
    14. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +4
      Сегодня, 21:31
      Такие массовые мероприятия не может охранять ЧОП. Это очевидный провал ведомств Бортникова и Колокольцева.
    15. Комментарий был удален.
    16. Комментарий был удален.
    17. Черноречье Ранг пользователя
      Черноречье
      +12
      Сегодня, 21:39
      Страна стала проходным двором. Трепетное отношение к мусульманским экстремистам начинает давать свои кровавые плоды. И да, опять убивают русских. А если эти ценные специалисты которых миллионы в России так выйдут убивать ? Опять кто то скажет что его обманули. Павальная радача гражданства басмачам оказывается не благо а катастрофа для России.
    18. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      +1
      Сегодня, 21:41
      По предварительным данным, четверым преступникам удалось скрыться с места преступления, пишет Baza. Число пострадавших выросло до 130, сообщает 112. Официальной информации пока нет.

      Белый дом заявил, что США не обладали заблаговременно информацией о трагедии в «Крокус сити холле».
    19. SoboL Ранг пользователя
      SoboL
      -2
      Сегодня, 21:42
      Цитата: Добрый злыдень
      Цитата: SoboL
      В ФСБ не боги работают, получили инфу - отработали, не ведали - результат.

      Работать "после того" должно МЧС. А ФСБ должны работать на упреждение и недопущение, иначе нафига они нужны?

      А эффективность Вашей работы Сто процентов, видимо?

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