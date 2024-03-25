Проект European Sky Shield Initiative - «Железный купол» от Rheinmetall
Боевая работа ЗРК Iron Dome, 2021 г. Фото Минобороны Израиля
Полтора года назад по инициативе ФРГ стартовала программа создания единой европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield Initiative. Сейчас она находится на стадии решения общих организационных вопросов и подготовки к будущей разработке полноценного проекта. На этом этапе звучат разные предложения. В частности, концерн Rheinmetall указал на возможность и необходимость использования в новой системе ПВО-ПРО идей израильского проекта Iron Dome.
«Небесный щит»
Программа European Sky Shield Initiative или ESSI («Европейская инициатива «Небесный щит») была предложена в августе 2022 г. руководством Германии. Наблюдая за российскими ударами по украинским объектам, оно указало на необходимость создания интегрированной европейской системы ПВО-ПРО на основе современных компонентов. Такая система должна защищать Европу от всех актуальных и перспективных угроз.
В октябре к инициативе присоединились 15 государств Центральной и Восточной Европы, в т.ч. 14 участников НАТО. В начале и в середине 2023 г. список участников пополнился четырьмя новыми государствами. Любопытно, что на этом этапе в программе решили участвовать формально нейтральные Австрия, Швеция и Швейцария. Недавно объявили о включении в «коалицию» Греции и Турции.
План ESSI предусматривает совместные закупки зенитных систем нескольких типов для развертывания по всей Европе и организации единого пространства ПВО. Согласно первоначальному предложению ФРГ, эшелонированная система обороны будет выполнена на основе трех ЗРК европейского и иностранного производства средней, большой и сверхбольшой (заатмосферной) дальности.
Пуск ракеты Arrow 3. Фото Агентство по ПРО США
В 2022 г. руководство Германии говорило о возможности проведения всех закупок и развертывания общей системы ПВО в течение пяти лет. Впрочем, конкретные сроки реализации таких планов будут зависеть от скорости принятия решений, размещения необходимых заказов и т.д.
Любопытно, что не все европейские страны с энтузиазмом отнеслись к немецкой инициативе. Так, Италия, Испания, Польша и Франция пока не присоединились к программе. Более того, официальный Париж раскритиковал ESSI за странный выбор комплексов для закупки – из трех изделий только одно будет выпускаться в Европе. При этом в окончательный вариант плана не попали французские разработки.
Дополнительный эшелон
20 марта британское издание Financial Times опубликовало заявления генерального директора немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Он раскрыл некоторые подробности проведенных и планируемых работ по теме «Небесного щита», а также вынес новое предложение.
По словам А. Паппергера, ранее рассматривались возможности дополнительного совершенствования системы ESSI, в т.ч. за счет изменения ее структуры. Предлагалось дополнить ее эшелоном малой дальности для перехвата воздушных целей, сумевших преодолеть другие рубежи обороны. Архитектура с четырьмя эшелонами повысит надежность ПВО-ПРО.
Пусковая установка системы Patriot. Фото Минобороны США
Глава «Рейнметалла» считает, что европейским странам действительно нужно разработать ЗРК малой дальности с функциями противовоздушной и противоракетной обороны. Такой комплекс должен быть похож на израильское изделие Iron Dome или превосходить его по основным характеристикам.
Financial Times приводит оценки такого мнения. Так, неназванный руководитель одной из крупных военно-промышленных организаций отметил, что европейские страны имеют возможности и компетенции для создания требуемых ЗРК всех классов, включая системы малой дальности. Вопрос только в мнении заказчика, который определит, какие из проектов будут разрабатываться и доводиться до боевого дежурства.
Другой аналитик, консультировавший Financial Times, напоминает, что Европа активно инвестирует в развитие ПВО и создание новых проектов. Однако создание эшелонированной системы для прикрытия большей части континента он считает нереалистичной задачей.
Планы и предложения
Согласно первой версии немецкой инициативы, представленной в 2022 г., система ПВО-ПРО ESSI будет включать три эшелона обороны и строиться на трех ЗРК разных типов. Авторы проекта уже выбрали оптимальную технику и огласили ее список. При этом план могут расширить и включить в него эшелон малой дальности, в результате чего понадобится четвертый тип комплекса с соответствующими характеристиками.
Пуски ракет Patriot по баллистическим ракетам Ирака, 1991 г. Фото Wikimedia Commons
Эшелон сверхбольшой дальности предлагается построить на основе зенитного комплекса Arrow 3 израильской разработки. Это изделие включает ракету с особыми летными характеристиками, способную перехватывать аэродинамические и баллистические цели в атмосфере и за ее пределами. Максимальная дальность пуска ракеты «Эрроу-3» заявлена на уровне 2400 км. Высота поражения – не менее 100 км.
В качестве системы большой дальности разработчики ESSI выбрали американское изделие Patriot. В зависимости от типа используемых ракет, такой ЗРК способен поражать баллистические и аэродинамические цели. Максимальная дальность работы по авиации достигает 80-100 км, по баллистическим целям – до 20 км. Высота поражения – до 25 км.
Перехват воздушных целей на средних дальностях собираются осуществлять при помощи ЗРК IRIS-T SLM немецкой разработки. Этот комплекс имеет паспортную дальность до 40 км и досягаемость по высоте до 20 км. Как и в случае с другими ЗРК, предусматривается перехват аэродинамических и баллистических целей.
Пусковая установка ЗРК IRIS-T SLM. Фото Wikimedia Commons
Немецкая промышленность в лице руководства концерна Rheinmetall предлагает дополнить три этих ЗРК системой малой дальности по типу израильского комплекса Iron Dome. Напомним, «Железный купол» представляет собой специализированную систему ПРО, предназначенную для перехвата неуправляемых ракет с дальностью полета до 200-250 км. Противоракета «Купола» под названием «Тамир» имеет дальность полета 70 км и оптимизирована для работы по баллистическим целям.
Как будет выглядеть европейский аналог Iron Dome, неизвестно. При этом можно предположить, что ему понадобится не только противоракетная, но и противовоздушная функция. Кроме того, использование такого ЗРК в составе эшелонированной ПВО-ПРО позволит понизить максимальную дальность пуска и соответствующим образом упростить конструкцию. Как следствие, ЗРК по концепции «Рейнметалла» будет аналогом, но не копией израильского изделия.
Большие надежды
НАТО и Евросоюз больше не скрывают, что все их военное строительство и развитие вооруженных сил связано с желанием противостоять России. В частности, программу ESSI прямо и официально связывают с необходимостью защиты от современных российских ракет, которые с 2022 г. показывают свой потенциал.
По всей видимости, авторы инициативы ESSI выбирали ЗРК для строительства будущей системы ПВО-ПРО именно с учетом характеристик и возможностей российских ударных комплексов. Более того, два комплекса из трех выбранных вскоре после анонса программы попали на Украину и прошли проверку практикой.
РЛС TRML-4D из состава комплексов семейства IRIS-T. Фото Wikimedia Commons
Подобные «войсковые испытания» показали, что европейские специалисты сделали неудачный выбор. Российская армия, используя современные средства разведки и ударные комплексы, выявила, поразила и уничтожила несколько ЗРК IRIS-T и Patriot. Израильские Arrow 3 и Iron Dome в зоне боевых действий пока не появлялись, но их возможности не следует переоценивать.
Таким образом, зенитные системы, предложенные для использования в составе ESSI, не справились с защитой от современного российского вооружения. Такие же результаты показали некоторые другие современные иностранные ЗРК. Все это ставит под сомнение перспективы «Небесного щита» и будущее европейской системы ПВО-ПРО.
Очевидным выходом из такой ситуации является переработка плана ESSI и выбор других комплексов, соответствующих предъявляемым требованиям и предполагаемым угрозам. Есть ли у Европы зенитные комплексы, способные перехватывать современное российское вооружение и защищать от него себя и иные объекты, большой вопрос. Однако без них вся программа не имеет смысла. Как именно будут решать эту проблему, покажет время.
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