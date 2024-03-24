«Защита из кусков резины»: в польской прессе заметили необычный образец орудия «Нона-СВК»

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«Защита из кусков резины»: в польской прессе заметили необычный образец орудия «Нона-СВК»

В сети фигурируют кадры, на которых в районе Авдеевки изображен необычный образец орудия 2С23 «Нона-СВК», состоящего на вооружении одного их подразделений 55-й горной мотострелковой бригады.

Машина получила противодронный щиток над моторным отсеком, который также был прикрыт маскировочной сеткой. При этом на другие части самоходного миномета российские солдаты установили дополнительные чехлы, представляющие собой куски резины.





Броня корпуса и башни этой «Ноны-СВК» обнесена большими кусками резинового покрытия (возможно, каким-то образом усиленного), которые прикрывают большую часть машины

- заметили в польском издании Defence24.

Автор задается вопросом, в состоянии ли этот тип защиты обезопасить экипаж и орудие от такой угрозы как FPV-дроны? Как он полагает, данное дополнительное оснащение в некотором смысле может оказаться полезным, потому что оно имеет шанс (как и другая самодельная «броня») нарушить процесс формирования кумулятивной струи, которая и так слаба у малогабаритных БПЛА из-за их малой нагрузки и соответственно небольшой боевой части.

С другой стороны, в конструкциях такого типа действует «двухбитный» принцип: либо они успешно срабатывают, либо терпят неудачу

- считают в польской прессе.



Со своей стороны отметим, что даже такое «добронирование» - это гораздо лучший вариант, чем бросать в бой немецкие и американские танки, надеясь на «чудесные характеристики» западной техники и лишая их дополнительных средств защиты от тех же дронов.
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    23 комментария
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +4
      Сегодня, 10:04
      Ха, защита из материалов созданных на неведомых до сели прЫнципах!
      Впрочем, да хоть что то, хоть как то, лиш бы помогало, спасло в бою!
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        -3
        Сегодня, 10:22
        Это очень сомнительная технология)))
        1. Аль Манах Ранг пользователя
          Аль Манах
          0
          Сегодня, 10:29
          Чтобы меньше сомневаться - надо испытать. А то наверху очень много сомневающихся собралось, а внизу от их сомнений бойцам плохеет.
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 10:32
            Вот это подход! С дивана и атомную бомбу на соседе по подъезду можно испытывать, а в реальных боевых условиях такое испытание может закончится гибелью экипажа...
            1. Shurik70 Ранг пользователя
              Shurik70
              +1
              Сегодня, 11:12
              Чё-то не очень на резину похоже.
              Скорее, листовой металл. Чермет.
              Но по любому бойцы укрепляются как могут.
          2. Старый_войн Ранг пользователя
            Старый_войн
            +2
            Сегодня, 10:33
            Уже испытано. Как противоосколочный подбой работает. Ну другого от неё никто не ждёт.

            Было где-то видео обзор повреждения Камаза осколками Химеры. Машина в решето, а вот резиновые части оказались не пробиты.
            1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
              Михаил-Иванов
              +2
              Сегодня, 10:51
              Я вот тоже считаю, что испытывать надо на полигонах, а не на поле боя. Восток свой беспилотник Скальпель долго испытывали на полигоне, рядом с фронтом, но не на передовой, и только потом стали производить.
          3. rocket757 Ранг пользователя
            rocket757
            -1
            Сегодня, 10:36
            Вот испытывать на живых людях, на наших бойцах, это сомнительное дело.
            С начало полигон и прочее, необходимое, безопасное, а потом... в общем, все стандартно, по правилам!
            Но, мы не знаем, как оно было на самом деле, так что... не заем!
            1. Аль Манах Ранг пользователя
              Аль Манах
              +2
              Сегодня, 10:37
              Т.е. живые люди на передке неправы, испытывая её по собственной инициативе?
              1. rocket757 Ранг пользователя
                rocket757
                +1
                Сегодня, 10:54
                На передке чего только не придумывают... иногда, очень эффективно получается.
                Так надо применять самое эффективное, это вообще не вопрос...
                1. Аль Манах Ранг пользователя
                  Аль Манах
                  +1
                  Сегодня, 10:56
                  Ну да, и я ж о том, что противодроновые козырьки начали испытывать вовсе не на полигонах... Почему-то.
                  1. rocket757 Ранг пользователя
                    rocket757
                    +1
                    Сегодня, 10:59
                    Все лучшее, эффективное, внедрять в производство!
        2. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          -3
          Сегодня, 10:33
          Как так сомнительная?
          Она ж на неизведанных прЫнципах... сравнивать не с чем.
        3. Cympak Ранг пользователя
          Cympak
          +1
          Сегодня, 11:44
          Это не просто "куски резины" - это проверенная с 2014 года в ДНР шахтная транспортная лента. Бойцы говорят, что хорошо держит пули и осколки
    2. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +6
      Сегодня, 10:04
      Можно использовать плитку из резиновой крошки, которая идёт на покрытие детских и спортивных площадок - она хоть и достаточно плотная, но относительно пористая, что поможет ещё лучше "нарушить процесс формирования кумулятивной струи".
      1. swnvaleria Ранг пользователя
        swnvaleria
        +4
        Сегодня, 10:32
        видать ребята где то на шахте разжились транспортёрной лентой , очень хорошая вещь , она многослойная и армирована тросами , говорят от осколков и кумулятивов неплохо помогает , а с резиновой мне пришлось как то работать она не плотная и спасёт разве что от шума , кстати сербы в 90е танки т34 тоже экранировали транспортёрными лентами
        1. Аль Манах Ранг пользователя
          Аль Манах
          +2
          Сегодня, 10:52
          Разумно. Тогда в принципе можно в этом же качестве использовать протекторную часть толстых покрышек, там неслабый корд имеется.
    3. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 10:13
      Автор задается вопросом, в состоянии ли этот тип защиты обезопасить экипаж и орудие от такой угрозы как FPV-дроны?

      Будете и дальше усера усердствовать в проявлении русофоии - испытаете на собственной шкуре!
      Вот так надо отвечать... yes
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 10:28
      Со своей стороны отметим, что даже такое «добронирование» - это гораздо лучший вариант, чем бросать в бой немецкие и американские танки, надеясь на «чудесные характеристики» западной техники
      Согласен с автором. Коль бойцы вешают резину, значит уже проверено опытом и вообще это наше дело, что навешивать на боевую машину. Если бы валенок способствовал живучести машины, то при необходимости и его повесили.
    5. Пуз Большой Ранг пользователя
      Пуз Большой
      0
      Сегодня, 10:31
      Жить захочешь - и не так раскорячишься. (ц)
      А автору советую погуглить из чего набирается комбинированная / композитная броня, видимо он сделает для себя много чудных открытий.
    6. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 10:34
      — "Умом Россию не понять"(А без него,тем более) ...
    7. Kusja Ранг пользователя
      Kusja
      +3
      Сегодня, 10:46
      В середине 80х два года на бмп-1 операторствовал. Насколько помню, башня тоже была экранирована неким материалом, похожим на ременные передачи на советских комбайнах, но, естественно, толще.
      1. Cympak Ранг пользователя
        Cympak
        0
        Сегодня, 11:50
        возможно это был противорадиационный надбой

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