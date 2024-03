Война на истощение смертельна для авианосного флота ВМС США

Авианосный флот США

Секретный авианосный флот

Задача-максимум

У ВМС США есть проблемы с авианосцами?

Авианосцев хватает?

Почему бы не построить больше?

«Сегодня средняя стоимость строительства атомного авианосца и суперавианосца, такого как новый американский авианосец класса «Джеральд Р. Форд», превышает 13,3 миллиарда долларов. Его обслуживание обходится еще в сотни миллионов долларов. Предыдущие модели были лишь немного дешевле».

«Их сложность и непомерная стоимость делают их не только заманчивыми целями для соперников, но и если они будут уничтожены или серьезно повреждены в бою, это фактически сделает их бесполезным активом. Миллиарды долларов будут потеряны, а возможности ВМС США по проецированию силы будут серьезно снижены».

Не первый раз на наших страницах появляется эта тема, но что делать, если ее очень активно обсуждают сами американцы? Они как те гуси, птицы странные, вроде как войны не хотят (почти как голуби, которые птицы мира), но почему-то к ней очень активно готовятся. И, соответственно, обсуждают по полной.Вообще, конечно, говорят, что если на сцене в театре висит ружье, то к финалу из него точно кого-то пристрелят. Классика жанра, знаете ли.В том спектакле, который разыгрывают американские политики, у них, простите, вся сцена не то что ружьями – пушками заставлена. Не одно ружье скромно висит, а одиннадцать не знаю даже с чем сравнить…В общем, теоретически у США есть 11 ударных дубин в виде АУГ. Сформированных вокруг одиннадцати авианосцев. И все дальнейшие выкладки будут вертеться вокруг этих мрачных плоскопалубных потребителей бюджетов.Авианосцы являются жемчужиной в короне каждого военно-морского флота , который может их иметь, то есть, содержать. В противном случае авианосцы в состоянии поиметь какой угодно бюджет до дыр. Доказано российским, французским и британскими корытами.Считается, что дорогие, но мощные по воздействию авианосцы могут изменить ход не только сражения, но и целого конфликта. Причем, в любую сторону. ВМС США обладают самым большим и боеспособным авианосным флотом в мире, который в состоянии приговорить практически любую страну, против которой будет применен, в том числе и США в случае, если приговорить не получится.По мере того, как в американской прессе разворачивается мракобесие по поводу потенциальной войны с Китаем или Россией, резонно возникают опасения по поводу того, достаточно ли авианосного флота у ВМС США.Один из главных вопросов, обсуждаемых в сообществе национальной безопасности, заключается в том, достаточно ли у ВМС США вообще сил и средств, чтобы сдерживать противников и одерживать верх в потенциальном конфликте.То есть, читая американские порталы, начинаю понимать, что на той стороне мира в головы стала приходить мысль о том, что навешать могут не только Штаты, но и Штатам. И тут знаете, полет фантазии просто космический. Впрочем, пойдем по порядку.Прежде чем углубляться в вопрос о том, имеется ли у ВМФ достаточное количество авианосцев, сначала нужно изучить нынешний флот.Сегодня ВМС США эксплуатируют 11 атомных авианосцев, десять из которых относятся к классу «Нимиц» и один к классу «Форд». И мы уже знаем, что в этой дружной семейке не то что не без урода, а кто без греха, тот пусть и идет первым в бой.В классе «Нимиц» в состав ВМС США входят USS Nimitz (CVN-68), USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), USS Carl Vinson (CVN-70), USS Theodore Roosevelt (CVN-71), USS Abraham Lincoln (CVN-72), USS George Washington (CVN-73), USS John C. Stennis (CVN-74), USS Harry S. Truman (CVN-75), USS Ronald Reagan (CVN-76) и USS George H. W. Bush (CVN-77).USS Gerald R. Ford, первый и единственный корабль класса Ford, является новейшим и самым современным авианосцем в мире. ВМС планируют построить в общей сложности 10 суперавианосцев класса «Форд», но вопрос в том – в какие сроки и насколько эффективно. Как строили «Форда» - мы помним, а вот то, что его все еще доводят до кондиции – про то сами американцы предпочитают молчать на шести языках.Конечно, из 11 американских авианосцев только около половины находятся в оперативном развертывании в любой момент времени. По сути, у ВМС есть пять или шесть авианосцев по всему миру, которые находятся в многомесячном развертывании, в то время как остальные находятся дома, проходя техническое обслуживание, переоборудование и обучение.Помимо обычных, «нормальных» авианосцев, ВМС могут рассчитывать на «секретный» авианесущий флот в случае чрезвычайной ситуации. Этот «секретный» флот состоит из ударных десантных кораблей, которые могут действовать как легкие авианосцы, каждый из которых несет небольшое количество истребителей F-35B Lighting II.Версия «B» самолета F-35 имеет возможности укороченного взлета и вертикальной посадки (STOVL). Эта особая возможность позволяет F-35B действовать как с десантных кораблей, так и с авианосцев.Несмотря на небольшие размеры по сравнению с авианосцами класса «Нимиц» и «Форд», эти десантные корабли такого же размера, как и многие авианосцы других стран. Обычно эти УДК используются Корпусом морской пехоты в качестве плавучих баз для атак вертолетов или десантных катеров.Но, в случае необходимости, их можно было бы превратить исключительно в легкие авианосцы и принести на поле боя дополнительные самолеты. Военно-морской флот использовал проект легкого авианосца в прошлом, поэтому он сможет быстро адаптироваться, если потребуется увеличить авианесущий флот.В строю ВМС США девять десантных кораблей (семь типа «Уосп» и два типа «Америка»). Еще несколько в настоящее время находятся в стадии строительства.Самой большой проблемой для авианосного флота ВМФ является спрос. С фиксированным предложением судов (11 авианосцев), но постоянно растущим спросом на них из-за геополитических вызовов. Напряженность в отношениях с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, война на Украине и конфликт в Газе — это лишь некоторые из текущих вызовов, которые требуют присутствия одного или нескольких авианосцев.Начнем с того, почему авианосцы пользуются таким высоким спросом в планах военных США?Ответ прост, но... Во-первых, авианосцы пользуются большим спросом из-за возможностей, которые они предоставляют тактическому и оперативному командиру. В более широком смысле, авианосцы, возможно, являются лучшим неядерным военным инструментом для проецирования силы, и их стратегическая полезность неоценима для политиков.Например, после террористических атак ХАМАСа на Израиль в октябре прошлого года, Пентагон перебросил авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» и его боевую группу в Восточное Средиземноморье в знак поддержки Израиля и демонстрации силы против ХАМАСа, Ирана и любых других злонамеренных субъектов в регионе. Точно так же в феврале ВМС США заявили, что развернут пять авианосцев в Индо-Тихоокеанском регионе, пусть даже на короткое время, в качестве демонстрации силы против Китая и поднятия морального духа союзников и партнеров США в регионе.Вопрос здесь исключительно в том, насколько полезным для Израиля было это развертывание.Конгресс США уже давно признал военную и внешнеполитическую ценность авианосца и принял закон, который требует, чтобы ВМС постоянно держали флот из 11 авианосцев. Тем не менее, это число колебалось от 10 до 12 на протяжении многих лет, когда Конгресс принял специальное законодательство, позволяющее военно-морскому флоту иметь больше или меньше кораблей в течение определенного периода времени.Если понадобится, ВМС США, вероятно, смогут развернуть большую часть своего авианосного флота для отражения угрозы. Если речь идет о какой-то внешней угрозе, но в последнее время все как-то больше речь заходит о том, что США сами создадут угрозу где-то на просторах Азиатско-Тихоокеанского региона.Более того, вооруженные силы США опираются на обширную и надежную сеть альянсов и партнерств, с которыми это сделать значительно проще.Таким образом, в случае потенциального почти равного конфликта с Китаем или Россией — или даже с теми и другими одновременно, — авианосный флот ВМС США будет дополнен военными кораблями союзников. Несмотря на то, что они не такие боеспособные и большие, как авианосцы ВМС США, эти авианосцы и авианесущие корабли союзников (всего их девять) могли бы стать важным дополнением к флоту и помочь ему достичь своих целей.Американские законодатели прекрасно знают, что авианосцы стоят недешево (последний авианосец USS Gerald R. Ford обошелся в 13 миллиардов долларов и возня с ним все еще не закончена). Они также более уязвимы для новых технологий, таких как гиперзвуковые ракеты и подводные лодки. Принимая во внимание стоимость, текущий размер флота и вероятный вклад союзников, ВМС имеют авианосцы, необходимые для решения текущих и будущих задач.В конце концов, больше не обязательно значит лучше.Однако, вполне реален вариант, что у ВМС США может не хватить авианосцев для решения своих задач. Причем, даже при помощи союзников. Здесь стоит напомнить о том, в каком состоянии находятся оба британских и французский корабль (уровень «Адмирала Кузнецова» в плане боеготовности), а это, замечу, лучшие корабли альянса после американских! Про итальянские корабли и говорить не хочется, единственные корабли, которые чего-то да стоят – это японские.ВМС США сталкиваются с проблемами в поддержании своего нынешнего флота авианосцев, истощенного глобальным развертыванием и ограниченного высокими затратами на строительство и техническое обслуживание. Имея 11 атомных авианосцев, но только около половины из них полностью готовы в любое время, ВМС США оценивают свою будущую стратегию в условиях финансовых и логистических ограничений... ниже среднего.Ввод в строй авианосцев класса «Форд» направлен на модернизацию флота, но не авианосцем единым сыт флот. ВМС также рассматривают небольшие авианесущие корабли в качестве потенциальной альтернативы.Авианосцы и сегодня остаются крупнейшими крупными боевыми кораблями в мире, и на самом деле их довольно много. Включая десантные корабли (LHA), в настоящее время в мире насчитывается 47 действующих авианесущих кораблей, эксплуатируемых четырнадцатью военно-морскими силами. Более трети из них как раз находятся на вооружении ВМС США.Кроме того, ВМС США эксплуатируют два LHA класса «Америка» из запланированных 11, а также семь кораблей класса «Уосп», а восьмой был серьезно поврежден огнем и впоследствии списан в 2021 году.Нынешний американский флот авианосцев класса «Нимиц» также будет выведен из эксплуатации и заменен по принципу «один к одному» будущими авианосцами класса «Джеральд Р. Форд», которые будут более современными и вроде бы не очень (смешно, да) дорогими в обслуживании. В своем докладе Конгрессу за 2018 год ВМС заявили о своем намерении сохранить 12 авианосцев в рамках своего 30-летнего плана приобретения боевых кораблей.Согласно текущему плану, в течение следующих четырех десятилетий авианосцы класса «Форд» заменят самолеты класса «Нимиц» по принципу «один к одному». Тем не менее, столь же вероятно, что ВМС Соединенных Штатов никогда не заменят каждый из своих авианосцев класса «Нимиц», а вместо этого могут попытаться создать меньшие военные корабли, которые все еще смогут выполнять эту работу.Очень непросто даже представить такую гору денег, какая потребуется для реализации этих планов.Вопрос, который, вероятно, рассматривается американскими военно-морскими стратегами, заключается в том, достаточно ли авианосцев находится в строю прямо сейчас. Короткий ответ заключается в том, что авианосный флот США, несмотря на его размеры, рассредоточен и не подобен сжатому кулаку, а скорее, растопыренной пятерне.Авианосец класса «Нимиц» «Дуайт Эйзенхауэр» (CVN-69) остался на Ближнем Востоке, «сражаясь» с хуситами в Йемене, в то время как первый в своем классе авианосец «Джеральд Р. Форд» (CVN-78) дважды продлевал свое развертывание в Средиземном море. В настоящее время он находится на техническом обслуживании, в первую очередь для обновления программного обеспечения и других общих доработок.Такие капитальные ремонты и переоборудование после развертывания являются рутинными и необходимыми. Чем дольше авианосец находится в развёртывании, тем больше времени он проводит в порту. И в настоящее время только три авианосца способны реагировать на события в Индо-Тихоокеанском регионе.USS Nimitz (CVN-68) собирается посетить Южную Корею, в то время как USS Ronald Reagan (CVN-76) остается единственной авианосной ударной группой передового базирования ВМС США, базирующейся в Йокосуке (Япония), но в конце этого года его заменит USS George Washington (CVN-73). Этот корабль недавно завершил четырехлетний ремонтный цикл с перезарядкой реакторов и комплексный капитальный ремонт (RCOH), который начался в августе 2017 года. «Вашингтон» оставался вне строя в течение большей части прошлого года. USS John C. Stennis (CVN-74) является следующим в запланированном RCOH, который будет завершен где-то к концу десятилетия.Другими словами, в то время как ВМС США могут иметь 11 атомных авианосцев на бумаге, оказывается, что только половина из них когда-либо будет полностью готова, в результате чего говорить о том, что флот способен эффективно ликвидировать любую угрозу (или создать ее) как-то не приходится.Следующим очевидным вопросом было бы строительство большего количества авианосцев. Тем не менее, есть несколько факторов, почему это даже близко не подходит.Как отметил в прошлом месяце Брэндон Вейхерт (Brandon J. Wechert) в журнале The National Interest:Вайхерт добавил:Другими словами, Соединенные Штаты не могут позволить себе потерять такую важную цель в войне, но они также не могут позволить себе построить больше. И это только учитывает денежную стоимость. Военно-морской флот Соединенных Штатов имеет еще одну проблему: квоты по набору новобранцев. Весьма большая проблема: пополнение личного состава флота.У ВМС реально едва хватает моряков, необходимых для управления нынешним флотом, который является самым маленьким со времен Первой мировой войны. Тем не менее, если не считать призыва на военную службу, сомнительно, что у ВМС США будут моряки хотя бы для нескольких дополнительных авианосцев, ведь речь идет о тысячах подготовленных моряков.Америка с трудом может построить нынешние авианосцы.Последнее соображение заключается в том, что на строительство современных авианосцев уходят годы, и даже если бы у США внезапно появились деньги и рабочая сила, им не хватило бы мощностей для строительства каких-либо дополнительных авианосцев.В январе Коалиция авианосных промышленных баз (ACIBC) предупредила, что впереди бурные воды после опроса, проведенного в ноябре прошлого года. Торговая ассоциация представляет около 2000 поставщиков со всей страны, которые составляют цепочку поставок для Huntington Ingalls Industries (HII), крупнейшей военной судостроительной компании в Соединенных Штатах.Эти компании предоставляют запчасти и услуги для строительства и технического обслуживания авианосцев ВМС США, и, согласно опросу, это критический момент для отрасли, поскольку 95% поставщиков столкнулись с проблемами роста затрат из-за инфляции, в то время как 79% столкнулись с ростом стоимости сырья как минимум на 7%. Более одного из 10 (91%) опрошенных поставщиков заявили, что они столкнулись с проблемами в результате доступности материалов или доставки, а 76% заявили, что непосредственно столкнулись с увеличением количества времени, необходимого для создания и доставки их продукции.Проблемы с рабочей силой также остаются серьезной проблемой, поскольку 85% фирм заявили, что они по-прежнему сталкиваются с проблемами при найме, обучении и удержании своей рабочей силы. Более того, 32% опрошенных заявили, что проблемы, связанные с рабочей силой, оказали негативное влияние на способность фирм выполнять контракты.Вывод: ВМС США рассредоточены и очень сомнительно, что они смогут представлять собой единый кулак. Ну разве что при очень критических ситуациях. Будущие авианосцы класса «Форд» уже отстают от графика, причем, не только в плане сроков, но и в плане расходов. Головной корабль этого класса уже показал, как можно превышать сметы и рушить бюджеты. Военно-морской флот уже сокращает свои среднесрочные и долгосрочные проекты, чтобы сосредоточиться на ближайшей перспективе.Это будет означать, что нужно полагаться на те авианосцы, которые у американского флота уже есть, и надеяться на то, что не будет множественных кризисов и что ни один корабль не будет внезапно потерян из-за сложившихся не в его пользу обстоятельств. А такие обстоятельства могут возникнуть, особенно при конфликтах с Россией и Китаем в Тихом океане. И потеря даже одного авианосца (которая, заметим, при современных системах вооружений России и Китая очень возможна) станет для США шоком, вполне сравнимым с Перл-Харбором.