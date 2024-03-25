Война на истощение смертельна для авианосного флота ВМС США

Авианосный флот США

Секретный авианосный флот

Задача-максимум

У ВМС США есть проблемы с авианосцами?

Авианосцев хватает?

Почему бы не построить больше?

«Сегодня средняя стоимость строительства атомного авианосца и суперавианосца, такого как новый американский авианосец класса «Джеральд Р. Форд», превышает 13,3 миллиарда долларов. Его обслуживание обходится еще в сотни миллионов долларов. Предыдущие модели были лишь немного дешевле».

«Их сложность и непомерная стоимость делают их не только заманчивыми целями для соперников, но и если они будут уничтожены или серьезно повреждены в бою, это фактически сделает их бесполезным активом. Миллиарды долларов будут потеряны, а возможности ВМС США по проецированию силы будут серьезно снижены».