Администрация Байдена заявила о выражении «соболезнований» россиянам в связи с нападением на людей в «Крокус Сити Холле»

Мы обеспокоены этим ужасным нападением в российском «Крокус Сити Холле». Мы пытаемся получить больше информации о случившемся.

Не прошло и часа с момента теракта в московском «Крокус Сити Холле», как решила по этому поводу отметиться американская администрация. К настоящему моменту Белый дом опубликовал официальное заявление.Администрация США заявляет, что «выражает соболезнования россиянам в связи с открытой в Москве стрельбой».Из заявления:Тем временем с места трагедии продолжают приходит постоянно меняющиеся сообщения о погибших и раненых в результате этого дерзкого теракта. По последним данным, только раненых в результате этого нападения не менее 70 человек. ЦОС ФСБ подтверждает информацию о наличии погибших, добавляя, что число уточняется.На месте теракта работают сотрудники правоохранительных органов, более 70 машин скорой помощи. Спасатели с помощью спецтехники снимают людей с верхних ярусов и крыши «Крокуса».Усиленные меры безопасности в связи со случившимся вводятся в российской столице, включая объекты транспорта. Росавиация распространила сообщение об усилении мер безопасности в московских аэропортах.В администрации США при этом заявили, что якобы не располагали данными о подготовке теракта в Москве. Но, как говорится, интернет помнит всё. Ведь именно Госдеп США две недели назад призывал американских граждан либо покинуть Россию, либо избегать мест массового скопления людей.Также Белый дом США заявляет, что не видит причастности украинской стороны в причастности к событиям в московском концертном зале... Но при этом тут же добавляет, что США не поощряют украинские удары по Российской Федерации.