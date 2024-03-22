Администрация Байдена заявила о выражении «соболезнований» россиянам в связи с нападением на людей в «Крокус Сити Холле»

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Администрация Байдена заявила о выражении «соболезнований» россиянам в связи с нападением на людей в «Крокус Сити Холле»

Не прошло и часа с момента теракта в московском «Крокус Сити Холле», как решила по этому поводу отметиться американская администрация. К настоящему моменту Белый дом опубликовал официальное заявление.

Администрация США заявляет, что «выражает соболезнования россиянам в связи с открытой в Москве стрельбой».



Из заявления:

Мы обеспокоены этим ужасным нападением в российском «Крокус Сити Холле». Мы пытаемся получить больше информации о случившемся.

Тем временем с места трагедии продолжают приходит постоянно меняющиеся сообщения о погибших и раненых в результате этого дерзкого теракта. По последним данным, только раненых в результате этого нападения не менее 70 человек. ЦОС ФСБ подтверждает информацию о наличии погибших, добавляя, что число уточняется.

На месте теракта работают сотрудники правоохранительных органов, более 70 машин скорой помощи. Спасатели с помощью спецтехники снимают людей с верхних ярусов и крыши «Крокуса».

Усиленные меры безопасности в связи со случившимся вводятся в российской столице, включая объекты транспорта. Росавиация распространила сообщение об усилении мер безопасности в московских аэропортах.

В администрации США при этом заявили, что якобы не располагали данными о подготовке теракта в Москве. Но, как говорится, интернет помнит всё. Ведь именно Госдеп США две недели назад призывал американских граждан либо покинуть Россию, либо избегать мест массового скопления людей.

Также Белый дом США заявляет, что не видит причастности украинской стороны в причастности к событиям в московском концертном зале... Но при этом тут же добавляет, что США не поощряют украинские удары по Российской Федерации.
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    63 комментария
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    1. Million Ранг пользователя
      Million
      +14
      Сегодня, 21:43
      Вот падла,как будто ни при чем.
      1. Mitos Ранг пользователя
        Mitos
        +6
        Сегодня, 21:46
        Это был плевок с его стороны. Мирным Донецка не хочет соболезнования принести?!
        1. KAV Ранг пользователя
          KAV
          +8
          Сегодня, 21:47
          Лицемерные циничные мрази эти матрасные! Совести у них нет совершенно!
          Мы пытаемся получить больше информации о случившемся.
          Отчет от исполнителей получить хотят?? Твари!
        2. Капитан Пушкин Ранг пользователя
          Капитан Пушкин
          +3
          Сегодня, 21:57
          Цитата: Mitos
          Это был плевок с его стороны.

          Дедушка-то глумливый...
      2. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 21:46
        Он наоборот этим признается, что это их рук дело. Это он так берет ответственность за этот терракт.
      3. Владимир_Д Ранг пользователя
        Владимир_Д
        +7
        Сегодня, 21:50
        США давали информацию о том, что в Москве на концертах могут быть теракты, это было две недели назад.
        1. Million Ранг пользователя
          Million
          +2
          Сегодня, 21:51
          Кремль,видимо,не обратил на это должного внимания.
          1. Владимир_Д Ранг пользователя
            Владимир_Д
            -5
            Сегодня, 21:52
            А что кремль может сделать на фоне пылающих НПЗ и Белгорода?
        2. mann Ранг пользователя
          mann
          +2
          Сегодня, 22:07
          США давали информацию о том, что в Москве на концертах могут быть теракты, это было две недели назад
          Так и было,я тоже помню...
      4. фигвам Ранг пользователя
        фигвам
        +9
        Сегодня, 21:51
        Мы обеспокоены этим ужасным нападением в российском «Крокус Сити Холле»

        Гори в аду сша! Грёбанные террористы, вам нет места на земле
      5. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 21:51
        Цитата: Million
        Вот падла,как будто ни при чем.
        1. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          +1
          Сегодня, 22:05
          Меня наказали за использование украинской транскрипции города Киев, а вот за эту картинку не хотите забанить человека? Это же явное издевательство над жертвами теракта и теми кто скорбит по этому поводу?
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 22:09
            Цитата: Serhio250381
            Это же явное издевательство над жертвами теракта и теми кто скорбит по этому поводу?

            Это не издевательство над жертвами теракта, не порите чушь - она и так вся в шрамах.
            Вы выражение "крокодиловы слёзы" в школе проходили? Что это и в каких случаях оно применяется. Если в школе не проходили - в Гугле поищите. Тогда, может быть, поймёте, почему я новость о соболезнованиях американской администрации прокомментировал плачущим крокодилом.
            1. Serhio250381 Ранг пользователя
              Serhio250381
              0
              Сегодня, 22:11
              Ты прокомментировал коммент, а не американскую администрацию
      6. Esso Ранг пользователя
        Esso
        +13
        Сегодня, 22:06
        Трагедия в "Крокус сити", как бы её сейчас не пытались отвязать от боевых действий на Украине, тем не менее полностью в эту канву впаяна. И даже если выяснится, что нападавшие это матерые "джихадисты" из запрещённого в России террористического интернационала "ИГИЛ". Но так же совершенно очевидно, что весь это джихадистский сброд прочно курируется британской и американской разведками.
        И именно они сейчас располагают возможностями работы в постсоветских республиках Средней Азии, не говоря уже о других исламских странах.
        Маловероятно, что это непосредственные боевики ГУР. Их кураторы едва ли допустят такой серьёзный провал и дискредитацию, но мы хорошо помним, что несколько дней назад именно западные посольства распространили среди своих граждан предупреждение об угрозе терактов, презентовал будущие "сюрпризы" русским и Госдеп США. Так что чьё это "послание" мы отлично понимаем!
    2. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 21:43
      Ну вот это уже перебор. Теперь и у пендов случится нечто подобное. Дело времени.
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +12
        Сегодня, 21:48
        Не хочу критиковать работу наших силовиков. Им и так ияжело. Но " проходной двор" на границе с " братьями" нам еще выйдкт боком. Все жалели их.. всех то нам жалко было...
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +5
          Сегодня, 21:50
          "Братья" тут вряд ли при делах. Если только в качестве исполнителей, и то не факт. Это либо пенды, либо бриташки.
          1. Ivan№One Ранг пользователя
            Ivan№One
            -3
            Сегодня, 21:56
            Ага
            Сша сами сказали , что будут терракты на прошлой неделе - что бы так от себя подозрения отвести?
            Что там смешная тетя захарова ответила?

            В тг уже выложены видео с исполнителями, на вид "ценные специлисты" с именами типо "урабей" и т.д. На джонов и майклов внешне не тянут. Думаешь замаскировались?
            1. Уарабей Ранг пользователя
              Уарабей
              +1
              Сегодня, 22:02
              Это на самом деле специалисты сработали. Никакой суеты, сделали и ушли(!!) Нацикам такое не доверишь, не удержались бы что бы "Сало уронили!!" не проорать. А лица на видео, как и показания свидетелей их описывающих в последствии, это ниочем.
            2. Serhio250381 Ранг пользователя
              Serhio250381
              +5
              Сегодня, 22:08
              Не скажешь, где спрятались чеченские боевики, которые с нами воевали? В Европе и на Украине в ВСУ. Не скажешь, кто курировал создание "исламской угрозы" для нас? Запад. Давай, расскажи, что эти "таджики" или "чеченцы" не имеют никакого отношения к Украине и к Западу. Всё недовольные исламисты, ага
        2. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          -3
          Сегодня, 21:53
          По видео что уже полно там не "братья"

          Ну точнее не те "братья", а с другой стороны
          1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
            Андрей Николаевич
            +4
            Сегодня, 21:56
            Не будем торопить события. ФСБ разберется. Там не дураки сидят.
    3. Комментарий был удален.
    4. Hariton Laptev Ранг пользователя
      Hariton Laptev
      +4
      Сегодня, 21:46
      Верх лицемерия. Слов нет. Но Бог накажет.
    5. Комментарий был удален.
      1. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        +3
        Сегодня, 21:52
        Цитата: Бережливый
        Это катострофический провал наших спецслужб,за который никто не ответит!

        Ну давайте по всей стране введем комендантский час и разрешим людям следовать только в определенное время из дома на работу и с работы домой...
        Ни одна страна не застрахована от подобного, ни одна
      2. KAV Ранг пользователя
        KAV
        +1
        Сегодня, 21:53
        Цитата: Бережливый
        По хорошему нужно руководство всех спецслужб гнать в шею рядовыми на войну
        Раскачивать пытаетесь? Вы бы на месте спецслужб однозначно лучше бы сработали! Вообще не понятно, почему вы до сих пор не возглавляете их!
    6. Msi Ранг пользователя
      Msi
      -2
      Сегодня, 21:47
      Не прошло и часа с момента теракта в московской «Крокус Сити Холле», как решила по этому поводу отметиться американская администрация.

      "... На воре и шапка горит..."????
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 21:55
        Мси-хотелось бы чтобы с нашей стороны были в ответ жёсткие действия!Чтобы в ту страну откуда террористы гробы шли сотнями!
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +2
          Сегодня, 22:00
          Чтобы в ту страну откуда террористы гробы шли сотнями!

          Террористы не имеют национальности... Думаю они "активированы" были... Это связано с тяжёлой ситуацией Запада на украине...
          1. Бережливый Ранг пользователя
            Бережливый
            0
            Сегодня, 22:04
            Мси-по сожалению но это как бы люди из какой-то то страны,кто-то их готовил!Вот,чтобы в стране где их тоговили,морги были бы забиты телами под завязку,чтобы там откуда они родом их детей и внуков проклинали и гнали прочь палками!
            1. Msi Ранг пользователя
              Msi
              0
              Сегодня, 22:09
              Вот,чтобы в стране где их тоговили,морги были бы забиты телами под завязку

              Сегодняшний удар по т. н. украине имеет отношение к событиям в Москве... Предлагаю смешать украину с дерьмом... Надо усиливать удары, не жалейте никого...
          2. Ivan№One Ранг пользователя
            Ivan№One
            -3
            Сегодня, 22:10
            Цитата: Msi
            Чтобы в ту страну откуда террористы гробы шли сотнями!

            Террористы не имеют национальности...

            Это гворят те , чьей национальности обычно и оказываются терроисты?
    7. Быков. Ранг пользователя
      Быков.
      +5
      Сегодня, 21:47
      Злорадствуют мрази. Они же и предупреждали своих сограждан об этих терактах. Знали. Ведь сами их и готовили. Мрази
    8. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      +1
      Сегодня, 21:49
      Автор бандизма заявил собоьезнование
    9. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +1
      Сегодня, 21:50
      Пошли нахрен убийцы. Теперь нужно мочить по полной, без жалости.
    10. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -3
      Сегодня, 21:51
      Могут засунуть их подальше.
      Знали что-то, раз выпустили сообщение на прошлой неделе про Москву. Это не совпадение

      Но не поделелилсь инфой
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        0
        Сегодня, 21:53
        Не люблю ни Британию, ни США но скорее всего информацией они делились.
        1. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          -3
          Сегодня, 21:54
          Возможно
          Может не всей
          А может и всей
          Но нам этого не скажут все равно
    11. klev72 Ранг пользователя
      klev72
      +4
      Сегодня, 21:52
      Самое печальное, что террористами могут оказаться кто угодно, хоть мовные, хоть мигранты, хоть игиловцы, хоть евреи.
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        0
        Сегодня, 22:10
        Чего тут не так? Какая разница, какая национальность у террористов? Главное кто их курирует и это всем понятно кто. Запад. Сам или через Украину
    12. Комментарий был удален.
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        -1
        Сегодня, 21:55
        Обкололись
        Насвая нажрались
        И вперед
    13. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 21:53
      Не удивился бы, что как со зданием ВТЦ 7 - когда в эфире за 20 минут сказали, что оно "упало"
      1. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 22:03
        Кстати крышу подожгли на Крокусе почти как механика взрыва на чаэс в 86-м году. Символично подчёркнуто. Украинские активисты больше некому...
    14. Кмон Ранг пользователя
      Кмон
      +1
      Сегодня, 21:55
      А в западных соцсетях европейцы и американцы уже радуются произошедшему.
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        -1
        Сегодня, 22:03
        В западных?
        Зайди в тг каналы наших соседей
        Нет не украинских, и почитай. Акбар там у многих
      2. YanniKounnar Ранг пользователя
        YanniKounnar
        0
        Сегодня, 22:10
        Ne generalisez pas à tous les Américains ou tous les Européens...Je viens juste d'envoyer des mails à des amis Mosco ites pour savoir si ils vont bien...
    15. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +2
      Сегодня, 21:56
      Из заявления:

      Мы обеспокоены этим ужасным нападением в российском «Крокус Сити Холле». Мы пытаемся получить больше информации о случившемся.
      Ближайшие дни в(на)Украине обещались быть жаркими. Желательно железную дорогу в Польшу подкорректировать в полный 0 на многие. Кто-то в(на)Украине таки перешёл красную линию am Точное число пострадавших ещё предстоит уточнить. Основные ключевые моменты: само название группы - пикник, заблаговременное предупреждение из посольств США, а также по традиции почти моментальное сообщение с соболезнованиями из США.
      1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
        Леха с Андроида.
        +3
        Сегодня, 22:05
        Может расчёт заказчиков террористов и делается на необдуманные решения нашего руководства после теракта.
        Чуствуется что заказчик довольно серьёзно все прочитал.
        Место, время, реакцию наших людей на это деяние.
        Возможно ниточки от террористов тянутся к англосаксам.
        1. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          -1
          Сегодня, 22:09
          Надеюсь отечественные спецслужбы более точно установят кто, кому и зачем. И реакция на акцию более чем очевидна, а именно интенсификация боевых действий в(на)Украине. Потому как особенно подчёркнуто подожгли крышу на здании Крокус Сити Холла почти так же как и по механике взрыва на ЧАЭС в 1986-м году, а иначе зачем крышу поджигать кроме как не для некоего символизма.
    16. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      +5
      Сегодня, 21:56
      Амеры предупреждали своих граждан не посещать массовые мероприятия или уехать из России. Теперь теракт. Амеры значит знали.
    17. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
      Себастьян Аристархович Перейра
      +1
      Сегодня, 21:57
      Людоедский людоед людоедит о людях.....
    18. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +4
      Сегодня, 21:58
      Ух ты как быстро узнал-текст подготовили и выговорил
    19. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      +3
      Сегодня, 21:58
      ВОТ! оНи признались и спалились . Когда все до этого игнорировали а тут сразу побежали соболезнованичя. Значит сами и организовали .
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        -4
        Сегодня, 22:08
        Ты будешь убивать кого-то, за неделю до убийства сказав что будет убийство?
        Да и зачем им это?
        они наших людей массово убивают поставляя оружие врагу , и не скрывают этого

        уверен, что это или ваххабитское подполье (про которое стало как-то редко писать) Или украинцы. Или их связка
        Исполнители черные, на видео их видно
    20. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 22:02
      Не дожидаясь официальных сообщений Байден выразил соболезнования...20 убитых 50 раненных...нехорошие мысли у меня к этому Байдену.
      На фото происшествий отчётливо видны 4 террористов.
      Не дай Бог скроются с места происшествия...могут ещё где нибудь бойню по примеру Мумбаи устроить.
    21. Glagol1 Ранг пользователя
      Glagol1
      -4
      Сегодня, 22:02
      Это ответочка сбу за 49 наших ударов. Ассиметричная, но очень больная. Это они, точно!
    22. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 22:07
      Diviser pour régner...
      Cet attentat est sans doute là pour créer une fissure dans la société Russe.
      Et si c'est ce centre de 'surprises ' do t se vantaient Zelinsky et compagnie...Alors nous allons droit vers l'apocalypse, car un tel massacre implique une réponse très forte qui servira à son tour de prétexte...Ce que j'ecrivais il y a presque 2 ans arrive :-((.
    23. Обычный Ранг пользователя
      Обычный
      +3
      Сегодня, 22:07
      Скорее всего их всех загасят. А вот взять бы хоть одного живым и посадить на химию, и он все прекрасно расскажет, какова была цель, кто вербовал, с какой целью, кто курировал этот теракт. Такое не готовится в один-два дня.
    24. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      +1
      Сегодня, 22:08
      Амеры заявили что хо, хлы не причастны к теракту. Надо же какие осведомлённые. Тогда назовите исполнителей и заказчиков.
    25. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      +2
      Сегодня, 22:09
      Громче всех держите вора, как правило, кричит вор
    26. Kapany3
      Kapany3
      +1
      Сегодня, 22:10
      Как будто не их рук дело... Твари...
    27. Kapany3
      Kapany3
      -1
      Сегодня, 22:11
      Цитата: Обычный
      Скорее всего их всех загасят. А вот взять бы хоть одного живым и посадить на химию, и он все прекрасно расскажет, какова была цель, кто вербовал, с какой целью, кто курировал этот теракт. Такое не готовится в один-два дня.

      Да он ничего и не знает. Тильки москоляк пострелять хотел
    28. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      0
      Сегодня, 22:12
      Лицемеры, а возможно и сами поспособствовали...

      Дипмиссии США и Британии опубликовали предупреждение для граждан в России
      8 марта 2024

      Посольство США в России призвало американцев, находящихся в стране, избегать больших скоплений людей 8 и 9 марта в связи с угрозой атак экстремистов. На публикацию сослался и британский МИД

      Посольство США в России призвало американцев избегать больших скоплений людей в Москве в ближайшие 48 часов из-за угроз атак экстремистов.

      Там указали, что посольство «отслеживает сообщения, что экстремисты в скором времени планируют» некие «мероприятия».

      «Гражданам США рекомендуется избегать больших скоплений людей в течение следующих 48 часов», — говорится в публикации на сайте дипмиссии.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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