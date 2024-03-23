«Такая защита встречается впервые»: российская подлодка замечена с «противодроновым козырьком»

25
«Такая защита встречается впервые»: российская подлодка замечена с «противодроновым козырьком»

В сети фигурируют снимки, на которых изображена подводная лодка ВМФ России, оснащенная, судя по всему, средствами защиты от дронов.

Подобная мера, будучи использованной на боевом корабле, встречается впервые в мире

- говорится в индийском издании IDRW.



Речь идет об атомном крейсере «Тула» проекта «Дельфин», который проходит службу на Северном флоте и предназначен для нанесения удара по противнику баллистическими ракетами «Синева» с ядерной начинкой. На подлодке заметна конструкция в виде клетки, окружающая ее боевую рубку.

Эта импровизированная броня обычно встречается на танках и других бронированных машинах в зонах боевых действий

- отмечается в издании.



Как указывает автор, размещение противодроновых козырьков на российских субмаринах может означать растущую обеспокоенность командования угрозой, которую несут атаки украинских беспилотников.

Эффективность этой клеточной брони на подводной лодке еще предстоит определить. Некоторые аналитики сомневаются в ее полезности под водой, в то время как другие признают, что она может обеспечить некоторую ограниченную защиту от малогабаритных коммерчески доступных дронов

- говорится в индийской прессе.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    25 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +1
      Сегодня, 08:34
      В лесу - новая мода: козырьки на подлодках. Скоро все лодки будут такими. Западные обезьяны скопируют.
      1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        +6
        Сегодня, 08:40
        Понятно, что эта защита съёмная и никто не будет погружаться с этим мангалом под воду. Это только на стоянке у пирса, чтобы исключить попадание дрона в открытый рубочный люк.
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +3
          Сегодня, 08:47
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Понятно, что эта защита съёмная и никто не будет погружаться с этим мангалом под воду.

          Особенно это касается СФ, где АПЛ может всплывать из-подо льда...
          * * *
          А вы в курсе, можно ли находиться в боевой рубке во время подводного хода, пусть даже и в водолазном снаряжении?
          1. pin_code Ранг пользователя
            pin_code
            +3
            Сегодня, 08:58
            Скорее всего в этом нет необходимости. Рубка всё-же предназначена для надводного плавания.
            1. ROSS 42 Ранг пользователя
              ROSS 42
              +1
              Сегодня, 09:03
              Цитата: pin_code
              Скорее всего в этом нет необходимости. Рубка всё-же предназначена для надводного плавания.

              Вскормленный с детства произведениями разных фантастов, в том числе, романом Жюля Верна «20 000 льё под водой», предполагал, что в походе могут возникнуть ситуации, когда именно визуальное наблюдение может способствовать преодолению каких-нибудь подводных скальных лабиринтов...Ну и ладно...
              1. pin_code Ранг пользователя
                pin_code
                +2
                Сегодня, 09:05
                Земляк,это так не работает... С рождения подводного флота было так, всплыть на перископную глубину и смотреться...
          2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
            Сабуров_Александр53
            +5
            Сегодня, 09:01
            Юрий Васильевич. Зачем? Это что за мазохизм такой, ради чего? Или этот вопрос не ко мне, а просто шутка над теми, кто мог такое представить?
            Если последнее, то подыграю вам и скажу, что в водолазном снаряжении неудобно курить и справлять нужду. Поэтому так никто не делает на ПЛ.
            1. ROSS 42 Ранг пользователя
              ROSS 42
              +1
              Сегодня, 09:04
              Цитата: Сабуров_Александр53
              Юрий Васильевич. Зачем? Это что за мазохизм такой, ради чего?

              Только что объяснил выше...Спасибо за внимание!
              hi
        2. VALERIK_097 Ранг пользователя
          VALERIK_097
          +4
          Сегодня, 09:04
          Там до люка,как до Пекина
          1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
            Сабуров_Александр53
            0
            Сегодня, 10:25
            Там до люка,как до Пекина

            VALERIK_097, откуда у вас китайская рулетка? Вы служили на ПЛ или бывали с экскурсией? Хотя можно и не бывать, а посмотреть на схемы ПЛ любого проекта и убедиться, что везде рубочные люки расположены точно под вырезкой в ограждении рубки. Так, что над ними всегда открытое небо через эту вырезку, чтобы была возможность что-либо тяжелое опускать краном прямо внутрь ПЛ. Вот и для дрона есть возможность залететь в эту прореху... fellow
      2. pin_code Ранг пользователя
        pin_code
        +1
        Сегодня, 08:55
        Пусть копируют. Только делают пусть из чугуния).
    2. Normann Ранг пользователя
      Normann
      +3
      Сегодня, 08:36
      Лучше хоть такая, чем ее отсутствие. Украинские беспилотники представляют угрозу СФ, что-то новое.
      1. usr01 Ранг пользователя
        usr01
        +5
        Сегодня, 08:45
        Цитата: Normann
        ....представляют угрозу СФ, что-то новое

        "лучше перебздеть, чем недобздеть" (с)
        молодец командир, не побоялся насмешек и натянул эту сову на глобус!
        а в поход пойдут - снимут!
      2. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 08:46
        И что тут нового? Терроризм может представлять угрозу чему и кому угодно. И сто процентная от него защита, невозможна.
      3. КВУ-НСвД Ранг пользователя
        КВУ-НСвД
        +2
        Сегодня, 08:51
        . Украинские беспилотники представляют угрозу СФ, что-то новое.

        Маленький квадрокоптер с гранатой необязательно запускать с Украины. Так что у пирса эта защита не лишняя. В таких делах лучше перебздеть , чем обосраться
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 08:39
      Некоторые аналитики сомневаются в ее полезности под водой, в то время как другие признают, что она может обеспечить некоторую ограниченную защиту от малогабаритных коммерчески доступных дронов

      Ну, вот и проверят. Почему бы и нет, если есть возможность
    4. alex-defensor Ранг пользователя
      alex-defensor
      +2
      Сегодня, 08:45
      Фото может быть просто не настоящим...
    5. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 08:49

      Как указывает автор, размещение противодроновых козырьков на российских субмаринах может означать растущую обеспокоенность командования угрозой, которую несут атаки украинских беспилотников.
      Новые задачи нового командующего Флотом? Правда пока врио.
      Адмирала Александра Моисеева представили как врио командующего ВМФ на церемонии в Кронштадте по случаю Дня моряка-подводника, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента. Моисеев сменил на посту адмирала Николая Евменова.
      И пришел он с СФ.
      Ранее Моисеев был командующим Северным флотом,
      Полагаю, для сохранения жизни людей и самой лодки, лишним не будут. Перед погружением уберут и козырек)).
      П.С. Вероятно, в Корабельный Устав ВМФ внесут изменения.
    6. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +1
      Сегодня, 08:51
      . В сети фигурируют снимки,

      Интересно в какой сети? У меня только ссылка на ВО в поисковике находится. Больше нигде не нашёл
    7. Эльдорадо Ранг пользователя
      Эльдорадо
      0
      Сегодня, 08:55
      Идут практические испытания. Наверное очень важно люк эвакуации прикрыть.
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 08:57
      Я эту тему пытался закинуть на сайт пару дней назад.Первыми это начали обсуждать американцы на сайте The War Zone.Ссылаясь на скрин с видео ГТРК Россия - 24.От этого много вопросов ,кто организовал съёмку на базе в Гаджиево?
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 09:04
        И что этот " мангал " прикрывает ,ecли вход в лодку ,стоящую у пирса находится сбоку ограждения выдвижных устройств из прочного корпуса лодки ( так называемой рубки).В ней ничего серьёзного нет,при погружении она заполнена водой ?
        1. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          +1
          Сегодня, 09:28
          Андрей, hi Ты упустил верхний рубочный люк, через который выходят в рубку в походе в надводном положении или при выходе (входе) из базы.
          1. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 09:42
            Генадий ,спасибо за дополнение.Скорее всего это времянка " мангал",на время каких-то работ в рубке.Хотя на левой передней стойке ,что то похожее на видеокамеру. hi
    9. Тестов Ранг пользователя
      Тестов
      0
      Сегодня, 09:14
      Normann (Normann), уважаемый, я в своём пионерском детстве только про подводников- наркоманов во флотах стран НАТО читал в советских СМИ. А в 2012 году в моём родном Северодвинске высочайшего класса профессионалы - контрактники и мичманы с АПЛ "Оренбург" , бывшей на модернизации в ц.15 "Звёздочки", полировали скамью подсудимых за систематическую продажу и употребление наркоты прямо на корабле. В августе 2023 года копеечный коптер в Сольцах Новгородской области самолёт ВВС РФ повредил. Про объекты "Новатэк" в Ленинградской области и жилые дома в СПб, поражённые беспилотниками в 2024 году, не забыли? Что на всех тропинках между Карелией и Мурманской областью круглосуточно стоят наряды пограничников и теперь враг коптер с ВВ к базам СФ не доставит?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»