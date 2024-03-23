«Такая защита встречается впервые»: российская подлодка замечена с «противодроновым козырьком»
В сети фигурируют снимки, на которых изображена подводная лодка ВМФ России, оснащенная, судя по всему, средствами защиты от дронов.
- говорится в индийском издании IDRW.
Речь идет об атомном крейсере «Тула» проекта «Дельфин», который проходит службу на Северном флоте и предназначен для нанесения удара по противнику баллистическими ракетами «Синева» с ядерной начинкой. На подлодке заметна конструкция в виде клетки, окружающая ее боевую рубку.
- отмечается в издании.
Как указывает автор, размещение противодроновых козырьков на российских субмаринах может означать растущую обеспокоенность командования угрозой, которую несут атаки украинских беспилотников.
- говорится в индийской прессе.
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