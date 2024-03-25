Нам готовят «горячую встречу» на юге Украины. Не пора ли брать стратегическую инициативу в свои руки?
Давно заметил такую закономерность: стоит чуть углубиться в ситуацию в каком-либо регионе, и сразу появляются вопросы читателей, которые требуют ответа. Причём довольно неожиданные. На сей раз, после материалов о политике Франции и задачах, поставленных президентом Макроном по «освоению» Одессы, пришёл достаточно неожиданный вопрос о Румынии. Звучал он так:
То, что ещё президент Трамп предлагал вариант размещения военной базы на территории Румынии, известно всем. Как и то, что этот вопрос не встретил особого энтузиазма в Конгрессе США. Одесса для такой базы подходит гораздо лучше. Тем более что Трамп предлагал строить не базу ВМФ, а полноценную военную базу для сухопутных войск НАТО и американского флота.
На сегодня мы имеем следующий расклад сил. В Румынии уже расквартированы на ротационной основе до 5 тысяч военнослужащих НАТО. В основном это американцы. Дислоцируются они преимущественно как раз недалеко от Констанцы на бывшей 57-й базе ВВС Румынии. Насколько я понимаю, именно там и планировалось расположить новую военную базу.
В прессе проскакивали сообщения, что, несмотря на проблемы, начало строительства уже положено. Якобы сейчас румыны занимаются начальным этапом, то есть созданием и модернизацией инфраструктуры. Электричество, вода, дороги и т. п. Да, работы ведутся, но официально это всего лишь плановый ремонт и замена изношенного оборудования.
Лично для меня очень сомнительны такие громкие заявления. Просто потому, что сейчас США не до крупных зарубежных проектов. Вкладывать миллиарды в строительство, которое новоизбранный президент может просто прикрыть, никто не будет. Все отчего-то уверены, что победит Трамп, но где гарантия, что это не сложная игра, когда Трампа просто заменят на другого кандидата, например, по возрасту или по другой причине.
Зачем американцам база в Причерноморье?
Именно с этого момента я хочу начать. Зачем США ещё одна база? И почему выбраны Констанца и Одесса? Наверное, начать необходимо с Турецкой республики. Для турецких читателей, наверное, знакомо словосочетание «Голубая родина». Для россиян поясню.
В 2006 году адмирал в отставке Джем Гюрдениз заявил, что самая большая угроза для Турции – это членство в НАТО. Мотивировка была такой. НАТО всё больше и больше из оборонительного альянса превращается в наступательный. А это противоречит миролюбивой политике Турецкой республики. Страну могут легко втянуть в какой-либо военный конфликт.
Углубляться в эту тему я не хочу. Просто скажу очень коротко: согласно доктрине (а после доработки другим адмиралом Джихатом Яйджы это именно доктрина, хоть она и не принята официально, но действует) для Турецкой республики важным является защита не только сухопутных границ, но и водных, включая шельф. Как-то я видел на одной из демонстраций даже плакат «Ни капли воды, ни горсти земли врагам». Это тоже отголосок «Голубой родины».
Согласно этой доктрине, Чёрное море – это вотчина Турции, где она вправе проводить независимую от НАТО и США политику. Турки согласны делить Чёрное море с Россией, естественно, при собственном контроле над проливами, но очень болезненно реагируют на появление каких-либо других игроков. Вашингтон это знает.
Однако там понимают, что если в Средиземном море турок можно к чему-то принудить, как членов НАТО, то в Чёрном они просто могут послать любого союзника или противника, просто закрыв для прохода проливы. Также там понимают ненадёжность Турции как союзника. Особенно после того, что случилось, когда был сбит российский самолёт. Когда альянс просто кинул турок. «Разбирайтесь сами!».
Появление же американской военной базы в Констанце будет означать, что в случае закрытия проливов у блока НАТО будет необходимое количество личного состава и техники для проведения совместной операции сухопутных войск и военно-морского флота.
Остаётся вопрос флота. Доктрина Монтре, если говорить конкретнее. Но с появлением базы и этот вопрос можно будет решить. Что, например, помешает ВМФ США передать несколько стареньких кораблей Румынии? Ведь такую операцию Соединенные Штаты уже проводили на Балтике, когда передали Польше старые, но вполне рабочие корабли.
Я думаю, что в отличие от нас, в Турции уже сейчас задумываются о мерах противодействия замыслам США. И вопрос такой возник именно поэтому. А мы перейдём к нашим делам. У нас нет какой-то особой доктрины по Чёрному морю, и для нас новая военная база, если она действительно будет построена, станет очень большим «шилом» в районе пятой точки.
Начнём с географии. Румыния имеет выход к Чёрному морю. Далее, граничит с Украиной и Молдавией. Находится в непосредственной близости от Приднестровья. Проще говоря, Румыния является достаточно перспективным плацдармом для войск НАТО в случае начала серьёзного конфликта. Далее, из портов Румынии достаточно удобно отрабатывать удары по Крыму.
Есть и ещё один фактор, который необходимо учитывать при решении вопроса о появлении этой базы. Согласие правительства страны! Причём правительство рассматривает американскую базу не как источник дополнительных доходов, хотя и этот фактор учитывается, а как единственную реальную защиту страны от нападения... России. Этакая Польша, только на южном фланге НАТО.
Таким образом, Россия так же, как и Турция, при появлении базы теряет гарантированный проход своего флота через проливы. То есть у американцев появится возможность полного контроля и даже угрозы нашим коммуникациям. Вот такая «заноза» может возникнуть у нас на Чёрном море.
Кроме этого, от Костанцы не так далеко до Средиземного моря, а значит, до Ближнего Востока. Что тоже немаловажно в свете проблем, организованных хуситами в Красном море. Грузы из Румынии доставлять в Израиль гораздо безопаснее, чем через Красное море. То есть это дополнительный коридор для поставок на Ближний Восток, в Израиль.
Некоторые выводы из ситуации в регионе
Увы, но, по моему мнению, мы пока не перехватили стратегическую инициативу у США, Британии и Франции. Этот вывод я делаю не только из анализа конкретного материала, но и из тех, что написаны ранее. НАТО действительно готовится к войне, причём войне на широком фронте, как это в прошлом веке спланировал Гитлер. На северном направлении всё сложилось, теперь внимание акцентировано на юг.
Об этом ещё в начале года заявлял Зеленский. Помните его слова о том, что Крым и Чёрное море станут центром притяжения войны? Сказано, между прочим, 1 января в интервью британскому The Economist. А если к этому добавить его же слова о решении проблемы Приднестровья к декабрю этого года? Создаётся впечатление, что план был разработан ещё в прошлом году, когда стало понятным, что контрнаступление захлебнулось.
А как трактовать внезапное решение президента Молдовы провести всенародный референдум о вступлении страны в ЕС и НАТО? Не будем наивными, такое решение не может возникнуть просто так. Молдавия – нищая страна и тратить деньги на референдум просто так не будет. Да и понимает Санду, что с теми экономическими показателями, которые имеет Молдавия, в ЕС не примут. Значит, есть кулуарная договорённость между ЕС, НАТО и Молдавией по этому вопросу…
Добавлю сюда свой вывод о том, что события на границе Белгородской области происходят не просто так, а имеют цель изменить планы наступления на южном фланге, на Одессу. Сюда же необходимо отнести и многочисленные вбросы западных и украинских СМИ о подготовке Россией удара по ДнепроГЭСу.
Помните, как это было в первый раз, когда такая же компания проводилась по Каховской ГЭС. Учитывая невменяемость киевской власти, украина вполне может пойти на огромные жертвы среди мирного населения, взорвав ДнепроГЭС. Это существенно осложнить форсирование Днепра и вынудит наше командование отложить операцию на несколько месяцев.
Я достаточно много писал о планах высадки французского десанта в Одессе. Не думаю, что раскрою какой-то секрет, но существуют планы о таком же десанте на Западную Украину. Правда, участвовать в нём планируют Польша, Румыния и Британия.
Кстати, выше я писал о том, что новую базу планируется разместить на 57-й базе ВВС Румынии. А чем сейчас «знаменита» эта база? Это аэродром базирования американских разведывательных беспилотников и планируемая база украинских F-16. Кроме этого, именно туда поступает западное вооружение для отправки на Украину.
Я понимаю, что мы опять «бьём по хвостам». Они нападают, мы отвечаем. Я понимаю, что перехват инициативы необходим. Но не вижу способов, кроме радикальных, как это сделать.
Наши успехи на фронте бесят западных союзников Киева. В отличие от украинских «стратегов», западные умнее и дальновиднее. Они уже сейчас готовят нам достаточно серьёзные проблемы на будущий год.
Сегодня СМИ разрываются от сообщений о бомбардировке украинских городов. Причём, кроме традиционного украинского «а нас за что?», звучат и вполне вменяемые мнения о том, что мощь русской армии возросла до такого уровня, что теперь даже армия НАТО справиться с ней не сможет. Честно скажу, меня это радует. Как порадовало сегодня и сообщение о посещении завода по производству авиабомб министром Шойгу, и заявление о массовом производстве ФАБ-1500 и ФАБ-3000.
Выше я упомянул о радикальных мерах противодействия США и НАТО. Боюсь спугнуть мысль, но всё-таки её озвучу. Лучшим стопором для агрессора является наша сила. Нас должны бояться! Не мы, а нас! И тогда всё встанет на свои места.
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