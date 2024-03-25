Нам готовят «горячую встречу» на юге Украины. Не пора ли брать стратегическую инициативу в свои руки?

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Нам готовят «горячую встречу» на юге Украины. Не пора ли брать стратегическую инициативу в свои руки?

Давно заметил такую закономерность: стоит чуть углубиться в ситуацию в каком-либо регионе, и сразу появляются вопросы читателей, которые требуют ответа. Причём довольно неожиданные. На сей раз, после материалов о политике Франции и задачах, поставленных президентом Макроном по «освоению» Одессы, пришёл достаточно неожиданный вопрос о Румынии. Звучал он так:

«Уважаемый Александр! Не будете ли вы так любезны разъяснить ситуацию со строительством американской военной базы в Констанце. Мы в Турции серьезно обеспокоены тем, что эта база нарушит баланс сил в Черном море и лишит Турцию и Россию возможности контролировать проливы, а значит, ситуация в Черноморском регионе существенно ухудшится.»

То, что ещё президент Трамп предлагал вариант размещения военной базы на территории Румынии, известно всем. Как и то, что этот вопрос не встретил особого энтузиазма в Конгрессе США. Одесса для такой базы подходит гораздо лучше. Тем более что Трамп предлагал строить не базу ВМФ, а полноценную военную базу для сухопутных войск НАТО и американского флота.



На сегодня мы имеем следующий расклад сил. В Румынии уже расквартированы на ротационной основе до 5 тысяч военнослужащих НАТО. В основном это американцы. Дислоцируются они преимущественно как раз недалеко от Констанцы на бывшей 57-й базе ВВС Румынии. Насколько я понимаю, именно там и планировалось расположить новую военную базу.

В прессе проскакивали сообщения, что, несмотря на проблемы, начало строительства уже положено. Якобы сейчас румыны занимаются начальным этапом, то есть созданием и модернизацией инфраструктуры. Электричество, вода, дороги и т. п. Да, работы ведутся, но официально это всего лишь плановый ремонт и замена изношенного оборудования.

Лично для меня очень сомнительны такие громкие заявления. Просто потому, что сейчас США не до крупных зарубежных проектов. Вкладывать миллиарды в строительство, которое новоизбранный президент может просто прикрыть, никто не будет. Все отчего-то уверены, что победит Трамп, но где гарантия, что это не сложная игра, когда Трампа просто заменят на другого кандидата, например, по возрасту или по другой причине.

Зачем американцам база в Причерноморье?


Именно с этого момента я хочу начать. Зачем США ещё одна база? И почему выбраны Констанца и Одесса? Наверное, начать необходимо с Турецкой республики. Для турецких читателей, наверное, знакомо словосочетание «Голубая родина». Для россиян поясню.

В 2006 году адмирал в отставке Джем Гюрдениз заявил, что самая большая угроза для Турции – это членство в НАТО. Мотивировка была такой. НАТО всё больше и больше из оборонительного альянса превращается в наступательный. А это противоречит миролюбивой политике Турецкой республики. Страну могут легко втянуть в какой-либо военный конфликт.

Углубляться в эту тему я не хочу. Просто скажу очень коротко: согласно доктрине (а после доработки другим адмиралом Джихатом Яйджы это именно доктрина, хоть она и не принята официально, но действует) для Турецкой республики важным является защита не только сухопутных границ, но и водных, включая шельф. Как-то я видел на одной из демонстраций даже плакат «Ни капли воды, ни горсти земли врагам». Это тоже отголосок «Голубой родины».

Согласно этой доктрине, Чёрное море – это вотчина Турции, где она вправе проводить независимую от НАТО и США политику. Турки согласны делить Чёрное море с Россией, естественно, при собственном контроле над проливами, но очень болезненно реагируют на появление каких-либо других игроков. Вашингтон это знает.

Однако там понимают, что если в Средиземном море турок можно к чему-то принудить, как членов НАТО, то в Чёрном они просто могут послать любого союзника или противника, просто закрыв для прохода проливы. Также там понимают ненадёжность Турции как союзника. Особенно после того, что случилось, когда был сбит российский самолёт. Когда альянс просто кинул турок. «Разбирайтесь сами!».

Появление же американской военной базы в Констанце будет означать, что в случае закрытия проливов у блока НАТО будет необходимое количество личного состава и техники для проведения совместной операции сухопутных войск и военно-морского флота.

Остаётся вопрос флота. Доктрина Монтре, если говорить конкретнее. Но с появлением базы и этот вопрос можно будет решить. Что, например, помешает ВМФ США передать несколько стареньких кораблей Румынии? Ведь такую операцию Соединенные Штаты уже проводили на Балтике, когда передали Польше старые, но вполне рабочие корабли.

Я думаю, что в отличие от нас, в Турции уже сейчас задумываются о мерах противодействия замыслам США. И вопрос такой возник именно поэтому. А мы перейдём к нашим делам. У нас нет какой-то особой доктрины по Чёрному морю, и для нас новая военная база, если она действительно будет построена, станет очень большим «шилом» в районе пятой точки.

Начнём с географии. Румыния имеет выход к Чёрному морю. Далее, граничит с Украиной и Молдавией. Находится в непосредственной близости от Приднестровья. Проще говоря, Румыния является достаточно перспективным плацдармом для войск НАТО в случае начала серьёзного конфликта. Далее, из портов Румынии достаточно удобно отрабатывать удары по Крыму.

Есть и ещё один фактор, который необходимо учитывать при решении вопроса о появлении этой базы. Согласие правительства страны! Причём правительство рассматривает американскую базу не как источник дополнительных доходов, хотя и этот фактор учитывается, а как единственную реальную защиту страны от нападения... России. Этакая Польша, только на южном фланге НАТО.

Таким образом, Россия так же, как и Турция, при появлении базы теряет гарантированный проход своего флота через проливы. То есть у американцев появится возможность полного контроля и даже угрозы нашим коммуникациям. Вот такая «заноза» может возникнуть у нас на Чёрном море.

Кроме этого, от Костанцы не так далеко до Средиземного моря, а значит, до Ближнего Востока. Что тоже немаловажно в свете проблем, организованных хуситами в Красном море. Грузы из Румынии доставлять в Израиль гораздо безопаснее, чем через Красное море. То есть это дополнительный коридор для поставок на Ближний Восток, в Израиль.

Некоторые выводы из ситуации в регионе


Увы, но, по моему мнению, мы пока не перехватили стратегическую инициативу у США, Британии и Франции. Этот вывод я делаю не только из анализа конкретного материала, но и из тех, что написаны ранее. НАТО действительно готовится к войне, причём войне на широком фронте, как это в прошлом веке спланировал Гитлер. На северном направлении всё сложилось, теперь внимание акцентировано на юг.

Об этом ещё в начале года заявлял Зеленский. Помните его слова о том, что Крым и Чёрное море станут центром притяжения войны? Сказано, между прочим, 1 января в интервью британскому The Economist. А если к этому добавить его же слова о решении проблемы Приднестровья к декабрю этого года? Создаётся впечатление, что план был разработан ещё в прошлом году, когда стало понятным, что контрнаступление захлебнулось.

А как трактовать внезапное решение президента Молдовы провести всенародный референдум о вступлении страны в ЕС и НАТО? Не будем наивными, такое решение не может возникнуть просто так. Молдавия – нищая страна и тратить деньги на референдум просто так не будет. Да и понимает Санду, что с теми экономическими показателями, которые имеет Молдавия, в ЕС не примут. Значит, есть кулуарная договорённость между ЕС, НАТО и Молдавией по этому вопросу…

Добавлю сюда свой вывод о том, что события на границе Белгородской области происходят не просто так, а имеют цель изменить планы наступления на южном фланге, на Одессу. Сюда же необходимо отнести и многочисленные вбросы западных и украинских СМИ о подготовке Россией удара по ДнепроГЭСу.

Помните, как это было в первый раз, когда такая же компания проводилась по Каховской ГЭС. Учитывая невменяемость киевской власти, украина вполне может пойти на огромные жертвы среди мирного населения, взорвав ДнепроГЭС. Это существенно осложнить форсирование Днепра и вынудит наше командование отложить операцию на несколько месяцев.

Я достаточно много писал о планах высадки французского десанта в Одессе. Не думаю, что раскрою какой-то секрет, но существуют планы о таком же десанте на Западную Украину. Правда, участвовать в нём планируют Польша, Румыния и Британия.

Кстати, выше я писал о том, что новую базу планируется разместить на 57-й базе ВВС Румынии. А чем сейчас «знаменита» эта база? Это аэродром базирования американских разведывательных беспилотников и планируемая база украинских F-16. Кроме этого, именно туда поступает западное вооружение для отправки на Украину.

Я понимаю, что мы опять «бьём по хвостам». Они нападают, мы отвечаем. Я понимаю, что перехват инициативы необходим. Но не вижу способов, кроме радикальных, как это сделать.

Наши успехи на фронте бесят западных союзников Киева. В отличие от украинских «стратегов», западные умнее и дальновиднее. Они уже сейчас готовят нам достаточно серьёзные проблемы на будущий год.

Сегодня СМИ разрываются от сообщений о бомбардировке украинских городов. Причём, кроме традиционного украинского «а нас за что?», звучат и вполне вменяемые мнения о том, что мощь русской армии возросла до такого уровня, что теперь даже армия НАТО справиться с ней не сможет. Честно скажу, меня это радует. Как порадовало сегодня и сообщение о посещении завода по производству авиабомб министром Шойгу, и заявление о массовом производстве ФАБ-1500 и ФАБ-3000.

Выше я упомянул о радикальных мерах противодействия США и НАТО. Боюсь спугнуть мысль, но всё-таки её озвучу. Лучшим стопором для агрессора является наша сила. Нас должны бояться! Не мы, а нас! И тогда всё встанет на свои места.
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17 комментариев
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  1. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +5
    Сегодня, 04:24
    Лучшим стопором для агрессора является наша сила. Нас должны бояться! Не мы, а нас! И тогда всё встанет на свои места.

    Чувство любви, уважения или ненависти и презрения мы внушить по своему желанию на можем. А вот чувство страха или хотя бы уважения - можем, при наличии силы и воли. Силы у России есть, а вот насчёт воли...
    1. Владимир_2У Ранг пользователя
      Владимир_2У
      0
      Сегодня, 04:40
      Цитата: Владимир_2У
      А вот чувство страха или хотя бы ОПАСЕНИЯ - можем, при наличии силы и воли.
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 05:07
        Цитата: Владимир_2У
        при наличии силы и воли.

        И сила есть, и воля есть, а вот силы воли....Нету !
        1. ASAD Ранг пользователя
          ASAD
          +3
          Сегодня, 05:42
          Автор вскользь упомянул события у границ Белгородской области. Интересно,если мы настолько сильны,то какого овоща до сих пор не отогнали противника километров на 100 ? Очередное уря. Армия НАТО с нами справиться не может. Так они толком ещё не начинали. Не знаю правда или нет,что опять два БДК повредили или уничтожили. Только наличие ядерного оружия спасает нас от интервенции.
  2. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    +6
    Сегодня, 05:16
    [b]
    Наши успехи на фронте бесят западных союзников Киева. [
    /b] Какие успехи? Освободили полностью территорию ДНР?
    1. Сергей Аверченков Ранг пользователя
      Сергей Аверченков
      -4
      Сегодня, 05:52
      Если вы не заметили, то 20 с лишним процентов Бывшей Украины российские регионы. Конечно не то что хотелось бы, но на безрыбье и рак рыба.
      1. parusnik Ранг пользователя
        parusnik
        +1
        Сегодня, 05:58
        Заметил,что Херсонщину и Запорожье,освободили без боя.Но Херсон,быстро вернули,а к штурму Запорожья,идет усиленная подготовка,вот уже два года,заметил и то,что Мариуполь,когда оттуда эвакуировались ВСУ,связанное с наступлением ополченцев ДНР,можно было вернуть еще много лет назад.
        1. Сергей Аверченков Ранг пользователя
          Сергей Аверченков
          -3
          Сегодня, 06:04
          Ну что теперь поделать. Не всё получается так как хочется. Я вообще думал, что мы в три месяца размажем Украину по асфальту, но вмешался запад... и имеем то что имеем. Хотите быстро? Примените ядерное оружие. Вони со стороны запада конечно будет много, но с другой стороны разве сейчас её нет?
          1. parusnik Ранг пользователя
            parusnik
            0
            Сегодня, 06:14
            Хотите быстро? Примените ядерное оружие.
             А оно в оружейных магазинах продается?Адресок ,такого магазина скиньте.
            Ну что теперь поделать.
            Ну, разумееется..Мы без трудностей не можем,только в гамаке и водолазном костюме.Нравится ковать холодное железо.
          2. tsvetahaki Ранг пользователя
            tsvetahaki
            +1
            Сегодня, 06:17
            Цитата: Сергей Аверченков
            но вмешался запад...

            А вот очень интересны ссылки на это.
            "Вмешался запад" - и как? Поставки оружия и снарядов? А что, наша армия не может воевать с противником, у которого есть снаряды и, по утверждению, ржавые танки и списаная техника НАТО? На это не расчитано?
            Если вы не заметили, то 20 с лишним процентов Бывшей Украины российские регионы

            А сколько из них после 2014 года УЖЕ не были украинскими?
            Вы еще Крым включите в территориальный список.
  3. nikolaevskiy78 Ранг пользователя
    nikolaevskiy78
    +4
    Сегодня, 05:17
    Если брать не сильно ангажированные зарубежные публикации (такие до сих пор имеются), то уже много лет там центральный вопрос: "Покажите кого-нибудь, кто нормально объяснит, в чем же заключается стратегия России". И вопрос этот в разных формах начали задавать задолго до СВО, еще до кризиса на Украине. Есть некие сомнения в том, что мы и сами имеем четкое представление о себе в мире лет так через 10. Про более длинные сроки можно вообще не говорить.
    1. Eug Ранг пользователя
      Eug
      0
      Сегодня, 05:58
      Стратегия России заключается в том, чтобы ее пустили на достойное место в мировое сообщество без изменения сути этого сообщества. Как-то так....
      1. tatra Ранг пользователя
        tatra
        0
        Сегодня, 06:07
        Ну так её с радостью приняли и пустили ,приняли в самые главные мировые организации . Но она за что-то обиделась ,и расплевалась с ними . Решила ,что её уровень -это самые нищие и отсталые страны мира ,мировые изгои .
      2. tsvetahaki Ранг пользователя
        tsvetahaki
        0
        Сегодня, 06:22
        Цитата: Eug
        Стратегия России заключается в том, чтобы ее пустили на достойное место в мировое сообщество без изменения сути этого сообщества. Как-то так....

        На достойное место - это по каким критериям и кто его определяет?
        Нам показали место, всех устраивающее, включая нашу элиту - бензокалонка, но без особого международного уважения.
        Но - захотелось, как в сказке о Золотой рыбке
        Хочет быть владычицей морскою;
        Чтобы жить ей в Окияне-море,
        Чтобы ты сама ей служила
        И была бы у ней на посылках

        А на достойное место пускают Китай, Южную Корею, Тайвань
    2. Велизарий Ранг пользователя
      Велизарий
      0
      Сегодня, 06:20
      Цитата: nikolaevskiy78
      то уже много лет там центральный вопрос: "Покажите кого-нибудь, кто нормально объяснит, в чем же заключается стратегия России".

      Просто многие западные издания, по старой памяти, памятуя о Империи и СССР считают,что государственные интересы у властей РФ вообще есть. Не важно.даже какие -капиталистические ,социалистические, да хоть теократические ,но они есть. То что же интересы у них есть,но они не государственные.а исключительно личные,максимум групповые( что вполне типично для стран перифирийного капитализма) осознается с трудом и главное мешает западной же пропагандистской картине о страшной России и ужасном Путине.
      Со стороны же поведение людей у которых есть только личные интересы,но которые волею судеб находятся у руля государства выглядит как отсутствие стратегии.
  4. Комментарий был удален.
  5. Велизарий Ранг пользователя
    Велизарий
    +3
    Сегодня, 06:01
    Уважаемый автор только что повторил свой эпичный Херсонский подвиг (это когда он с утра писал о уверенном отражении всех атак и в тот же день Херсон был сдан). Напомню утром 23 в статье посвященной теракту в Крокусе он написал " Никакого отношения к кавказцам, либо к представителям азиатских стран, бандиты не имеют.",а уже днем стало известно,что все они трудолюбивые и незаменимые Таджикские таксисты ,ах простите,национальности же у них нет.
    И вот новые откровения,оказывается Запад уже отказался от восточных областей Украины ( на деле Запад отказался даже от сакральных и крайне выгодных для него Стамбульских договоренностей,это там где аренда Крыма, и сейчас других вариантов кроме как границы 1991 не рассматривает), но будет бороться за Одессу ( на деле это мы с трудом отбиваем атаки противника по нашему берегу Днепра и скинули его в реку в Крынках).
    Вообще при таком таланте к сглазу и уровне предвидения, разумнее и выгоднее с пропагандистской точки зрения использовать прогнозы и оценки автора наоборот.
    Например,если автор напишет,что все плохо и завтра мы сдадим Белгород,то все его, конечно, дружно поругают, но ведь это не сбудется,Белгород мы сдадим. и от этого на душе у народа станет немного спокойнее,появиться какая-то уверенность.
    1. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      +1
      Сегодня, 06:18
      А когда допустим заключат "похабный мир",автор станет преподносить как ожидаемую победу.

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