«Снайдеровское ружье»: на книжных страницах и в музее



Откидной затвор винтовки Снайдера 1864 г. Хорошо виден год, выбитый на замочной доске: «1864», и название компании-производителя: «Инструментальное производство в Провиденсе», г. Провиденс, Род-Айленд, США. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора

«Выпрыгнув на освещенное солнцем место, этот меланезийский денди со снайдеровским ружьем в руках прицелился, направив дуло прямехонько на Ван Хорна. Так же быстро действовал и Ван Хорн. Он моментально схватил свое ружье и прицелился. Так стояли они друг против друга, держа палец на спуске, разделенные сорока футами. Миллион лет, отделявший варварство от цивилизации, зиял между ними в этом узком пространстве в сорок футов.»

«Джерри-островитянин». Джек Лондон



Вот эта иллюстрация, до глубины души поразившая моё неокрепшее детское сознание…



Затвор винтовки Снайдера производства США 1868 г. Вид сверху. Хорошо различима надпись: «Снайдер патент». Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора



Затвор винтовки Снайдера производства США 1868 г. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора



Затвор винтовки Снайдера, калибра .577. Винтовка изготовлена компанией L.S.A.Co. («Лондонское стрелковое оружие») в 1870 году. Вверху – оригинальный снайдеровский патрон. Фотография Аллена Добресса



Затвор винтовки «Снайдер-Энфильд». Вид сзади. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора



Затвор винтовки «Снайдер-Энфильд» открыт. Вид сверху. Фотография Аллена Добресса



Затвор винтовки «Снайдер-Энфильд» открыт. Вид слева. Фотография автора

«Три сотни вороненых стволов сошлись воедино. и триста курков щелкнули одновременно. Первый залп пронесся по шеренге с шумом, похожим на разрыв холста, и в центре абиссинской линии внезапно образовалась широкая брешь, когда на нее обрушился огненный вихрь.»



Прицел винтовки Снайдера 1868 г. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора



Ствол снайдеровской винтовки с приливом для крепления штыка. Фотография автора



Винтовка Крнка. В. Г. Фёдоров. «Атлас чертежей к Вооружению русской армии за XIX столетие»



Затвор винтовки Крнка закрыт. Фото Илии Станислевика из материала Кейта Доуна. https://www.militaryrifles.com/russia/krnka



Затвор винтовки Крнка открыт. Фото Илии Станислевика из материала Кейта Доуна. https://www.militaryrifles.com/russia/krnka



А теперь посмотрите на фото затвора этой винтовки из Пензенского краеведческого музея. Увы, но в нём не только отсутствует курок, но и сам затвор собран неправильно, что хорошо заметно, если внимательно приглядеться к предшествующим фото. Такие вот казусы случаются в наших музеях… Причём даже в самых известных и в стране, и в мире! Фото автора



Винтовка Крнка. В. Г. Фёдоров. «Атлас чертежей к Вооружению русской армии за XIX столетие»