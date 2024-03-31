«Снайдеровское ружье»: на книжных страницах и в музее
Откидной затвор винтовки Снайдера 1864 г. Хорошо виден год, выбитый на замочной доске: «1864», и название компании-производителя: «Инструментальное производство в Провиденсе», г. Провиденс, Род-Айленд, США. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора
«Джерри-островитянин». Джек Лондон
Люди и оружие. Одной из самых моих любимых детских книг была «Джерри-островитянин», издания 1960 года, в очень эффектной чёрно-жёлтой обложке и с чёрно-белыми иллюстрациями. Получил я её ещё до школы, и читала мне её мама, а я по обычаю болел и, лёжа с высокой температурой, воображал прочитанное. Почему-то особенно меня впечатлили туземные пироги, инкрустированные перламутром (наверное, потому, что у нас дома была инкрустированная перламутром китайская шкатулка), и… «снайдеровские ружья», из которых туземцы-людоеды целились в белых, прижимая приклад к животу.
На одной из иллюстраций как раз такой туземец с ружьем и был изображён, вот только затвор у ружья на нём почему-то явно отсутствовал, и было не понять, чем же всё-таки «снайдеровские ружья» отличались от всех остальных.
Вот эта иллюстрация, до глубины души поразившая моё неокрепшее детское сознание…
Ну и, конечно же, мне захотелось увидеть это самое «снайдеровское ружье» и подержать его в руках. Но сделать это оказалось возможным только лишь сейчас, спустя более чем 60 лет после тех стародавних событий. Ну так что же это было за ружье и какой след оно оставило в истории огнестрельного оружия?
Затвор винтовки Снайдера производства США 1868 г. Вид сверху. Хорошо различима надпись: «Снайдер патент». Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора
А было так, что Пруссия, используя игольчатую винтовку Дрейзе, сумела нанести быстрое и решительное поражение своим противникам в Австро-прусско-датской войне 1864 года и в Австро-прусско-итальянской войне 1866 года. Всё это подстегнуло англичан заняться перевооружением своей армии на новое стрелковое оружие и заняться испытанием соответствующих новым требованиям образцов.
Затвор винтовки Снайдера производства США 1868 г. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора
Главным требованием британских военных была… экономия! То есть им требовалась такая конструкция новой винтовки, которая позволяла бы быстро и максимально дёшево переделать старые дульнозарядные «энфильды» образца 1853 года в патронные винтовки, заряжающиеся с казённой части.
И тут свою разработку британцам предложил американский инженер Джейкоб Снайдер. Его винтовку испытали, и оказалось, что она позволяет пехотинцу делать десять выстрелов в минуту вместо прежних трёх. Да и сама конверсия старых винтовок в новые сложности не представляла. Вот поэтому-то в 1866 году винтовку Снайдера и приняли на вооружение британской армии. В том же году на Королевской оружейной фабрике старые ружья начали переделывать, но при этом они сохраняли свой прежний ствол, ложу, ружейный замок и курок. При этом винтовка получила название «Снайдер-Энфильд» по названию британского арсенала производителя.
Затвор винтовки Снайдера, калибра .577. Винтовка изготовлена компанией L.S.A.Co. («Лондонское стрелковое оружие») в 1870 году. Вверху – оригинальный снайдеровский патрон. Фотография Аллена Добресса
Общая длина винтовки британского производства 1866 года составляла 124 см. Длина ствола 75,3 см. Калибр: 14,7 мм. На винтовке стоял так называемый откидной затвор, который откидывался вправо. При этом, нажимая на откинутый затвор «к себе», стрелок приводил в действие экстрактор, выдвигавший гильзу из патронника. Дальше она вытягивалась пальцами и выбрасывалась, что было не совсем удобно. Однако главным в данном случае была дешевизна переделки большого количества дульнозарядного оружия.
Затвор винтовки «Снайдер-Энфильд». Вид сзади. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора
Затвор винтовки «Снайдер-Энфильд» открыт. Вид сверху. Фотография Аллена Добресса
Затвор винтовки «Снайдер-Энфильд» открыт. Вид слева. Фотография автора
В новой винтовке использовался унитарный патрон с центральной системой воспламенения системы Эдуарда Боксера.
Уже в 1868 году винтовка «Снайдер-Энфильд» продемонстрировала свою эффективность в Абиссинии, где на отряд британских солдат численностью в 300-400 человек напали абиссинцы общей численностью около 7000 воинов. Полковник Камерон, командир отряда, зная, что эффективность огня винтовок его отряда начинается с дистанции в 500 ярдов (ок. 457 м), решил подпустить атакующих на 250 ярдов, чтобы бить наверняка:
Правда, первый залп порыва абиссинцев не остановил, но британцы повели по ним беглый огонь и, выпуская в секунду 30-40 пуль, в итоге вызвали среди них панику.
Тем не менее недостатки экстракции стреляных гильз привели к тому, что в 1871 году «снайдеровские ружья» были сняты с вооружения имперских войск и переданы в колонии, а их место заняли винтовки «Мартини-Генри». Но… «Снайдер-Энфильд» с арены не исчез, а применялся той же Британской индийской армией до самого конца XIX века, а на подмандатных территориях Британии на Тихом океане они служили ещё дольше.
Прицел винтовки Снайдера 1868 г. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора
Удобство установки откидного затвора (во Франции его называли «табакерочным», по аналогии с крышкой бабакерки) на старые дульнозарядные ружья оценили не только в Англии, но и во Франции, где фирме «Шнейдер» частным образом была поручена переделка старых дульнозарядных винтовок, в то время как государственные предприятия занимались выпуском винтовок Шасспо. Данные винтовки были прогрессивнее в том плане, что имели скользящий затвор, но зато их нужно было делать заново, и они не могли стрелять патронами центрального боя с металлической гильзой.
Ствол снайдеровской винтовки с приливом для крепления штыка. Фотография автора
Сохранение крупного калибра (17,8 мм) ухудшало баллистику передельных ружей, по которой они сильно уступали винтовкам Шасспо. В итоге на вооружении французской армии оказались винтовки сразу двух типов – Шасспо и «Снайдер-Шнейдер», что не лучшим образом отразилось на подготовке французской армии к предстоящей войне. Зато когда она всё-таки началась – речь идёт о Франко-прусской войне, – то 358 000 «табакерочных» винтовок тут же были отправлены на фронт.
Это отчасти позволило решить проблему с вооружением армии, но популярностью у французских солдат «табакерки» не пользовались. Немцам, разгромившим Францию, такие «трофеи» были уж совсем ни к чему, да и самим французам они были в обузу. Поэтому их продали африканцам, где они получили название «Зулу-ружье» и повторили судьбу британских «снайдеровских ружей», закончивших свою карьеру в колониях на Тихом океане.
Винтовка Крнка. В. Г. Фёдоров. «Атлас чертежей к Вооружению русской армии за XIX столетие»
В России тоже отдали «дань уважения» переделочным винтовкам с откидным затвором. В 1869 году на вооружение российской императорской армии поступила винтовка чеха Сильвестра Крнка калибра 15,24-мм. Особенностью затвора этой винтовки было то, что он открывался справа налево, то есть против часовой стрелки, если смотреть со стороны приклада. При этом её экстрактор был более совершенным, чем у винтовки Снайдера. Он не только выдвигал гильзу из патронника, но и выбрасывал её через жёлоб, проделанный в ствольной коробке.
Затвор винтовки Крнка закрыт. Фото Илии Станислевика из материала Кейта Доуна. https://www.militaryrifles.com/russia/krnka
Затвор винтовки Крнка открыт. Фото Илии Станислевика из материала Кейта Доуна. https://www.militaryrifles.com/russia/krnka
А теперь посмотрите на фото затвора этой винтовки из Пензенского краеведческого музея. Увы, но в нём не только отсутствует курок, но и сам затвор собран неправильно, что хорошо заметно, если внимательно приглядеться к предшествующим фото. Такие вот казусы случаются в наших музеях… Причём даже в самых известных и в стране, и в мире! Фото автора
Чтобы добиться такого действия затвора, предписывалось открывать его резким ударом ладони по расположенной справа рукоятке. Однако такое действие наблюдалось только у новых ружей с хорошо пригнанными затворами. У ружей с изношенными или загрязнёнными затворами проблемы с экстракцией были точно такими же, как и у «снайдеровских ружей», тут уж с какой стороны казённую часть ни открывай – хоть с левой, хоть правой!
Винтовка Крнка. В. Г. Фёдоров. «Атлас чертежей к Вооружению русской армии за XIX столетие»
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