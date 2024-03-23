«Доверие к ядерному арсеналу подорвано»: британская подлодка Vanguard запечатлена со следами износа

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«Доверие к ядерному арсеналу подорвано»: британская подлодка Vanguard запечатлена со следами износа

В сети появились изображения атомной подводной лодки британского флота Vanguard со следами износа, которые вызвали у обозревателей целый ряд вопросов о состоянии средств ядерного сдерживания и обороноспособности страны в целом.

Ранее данная субмарина уже вносила беспокойство в ряды западных экспертов: в феврале стало известно, что подлодка дважды провалила запуски ядерных ракет Trident II. Кроме того, озвучивалась информация об опасном инциденте, произошедшем в 2023 году, когда на АПЛ произошел критический сбой глубиномера, из-за чего экипаж не знал об истинном положении подлодки в море.



Теперь Vanguard, вернувшаяся из похода на базу Клайд в Фаслейне, Шотландия, снова стала предметом разбирательств.

На фотографиях, сделанных местными жителями, запечатлены ржавчина и отсутствующие панели на корпусе подводной лодки, что вызывает широкую озабоченность и насмешки в социальных сетях

- говорится на ресурсе India Defence.



Как отмечается, критики требуют от британского правительства большей прозрачности, призывая к всесторонней оценке ядерной инфраструктуры в Фаслейне и истинной оперативной готовности подводных лодок класса Vanguard [всего в строю 4 АПЛ этого проекта].

Недавние изображения в сочетании с историей неудачных ракетных испытаний и слухами об авариях серьезно подорвали доверие общественности к ядерному арсеналу Британии

- отмечается в издании.

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    15 комментариев
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    1. Грац Ранг пользователя
      Грац
      +1
      Сегодня, 00:24
      хм , хохлам деньги дают, а у самих на покраску подводной лодки денег нет
      1. aksleks Ранг пользователя
        aksleks
        0
        Сегодня, 00:30
        Цитата: Грац
        хм , хохлам деньги дают, а у самих на покраску подводной лодки денег нет

        англосаксы напоют - только ухи развешивай.
    2. wanna Ранг пользователя
      wanna
      -2
      Сегодня, 00:30
      На фотографиях, сделанных местными жителями, запечатлены ржавчина и отсутствующие панели на корпусе подводной лодки, что вызывает широкую озабоченность и насмешки в социальных сетях


      Нет, это лишь показывает, что британцы серьезно относятся к подготовке. Подводная лодка, погруженная на глубину и сдавленная водой, может привести к деформации корпуса и отваливанию безэховых плиток
    3. бухач Ранг пользователя
      бухач
      +4
      Сегодня, 00:31
      А как уж над "Кузей" смеялись еврочеловеки,шелупонь подзаборная,на себя смотреть надо,чай ядрён батон на лодке не шутка.
    4. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 00:33
      Европа не сможет ответить на наш ядерный удар
      1. spektr9 Ранг пользователя
        spektr9
        -4
        Сегодня, 00:40
        Европа не сможет ответить на наш ядерный удар

        Даже не сомневаюсь, ибо у кого-то банально яиц на подобный удар не хватит... Если даже ТЯО, да ладно с ТЯО, ФАБ9000 по Украине запустить яиц нет
        1. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          +1
          Сегодня, 00:50
          С какого самолёта Вы планируете ФАБ-9000 бросать? Полагаю, с очень большого, очень дорогого и не очень манёвренного. Интересно, расчёты ЗРК по такому случаю 2 раза опрокинут по стаканчику или 3?
          1. spektr9 Ранг пользователя
            spektr9
            -4
            Сегодня, 01:00
            С какого самолёта Вы планируете ФАБ-9000 бросать?

            есть старый добрый ту-95 с которого ещё в свое время царь бомбу бросали

            Интересно, расчёты ЗРК по такому случаю 2 раза опрокинут по стаканчику или 3?

            Так не ура-патриоты ли на этом сайте кричали что пэтриот *овно и не надо уничтожать логистику для предотвращение его поставок, теперь у ура отмаза хорошая wink

            Но я тебе лично солнце мое подскажу как ФАБ-9000 запустить берете её и устанавливаете вместе штатных боеголовок на р-36м, после чего запускаете, но это же не ваш метод
            1. MinskFox Ранг пользователя
              MinskFox
              0
              Сегодня, 01:18
              Идите опохмелитесь, может попустит. Точность 36 знаете?) У вас Сарматы на замену стоят? По чему вы пулять собрались 9000 каб? Откуда вы такие вылазите?
              1. spektr9 Ранг пользователя
                spektr9
                0
                Сегодня, 01:19
                Идите опохмелитесь, может попустит. Точность 36 знаете?) У вас Сарматы на замену стоят? По чему вы пулять собрались 9000 каб? Откуда вы такие вылазите?

                Идите в окопы перемалывайтесь, ибо когда есть такие .... как вы они должны первые в них дохнуть, а не военнослужащие РФ
    5. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
      JÜRGEN WEGNER
      0
      Сегодня, 00:35
      Ну нормально. Очень красиво получилось.
    6. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -2
      Сегодня, 00:45
      Лодка после долгого похода не так выгдялит?
    7. A.A.G. Ранг пользователя
      A.A.G.
      0
      Сегодня, 00:47
      Извините господа, товарищи присутствующие, - вопрос к администраторам сайта, - четвертое предупреждение у
      меня за что?
    8. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 00:55
      Интересно, кто сейчас на БС? Виджилент или Венженс или вообще никого? Желаю бриттам творческих узбеков))) особенн интересно, это выглядит на фоне визита Кемерона в Австралию и его сказок о том, что скоро у осси будет много атомных подводных лодок)))
    9. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 01:22
      Красиво она! good Прям чудеса техники! Ей в цирке выытсупать нужно! good feel Протон наш, которому датчик поставили кверх ногами, отдыхает просто winked

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