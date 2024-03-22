Озвучены предварительные данные о числе погибших и раненых в результате теракта в комплексе «Крокус Сити Холл»

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Озвучены предварительные данные о числе погибших и раненых в результате теракта в комплексе «Крокус Сити Холл»

Центр общественных связей ФСБ опубликовал сообщение о предварительном числе погибших и раненых в результате наиболее дерзкого за последнее время теракта. Речь идёт о нападении вооружённых автоматическим оружием и гранатами террористов на охрану и посетителей московского развлекательного комплекса «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

По данным ЦОС ФСБ, к настоящему моменту известно о 40 погибших и более 100 раненых. Среди раненых есть и те, кто находится в крайне тяжёлом состоянии. Первых раненых уже доставили в больницы российской столицы.

Тем временем, очевидцы трагедии в «Крокусе» говорят о том, с каким хладнокровием террористы совершали своё преступление. В частности, отмечается, что на лицах (если это можно назвать лицами) нападавших не было никаких особенных эмоций. Они нажимали на спусковые крючки автоматов так, будто находились не в реальности, а в некой компьютерной игре. Это даёт повод говорить о том, что теракт устраивали либо ультрапрофи, прошедшие множество ступеней террористической подготовки, либо как минимум некоторые из нападавших находились под воздействием «специальных веществ».

Теракт прокомментировал Дмитрий Медведев:

Семьям погибших в теракте - искренние соболезнования, душевных сил всем близким пострадавших.

Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям – тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт.

Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние.

Смерть за смерть.

А украинское ГУР уже обвинило во всём нашу страну - мол, сделала сама. Ровно так же, как в своё время обвиняли жителей Донецка и Луганска в том, что «обстреливают сами себя».
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    10 комментариев
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    1. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +5
      Сегодня, 22:40
      Мои глубочайшие соболезнования российскому народу в связи с этим трусливым терактом. Преступники будут привлечены к ответственности.
      1. Кузнец 55 Ранг пользователя
        Кузнец 55
        +1
        Сегодня, 22:45
        Таких только к стенке . В крайнем пожизненно , что бы жизнь мученьем была . Соболезнования и сил родным .
      2. самый главный Ранг пользователя
        самый главный
        +1
        Сегодня, 22:45
        Преступники будут привлечены к ответственности.
        Что ещё должно произойти, что бы были уничтожены главари отправившие этих нелюдей на убийства мирных жителей?
      3. БедМакс Ранг пользователя
        БедМакс
        0
        Сегодня, 22:46
        Скоро др Адольфа.Явно будет шествие.Модно смело уе...ть в сходняк..
    2. Читателль 2013 Ранг пользователя
      Читателль 2013
      0
      Сегодня, 22:44
      Непонятное оружие, искры летят при стрельбе, такое ощущение, что охотничий вариант переделанный под стрельбу очередью
    3. NAP Ранг пользователя
      NAP
      -1
      Сегодня, 22:44
      Я так понял, что ужесточение ФЗ Об Оружии помогло? (нет.) Зато на массовые мероприятия не пускают с любым гражданским оружием, даже обороны. Было бы в здании хотя бы несколько обученных гражданских с оружием, такую бойню можно было бы уменьшить. Пора уже легализовывать нарезное короткоствольное оружие, как это сделал Израиль для самостоятельной защиты населения от террористов.
    4. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 22:45
      Зря они это, куда послать ответку известно заранее. Где-то на Украине через недельку будут повреждены значимые объекты инфраструктуры.
    5. Штынский Карлик Ранг пользователя
      Штынский Карлик
      0
      Сегодня, 22:46
      Россия ведет "национально-освободительную битву с дряхлеющим гегемоном" (с) Путин 28 ноября 2023 Русский собор. США будут продолжать огрызаться и возможно это только цветочки
    6. Черный_Ватник Ранг пользователя
      Черный_Ватник
      0
      Сегодня, 22:46
      В том числе поэтому критически необходимо владеть навыками оказания первой медицинской помощи. И носить с тобой минимальный набор медицины. В такие времена живем. Я нахожусь за тысячи км, глубоко в Сибири. Но без турникета и бинта даже в магазин не хожу.
      Всем родным и близком соболезнования.
    7. Lako Ранг пользователя
      Lako
      0
      Сегодня, 22:46
      Может теперь до кого то дойдёт, что страна находится в состоянии войны. Организаторы этого теракта должны быть найдены и уничтожены. Где бы они не находились. Соболезнования близким погибших и скорейшего выздоровления раненым.

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