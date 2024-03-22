Озвучены предварительные данные о числе погибших и раненых в результате теракта в комплексе «Крокус Сити Холл»
Центр общественных связей ФСБ опубликовал сообщение о предварительном числе погибших и раненых в результате наиболее дерзкого за последнее время теракта. Речь идёт о нападении вооружённых автоматическим оружием и гранатами террористов на охрану и посетителей московского развлекательного комплекса «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.
По данным ЦОС ФСБ, к настоящему моменту известно о 40 погибших и более 100 раненых. Среди раненых есть и те, кто находится в крайне тяжёлом состоянии. Первых раненых уже доставили в больницы российской столицы.
Тем временем, очевидцы трагедии в «Крокусе» говорят о том, с каким хладнокровием террористы совершали своё преступление. В частности, отмечается, что на лицах (если это можно назвать лицами) нападавших не было никаких особенных эмоций. Они нажимали на спусковые крючки автоматов так, будто находились не в реальности, а в некой компьютерной игре. Это даёт повод говорить о том, что теракт устраивали либо ультрапрофи, прошедшие множество ступеней террористической подготовки, либо как минимум некоторые из нападавших находились под воздействием «специальных веществ».
Теракт прокомментировал Дмитрий Медведев:
Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям – тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт.
Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние.
Смерть за смерть.
А украинское ГУР уже обвинило во всём нашу страну - мол, сделала сама. Ровно так же, как в своё время обвиняли жителей Донецка и Луганска в том, что «обстреливают сами себя».
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