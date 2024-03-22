Британский парламентарий предлагает проверить администрацию Байдена на причастность к теракту в подмосковном Красногорске

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Британский парламентарий предлагает проверить администрацию Байдена на причастность к теракту в подмосковном Красногорске

По поводу крупнейшего за последние годы теракта в российской столице (а если точнее, то в подмосковном Красногорске) продолжают высказываться политики, обозреватели и различного рода эксперты в разных странах.

Среди высказавшихся, к примеру, член британской палаты общин Джордж Гэллуэй. По его словам, стоит проверить на причастность к теракту американскую администрацию.

Британский парламентарий:

Если выяснится, что за нападением на людей в Москве, за этим террористическим деянием стоит администрация Байдане, то это будет означать только одно – фактически состояние войны между сверхдержавами.

Тем временем, теракт в «Крокус сити холле» осудили и соболезнования российскому народу выразили главы и члены правительства целого ряда государств: Казахстана, Белоруссии, Турции, Египта, Венесуэлы, Кубы, Азербайджана, Армении, Сирии, ряда стран Латинской Америки.

МИД Армении:

Шокированы ужасающими новостями о бесчеловечном теракте в Москве, который мы решительно осуждаем. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших невинных людей и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Отметились и власти стран, которые входят в список недружественных – Люксембурга, Германии,, Франции, Греции, Британии.

Напомним, что удивительным образом одним из первых соболезнования в адрес россиян выразил Вашингтон, заявив о своём осуждении нападения в Москве уже менее чем через час после звуков первых выстрелов.

К настоящему моменту известно о 40 погибших и как минимум 100 раненых. Пожар в здании торгово-развлекательного комплекса локализован, открытого огня уже не просматривается. При этом в здании могут находиться люди, которым нужна экстренная помощь.

Некоторое время назад появилась информация о задержании одного подозреваемого. Его бойцы СОБРа уводили в машину правоохранительных органов. О его личности данных пока нет.
  • ТГ/Андрей Воробьёв
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74 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
  3. Кмон Ранг пользователя
    Кмон
    0
    Вчера, 23:39
    И зачем США заранее предупреждать о готовящемся теракте?
    1. aksleks Ранг пользователя
      aksleks
      +2
      Вчера, 23:43
      Цитата: Кмон
      И зачем США заранее предупреждать о готовящемся теракте?

      Госдеп предупредил граждан сша об террористической опасности в Москве. Всё так и вышло.
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +8
        Вчера, 23:44
        Мне всё-таки кажется, что это недостаточно для обвинений. Очень сильно недостаточно.
        Придержите коней - дайте спецслужбам разобраться.
        1. aksleks Ранг пользователя
          aksleks
          +4
          Вчера, 23:48
          Предупреждение от Госдепа для граждан сша, живущих в Москве было. Дней 10 назад. Я написал только лишь об этом.
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            -2
            Вчера, 23:49
            Вы - да, но некоторые уже успели назначить США виноватыми. Я подумал, Вы ведёте к тому же.
            1. Комментарий был удален.
            2. aksleks Ранг пользователя
              aksleks
              +1
              Вчера, 23:52
              Цитата: Тарелка
              Вы - да, но некоторые уже успели назначить США виноватыми. Я подумал, Вы ведёте к тому же.

              Будьте более благоразумными и корректными в будущем. С уважением.
            3. aksleks Ранг пользователя
              aksleks
              +3
              Вчера, 23:54
              Сегодня у всех Россиян "давление" на максимуме.
        2. fif21 Ранг пользователя
          fif21
          -1
          Сегодня, 00:05
          Цитата: Тарелка
          Придержите коней - дайте спецслужбам разобраться.

          Согласен с Вами полностью . Что известно на этот час - террористов 4-5 человек , одеты были в камуфляж и бейсболки, у двоих рюкзаки , оружие автоматическое , лица не славянской внешности, без масок ( со слов очевидцев ) . Наличие видео регистраторов ,камер видео наблюдения , дает основание полагать , что фото мерзавцев будут . hi
          1. Читателль 2013 Ранг пользователя
            Читателль 2013
            0
            Сегодня, 00:10
            Оружие странное, искры летят, похоже на охотничье переделанное под автоматическую стрельбу
            Да и клинит его похоже
            1. fif21 Ранг пользователя
              fif21
              0
              Сегодня, 00:23
              Цитата: Читателль 2013
              Оружие, странное, искры летят, похоже на охотничье переделанное под автоматическую стрельбу

              Можно только предполагать. При стрельбе из Сайги 410 , "прокисшими " патронами происходит примерно то же , что видно в ролике . Но давайте дождемся экспертиз . Есть убитые и раненые , недостатка в пулях или дроби не будет . hi
      2. Кмон Ранг пользователя
        Кмон
        +4
        Вчера, 23:48
        Публично предупредить граждан США = предупредить всех.
    2. Olga Taschilina Ранг пользователя
      Olga Taschilina
      -2
      Сегодня, 00:33
      "На воре шапка горит". США и Киев первыми за эту шапку и хватанулись. Словно сидели на телефоне и ждали этого события и знали, когда оно произойдёт. Первыми выразили свои соболезнования и первыми стали отмахиваться от них. Киев особенно себя выдаёт бегством чиновников из столицы семьями. Чиновники не знали когда, но знали, что будет. Какой идиот и наркоман ими правит, они знают точно.
  4. Читателль 2013 Ранг пользователя
    Читателль 2013
    +10
    Вчера, 23:39
    Эти клоуны с острова, решили нас с Америкой стравить, еще смешнее мы и так то не очень дружим wink , но не до такой степени
    1. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      +4
      Вчера, 23:59
      Согласен с Вами. Бриты копают и гадят не только нам но и США. Война в Израиле тоже дело рук Бритов против США.
    2. Olga Taschilina Ранг пользователя
      Olga Taschilina
      -1
      Сегодня, 00:36
      Не волнуйтесь, Британия своё получит. Какие "дружественные" чувства она испытывает к России, известно всем. Как и её старание как можно больше России нагадить. Она и здесь впереди планеты всей.
  5. Комментарий был удален.
  6. Gado Ранг пользователя
    Gado
    +9
    Вчера, 23:41
    Лицемеры, лжецы и откровенные убийцы первыми поспешили с соболезнованиями. Показательно.
  7. Комментарий был удален.
  8. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    -11
    Вчера, 23:44
    Так пойдет , администрация?
    Название и упоминание канала удалено
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +3
      Вчера, 23:49
      простите а это что за персонажи на фото?!
    2. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +2
      Вчера, 23:49
      Цитата: Ivan№One
      Так пойдет , администрация?
      Название и упоминание канала удалено

      И чьи это фотографии?
    3. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -3
      Сегодня, 00:00
      Это фейк оказался из тг
      Это уже убитые раньше
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +4
        Сегодня, 00:03
        Цитата: Ivan№One
        Это фейк оказался из тг

        и зачем вы его разместили?!
        1. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          0
          Сегодня, 00:20
          Цитата: Василенко Владимир
          Цитата: Ivan№One
          Это фейк оказался из тг

          и зачем вы его разместили?!

          Вероятно, чтобы этот фейк с фотками оказался и на ВО, на пару с намёком от того же автора на работников "низшего звена" в "Крокус сити холле". Шито белыми нитками, грубая работа.
    4. PASus Ранг пользователя
      PASus
      -1
      Сегодня, 00:30
      Прекращайте тиражировать украинские ципсо статьи
  9. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    +3
    Вчера, 23:45
    Теракт готовили.

    В Крокусе есть следы поджога.
    Заранее были заложены горючие компоненты в местах хранения товаров и возле вентиляционных блоков.

    Кто-то из сотрудников низшего звена Крокуса был с нападавшими в связке.
    Загорелось одновременно в 8 местах. Горело там, где риск воспламенения был максимальным и наиболее эффективным.
    Большая часть пожарных сигнализаций не сработала.
    Часть гидрантов была в нерабочем состоянии.
    1. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      0
      Вчера, 23:46
      1. Почему именно низшего? Если как ты пишешь и сигнализацию отключили и даже гидранты смогли испортить? (А ты знаешь что такое гидрант? Это штука откда берут воду из люка на улице. В помещениях краны пожарные)

      2. Если низшего, то Кто в Москве обычно работает на таких должностях?
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +1
        Вчера, 23:54
        Цитата: Ivan№One
        Если низшего, то Кто в Москве обычно работает на таких должностях?

        И кто же конкретно в "Крокус сити холле" работает на низших должностях? Просветите тёмную публику.
      2. Фактор Ранг пользователя
        Фактор
        +1
        Вчера, 23:57
        Когда ты был маленький, мне приходилось строить большие здания по советским СНиПам. Надзор пожарников был нешуточной.
        1. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          -2
          Сегодня, 00:03
          Ну давай, большой, расскажи как можно "привести гидрант в нерабочие состояние"
          Я то знаю как - не обслуживать его лет 5
          А как специально? Просвяти
          Да еще и "низшему специалисту"
          1. Монтесума Ранг пользователя
            Монтесума
            +3
            Сегодня, 00:11
            Цитата: Ivan№One
            Ну давай, большой, расскажи

            А давайте вы всё-таки раскроете тайну выложенных вами фоток пяти неизвестных личностей и конкретизируете свой намёк на работников "Крокус сити холла", занимающих "низшие должности". Не убегайте от темы, вами же начатой.
            1. Ivan№One Ранг пользователя
              Ivan№One
              -4
              Сегодня, 00:27
              это были твои друзья? Или ты У
              ущемился за "неизвестных тебе личностей"? Вот я их не признал лично не знаком был, слава богу. Извини. А ошибку признал.
              Не знаю, по твоему они похожи на работников "низшего звена"?
              По моему они похожи на тех кто вообще не работает
              1. Монтесума Ранг пользователя
                Монтесума
                +2
                Сегодня, 00:31
                Цитата: Ivan№One
                Видимо это твои друзья, раз ты за них ущемился?

                Во-первых, мы с вами на брудершафт не пили, чтобы мне "тыкать".
                Во-вторых, вам был задан конкретный вопрос, но, похоже, вам очень хочется перевести тему в другое русло. Не выйдет. Так будет конкретный ответ или юлить будем?
                1. Ivan№One Ранг пользователя
                  Ivan№One
                  -2
                  Сегодня, 00:39
                  Тут интернет, тут тыкают, если хотят, и даже увеличенное чсв не особождает от этого.
                  Конкретный вопрос в чем? На кого они похожи? На тех за кого ты ущемился, как мне кажется. Видимо узнал кого-то. Может земляка? Однокашника? Но это не точно.
                  "тайна" этого фото? взято из тг из свободных источников в десятке групп висело. Забанили в тг? Проверь.
                  Мои утверждения о чем-то ты видел? Нет. Только подпись, чтт обрезано назвние канала, что бы не подумали что это реклама. Еще Вопросы?
                  1. Монтесума Ранг пользователя
                    Монтесума
                    +1
                    Сегодня, 00:47
                    Цитата: Ivan№One
                    На тех за кого ты ущемился, как мне кажется. Видимо узнал кого-то. Может земляка? Однокашника?

                    Всё с вами ясно. Признаки дешёвого тролля, не желающего нести ответственность за свои слова и пытающегося спрыгнуть с темы, налицо. Грубая, топорная работа. Каминг-аут вам засчитан.
                    1. Ivan№One Ранг пользователя
                      Ivan№One
                      0
                      Сегодня, 01:11
                      Ты будешь засчитывать количество подходов на унитаз, у себя дома.
                      А на чем то меня подлодвить у тебя не выйдет. Не в ту сторону воюешь.
                      Не все ххлы, из тех, кто пишут то, что тебе не нравится
          2. Фактор Ранг пользователя
            Фактор
            0
            Сегодня, 00:15
            холостой ход ключа – оторван клапан;

            затрудненное вращение подвижных узлов, наворачивания колонки – попадание грязи, срыв резьбы;

            течь в соединениях – соскальзывание, износ уплотнителей. При невозможности перекрытия колонку не снимают (она остановит поток), вызывают ремонтников;
            застой воды в стояке – засорение слива;

            невозможно навинтить КП – нарушена центровка штанги, смещен стояк; прокручивается ключ – завальцевание (сглаживание) граней.
            1. Ivan№One Ранг пользователя
              Ivan№One
              -2
              Сегодня, 00:18
              Все перечисленное это не то как можно сломать гидрант, а скопированные из интернета возможные поломки
            2. Ivan№One Ранг пользователя
              Ivan№One
              -2
              Сегодня, 00:22
              "затрудненное вращение подвижных узлов, наворачивания колонки – попадание грязи, срыв резьбы;"
              Вот этот особенно показывает что вы не понимаете, что скопировали.
              Что такое колонка? Она находится на гидранте? Или ее надо принести? Где она хранят и вообще хранят? Или ее привезет наряд пожарный с собой?
              А Попадание грязи это 100% способ сломать гидрант?

              Сломать незаметно исправный гидрант нереально не технику. Да и технику.
              Если только прекрыть трубы НППВ
              Вот это легко можно сделать
              Знаете что это такое?
              1. Фактор Ранг пользователя
                Фактор
                -1
                Сегодня, 00:39
                Настырный, однако

                Любой узел можно вывезти из строя.

                По колонке обратись к пожарникам.
    2. Володин Ранг пользователя
      Володин
      +3
      Вчера, 23:47
      Цитата: Фактор
      Теракт готовили.

      Ну "ясен пень" теракт готовили. Никому и в голову не придёт, что такое могли провернуть без подготовки, собравшись в подворотне, за 15 минут
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        -2
        Вчера, 23:55
        Цитата: Володин
        т, что такое могли провернуть без подготовки,

        такое это какое?!!!
        простите ни требований ни громких высказываний, реально это больше похоже на действия слетевших с катушек нариков, ну либо очень грамотно подготовлено, но тогда это должно быть не последнее действо и в ближайшее время должен быть повтор и не один
        и задача тупо раскачать общество, либо обдолбыши
        1. Володин Ранг пользователя
          Володин
          +4
          Вчера, 23:58
          Цитата: Василенко Владимир
          такое это какое?!!!
          это больше похоже на действия слетевших с катушек нариков,

          Не похоже совсем
          Цитата: Василенко Владимир
          ну либо очень грамотно подготовлено

          А вот на это не просто похоже, а так и есть. Хотя бы потому что "обдолбанные нарики" не могут точно ориентироваться в таком крупном комплексе, иметь арсенал оружия, взрывчатых веществ, хладнокровно ведя огонь, занимаясь точечными поджогами, причём так, что запылал весь огромный ТРЦ, да ещё и с последующим отходом из здания как минимум 3-4 нападавших
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            -4
            Сегодня, 00:02
            Цитата: Володин
            причём так, что запылал весь огромный ТРЦ

            однажды наблюдал как за час сгорела многоэтажка, благодаря навесной облицовке, так что быстрое возгорание не показатель
            если будут повторения значит это теракт если нет то "шизики"
            1. Володин Ранг пользователя
              Володин
              +2
              Сегодня, 00:03
              Цитата: Василенко Владимир
              если будут повторения значит это теракт если нет то "шизики"

              Вы что, серьёзно? То есть вы не считаете произошедшее терактом? Какого ещё "повторения" надо подождать... Нет слов, в общем
              1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                Василенко Владимир
                -4
                Сегодня, 00:12
                Цитата: Володин
                То есть вы не считаете произошедшее терактом? Нет слов, в общем
                истерику прекратите

                Террористический акт (сокращённо - теракт) — совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

                пока я наблюдаю убийства и прочее, а вот каких то требований что политических что финансовых нет

                может вы, что то про это знаете, так поведайте!!!
                все очень просто
                вариант один, это теракт и он направлен на провоцирование социального взрыва вызванного неспособностью власти защитить население, тогда будет повторение возможно даже без требований, бо как основным будет создание паники и недоверие к власти
                второй вариант, это теракт, но это действия одиночной группы шизанутых, тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть заявление
                ну и третий вариант, тупо отморозки развлекались, такое, к сожалению, то же возможно
                1. Володин Ранг пользователя
                  Володин
                  +1
                  Сегодня, 00:14
                  Цитата: Василенко Владимир
                  истерику прекратите

                  Нет, ну вам, в отличие от СК РФ, возбудившего дело по статье 205 "Террористический акт", безусловно виднее. "Отморозки развлекались". Ага...
                  вы как будто из параллельной вселенной вещаете. Какое заявление вы ждёте, если всё и направлено на то, чтобы показать "насколько всё плохо в России" и что "никто ничего не контролирует" - что даже "жалкие нарики и отморозки" могут расстреливать и сжигать сотни людей
                  1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                    Василенко Владимир
                    -1
                    Сегодня, 00:17
                    да мне по барабану от чего возбуждается СК, еще раз есть ЧЕТКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ террористического акта, а по вашему, алкаш "федя" держащий в страхе весь дом главный террорист
                    как правило в СМИ озвучиваются версии для таких как вы, что бы типа показать бурную деятельность, а реально версий там будет не одна и даже не две
          2. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            +2
            Сегодня, 00:02
            Цитата: Володин
            А вот на это не просто похоже, а так и есть.

            А смысл? Кто от этого получит выгоду. Если выяснится, что это украинцы, то в самом лучшем случае для них случае они не получат ничего, а в худшем - резкое падение своей популярности на Западе. США ничего не теряют... и не получают. Стоит ли напрягаться ради такого?
            Кому это может быть выгодно?
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              -2
              Сегодня, 00:05
              как это не цинично, но узнаем в ближайшие пару недель, будут повторения значит "небратья", нет - "шизики"
              1. Тарелка Ранг пользователя
                Тарелка
                0
                Сегодня, 00:19
                Если бы я планировал теракт в другой стране, я бы ни за что не устроил 2 акции в коротком временном промежутке. Несколько в очень короткий промежуток - да. Но потом всё, у местных спецслужб ушки на макушке, всем ныкаться.
            2. Володин Ранг пользователя
              Володин
              0
              Сегодня, 00:06
              Может быть, всё-таки тем, кто устраивал всевозможные провокации перед выборами, во время выборов с чередой обстрелов российских городов и сёл на Белгородчине и в Курской области, пытавшимся прорвать границу и заявить, что в России "никто ничего не контролирует". Тем, кто кричал и продолжает кричать о "нелегитимности" российской власти. А также тем, кто хочет посеять в народе панические настроения, вызвать первородный страх. Нет?..
              1. Тарелка Ранг пользователя
                Тарелка
                0
                Сегодня, 00:15
                По-моему, со срывом выборов они немного опоздали. Поздно. Так что не думаю, что дело в этом.
                Цитата: Володин
                "никто ничего не контролирует"

                Из терактов такой вывод логически не выводится, на мой взгляд.
                Цитата: Володин
                А также тем, кто хочет посеять в народе панические настроения, вызвать первородный страх. Нет?..

                Нет. Если во мне вызовут первородный страх, я со всей гражданской ответственностью потребую крови тех, кто сделал. Хотя... пожалуй да. Да, я понял. Спровоцировать нас на жёсткую и острую реакцию. А все острые реакции неизбежно сопровождаются ошибками.
          3. Olga Taschilina Ранг пользователя
            Olga Taschilina
            -1
            Сегодня, 00:52
            Похоже, пытались повторить теракт на Дубровке, да не очень-то у них получилось. Банда Басаева работала грамотнее и точнее. Даром, что бандит.
            А здесь...На видео некто кричит"Закройте дверь!" Это как закрыть дверь, когда люди выходят? И больно он спокоен и кому кричит? Возможно мстят за РДК. Вчера семерых взяли. Возможно мстят за Сырского или за наёмников. Не видно, что теракт хорошо подготовлен. Больше похоже на то, что впопыха всё делалось
    3. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +2
      Вчера, 23:51
      Цитата: Фактор
      Большая часть пожарных сигнализаций не сработала.
      Часть гидрантов была в нерабочем состоянии.

      я сейчас вам страшную тайну открою, если проверить наши торговые центры и концертные площадки то думаю в большинстве из них гидранты не работают, а сигнализация закуплена на алиэкспрессе по самым низким ценам, с учетом того что современные стройматериалы жутко горючие все эти очки сами по себе бомбы
      1. Фактор Ранг пользователя
        Фактор
        +1
        Вчера, 23:59
        Бабло всех разъело. Пожарников бизнес сегодня покупает.
  10. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    +1
    Вчера, 23:46
    А мне как-то британцы за этим более напрашиваются. Им и ответ направить.
  11. Тима Ранг пользователя
    Тима
    0
    Вчера, 23:47
    Российские спецслужбы начали поиск белого седана, на котором могли скрыться террористы, устроившие стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Baza.

    Речь идет об автомобиле Renault Logan с тверскими «номерами», уточняет Telegram-канал «112». В салоне могут находиться несколько вооруженных мужчин в камуфляжных костюмах зеленого цвета. На территории Подмосковья выставлено большое количество постов с сотрудниками силовых структур.
  12. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    0
    Вчера, 23:49
    Сейчас бы США проверять на причастность к преступлениям! Список за последние 70 лет у них впечатляющий, и они еще ни разу ни за что не ответили. Чтобы они ответили - силовики должны нормально работать. Если не предотвращать, то хотя бы ловить преступников, а то они очевидно успели улизнуть.
  13. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    +6
    Вчера, 23:51
    При пожаре как в всегда были заперты все двери эвакуации! Сейчас показали людей, они говорят никуда не могли выбежать, всё заперто, двери выламывали. У нас всё стабильно!
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 23:56
      Цитата: Вадим С
      У нас всё стабильно!

      проверьте 100 таких точек думаю в 90 как минимум нарушений уйма
  14. Юра Ранг пользователя
    Юра
    -1
    Вчера, 23:53
    БАЙДЕН через несколько минут после начала теракта выразил соболезнование, этот утырок обо всё знал заранее. Страница о теракте была создана в википедии за несколько часов до его начала, это видно по комментариям в обсуждениях под ним, они датируются временем от 17 часов 55 минут, теракт начался сразу после 20 часов. Здесь всё видно https://dzen.ru/b/Zf3SkVWYFCeR7MUC?share_to=link
    1. Кмон Ранг пользователя
      Кмон
      -1
      Вчера, 23:58
      Википедия внезапно не по московскому времени живет.
      1. Юра Ранг пользователя
        Юра
        0
        Сегодня, 00:22
        Цитата: Кмон
        Википедия внезапно не по московскому времени живет.

        Вот именно, поэтому смотрите на скриншоте слева сверху время выложенной новости 21:19 а комментарии от 17 часов 55 минут, можно предположить что новость появилась на странице вообще за день до теракта.
        1. Юра Ранг пользователя
          Юра
          0
          Сегодня, 00:38
          Добавлю к вышесказанному
          Политики и журналисты по всему миру открыто обвинили США в теракте, который произошёл в Москве, в "Крокус Сити Холле". "Террор дошёл до Москвы. И американцы знали, что так и будет", - указывает бразильский журналист Пепе Эскобар.
          США причастны к теракту в "Крокус Сити Холле" в Москве. Такое мнение высказывают политики и журналисты по всему миру, включая страны - члены НАТО. Приводим лишь некоторые из них.
          Председатель турецкой партии Vatan Догу Перинчек утверждает, что причина этого теракта очевидна. Россия движется к победе над атлантическими силами на украинском фронте, поэтому враг пытается оказать давление на Россию, используя террористические организации на внутреннем фронте. Мы должны ответить на этот атлантический террор, объединившись на всех фронтах,
          - подчеркнул Догу Перинчек.
          В свою очередь депутат британского парламента Джордж Галлоуэй заявляет, что если будет установлено, что администрация президента США Джо Байдена причастна к теракту в Москве, то возникнет фактическое состояние войны между сверхдержавами. Сегодня в центре Москвы произошёл теракт. Вероятно, совершённый СБУ в координации со странами НАТО и/или службами безопасности Европы, США и Великобритании,
          - пишет нидерландская независимая журналистка Соня Ван ден Энде.
          Она указывает, что подобные теракты уже случались в прошлом во время войны в Сирии, Афганистане и так далее. При этом именно Запад и Америка финансировали террористические группировки, подчеркнула журналистк. Террор дошёл до Москвы. И американцы знали, что так и будет,
          - отмечает бразильский журналист Пепе Эскобар.
          Напомним, что в преддверии президентских выборов в России власти США дали указание всем своим гражданам избегать массовых мероприятий в русских городах. После этого аналогичное предупреждение распространили остальные члены НАТО.
        2. Кмон Ранг пользователя
          Кмон
          0
          Сегодня, 00:51
          На скрине слева вверху время отображающееся у пользователя а не время википедии... По истории правок видно что страничка появилась ок.4 часов назад, т.е. как раз после теракта.
  15. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
    Андрей из Челябинска
    +8
    Вчера, 23:54
    Слава Те Господи, одного гаденыша живьем взяли. Запоет соловьем, и все ясно будет, кто такие и откуда
    1. Сангвиний Ранг пользователя
      Сангвиний
      +2
      Сегодня, 00:10
      Mash сообщает, что один из подозреваемых в теракте якобы задержан.

      Однако, следует понимать, что в суматохе происходящего задержанным может оказаться случайный человек, оказавшийся не в том месте.

      Ранее уже публиковалось видео задержания неизвестного с бейджем на шее, возможно он просто оказался слишком близко к зоне проведения операции силовиков или влез куда не следует.
      Сотрудники Росгвардии из оцепления разгоняют столпившихся зевак и журналистов, проводятся точечные задержания.

      Как мы и предполагали, первые задержанные являются жертвами собственного любопытства, а не террористами.


      Военный Осведомитель
  16. Мурмиллон Ранг пользователя
    Мурмиллон
    -2
    Вчера, 23:59
    Новость от 8 марта
    Посольство США и Великобритании в Москве предупредило своих граждан в России об угрозе терактов в ближайшие 48 часов и призвало избегать посещения массовых мероприятий.

    Кто бы сомневался чьих рук дело....
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 00:03
      Цитата: Мурмиллон
      Кто бы сомневался чьих рук дело....

      чьих?!!!
  17. SUKRAM Ранг пользователя
    SUKRAM
    -1
    Сегодня, 00:07
    is it maybe time to arm the civillian population
    as if this was done, there maybe be alot less danger about, and if nazi terrorists did try, then the public can target them
    apart from that, very sad news to hear,
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 00:14
      и что это даст?!
      все эта обезумевшая толпа начнет палить друг в друга
  18. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 00:09
    ританский парламентарий:

    Если выяснится, что за нападением на людей в Москве, за этим террористическим деянием стоит администрация Байдане, то это будет означать только одно – фактически состояние войны между сверхдержавами.
    Собственно то к чему стремились в Лондоне. Странно что официальная Варшава отмалчивается, неужели пытается в такт попасть am
    МИД Армении:

    Шокированы ужасающими новостями о бесчеловечном теракте в Москве, который мы решительно осуждаем. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших невинных людей и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
    Странно что Пашинян лично не принёс свои искренние соболезнования, стесняется кривда am
  19. Злой_Советский_Зионист Ранг пользователя
    Злой_Советский_Зионист
    0
    Сегодня, 00:33
    ...Имеют место быть "парадоксы" английской либерально-демократической логики, либо глупенькое желание натравить нас на америку...
  20. Отшельница Ранг пользователя
    Отшельница
    0
    Сегодня, 01:00
    Бриты, заметная следы, пытаются вину свалить на амеров, те "нароют достоверные" сведения на укропов. Вы там разберитесь, господа партнеры, кого назначить мальчиком для бить.
  21. Stenolaz Ранг пользователя
    Stenolaz
    0
    Сегодня, 01:03
    А бритты уже кивают на амеров. Уж не шапка ли горит на воре?

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