Если выяснится, что за нападением на людей в Москве, за этим террористическим деянием стоит администрация Байдане, то это будет означать только одно – фактически состояние войны между сверхдержавами.

Шокированы ужасающими новостями о бесчеловечном теракте в Москве, который мы решительно осуждаем. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших невинных людей и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

По поводу крупнейшего за последние годы теракта в российской столице (а если точнее, то в подмосковном Красногорске) продолжают высказываться политики, обозреватели и различного рода эксперты в разных странах.Среди высказавшихся, к примеру, член британской палаты общин Джордж Гэллуэй. По его словам, стоит проверить на причастность к теракту американскую администрацию.Британский парламентарий:Тем временем, теракт в «Крокус сити холле» осудили и соболезнования российскому народу выразили главы и члены правительства целого ряда государств: Казахстана, Белоруссии, Турции, Египта, Венесуэлы, Кубы, Азербайджана, Армении, Сирии, ряда стран Латинской Америки.МИД Армении:Отметились и власти стран, которые входят в список недружественных – Люксембурга, Германии,, Франции, Греции, Британии.Напомним, что удивительным образом одним из первых соболезнования в адрес россиян выразил Вашингтон, заявив о своём осуждении нападения в Москве уже менее чем через час после звуков первых выстрелов.К настоящему моменту известно о 40 погибших и как минимум 100 раненых. Пожар в здании торгово-развлекательного комплекса локализован, открытого огня уже не просматривается. При этом в здании могут находиться люди, которым нужна экстренная помощь.Некоторое время назад появилась информация о задержании одного подозреваемого. Его бойцы СОБРа уводили в машину правоохранительных органов. О его личности данных пока нет.