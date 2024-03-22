Украинский ТГ-канал: Из Киева побежали чиновники и политики на фоне происходящего в Москве

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Украинский ТГ-канал: Из Киева побежали чиновники и политики на фоне происходящего в Москве

Заявления спикера ГУР Украины Юсова о якобы причастности к теракту в московском развлекательном комплексе «Крокус Сити Холл» российских спецслужб никто не воспринял серьезно. По последним данным, именно Киев при поддержке западных спонсоров осуществил данное нападение.

Как пишут украинские ресурсы, в Сети появляются сообщения от украинских спецслужб о том, что они якобы не причастны к происходящему в Москве. Однако, изменить уже ничего нельзя, потому что все эти заявления являются "пустыми". Возможно, что в ближайшие часы будут нанесены ракетные удары, в том числе гиперзвуковыми "Кинжалами".



Ну понеслась. Дошло до них. ГУР и РДК* (террористическая организация, признанная запрещенной в России) отрицают свое участие в подмосковном теракте в Крокусе. Ждём заявления ОП, СБУ и тд. Это было очевидно. Но ситуацию это вряд ли сможет изменить

- пишет ТГ-канал "Легитимный".

По имеющимся данным, из Киева побежали высокопоставленные чиновники, часть политиков и бизнесменов. Кто-то вывозит свои семьи в ожидании ответных ударов по столице Украины. При этом никто не знает, что последует за терактом в Москве. Предполагаются несколько вариантов, вплоть до по-настоящему массированных ударов по объектам на Украине.

Все крупные совещания для высших чинов, тем более силовиков, рекомендуют проводить в подземных «бомбоубежищах». Говорят, что возможны сейчас прилёты «кинжалов» в любой объект

- добавляет канал.

Между тем, украинская ЦИПсО пытается вбрасывать фейки, чтобы отвести подозрения от Украины.
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    70 комментариев
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    1. самый главный Ранг пользователя
      самый главный
      +20
      Вчера, 23:49
      Пора бы уже давно начать прореживать руководство укрорейха. И только это будет достойным ответом на случившееся. Уничтожение главарей это единственно возможный ответ на случившееся.
      1. barclay Ранг пользователя
        barclay
        +16
        Вчера, 23:54
        Пусть переживают. Но мы не должны действовать на эмоциях. Месть должна быть продуманной после усыпления бдительности противника.
        1. spektr9 Ранг пользователя
          spektr9
          0
          Сегодня, 00:19
          Пусть переживают. Но мы не должны действовать на эмоциях. Месть должна быть продуманной после усыпления бдительности противника.


          Да вы и так не действуете, уже НАТО свой контингент на Украину вводит, с вас все как с гуся вода
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            -6
            Сегодня, 00:42
            Ну как же медленно всегда мы запрягаем,
            Зато потом хрен остановишь нас...
            Мы это знаем, это понимаем,
            Но повторяем это каждый раз...
            Ну а потом, мы, напрягая силы,
            Пытаемся врага преодолеть,
            И ждём, чтоб нас Россия вдохновила,
            А может быть нам просто поумнеть?!!
            К войне всегда должны быть мы готовы
            Врагов у нас повсюду до хрена –
            Так почему мы не готовы снова,
            Когда у нас в стране идёт война...???
            С врагом опять играем в благородство,
            Он как всегда коварен и хитёр –
            Воюет он, к нам проявляя cкomсmвo,
            А мы не поумнели до сих пор...
            Ну почему, хотя мы твердо знаем,
            Война придёт в наш мирный отчий дом,
            Мы про неё всё время забываем,
            И как и прежде на неё плюём???
            am am am am am am am
            1. ЧеловекИздалека Ранг пользователя
              ЧеловекИздалека
              +1
              Сегодня, 00:47
              Шел бы ты отсюда со своими стишками, к прочим стишколюбцам в сообщества вконтакте. Люди погибли, а тебе лишь бы пословоблудить.
        2. kapitan92 Ранг пользователя
          kapitan92
          +1
          Сегодня, 00:55
          Цитата: barclay
          Месть должна быть продуманной после усыпления бдительности противника.

          Да не должно быть мести, не нужны никакие ответки !! Необходимо планомерное уничтожение инфраструктуры, распред. станций, мостов, баз хранения, предприятий, портов. и т.д.
          Эти мероприятия должны быть на постоянной основе, а не после "усыпления бдительности".
          Атака на Белгород и приграничные районы, это не сила хохломанов, а серьезные ошибки и просчеты российских властей и командования. Жители этих регионов за это расплачиваются.
          Как следствие "ответок и мести" получили "Крокус".
          Путин В.В. когда бросите свои прибамбасы по "братству и партнерам" и начнете воевать ???
          Что еще нужно? Спасскую башню хохломанам взорвать?
        3. Tusv Ранг пользователя
          Tusv
          0
          Сегодня, 01:03
          Я не был зол, когда предлагал сносить недвижимость руководителей укрорейха. У меня небыло лютой ненависти хохлобыдлу. Теперь все это есть
      2. Комментарий был удален.
      3. Как то там Ранг пользователя
        Как то там
        -9
        Сегодня, 00:37
        Причем тут укрорейх? Вы теперь Украину будете во всем обвинять? Включите мозг. Это явно не их рук дело.
        1. YanniKounnar Ранг пользователя
          YanniKounnar
          0
          Сегодня, 00:57
          Qu'est ce qui vous permet d'écrire " clairement pas de leur faute " ?
          Si vous avez des informions de première main merci de les partager avec nous...
          Cela peut très bien être une opération 'sous faux drapeau ' vous savez le genre de 'surprises' que Zelinsky à annoncé, mais 'sous faux drapeau ' cela vous laisse la possibilité de crier : c'est pas nous, c'est pas nous...
        2. BABAY22 Ранг пользователя
          BABAY22
          0
          Сегодня, 00:59
          Цитата: Как то там
          Это явно не их рук дело.

          Да? А какая разница.
        3. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          +2
          Сегодня, 01:00
          Украинские СМИ слишком радуются, потому стоит их в профилактических целях проредить. Вместе с украинскими чиновниками и прочими.
      4. COJIDAT Ранг пользователя
        COJIDAT
        -2
        Сегодня, 00:51
        Бить надо по Вашингтону - но после общей мобилизации.
      5. mitlantecutli_zen Ранг пользователя
        mitlantecutli_zen
        0
        Сегодня, 01:20
        Hace tiempo debieron hacer cosas para que estos trágicos y dolorosos acontecimientos no llegarán a ocurrir. Debían haber destruido sin contemplación al régimen nazi desde el primer momento de la operación especial pero titubearon.
    2. Комментарий был удален.
      1. Виталий161 Ранг пользователя
        Виталий161
        +8
        Вчера, 23:53
        Ну вот прям поросячьи уши торчат, это фото уничтоженных в Ингушетии террорюг в начале марта, кончайте разгонять вражеские помои
    3. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
      Дмитрий Иванов_1991
      +20
      Вчера, 23:51
      Вова, Хватит "играть" в СВО !..
      Пора начинать полноценную войну с охотой на нацистских преступников, сидящих в Киеве и прочих "центрах принятий решений."
      1. spektr9 Ранг пользователя
        spektr9
        +1
        Сегодня, 00:20
        Вова что сказал - "там наши люди !", у него там свои люди какую полноценную войну вы о чём ?
    4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +11
      Вчера, 23:52
      Киевляне,молитесь. Теперь то вы точно, доскакались.(((
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        -2
        Сегодня, 00:06
        Удивлюсь еслм с киевом что-то будет.
        ВВП же вроде как не делает то что от него ждут?
    5. DirtyLiar Ранг пользователя
      DirtyLiar
      +8
      Вчера, 23:52
      Нифига себе они обосрались. То есть они понимают, что будет после теракта.(кстати, это могут быть реально не они, но кого это сейчас останавливает? Их просто смешают с чернозёмом (в принципе - за дело), а реальные заказчики лесом пройдут.
      1. Olga Taschilina Ранг пользователя
        Olga Taschilina
        +5
        Сегодня, 00:08
        Они, они...Уж больно быстро они и США выразили свои соболезнования и открестились от случившегося. Раньше всех. Прямо ждали на телефоне, чтобы пособолезновать и сказать" это не мы" в первые секунды после теракта. На воре шапка горит, так и на них.
        1. suhorukofal Ранг пользователя
          suhorukofal
          +5
          Сегодня, 00:26
          Цитата: Olga Taschilina
          Уж больно быстро они и США выразили свои соболезнования и открестились от случившегося.

          Ну как сказать соболезнования. Украинцы радуются, сообщения в духе "хорошо горит", "что-то мало жмуров, надо больше" у них самые мягкие еще. Даже ,если не они, то после этого их не жалко.
          1. бухач Ранг пользователя
            бухач
            +8
            Сегодня, 00:43
            Вы только сейчас увидели бурную радость украинцев?А десятилетия их оргазма по любой беде у нас ещё задолго до 22 года разве не замечали?Да и до Крыма они тоже,правда не так ярко,выражали тихое удовлетворение по любой нашей напасти.Не все,разумеется,в любом обществе преобладают нормальные люди,но на Украине в последнее время происходит всё наоборот,там больных бешенством всё больше и больше,так что ничего странного нет,чего вы хотите от бешенцов.
            1. suhorukofal Ранг пользователя
              suhorukofal
              0
              Сегодня, 00:54
              Цитата: бухач
              Вы только сейчас увидели бурную радость украинцев?

              Да конечно видел, что Вы в крайности впадаете. Но радоваться такому это ж каким нелюдем надо быть. Уж здесь-то могли бы, если не соболезнования высказывать, то хотя бы промолчать. А тут даже не радость, а праздник. Что должно быть в голове, что бы этому радоваться, тем более в Москве, в которой так любят кричать "нет войне", в которой столько оппозиционеров.
              Цитата: бухач
              но на Украине в последнее время происходит всё наоборот,там больных бешенством всё больше и больше

              Вот именно про это я. Это даже не злорадство, это какое-то больное животное бешенство.
              1. бухач Ранг пользователя
                бухач
                0
                Сегодня, 01:06
                Извините но я не понял где вы увидели мои крайности,я вполне объективно отметил нарастающее чувство животной ненависти украинцев к России,наблюдаемое мною практически с 91 года,кто-то тонко и умело направлял и подогревал такие настроения,просто я интересовался периодикой,имел беседы,читал форумы и пр.,так что у меня не возникнет вопрос почему это они к нам так стали относиться,дело ведь далеко не только в СВО.
                1. suhorukofal Ранг пользователя
                  suhorukofal
                  0
                  Сегодня, 01:15
                  Цитата: бухач
                  Извините но я не понял где вы увидели мои крайности

                  Мои слова были касаемо замечания о том что только заметил. Это как в фильме Жмурки, "раньше понимали что отмороженные, но не на всю голову, а теперь на всю".
                  Цитата: бухач
                  дело ведь далеко не только в СВО.

                  Вы думаете это не я замечал? Достаточно их поставок Грузии оружия, участия укрианцев на стороне чеченских боевиков. Все эти пляски с языком, стремлением в НАТО, натовскими военными в Одессе. Это то что навскидку.
        2. BABAY22 Ранг пользователя
          BABAY22
          0
          Сегодня, 01:12
          Цитата: Olga Taschilina
          Уж больно быстро они и США выразили свои соболезнования

          Посольство США в России еще 7 марта призвало своих граждан не ходить в торговые центры и концертные залы.
          23:40
          Посольство США заявило, что шокировано произошедшим в «Крокус Сити Холле».
          Это что, совпадение такое?
      2. Отшельница Ранг пользователя
        Отшельница
        +3
        Сегодня, 00:42
        Да, доказывай потом что не верблюд. А реальных заказчиков потом найдём и тоже как тех верблюдов. А может хо, хлы чувствуют свою причастность вот и бегут.
        Этот теракт как пробирка Пауэлла, под это дело можно разнести всю Окраину.
        1. Essex62 Ранг пользователя
          Essex62
          0
          Сегодня, 01:00
          А Донецк ,Белгород, Курск? Там теракты и обстрелы "пробиркой Пауэлла " не могли стать? Или дрон в башни запердоленный? Ни чего не будет, как всегда.
          1. Отшельница Ранг пользователя
            Отшельница
            0
            Сегодня, 01:22
            По Донецку хо, хлы стреляют натовскими ракетами, как считает Запад, на законных основаниях. По "старым" российским территориям Запад не разрешал стрелять , теперь говорят что Киев сам решает куда стрелять. Но надо решать с той же Чехией с их Вампирами. Доказательства есть.
            С помощью пробирки Пауэлла США сфабриковали повод для вторжения в Иран. С терактом нет прямых доказательств, но есть косвенные. А потому и назначить Киев причастным к теракту.
    6. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +9
      Вчера, 23:52
      Львов и Жешув выдолбить квадратно-гнездовым способом.
      1. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 00:15
        Лучше сразу ТОСами, а также аналогичными изделиями в неядерном оснащении но с высокой, рабочей температурой горения с тем чтобы яблоки таки пропеклись качественно. am
    7. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      +10
      Вчера, 23:53
      Зря суетятся хотя пусть суетятся и бегут куда глаза глядят. Ответка мгновенной не будет, но обязательно будет и тем кто курировал эти действия тоже достанется. Земля под ногами гореть будет и уже зажглась.
      1. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 00:17
        Но что характерно засуетились сразу при поступлении первых новостей. На показное и наигранное не совсем похоже, занервничали натурально. am
    8. Gado Ранг пользователя
      Gado
      +3
      Вчера, 23:54
      Украинская Аль-Каеда напросилась, надеюсь ответ будет достойным.
    9. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +9
      Вчера, 23:56
      Хорошо река рядом, вертолеты тушат прям кругами, гигант ми-26 летает, натворили конечно делов, надо сначало разобраться кто за этим стоит, а потом бить!
      1. suhorukofal Ранг пользователя
        suhorukofal
        +4
        Сегодня, 00:29
        Вы посмотрите на беснования украинцев, их радость, разбираться не захочется. Это нелюди какие-то.
    10. Комментарий был удален.
    11. DenVB Ранг пользователя
      DenVB
      -3
      Вчера, 23:58
      Ничего не будет Киеву. Похмурят брови, выразят озабоченность, Димон полютует в телеграме с недельку, ракетами раздолбают несколько трансформаторов, на этом всё кончится.
      1. Olga Taschilina Ранг пользователя
        Olga Taschilina
        +3
        Сегодня, 00:10
        Не закончится. Они сами себя выдали. На воре шапка горит! Они за шапку и хватанулись. Мигом кинулись в бега.
      2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +3
        Сегодня, 00:14
        Не скажи..тут уже трансформаторами не отделаешься. Тут могут метро киевское,вместе с пассажирами,землей засыпать...
        1. Отшельница Ранг пользователя
          Отшельница
          -2
          Сегодня, 00:50
          Пассажиров и тех кто от прилетов прячется в метро убивать нельзя. Надо объявить что такого то числа в тонкое то время будет произведена декоммунизация киевского метро, кто не вышел, звиняйте, мы предупреждали, и,,, оно всё равно скоро само порушится.
    12. Комментарий был удален.
    13. PASus Ранг пользователя
      PASus
      +8
      Сегодня, 00:03
      Мстить нужно было моментально пока гниды неразбежались из Куева
      А вобще, "по-хорошему", нужно что бы от терактов полыхали города америки англии ...
    14. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +4
      Сегодня, 00:04
      Пора, пора сионо нацистам увидеть Солнце Бхагавадгиты...
    15. котик-русич Ранг пользователя
      котик-русич
      +5
      Сегодня, 00:06
      Буданова уже давно нужно было уничтожить, и дальше по штатному списку ГУР в низ каждого, это не банальная "месть" - а работа на упреждение следующих атак.
    16. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 00:07
      Все крупные совещания для высших чинов, тем более силовиков, рекомендуют проводить в подземных «бомбоубежищах». Говорят, что возможны сейчас прилёты «кинжалов» в любой объект - добавляет канал.
      Жаль что чартерные поезда в Польшу отправляются am Давно пора "мобилизовать" на многие под подвал в полном составе депутатов из ВРУ am
    17. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
      Евгений Попов_3
      +1
      Сегодня, 00:07
      Есть в Киеве сообразительные люди все же, раз семьи вывозить начали
    18. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 00:07
      Нужно их дожимать до капитуляции. Принуждение к миру.
    19. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +6
      Сегодня, 00:09
      Хотел написать что нибудь едкое и злое. Но напишу только, что очень жаль людей. А, нелюдей организовавших и проведших это преступление, конечно найдут. И, скорее всего- мертвыми.
      1. suhorukofal Ранг пользователя
        suhorukofal
        +1
        Сегодня, 00:49
        Вы, конечно молодец, что так думаете. Но я как-то не могу так. Почитал их сообщения, что "красиво горит", "Что-то мало жмуров, надо больше" и прочие беснования, как-то жалости к украинцам не появляется
        1. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          +1
          Сегодня, 00:55
          А она была? Так то там все ясно стало уже в марте-апреле, когда пошли их первые видео обращения с пленными и телами
          1. suhorukofal Ранг пользователя
            suhorukofal
            0
            Сегодня, 00:58
            Цитата: Ivan№One
            А она была?

            Я про гражданских. Многие из них, особенно пенсионеры, вполне нормально относились, хотя и обезбашенных укропатриотов хватало, которые по Украине скучали и все ВСУ дождаться хотели.. Это я про тех, кто на наших территориях, думал и на украинских подобное. Теперь вот большие сомнения в их адекватности.
            1. alexoff Ранг пользователя
              alexoff
              0
              Сегодня, 01:04
              Цитата: suhorukofal
              Многие из них, особенно пенсионеры

              И вот эти пенсионеры по большей части и вырастили упоротых укронациков
              1. suhorukofal Ранг пользователя
                suhorukofal
                0
                Сегодня, 01:07
                Конечно они, колхозники, которые в селе работали. Не американцы же со своим зомбированием, не полоумные западенцы, которые скакали на майдане и Нулпанд, которпя печеньки раздавала. А вот именно советские пенсионеры из села, которые сами этих нациков боятся, которые понимают, что конец им будет, если российская армия уйдет, так они ей помогали, вот же звери какие.
                1. alexoff Ранг пользователя
                  alexoff
                  0
                  Сегодня, 01:22
                  Это пенсионеры на новых территориях оказывается? Я то думал вы о тех пенсионерах, которые в других городах, которым было по 30-40 лет, когда были поезда дружбы и националистический угар начала 90-х, когда отжимали Севастополь. Которые голосовали за Кравчука и прочих. Ну вот сколько их было? Миллионов тридцать? Что они могли противопоставить паре миллионов западенцев? Ничего! Так и состарились в бездействии. Они ж не белорусы какие-то
    20. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      +3
      Сегодня, 00:10
      Украина государство - террорист. Они должны ответить за все !
    21. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
      JÜRGEN WEGNER
      -5
      Сегодня, 00:11
      Адекватный ответ:

      Дать Украине 3 часа на арест и доставку в российскую юрисдикцию всю верхушку террористической организации - украина!!!

      В случае отказа исполнять, накрыть крупные города атомной бомбой.
      1. freddyk Ранг пользователя
        freddyk
        0
        Сегодня, 00:28
        Цитата: JÜRGEN WEGNER
        Адекватный ответ:

        Дать Украине 3 часа на арест и доставку в российскую юрисдикцию всю верхушку террористической организации - украина!!!

        В случае отказа исполнять, накрыть крупные города атомной бомбой.

        Какой вы жестокий человек- 3 часа. Хотя бы 24.(
    22. Боло Ранг пользователя
      Боло
      +6
      Сегодня, 00:13
      Схема норд оста освоена ми 6 досконально! Когда уже в Лондоне будет похожая акция возмездия?
    23. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
      Евгений Попов_3
      +2
      Сегодня, 00:14
      А эти "игиловцы", если их подготовило ЦРУ, уже с отрезанными головами лежат в каком-нибудь мусорном коллекторе. Их уже можно не искать
      1. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        +1
        Сегодня, 00:33
        Цитата: Евгений Попов_3
        Их уже можно не искать

        Да вот ищут , белый Ларгус с Тверскими номерами . Границ думаю уже закрыли . hi
      2. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        -1
        Сегодня, 00:53
        В Москве все так плохо, что группа террористов может приехать, расстрелять кучу людей (без спешки (простите за слог)), уехать, а им потом еще и всем "головы отрежут в коллекторе", незаметно для окружающих?
    24. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      0
      Сегодня, 00:23
      Месть - это блюдо, которое подают холодным.
      Всей Украине сейчас нужно молиться в храмах, чтобы за этим не стояли зеля и компания
      1. Юра Ранг пользователя
        Юра
        0
        Сегодня, 00:51
        Они в храмах не молятся, песни непотребные поют да пляски устраивают сатанинские, православные храмы подвергают разграблению.
    25. Как то там Ранг пользователя
      Как то там
      0
      Сегодня, 00:36
      Ох уж эти телеграм каналы. Хуже бабок на Завалинке. Только горазды панику разгонять
    26. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 00:57
      Ну, это вполне естественно - Россия в свое праве. Даже если из Куева сделают бильярдный стол - никто даже не кукарекнет.
    27. Matsur Ранг пользователя
      Matsur
      -1
      Сегодня, 01:12
      Почему-то уверен что виновных за крокус не найдут, это при том что везде камеры гатыканы...
      В конце 90х кто помнит тоже дома взрывали в Москве, но это так, мысли...
    28. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      0
      Сегодня, 01:12
      «Весело сегодня в Москве? Я считаю, что очень весело. Хочется верить, что такое веселье мы будем им устраивать чаще. Все-таки "братский" народ, а родственников нужно чаще радовать и чаще к ним в гости ходить. Значит, будем ходить»
      (Данилов)
    29. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 01:12
      Пока нет информации, можно включать только логику.
      Место и время, были подобраны с наличием большого кол-ва гражданского населения, с минимальным сопротивлением со стороны охраны. Скорее всего, действовали с расчётом времени, для возможности ухода, до прибытия основных сил. По действиям нападающих, основной задачей, было нанести максимальный ущерб за короткое время. Хват оружия и передвижение, указывает на тактическую подготовку. Хладнокровное убийство, говорит о психологической подготовке. Действовали люди с боевым опытом.
      Пока похоже на спланированный медийный акт, задача которого, вызвать страх, крайне негативное напряжение внутри общества и недоверие властям.
      Где-то говорят о возможном участии радикальных исламистов, но это странные заявления. У России, хорошие отношения с исламским миром. Будто были бороды, но самый обычный грим, очень просто использовать для введения в заблуждение, и потом от него избавиться.
      Можно допустить (если это Украина) часть сил, не подконтрольна Зеленскому и действует напрямую по команде западных кураторов.
      Интересна реакция недружественных стран, они как будто по команде, стали выражать сочувствие. request request request
    30. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      0
      Сегодня, 01:18
      Хочется верить, что спецслужбы выяснят кто реально стоит за этим терактом. Но думаю, что именно исполнители были не жители украины....
    31. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 01:19
      Imaginez un instant que vous soyez Américains et que vous ayez hâte de dépecer la Russie vous faites :
      - attaques terroriste à Moscou
      - suivie d'une bombe sale, ou une explosion avec énormément de victimes civiles à Kiev
      - vous accusez Moscou, vous lancez une attaque contre la Russie pour au choix "neutraliser des armes de destruction massive", "ingérance humanitaire','frappe preventive", "défense de la democratie' enfin une des excuses habituelle pour aller tuer des gens s en Irak, Serbie,Syrie, Libye, Panama, Grenade, Afghanistan...
      En espérant qu'après 2 ans de chair à canon Ukrainienne sacrifié, la Russie soit assez affaiblie pour être depecee sans trop de perte pour vous
    32. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
      ВЗЭМ100
      0
      Сегодня, 01:21
      пишут где была охрана ...прозевали и т.д в воскресенье ходил на выборы поставить птичку за путина на входе встретила группа с автоматами после обыска и выдачи бюллетеня захожу за ширмочку и слышу как он тем временем снимает автомат с предохранителя и становится к урне наверное чтобы зелёнки не подлил...всё чётко.

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