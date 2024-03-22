Украинский ТГ-канал: Из Киева побежали чиновники и политики на фоне происходящего в Москве
Заявления спикера ГУР Украины Юсова о якобы причастности к теракту в московском развлекательном комплексе «Крокус Сити Холл» российских спецслужб никто не воспринял серьезно. По последним данным, именно Киев при поддержке западных спонсоров осуществил данное нападение.
Как пишут украинские ресурсы, в Сети появляются сообщения от украинских спецслужб о том, что они якобы не причастны к происходящему в Москве. Однако, изменить уже ничего нельзя, потому что все эти заявления являются "пустыми". Возможно, что в ближайшие часы будут нанесены ракетные удары, в том числе гиперзвуковыми "Кинжалами".
- пишет ТГ-канал "Легитимный".
По имеющимся данным, из Киева побежали высокопоставленные чиновники, часть политиков и бизнесменов. Кто-то вывозит свои семьи в ожидании ответных ударов по столице Украины. При этом никто не знает, что последует за терактом в Москве. Предполагаются несколько вариантов, вплоть до по-настоящему массированных ударов по объектам на Украине.
- добавляет канал.
Между тем, украинская ЦИПсО пытается вбрасывать фейки, чтобы отвести подозрения от Украины.
Информация