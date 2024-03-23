«Многие не заслуживают униформы»: польский политик заявил о падении морального духа в армии страны

Многие не способны стать солдатами, многие уклоняются от службы, находясь в увольнительных по несколько недель. Мы набрали в армию много людей, которые не заслуживают униформы.

В армии упал моральный дух. В подчинении одного из офицеров находится солдат, которого он видел за год только единожды. Командиры бессильны против приказа сверху, вынуждены принимать всех подряд и не имеют дисциплинарных инструментов для увольнения.