«Многие не заслуживают униформы»: польский политик заявил о падении морального духа в армии страны

0
«Многие не заслуживают униформы»: польский политик заявил о падении морального духа в армии страны

Польша усиленно готовится к военному противостоянию с Россией, не только активно закупая новую матчасть, главным образом у США и Южной Кореи, но и стремясь быстрыми темпами нарастить численность войск, что уже привело к негативным для армии последствиям.

На это обратил внимание один из лидеров польского парламента Влодзимеж Скалик, который ранее ратовал за укрепление вооруженных сил страны. Как он заявил, попытка правительства развернуть 300-тысячную армию привела к тому, что резко снизились требования к личному составу:



Многие не способны стать солдатами, многие уклоняются от службы, находясь в увольнительных по несколько недель. Мы набрали в армию много людей, которые не заслуживают униформы.


Политик сослался на письма, поступающие от офицеров, в которых они описывают удручающую ситуацию с личным составом. Из-за давления сверху они должны работать со всеми, даже явно непригодными:

В армии упал моральный дух. В подчинении одного из офицеров находится солдат, которого он видел за год только единожды. Командиры бессильны против приказа сверху, вынуждены принимать всех подряд и не имеют дисциплинарных инструментов для увольнения.


В настоящее время польское правительство осуществляет наращивание численности войск с примерно 100 тыс. чел. до более чем 300 тыс. В целях успешной реализации этой программы Минобороны упростило набор в армию и смягчило требования к здоровью кандидатов, обосновывая это, например, спецификой работы операторов дронов.

В итоге на службу были приняты люди с психическими расстройствами, в том числе с которыми сложно общаться; упоминался случай с военным, не владевшим польским языком.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»