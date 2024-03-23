«Многие не заслуживают униформы»: польский политик заявил о падении морального духа в армии страны
Польша усиленно готовится к военному противостоянию с Россией, не только активно закупая новую матчасть, главным образом у США и Южной Кореи, но и стремясь быстрыми темпами нарастить численность войск, что уже привело к негативным для армии последствиям.
На это обратил внимание один из лидеров польского парламента Влодзимеж Скалик, который ранее ратовал за укрепление вооруженных сил страны. Как он заявил, попытка правительства развернуть 300-тысячную армию привела к тому, что резко снизились требования к личному составу:
Политик сослался на письма, поступающие от офицеров, в которых они описывают удручающую ситуацию с личным составом. Из-за давления сверху они должны работать со всеми, даже явно непригодными:
В настоящее время польское правительство осуществляет наращивание численности войск с примерно 100 тыс. чел. до более чем 300 тыс. В целях успешной реализации этой программы Минобороны упростило набор в армию и смягчило требования к здоровью кандидатов, обосновывая это, например, спецификой работы операторов дронов.
В итоге на службу были приняты люди с психическими расстройствами, в том числе с которыми сложно общаться; упоминался случай с военным, не владевшим польским языком.
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