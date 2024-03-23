«Лётчики почти не летают, а моряки не выходят в море»: Минобороны Болгарии заявляет о резком сокращении военных кадров

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«Лётчики почти не летают, а моряки не выходят в море»: Минобороны Болгарии заявляет о резком сокращении военных кадров

Кадровый коллапс в болгарской армии углубляется: в прошлом году количество вакансий увеличилось еще больше, достигнув почти 22%, а численность резерва составляет всего 16%. На этом фоне правительство намерено поднять вопрос об обязательной военной подготовке граждан страны.

Как следует из официального доклада, по состоянию на 31 декабря 2023 года нехватка офицеров составила 26,1%, кандидатов в офицеры 6,1%, сержантов 11,2% и рядового состава 27,6%.



Армия продолжает таять. Ни для кого не секрет, что некоторые подразделения практически не функционируют из-за дефицита людей. Военные летчики почти не летают, а моряки почти не выходят в море

- говорится в болгарском издании Mediapool.

Как считают в Минобороны, основная причина кадрового голода заключается в том, что уровень оплаты труда остается неконкурентоспособным, несмотря на повышение шестой год подряд окладов военнослужащих в среднем на 10%.

В прошлом году глава военного ведомства Тодор Тагарев отметил, что число желающих стать частью болгарской армии резко сократилось и это связано с «мощной дезинформационной кампанией и пропагандой, которая отвечает пророссийским интересам». В качестве примера он привел «ложные заявления о том, что София отправит солдат на Украину».

В этом году ситуация хуже. И для меня, не проводя никаких специальных исследований, пропаганда и дезинформация, которыми наводнено болгарское общество, являются очень логичным объяснением

- заявил министр обороны.

Количество летных часов и дней, проведенных в море, «остается катастрофически недостаточным». Эта тенденция сохраняется уже много лет, но конкретные данные засекречены.

Физически и технологически устаревшие вооружения и матчасть продолжают оказывать негативное влияние на качество выполнения задач

- говорится в докладе.

При этом, как отмечается, перед Софией стоит целый ряд угроз: «агрессивные» действия России, антиболгарская риторика в Северной Македонии, неурегулированность отношений между Сербией и Косово и «сепаратистские амбиции сербских элементов» в Боснии и Герцеговине.

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    19 комментариев
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    1. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 10:46
      Да уж, серьёзные угрозы перед братушками. Без мощной армии никак. laughing
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        0
        Сегодня, 10:54
        Помню в советские времена писали, мол турки принялись наращивать мощь своей армии, мечтая как всего через 10 лет она окрепнет до такого уровня, что сможет справиться с Болгарией.
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 11:15
        Были "братушки "а стали гнилушки! am Такие "друзья "нам теперь враги навсегда!
    2. Авиатор_ Ранг пользователя
      Авиатор_
      0
      Сегодня, 10:49
      Пусть их французы защищают, которых из Африки выперли. Или слишком много запрашивают, а забесплатно не будут?
    3. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      +2
      Сегодня, 10:49
      Дружба с СССР и дружба со Штатами это две большие разницы. Полагаю российский народ не поймёт своего руководителя если вдруг он решит опять помочь "братушкам". Живите счастливо без нас окупантов, покупайте газ втридорого, кушайте испанские овощи, пользуйтесь безвизом убегая из деградирующей страны.
      1. Gado Ранг пользователя
        Gado
        0
        Сегодня, 12:41
        Все так, нечего добавить. К 2050 году не будет Болгарии, если продолжится сегодняшнее безобразие.
    4. Aken Ранг пользователя
      Aken
      0
      Сегодня, 10:52
      В качестве примера он привел «ложные заявления о том, что София отправит солдат на Украину».

      Конечно, ложные. Никто никого не отправит. Дураков нема.
    5. dnestr74 Ранг пользователя
      dnestr74
      0
      Сегодня, 10:56
      Кразы, зилы 131, музей прямо а не армия
    6. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 10:56
      В прошлом году глава военного ведомства Тодор Тагарев отметил, что число желающих стать частью болгарской армии резко сократилось
      Вот, и занимайтесь консервацией томатов и огурцов, у вас это получалось лучше. Последние 8-ки укрорейху отдали, теперь катайте бочки по аэродрому.
      1. nepunamemuk Ранг пользователя
        nepunamemuk
        0
        Сегодня, 11:03
        Цитата: a.s.zzz888
        В прошлом году глава военного ведомства Тодор Тагарев отметил, что число желающих стать частью болгарской армии резко сократилось
        Вот, и занимайтесь консервацией томатов и огурцов, у вас это получалось лучше. Последние 8-ки укрорейху отдали, теперь катайте бочки по аэродрому.

        консервы только СССР нужны были
        европе они не нужны am
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          0
          Сегодня, 11:05
          nepunamemuk
          (Акела Промахнулся)
          0
          Сегодня, 11:03

          консервы только СССР нужны были
          европе они не нужны am
          Тогда, со шляпой по-миру! wink
      2. Aken Ранг пользователя
        Aken
        0
        Сегодня, 11:04
        Болгарам запрещено выращивать Болгарский перец. Чтобы не создавали лишнюю конкуренцию.
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          0
          Сегодня, 11:06
          Aken
          (Брют)
          0
          Сегодня, 11:04
          Новый
          Болгарам запрещено выращивать Болгарский перец. Чтобы не создавали лишнюю конкуренцию.
          Остается только мак. wink
    7. ankir13 Ранг пользователя
      ankir13
      0
      Сегодня, 10:57
      Про турок вовсе позабыли и думать... нафига им армия, угроза от России это и есть провокация и пропаганда от министра их обороны.
    8. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 10:58
      Холопам летчики и моряки не нужны. Тут вам ната, а не СССР, "б-б-б-ратушки", епрст!
    9. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 11:13
      «сепаратистские амбиции сербских элементов»
      Один серб с палкой разгонит всю болгарскую армию! wink
    10. skept Ранг пользователя
      skept
      0
      Сегодня, 11:18
      И эти клоуны братишки собрались сходить на войну с Россией?
      Надеются,что дядя Сэм Вместо их пойдет.
      Клиника однако...
    11. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:30
      Вечные метания "братушек".... ну та свобода у вас и дермократия.
      Кушайте, не обляпайтесь.
    12. Gado Ранг пользователя
      Gado
      0
      Сегодня, 12:39
      Змея подколодная этот Тодор Тагарев, это я вам как болгарин говорю. Шавка проамериканская, вот и весь "министр", в скором времени не будет министром. У род!

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