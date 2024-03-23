СК РФ называет новые данные о числе жертв террористического акта в подмосковном Красногорске

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СК РФ называет новые данные о числе жертв террористического акта в подмосковном Красногорске

Следственный комитет РФ назвал новые данные о числе жертв террористического акта в подмосковном Красногорске. По данным ведомства, к настоящему моменту обнаружены тела как минимум 60 человек. На месте теракта всю ночь работали сотрудники СК РФ и ФСБ. Сообщается о том, что следственная работа координируется Александром Бастрыкиным.

Из сообщения ведомства:

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться.

На месте совершения террористического акта обнаружены десятки гильз от оружия, а также несколько единиц самого оружия, из которого осуществлялась стрельба. Проводится работа по изучению записей с камер видеонаблюдения.


Тем временем продолжают поступать сообщения от людей, который в момент совершения нападавшими террористического акта были в «Крокусе». Так, стало известно о героическом поступке одного из посетителей концертного зала. Речь идёт о мужчине, который, как сообщают очевидцы, буквально прыгнул на одного из террористов, когда тот собирался открыть огонь по людям. Мужчина смог отобрать у него автомат, в этот момент как минимум 10-12 человек смогли выбраться из зала. Пока нет данных о том, кто именно этот человек и остался ли он в живых.
  • СК РФ
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28 комментариев
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  1. ВлР Ранг пользователя
    ВлР
    +2
    Сегодня, 06:36
    Помимо прочего, большие вопросы о соблюдении правил и норм противопожарной безопасности при строительстве этого комплекса. Какие материалы использовались? Концертный зал все же не нефтехранилище и не склад древесины, чтобы так бурно и быстро сгореть. Большие подозрения, что очень сэкономил г-н Агаларов при его строительстве.
  2. pavel.tipingmail.com Ранг пользователя
    pavel.tipingmail.com
    -16
    Сегодня, 06:36
    Совершенно серьёзно. Попытаемся вспомнить, адекватно ли вели себя наши домашние животные накануне и в течение этого события.
    1. ЖЭК-Водогрей Ранг пользователя
      ЖЭК-Водогрей
      +8
      Сегодня, 06:45
      Цитата: pavel.tipingmail.com
      Попытаемся вспомнить, адекватно ли вели себя наши домашние животные накануне и в течение этого события.

      Украинские свиньи не могут вести себя адекватно.
    2. Korsar4 Ранг пользователя
      Korsar4
      0
      Сегодня, 07:15
      Адекватно.

      Это не землетрясение поблизости.
  3. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +13
    Сегодня, 06:36
    Пока нет данных о том, кто именно этот человек и остался ли он в живых.

    Геройский поступок мужчины. Позволил выиграть время остальным людям...
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +1
      Сегодня, 06:58
      Цитата: Msi
      Пока нет данных о том, кто именно этот человек и остался ли он в живых.

      Геройский поступок мужчины. Позволил выиграть время остальным людям...

      Вспоминается Иосиф Виссарионович Сталин со своим сын за отца не ответчик. Нужно ввести коллективную семейную ответственность за терроризм. Террорист должен знать, что за его деяния будет репрессирована вся семья до седьмого колена, самые родные и близкие люди проклянут террориста, отбывая за него пожизненный срок заключения. am good
      Только так, каленым железом, можно выжечь эту гангрену.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        0
        Сегодня, 07:02
        Нужно ввести коллективную семейную ответственность за терроризм

        У военных, например всу, есть тоже семьи... А они совершают чудовищный преступления против мирных жителей... Должны их семьи страдать...
      2. faiver Ранг пользователя
        faiver
        0
        Сегодня, 07:17
        Должна быть неотвратимость наказания/уничтожения, а не коллективная ответственность
  4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 06:37
    — Скорбим о погибшим,пострадавшим выздоровления ...
  5. Uncle Lee Ранг пользователя
    Uncle Lee
    +7
    Сегодня, 06:38
    Мужчина смог отобрать у него автомат, в этот момент как минимум 10-12 человек смогли выбраться из зала
    Смельчак ! Не каждый так сможет и видимо есть и подготовка. hi
    1. Garris199 Ранг пользователя
      Garris199
      +2
      Сегодня, 06:57
      Настоящий герой! Таким нужно ставить памятник! Жалко, что не нашлось еще несколько смелых, может и обезоружили бы этих упырей.,
  6. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +8
    Сегодня, 06:44
    ГУР украины имеет наглость заявить, что данный теракт - спланированная провокация российских спецслуб по указанию Путина! am
    Чтоб такая "провокация" да на ваши семьи!!!!
    Соболезнования семьям погибших. Выздоравливания уцелевшим
    1. Dart2027 Ранг пользователя
      Dart2027
      +5
      Сегодня, 06:46
      Цитата: Егоза
      ГУР украины имеет наглость заявить, что данный теракт - спланированная провокация российских спецслуб по указанию Путина!

      Ничего нового. Про взрывы домов говорили тоже самое.
      1. suhorukofal Ранг пользователя
        suhorukofal
        +3
        Сегодня, 06:54
        Да они все темы загадили своими помоями, что это Путин устроил и фразой про рязанский сахар. При этом радостно шутя про разогрев перед концертом Ани Лорак и прочей пахабщиной, до которой психически здоровый человек не додумается. Нелюди какие-то. Словно в фильме Жмурки "раньше думали что не на всю голову отмороженные, теперь думают что на всю".
  7. Maxim G Ранг пользователя
    Maxim G
    +5
    Сегодня, 06:44
    Господи упокой души усопших, и помоги выздороветь раненым.
    Любой веры, любого народа.
  8. HaByxoDaBHocep Ранг пользователя
    HaByxoDaBHocep
    +4
    Сегодня, 06:49
    лично мое диванное мнение это не исламские фундаменталисты, больше напоминает миссию в Call of Duty "ни слова по русски", они почти ничего не говорили при расстреле людей, ваххабиты всегда свои теракты сопровождают громкими криками и возгласами
    1. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      0
      Сегодня, 06:55
      Я даю 200% что физические исполнители в виде террористов были типа русские типа из РДК \ добровольческого корпуса ну или ждуны внутри страны разделяющие их взгляды или кавказцы...дабы отвести прямое подозрение от укров и бриттов. Исполнители и организаторы были ГУР \ СБУ украины ну и самые главные идейные подстрекатели \ заказчики и выгодоприобретатели те кто и Ил-76 с пленными захотел уничтожить - бритты.
  9. klev72 Ранг пользователя
    klev72
    +1
    Сегодня, 06:50
    Пока не вижу информации о личностях террористов, кто они, установили?
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 06:57
      Цитата: klev72
      кто они, установили?

      А если установили, то их родных, знакомых, да хоть всю эту диаспору в 24 часа выселить за пределы государства. Туда, откуда они прибыли. Не в воздушном пространстве здесь болтались.
  10. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    +2
    Сегодня, 06:53
    Подождём. Люди работают, работа кропотливая. Разберутся.. Сейчас вся информация под сомнением. Огульно обвинять или героизировать кого-либо не стоит .А вот к ФСБ вопросы есть...
  11. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +1
    Сегодня, 06:53
    А что там в бандерляндии, поди скачут от удовольствия, тварюги безмозглые?
  12. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 06:56
    Всех ли поймали или положили, не ушел ли кто? Комплекс огромный, прям рядом река а за ней .Ольгой жилой район, могли уйти по реке.
  13. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +1
    Сегодня, 06:57
    Может и грызуны так отомстили за своих убиенных побратимов вна. Рожи то у них тоже все бородами. И молча поэтому, чтобы акцент и мову свою грызунскую не палить. Эти отморозки то похлеще щирых громадян будут, им что барана зарезать, что несколько десятков человек убить.
  14. Хибинский Пластун Ранг пользователя
    Хибинский Пластун
    0
    Сегодня, 07:00
    Судя по фото это незваные гости явно из средней Азии. И я не удивлюсь если окажется, что у них были Российские паспорта. И, как они ушли? И если окажется, что помощь этим тварям оказывала какая то из диаспор, будут ли власти прекращать принимать и начать поголовную высылку и лишение гражданства этого дикого клубка ? И почему наши спецслужбы ни как не отреагировали на заявления западных гнид о предстоящих терактах? Что там очень много концертов одновременно, что нельзя выделить усиленную охрану, росгвардейцев? Или они охраняют только властьимущих? Слов нет, черт.
    1. BlackMokona Ранг пользователя
      BlackMokona
      +1
      Сегодня, 07:10
      Цитата: Хибинский Пластун
      Судя по фото это незваные гости явно из средней Азии.

      ИГИЛ уже взяли на себя ответственность за терракт
      1. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        0
        Сегодня, 07:13
        Цитата: BlackMokona
        Цитата: Хибинский Пластун
        Судя по фото это незваные гости явно из средней Азии.

        ИГИЛ уже взяли на себя ответственность за терракт

        ИГИЛовцы вечно впереди паровоза скачут, им где нить что - сразу на себя берут. Подзабыли о них на фоне остальных событий, а им надо о себе напомнить. Кстати, им сейчас самое место в Газе, в авангарде на белой лошади. Их братов муслиман режут десятками тысяч, а они язык в попу.
  15. klev72 Ранг пользователя
    klev72
    +2
    Сегодня, 07:05
    В телеге информация о мужчине, выхватившем автомат у террориста при перезарядке. Там сумбурно описано, кто кого по голове прикладом, другой ногой в грудь и наш герой потерял сознание. Важно, что остался жив, его в окровавленной одежде с семьёй отвезли в Красногорск. Автор Ольга Ильина, Рука кремля.
  16. Serj197930 Ранг пользователя
    Serj197930
    0
    Сегодня, 07:13
    Где адепты "Рамки нас спасут"?

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