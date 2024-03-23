СК РФ называет новые данные о числе жертв террористического акта в подмосковном Красногорске
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Следственный комитет РФ назвал новые данные о числе жертв террористического акта в подмосковном Красногорске. По данным ведомства, к настоящему моменту обнаружены тела как минимум 60 человек. На месте теракта всю ночь работали сотрудники СК РФ и ФСБ. Сообщается о том, что следственная работа координируется Александром Бастрыкиным.
Из сообщения ведомства:
Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться.
На месте совершения террористического акта обнаружены десятки гильз от оружия, а также несколько единиц самого оружия, из которого осуществлялась стрельба. Проводится работа по изучению записей с камер видеонаблюдения.
Тем временем продолжают поступать сообщения от людей, который в момент совершения нападавшими террористического акта были в «Крокусе». Так, стало известно о героическом поступке одного из посетителей концертного зала. Речь идёт о мужчине, который, как сообщают очевидцы, буквально прыгнул на одного из террористов, когда тот собирался открыть огонь по людям. Мужчина смог отобрать у него автомат, в этот момент как минимум 10-12 человек смогли выбраться из зала. Пока нет данных о том, кто именно этот человек и остался ли он в живых.
СК РФ
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