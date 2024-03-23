Совершена беспилотная атака на НПЗ в Самаре на фоне западной публикации о запрете США для Киева бить по нефтегазовым объектам России

12
Совершена беспилотная атака на НПЗ в Самаре на фоне западной публикации о запрете США для Киева бить по нефтегазовым объектам России

На фоне заявлений о том, что США якобы запретили войскам киевского режим наносить удары по объектам нефтегазовой промышленности России, поступают сообщения о новой атаке на НПЗ. И вновь противник использовал беспилотники с целью нанести максимальный ущерб одному из нефтеперерабатывающих заводов в Самарской области.

Известно о том, что беспилотник атаковал Куйбышевский НПЗ в Самаре. В результате атаки на территории завода вспыхнул пожар.



Куйбышевский НПЗ, принадлежащий компании «Роснефть» – крупное промышленное предприятие, которое производит различные виды моторного топлива. Производственная мощность переработки нефти – до 7 млн тонн в год.

Представители «Роснефти» к настоящему моменту заявили о том, что «ущерб оборудованию НПЗ не причинён». При этом в сети местные жители публикуют кадры с огнём и поднимающимся в ночное небо столбом дыма.

Напомним, что накануне публикацию издания Financial Times, где утверждалось, что США запретили киевскому режиму бить по нефтегазовой инфраструктуре России из-за опасения роста цен на топливо перед выборами в самих США, прокомментировали в администрации Зеленского. Там утверждается, что ничего подобного власти США не говорили и никаких ограничений по НПЗ на территории России не ставили.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    12 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 06:48
      Взрощенный амерами монстр вырвался из под контроля и вытворяет всё что вздумается.... am
      1. Николай310 Ранг пользователя
        Николай310
        +4
        Сегодня, 06:52
        Только ли амерами? Не напомните, кто 8 лет твердил о безальтернативности минских, кто запрещал "поддаваться на провокации" ополчению ДНР, кто назвал Порошенко "лучшим выбором укр. народа", кто отправлял послами в (на) аморфных черномырдиных и зурабовых, кто поставил на направление Новороссии Суркова???

        Ой...

        "Свои буржуинские" тоже приложили руку к становлению этого нацистского монстра
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          0
          Сегодня, 06:58
          В любом случае Европа и бритосы пляшут под дудку амеров. Так что оттуда ноги торчат.... Ну и либерастня тоже амерами подкармливается.
      2. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 06:55
        ничего подобного власти США не говорили и никаких ограничений по НПЗ на территории России не ставили.
        С чего бы наши НПЗ штаты заботило...
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +1
          Сегодня, 07:02
          Цитата: Uncle Lee
          С чего бы наши НПЗ штаты заботило...

          Вроде как опасаются, что цена на топливо перед выборами снова подскочит.
          в администрации Зеленского. Там утверждается, что ничего подобного власти США не говорили и никаких ограничений по НПЗ на территории России не ставили.

          Вообще-то говорили , что украине никто не указ, где и что бомбить в России. am
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            0
            Сегодня, 07:15
            говорили , что украине никто не указ, где и что бомбить в России.

            Это дезинформация... Вам в уши льют, да и нам пытаются. Придают самостоятельность, чтобы самим не получить если что...( Про Запад). Шавки (власти т. н. украины) на коротком поводке...
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      -1
      Сегодня, 06:52
      Зато на Белгородской направлении я пока вижу затишье, по ударам по нам. МЧС России приложение молчит. Дрищут свиньи после теракта в Москве...
    3. роман66 Ранг пользователя
      роман66
      +2
      Сегодня, 06:52
      Они воюют, у нас сво , нюансы....
      1. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        0
        Сегодня, 07:14
        Цитата: роман66
        Они воюют, у нас сво , нюансы....
        - они тоже официальной войны РФ не обьявили....
    4. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +1
      Сегодня, 06:56
      Пока не начнёт прилетать реальная ответка кураторам и заказчикам всех творимых безобразий на территории РФ - эта музыка будет вечна.. Уверен - при желании можно здорово напакостить тем же мелкобриттам. Болевых точек у них железно не меньше нашего. Ибо всё происходящее - прямое следствие их безнаказанности..
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +1
        Сегодня, 07:00
        Пока не начнёт прилетать реальная ответка кураторам и заказчикам

        И исполнителям... Почему то забыли...
    5. iva12936 Ранг пользователя
      iva12936
      0
      Сегодня, 06:58
      Какой беспилотник мог долететь до Самары? Это кто то рядом запускал.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»