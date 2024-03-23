Совершена беспилотная атака на НПЗ в Самаре на фоне западной публикации о запрете США для Киева бить по нефтегазовым объектам России
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На фоне заявлений о том, что США якобы запретили войскам киевского режим наносить удары по объектам нефтегазовой промышленности России, поступают сообщения о новой атаке на НПЗ. И вновь противник использовал беспилотники с целью нанести максимальный ущерб одному из нефтеперерабатывающих заводов в Самарской области.
Известно о том, что беспилотник атаковал Куйбышевский НПЗ в Самаре. В результате атаки на территории завода вспыхнул пожар.
Куйбышевский НПЗ, принадлежащий компании «Роснефть» – крупное промышленное предприятие, которое производит различные виды моторного топлива. Производственная мощность переработки нефти – до 7 млн тонн в год.
Представители «Роснефти» к настоящему моменту заявили о том, что «ущерб оборудованию НПЗ не причинён». При этом в сети местные жители публикуют кадры с огнём и поднимающимся в ночное небо столбом дыма.
Напомним, что накануне публикацию издания Financial Times, где утверждалось, что США запретили киевскому режиму бить по нефтегазовой инфраструктуре России из-за опасения роста цен на топливо перед выборами в самих США, прокомментировали в администрации Зеленского. Там утверждается, что ничего подобного власти США не говорили и никаких ограничений по НПЗ на территории России не ставили.
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