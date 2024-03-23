Наши войска продвинулись на расстояние около 3 км западнее Тоненького в сторону Яснобродовки
С фронта приходят сообщения о новом продвижении российских войск к западу от Авдеевки. За минувшие сутки Вооружённые силы России основательно продвинулись уже западнее второй линии украинской обороны за Авдеевкой – на запад от ранее освобождённого села Тоненькое. Также сообщается о взятии под контроль ещё одной части села Бердычи, находящегося на северной оконечности упомянутой линии.
По состоянию на данный момент наши бойцы отбросили понесшие значительные потери формирования противника примерно на 3 км западнее Тоненького в направлении населённого пункта Яснобродовка.
Наступательные действия наши войска ведут по фронту, ширина которого составляет около 2 км, в направлении Уманского и упомянутой Яснобродовки. До этих населённых пунктов о ранее освобождённых Тоненького и Орловки – сельскохозяйственные поля. То есть, у противника фактически нет возможности подготовить основательные оборонительные позиции вплоть до Уманского пруда (ставка) и каскада прудов и водохранилищ на реке Волчья.
За минувшие сутки на этом направлении ВСР Ф взяли под контроль территории площадью не менее 5 квадратных километров, продолжая наступление сразу на нескольких участках фронта.
В Бердычах, которые противник контролирует уже менее чем на 40 процентов, основные усилия им прилагаются уже не для сдерживания линии фронта до Тоненького (по той простой причине, что это село уже не контролируется), а для недопущения прорыва российской армии на северо-запад в сторону транспортного узла Очеретино, а также в попытках не допустить окружения гарнизона в самих Бердычах и соседней Семёновке.
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