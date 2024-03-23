Размышления на тему теракта в "Крокус-центре". Террористы - хорошо подготовленные профи...

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Размышления на тему теракта в "Крокус-центре". Террористы - хорошо подготовленные профи...

Сегодня будет множество материалов о террористическом акте в «Крокус — центре». Пройти мимо этого преступления просто невозможно. Одно дело, когда солдат погибает или побеждает в бою, другое дело расстрел мирных, ничего не подозревающих, беззащитных людей. такое не прощает никто. У таких преступлений не бывает срока давности.

Я внимательно просматривал все, что публиковалось в соц сетях и показывалось по телевидению. Смотрел просто потому, что хотелось понять кто же эти террористы, кто убийцы. по манере проведения операции всегда можно сделать выводы о том, какой степени подготовки противник и чего от него следует ожидать.


Я не претендую на истину в последней инстанции. Это дело следствия. Думаю на расследование этого преступления брошены лучшие силы. Да и видео, где можно увидеть действия террористов достаточно мало. Как я понимаю, органы следствия собирают улики. 

Итак, коричневые одежды, то ли жилеты то ли камуфляж, черные бороды и прочая атрибутика восточных или кавказских террористов. Как мне кажется, это полнейший камуфляж. Никакого отношения к кавказцам либо к представителям азиатских стран бандиты не имеют. Явная подстава. Попытка представить теракт как дело рук , например, Хезболлы. Кстати, именно эта организация, по некоторым данным уже заявила о своей непричастности.


Теперь о тактике проведения операции. Действия группы очень хорошо скоординированы. То есть, бандиты достаточно долго тренировались в каком-то тренировочном лагере или имеют специальную подготовку и работают вместе достаточно долго. Видно, что каждый находится на своем месте и не мешает другому, как это бывает при терактах, например, с уголовниками, либо людьми неподготовленными специалистами.

Обращает на себя внимание и то, что террористы очень умело обращаются с оружием. На видео можно увидеть моменты перезарядки автоматов. Это не «работа на публику», не попытка спрятать свои навыки или наоборот показать то, чего ты не научился делать. Это вполне автоматическая работа рук, мышечная память. Такой навык появляется при достаточно долгой отработке данного действия.


Далее. Бандиты имеют боевой опыт! Любой участник СВО, любой офицер, работающий с солдатами, прекрасно знает как сложно научить бойца мгновенному переносу огня в движении. Как сложно заставить его работать по цели, при этом определять другие цели и их приоритеты. Увы, у террористов это получалось.

Этот навык закрепляется месяцами. Даже в условиях войны. Я не могу сказать являются ли они действующими военнослужащими или бывшими, но навык имеют безусловно. Так же сложно сказать откуда эти террористы. В принципе, работа с оружием у специалистов многих стран одинакова.


Следующее, что бросилось в глаза, многие участники СВО это подтвердят, это хладнокровие, с которым работали террористы. Практически полное отсутствие эмоций. Согласитесь, очень похоже на атаки хохлов и наемников в зоне СВО. Та же бесшабашность и глупая отвага. Лезут на автомат как будто не видят ничего впереди. Считаю, что исполнители теракта тоже находились «под химией». Хотя это утверждение можно и оспорить. Следствие покажет…

Ну и последнее. что бросилось в глаза. Какой-то ералаш с оружием. С одной стороны хороший тюнинг. Тут тебе и фонари и ПЦУ. Как в шпионском кино. а с другой «драконы». Автоматы явно старые. И состояние их желает лучшего. Каналы стволов или приемники явно не в порядке. Отсюда искрение.


Скорее всего, это оружие из старых запасов преступных группировок или из схронов, оставшихся на освобожденных территориях. Такие дефекты характерны для вооружения, которое долгое время хранилось где-то в помещениях не приспособленных для этого или в земле. кстати, я почему-то не увидел ни одной банки (ДТК). Хотя, при таком износе стволов даже банки вряд ли спасли бы ситуацию.

Что в итоге? в итоге мы имеем достаточно много косвенных доказательств того, что работали не просто террористы, а хорошо подготовленная диверсионная группа. Конечно, у меня есть версия откуда она появилась. Но доказательств пока нет. Будем ждать первых результатов расследования.
 

Откуда могли прийти террористы


Этот вопрос сейчас в головах большинства людей. Откуда появились эти чудовища? Эти нелюди… На 5 утра 23 марта мне известно лишь одно достоверное свидетельство, да и то с некоторой натяжкой. Это заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. по началу оно меня сильно удивило, но поразмыслив я понял, что Данилов не рисовался. Он просто выплеснул свои эмоции. Почитайте, что он написал.

«Весело сегодня в Москве? Я считаю, что очень весело. Хочется верить, что такое веселье мы будем им устраивать чаще. Все-таки «братский» народ, а родственников нужно чаще радовать и чаще к ним в гости ходить. Значит, будем ходить».

Ещё больше мерзости я прочитал в украинских соц сетях. Даже не буду приводить здесь то, что пишут пользователи. Конечно, доказательства так себе, но противно стало очень. такой радости от горя других людей я давно не видел. А потом будут вопросы про «Нас за что»…


То, что этот теракт дело рук ведомства Буданова я уверен процентов на 90%. Кто конкретно был задействован в операции, на кого «переведет стрелки» Киев мне понятно. РДК! Русские по собственной инициативе устроили теракт русским! Украина тут не причем. Эту версию мы скоро услышим. Наверное, даже сегодня.

Так что, у органов госбезопасности, следственного комитета и прочих специалистов сейчас горячее время. Искать доказательства, искать террористов, искать схроны с оружием... И доказать причастность киевского режима к теракту. Это в корне изменит отношение большинства стран мира к Украине, как к государству и к Зеленскому, как к президенту...
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110 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BlackMokona Ранг пользователя
    BlackMokona
    -19
    Сегодня, 07:30
    ИГИЛ уже взяли на себя ответственность. Напомню что с ИГИЛ никто мир не подписывал, мы с ними кстати воюем официально в отличии от соседней страны
    1. kepmor Ранг пользователя
      kepmor
      +8
      Сегодня, 07:45
      Кто-то немедни, во время коллегии на Лубянке, громогласно заявил, что все предположения "ихних спецслужб" о предстоящих терактах в России, блеф и провокация...опять грабли под ногами...доколе???
      1. Ixian Ранг пользователя
        Ixian
        +11
        Сегодня, 07:56
        «Все это напоминает намерение запугать, дестабилизировать наше общество»,
        — уверял Путин (цитата по ТАСС).

        Это великий обнулятор озвучил за несколько дней до теракта рассуждая об информации предоставленной иностранными представительствами.
      2. Ilya-spb Ранг пользователя
        Ilya-spb
        0
        Сегодня, 08:30
        Буданов говорит, что любит ходить в гости?

        Надо ядерное оружие применить по тварям бендеровским.

        Неужели за 2 года войны непонятно, что большинство украинцев зомбированы и ненавидят нас, русских?!

        Надо просто уничтожать бандеровцев. Без пощады!
      3. Владимир_Д Ранг пользователя
        Владимир_Д
        +5
        Сегодня, 08:34
        Действительно ранее спецслужбы США регулярно уведомляли российских коллег о возможных терактах в определенных регионах и определенные периоды. Это позволяло предотвратить несколько трагедий. Но сейчас это взаимодействие прекращено, но посольство США опубликовало предупреждение о возможных терактах в Москве на концертах на русском языке на своём сайте две недели назад. В России ФСБ, Полиция, Рос гвардия должны были обеспечивать безопасность массовых мероприятий тем более в условиях войны, но была допущена преступная халатность.
        1. Ilya-spb Ранг пользователя
          Ilya-spb
          0
          Сегодня, 08:54
          Я считаю, что автор поднял важную проблему, хотя четко не обозначил. Попробую сформулировать.

          Идет война. В которую вовлечено огромное количество людей. На Украине официально мобилизовано миллиона полтора-два. Оружие - его много, и оно доступно.

          За два года появляются люди, которые просто любят воевать, убивать. И ни к чему другому - не стремятся. Это не боевая химия, которую, конечно, могли использовать террористы. Это уже сформированные в головном мозгу нейронные сети, заточенные на агрессивное поведение и на безразличие к жизни другого человека.

          Вы задумайтесь! В Крокусе были мирные люди, женщины дети. Без оружия.
          А к ним пришли твари с автоматами. И хладнокровно убили.
        2. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
          Иезекиль 25-17
          0
          Сегодня, 09:49
          Вы не представляете себе специфику графика работы спецслужб, силовых ведомств или сознательно передергиваете: внимание было заточено под проведение выборов; объявлен усиленный вариант несения службы, проведены мероприятия по задержанию спящих агентов и так далее, это сработало, но нельзя держать людей в таком состоянии вечно, когда то нужен переход на обычный вариант несения службы, отдых. Поэтому произошло именно так и именно в это время, в этом конкретном месте. Но тот кто планировал это преступление уже проиграл; он дал карт бланш на любые, подчеркиваю, ЛЮБЫЕ действия, как в отношении руководителей-исполнителей преступления, так и в отношении той страны которая стоит за этим актом терроризма.
        3. роман66 Ранг пользователя
          роман66
          +2
          Сегодня, 10:01
          Невозможно к каждому мегамоллу и концертному залу приставить роту автоматчиков. Обычная охрана сметается сразу. Может уже пора понять, что война, и прекратить гулянки
      4. Wildcat Ранг пользователя
        Wildcat
        0
        Сегодня, 10:24
        "19 марта, 14:12,
        обновлено 19 марта, 14:57
        Путин назвал шантажом заявления Запада о возможности терактов в России

        Президент РФ отметил намерение запугать, дестабилизировать российское общество
        МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал откровенным шантажом используемые на Западе заявления о возможности терактов в РФ.

        На коллегии ФСБ глава государства напомнил "о недавних провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России". "Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество", - уверен Путин.         [b][/b]"
        https://tass.ru/politika/20283597
        Видео по ссылке для любопытствующих.
    2. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +14
      Сегодня, 07:50
      Эти бегали бы и орали "аллах акбар". Не орали однако. Про игил всё это туфта- попытка англосакцев и их "свидомых" свиней навести тень на плетень.
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 07:53
      Ведь была же война с чеченскими боевиками,были захваты заложников в крупных городах и помещениях!Почему спецслужбы просто провалились,не просчитали вероятность таких действий со стороны всук сейчас?Где наша внутренняя разведка?Такую операцию подговить тайно,без утечки информации невозможно!Ладно,это переферия мегаполиса,а взять нашу глушь,если подобное завтра повториться в городке с населением в полсотни тысяч человек?Если такой город вообще захватят,пойдём на условия территористов,войска с территории ук-роины в угоду им начнём выводить?И,тем самым фактически проиграем войну,ибо сдав к примеру ,Херсон,мы сейчас не в состоянии его снова забрать!Нужно ещё вчера планировать вероятность таких событий,чтобы быть готовыми сорвать подобные акции со стороны врага!Нужны срочно отряды самообороны в помощь полиции и росгвардии,вооруженные оружием,и прошедшие боевую подготовку и сглаживание в условиях приближенных к экстремальным!
      1. Владимир_Д Ранг пользователя
        Владимир_Д
        +2
        Сегодня, 08:41
        Какие блин отряды самообороны если это обязанность ФСБ, Полиции, Росгвардии обеспечивать безопасность собраний и массовых мероприятий.
        1. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          -2
          Сегодня, 09:45
          Владимир Д-у нас полиции кот наплакал,их скоро нужно будет в Красную книгу заносить!Нехватка сотрудников огромная,постоянные жалобы на некоплект личного состава-но кто пойдёт на ту зарплату сейчас?
      2. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        0
        Сегодня, 10:16
        Согласен создавать надо отряды самообороны, проводить зачистки и выселять всех мигрантов!
    4. purple Ранг пользователя
      purple
      +4
      Сегодня, 07:55
      никто ничего на себя небрал, не верьте фейкам
    5. Сергей Хатылаев Ранг пользователя
      Сергей Хатылаев
      -1
      Сегодня, 08:25
      Обычная тактика укропов,всех стравить, всех оболгать.
    6. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 09:24
      Вы, укронацисты, не открестетись от этого преступления. ИГИЛ ( запрещенная в России организация) уже опроверг Вас, заявив, что от него пахнет "салом и горилкой". А вот чего Вы достигли? Предоставили России право помножить на 0 всех голосовавших за Зеленского? Пощады не будет... Вас ждёт Апокалипсис.
      P.S. Более точно, что: напишу после выступления Президента России.
  2. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +5
    Сегодня, 07:33
    И доказать причастность киевского режима к теракту. Это в корне изменит отношение большинства стран мира к Украине, как к государству и к Зеленскому, как к президенту...

    Не факт. Найдутся и такие, кто заявит "так русским и надо""
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +4
      Сегодня, 07:42
      А я согласен со Ставером.
      Почему мы не можем использовать эту трагедию себе на пользу?
      Почему мы не можем заявить, что это сделал Киев и Буданов?
      Наоборот, мы должны показать какого-нибудь продажного лохла, который признается, что приказ на совершение теракта ему отдал лично Зеленский. И по всем каналам это показать. А ещё лучше, если террорист признается, что теракт готовило ЦРУ и Байден в курсе. good
      1. красноярск Ранг пользователя
        красноярск
        +2
        Сегодня, 08:06
        Цитата: Бородач

        Наоборот, мы должны показать какого-нибудь продажного лохла, который признается, что приказ на совершение теракта ему отдал лично Зеленский. И по всем каналам это показать. А ещё лучше, если

        На войне как на войне, все методы хороши и этот тоже.
        Да, обвинить надо лохлов.
        Но, выскажу на первый взгляд бредовое предположение, - исполнители теракта готовились в чечне и они не славяне. Один почерк с предыдущими терактами.
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          -1
          Сегодня, 08:19
          Цитата: красноярск
          Цитата: Бородач

          Наоборот, мы должны показать какого-нибудь продажного лохла, который признается, что приказ на совершение теракта ему отдал лично Зеленский. И по всем каналам это показать. А ещё лучше, если

          На войне как на войне, все методы хороши и этот тоже.
          Да, обвинить надо лохлов.
          Но, выскажу на первый взгляд бредовое предположение, - исполнители теракта готовились в чечне и они не славяне. Один почерк с предыдущими терактами.

          Неважно, где они готовились.
          Обвинить нужно лохлов.
          Западные обыватели очень боятся подобных терактов. Если мы "докажем", что это сделали лохлы, они очень сильно потеряют поддержку западного населения. good
  3. Prometey Ранг пользователя
    Prometey
    +5
    Сегодня, 07:34
    Киев должен быть разрушен
  4. sever41 Ранг пользователя
    sever41
    +7
    Сегодня, 07:36
    Мы лишь жертвы для спецслужб к сожалению в этом современном мире тотальной лжи и порока(((
  5. Santa Fe Ранг пользователя
    Santa Fe
    +31
    Сегодня, 07:36
    Пятеро с полным боекомплектом и с открытыми лицами вошли-отработали-вышли-растворились, а тебе придёт штраф за неправильную парковку с миллиарда видеокамер в городе
    1. свой1970 Ранг пользователя
      свой1970
      -1
      Сегодня, 07:56
      Цитата: Santa Fe
      Пятеро с полным боекомплектом и с открытыми лицами вошли-отработали-вышли-растворились, а тебе придёт штраф за неправильную парковку с миллиарда видеокамер в городе

      Как минимум 2 человек вели с завернутыми руками
      1. Santa Fe Ранг пользователя
        Santa Fe
        +5
        Сегодня, 09:28
        Как минимум 2 человек вели с завернутыми руками

        Даже не 2

        ❗️Силовики задержали пять сотрудников «Крокус Сити холла» низшего звена

        Уборщица и билетер ответят за всё!!!
    2. stelltok Ранг пользователя
      stelltok
      0
      Сегодня, 10:04
      а тебе придёт штраф за неправильную парковку с миллиарда видеокамер в городе

      Эти пятеро, не нарушали пдд.
  6. Правдодел Ранг пользователя
    Правдодел
    +9
    Сегодня, 07:39
    Нужно искать руку мелкобритании. Это - ее почерк: гадить из-под тишка, оставаясь все время в тени, непричем... Исполнили терракт профессионалы: либо ИГИЛ, либо украинцы, но спланировали и задумали его, точно, в лондограде в МИ6. Теперь могут прислать еще и соболезнование. У англичанки вообще нет никаких тормозов и ограничений, только одно: гадить, гадить и гадить, и чем страшнее, тем увереннее чувствует себя англичанка.
    1. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      +2
      Сегодня, 09:09
      Нужно искать руку мелкобритании.
       Норд-Ост и остальные теракты в период чеченских войн их рук дело? smile
  7. сталевар Ранг пользователя
    сталевар
    +19
    Сегодня, 07:41
    Завезли бесконтрольно 10 млн. мигрантов. Теперь замучеемся террористов искать.
  8. U-58 Ранг пользователя
    U-58
    +4
    Сегодня, 07:42
    Самое настораживающее в этой истории- отсутсвие у СМИ хоть какой- либо информации о преступниках.
    Хочется надеятся, что у "органов" хоть какие-то крохи данных есть.
    1. leks Ранг пользователя
      leks
      0
      Сегодня, 09:37
      Цитата: U-58
      Самое настораживающее в этой истории- отсутсвие у СМИ хоть какой- либо информации о преступниках.
      Хочется надеятся, что у "органов" хоть какие-то крохи данных есть.


      Новостное агентство, ТГ-канал и ВК-паблик не знает нихера о произошедшем.

      ЧТО там на самом деле произошло и какая там обстановка - знают только несколько человек в спецслужбах и президент - потому что им стекаются все доклады о произошедшем. И никто из них не является "своим источником" для СМИ.
      Так, что ждём официальной информации от государственных органов.
      Всё остальное это гадание на кофейной гуще!
    2. Штрек Ранг пользователя
      Штрек
      +1
      Сегодня, 09:46
      Самое настораживающее в этой истории- отсутсвие у СМИ хоть какой- либо информации о преступниках.
      Хочется надеятся, что у "органов" хоть какие-то крохи данных есть.


      Пока не российские спецслужбы , не иностранные не коментировали произошедшее . Идёт трескотня и вбросы политически ангажироввнных болтунов , пытающихся под эту трагедию пропихнуть свою повестку ......
      Что зто было : спецоперация или провал спецслужб неизвестно ...
      1. U-58 Ранг пользователя
        U-58
        0
        Сегодня, 09:47
        Но более всего походит на провал.
  9. klev72 Ранг пользователя
    klev72
    -2
    Сегодня, 07:43
    Вполне правдоподобна версия с одним уточнением, всё-же еврейский след в моём понимании присутствует. Им это выгодно, а мовным нет. А на арабов стрелки перевести опять-таки цель евреев. Кроме того про жертвоприношение уже озвучивали, Пурим у них 23-24 отмечают. И в 404 евреи на первых ролях. Конечно гадать не стоило раньше времени, но тут статья про гадание, не удержался.
  10. faiver Ранг пользователя
    faiver
    +1
    Сегодня, 07:44
    Согласен, это подготовленная диверсионная группа - найти и уничтожить am
    1. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      +5
      Сегодня, 07:53
      Может статься, эту группу уже уничтожили свои. Так сказать, зачитска хвостов...
      1. faiver Ранг пользователя
        faiver
        +3
        Сегодня, 07:56
        вполне возможный вариант, для начала было бы неплохо показательно зачистить Данилова...
      2. parusnik Ранг пользователя
        parusnik
        +2
        Сегодня, 09:05
        эту группу уже уничтожили свои.
         В Норд-Осте,тож "свои" зачистили?На месте? Тока одного взяли,да и тот толком ничего не сказал на следствии..А потом...потом Норд-Ост забыли..И сейчас не стараются не вспоминать. А всё в один в один,с небольшими нюансами.
        1. U-58 Ранг пользователя
          U-58
          0
          Сегодня, 09:46
          Не совсем корректное сравнение. Норд-Ост был обложен сдужбами. И оттуда никто не ушел. Да и не смог бы.
          Здесь же террористы ушли в неизвестном направлении.
  11. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +6
    Сегодня, 07:44
    Вопрос... кто был не готов к таким действиям противника?
    Ответ... да нет и не будет точного ответа, потому что... потому!
    К такому, полностью и всегда не готов НИКТО!
    1. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      +1
      Сегодня, 09:48
      К такому, полностью и всегда не готов НИКТО!

      Абсолютно согласен, танк или броневик у каждого дома культуры не поставишь. Вероятность можно уменьшить, отменой таких массовых мероприятий, поскольку страна ведет боевые действия с очень серьезным врагом.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:05
        Совместными усилиями, действиями, можно нивелировать значительную часть подобных проявлений!
        Будет бдительны и ответственны, не сегодня это придумали, срабатывало ВСЕГДА!
  12. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    -2
    Сегодня, 07:48
    В ТЦ свои люди у них скорее всего были. Не могли они с автоматическим оружием по Москве рассекать. Рискованно. Какая-та там наверняка была- устроила закладку и оружия, и обмундирования. Исполнители засветились (хотя...вот собаки и ведь не гавкали. Всё молча.), а группа обеспечения наверняка осталась в тени. Не простые твари терракт готовили, а отвечать будет вся Бандерляндия. sad
    1. purple Ранг пользователя
      purple
      0
      Сегодня, 07:56
      это не Москва, а подмосковье
      1. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +1
        Сегодня, 07:59
        И что в Подмосковье можно без опаски оружие с боеприпасами в авто перевозить и обвешавшись на стоянке как Рэмбо в ТЦ продефилировать? Сомнительно.
        1. bk0010 Ранг пользователя
          bk0010
          +1
          Сегодня, 09:52
          Цитата: Пленник
          И что в Подмосковье можно без опаски оружие с боеприпасами в авто перевозить и обвешавшись на стоянке как Рэмбо в ТЦ продефилировать? Сомнительно.
          Я каждые пять лет передвигаюсь по Москве с оружием на такси (продлеваю разрешение) и никогда проблем не было. Раньше даже в метро с оружием (в чехле) ездил - тоже без вопросов.
          1. Пленник Ранг пользователя
            Пленник
            0
            Сегодня, 10:18
            Значит я слишком высокого мнения о наших силовиках. Задержался в СССР. sad
    2. Aleksandr21 Ранг пользователя
      Aleksandr21
      +4
      Сегодня, 08:55
      Цитата: Пленник
      В ТЦ свои люди у них скорее всего были. Не могли они с автоматическим оружием по Москве рассекать.


      Судя по фото-видео материалам, боевики открыли стрельбу ещё с улицы т.е. всё у них было при себе, другое дело что у них мог быть информатор-сообщник в самом комплексе, но это должно выяснять следствие.

      А уж оружие достать в наше время проблемы не составит…. учитывая их подготовку, слаженность и хладнокровие) зашли – отработали – скрылись.

      Можно так же вспомнить ликвидацию Кивы в Подмосковье, украинскими спецслужбами… с исполнителем и оружием проблемы не возникло.
    3. михаил3 Ранг пользователя
      михаил3
      +4
      Сегодня, 08:55
      Цитата: Пленник
      Не могли они с автоматическим оружием по Москве рассекать.

      Могли. В хлебном месте собрались несколько миллионов людей. Как их всех проверить? Каким образом проверить всех посетителей громадного ТЦ? Это абсолютно нереально. Единственный способ противостоять таким вещам - активная оборона. То есть ТЦ должен быть поделен на зоны, каждую из которых должны защищать опытные бойцы.
      СБ крупных торгашей должны перейти от лизания задниц хозяев бизнеса и выбивания компенсаций из работников, разбивших стекло, к реальной обороне зданий и сооружений. Должны быть перестроены помещения ТЦ так, чтобы у реальной охраны (а не отстойника бездельников и пьяниц) была возможность маневра, в том числе огнем.
      Идиотические требования к комнатам хранения оружия, при помощи которых наше многомудрое государство ужасно хитро вынудило все охранные структуры это оружие сдать, должны быть отменены. Ну и т.д. Эх, размечтался я...
    4. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      +2
      Сегодня, 09:00
      В ТЦ свои люди у них скорее всего были.
      В Норд-Осте тоже свои люди были? Крокус,Норд-Ост под копирку.
  13. Ixian Ранг пользователя
    Ixian
    -4
    Сегодня, 07:52
    ⚡️Теракт в Подмосковье не связан с Украиной — телеканал "Россия 24" со ссылкой на Белый дом.


    Я конечно понимаю, что сейчас СВО, но тут никто в серьёз не рассматривает Украину как актора террористической атаки… Но Ставеру, как обычно, виднее, искать кошку в тёмной комнате когда её там нет это его профиль.
    1. Boris55 Ранг пользователя
      Boris55
      -7
      Сегодня, 08:12
      Наше дело правое, враг будет разбит, победа за нами!

      Цитата: Ixian
      "Россия 24" со ссылкой на Белый дом.

      Так Белый дом врать то ну ни как не может - он же белый...

      Может Сталин, и руководители после него, не так уж был и не правы, отправляя наших солдат, побывавших в немецком плену, в наши лагеря... и до перестройки был в анкете такой пункт: "Были ли Вы и Ваши близкие родственники в плену или интернированы в период Великой Отечественной войны". Не для кого же не секрет, что со стороны Запада вербовка попавших в плен наших солдат идёт...
  14. ODERVIT Ранг пользователя
    ODERVIT
    +1
    Сегодня, 07:54
    Царствие небесное погибшим.
    Скорейшего наказания организаторов и исполнителей.
    1. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +2
      Сегодня, 08:02
      Исполнители скорее всего уже "наказаны" организаторами. sad Как наказать организаторов? Не станешь же Лондон бомбить? Остается Бандерляндия и Буданов. Ему вероятнее всего и прилетит ответка и не только ему. Держитесь майданутые!
  15. Tanat77 Ранг пользователя
    Tanat77
    0
    Сегодня, 07:57
    Мне не понятен смысл данного действия. Группа хорошо подготовлена. Действовала не кучка неадекватов. Те была конкретная цель. Для украинцев что это дает?
    1. 1 z1 Ранг пользователя
      1 z1
      +3
      Сегодня, 08:23
      Для украинцев что это дает?

      А что дают ежедневные обстрелы сел и городов Курский, Брянской и Белгородской области, прорывы мелких ДРГ и попытки зайти целыми бригадами?
    2. Aleksandr21 Ранг пользователя
      Aleksandr21
      +1
      Сегодня, 09:07
      Цитата: Tanat77
      Для украинцев что это дает?


      Из громких событии вчера, мощнейшие удары по энергетики.... возможно после этого отдали команду, но операция готовилась как минимум месяц и больше, с учётом информации от США + прошли выборы президента, "подарок" может быть от "друзей" или предупреждение.

      Ну и информационный повод как никак. Они такие вещи любят… но подождём официальных подтверждении от наших спецслужб.
  16. samarin1969 Ранг пользователя
    samarin1969
    +5
    Сегодня, 07:58
    Удивительно, что террористы в полном вооружении никуда не торопятся, передвигаются медленно...и уходят....

    Разбить витрину - и через пару минут прилетает "охрана". А тут кровавое действие идёт в прямом эфире, а боевики спокойно уезжают (или имитируют отход).

    п.с. В "ковид" закрыли массовые мероприятия. СВО более весомая причина для аналогичных действий. Песков уже проверяет реакцию общества на слово "война". Какие могут быть шоу во время боевых действий? Беспилотники и террористы Буданова ежедневно действуют по всей территории России.
    1. algol-65 Ранг пользователя
      algol-65
      0
      Сегодня, 09:10
      Беспилотники и террористы Буданова ежедневно действуют по всей территории России.


      В Сибири, на Дальнем Востоке они действуют? А это большая часть территории России.
      1. samarin1969 Ранг пользователя
        samarin1969
        +2
        Сегодня, 09:14
        Цитата: algol-65
        Беспилотники и террористы Буданова ежедневно действуют по всей территории России.


        В Сибири, на Дальнем Востоке они действуют? А это большая часть территории России.

        Разве не было сообщений из этих регионов о порче ж/д или арестованных агентов?
  17. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    +6
    Сегодня, 08:12
    Преступникам,удалось скрыться.Не взяли никого.Вопросов много.Например оружие.Откуда оно взялось?"Партизанскими" тропами доставлено?Не важно откуда с Ближнего Востока,Средней Азии , Кавказа или Украины.Террористы,явно давно проживали в Москве,возможно где-то работали,без оформления, в полне на легальном положении.Транспорт,явно не угнанный,так же приобретен легально,вероятно передан по доверенности.Сложно сказать кто это сделал.США и Великобритания дескать знали о готовящемся теракте.Но потом отказались от своих заявлений.Факт,остается фактом,теракт готовился долго и тщательно и проведен по варианту с Норд-Остом,только не заморачивались со взятием заложников,в этом не было необходимости.
  18. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    +2
    Сегодня, 08:12
    Надеюсь Данилов сдохнет, или сядет, как и все остальные, подобные Мрази ❗❗❗
  19. ved_med12 Ранг пользователя
    ved_med12
    +1
    Сегодня, 08:15
    Горите ВЕЧНО в аду!........
  20. rusmor55 Ранг пользователя
    rusmor55
    +4
    Сегодня, 08:16
    Собрались 6000 человек в одном месте, там же должно быть куча полицейских, ППС и ДПС, и все с оружием. Был недавно на футболе, около 9000 чел. зрителей. Так там кругом полицейские, с собаками, металлоискателями. Каждого, каждого обыскивали. Ни выйти, ни зайти. А тут...нет слов!
    1. Kartograf Ранг пользователя
      Kartograf
      +8
      Сегодня, 08:34
      Цитата: rusmor55
      Собрались 6000 человек в одном месте, там же должно быть куча полицейских, ППС и ДПС, и все с оружием. Был недавно на футболе, около 9000 чел. зрителей. Так там кругом полицейские, с собаками, металлоискателями. Каждого, каждого обыскивали. Ни выйти, ни зайти. А тут...нет слов!

      Вообще непонятно,как в стране может одновременно идти война и проводится массовые мероприятия.Это уже какой то сюр.Жаль что голую вечеринку не расстреляли,генофонд бы очистился
      1. Santa Fe Ранг пользователя
        Santa Fe
        0
        Сегодня, 09:49
        Цитата: Kartograf
        Вообще непонятно,как в стране может одновременно идти война и проводится массовые мероприятия.

        Что здесь непонятного

        Война ведется, потому что её прекращение будет иметь неприятные последствия для тех кто ее начал.

        Война непопулярна, и делается все чтобы создать ощущение что ее нет. Специально концерты, универсиады, комики

        Те, кто этого не понял и продолжал спустя 2 года призывать к войне по настоящему, сами попали под раздачу. Например этим был обусловлен разгром Z-телеграма, самоубийство Мурза, посаженный Стрелков…

        Главный ответ на Ваш вопрос - массовые увеселительные мероприятия являются обязательной частью «спецоперации», по указанным выше причинам
    2. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      +4
      Сегодня, 08:47
      Собрались 6000 человек в одном месте, там же должно быть куча полицейских, ППС и ДПС
       В 90-е годы в Питерском ОМОНе существовал,батальон который занимался охранной массовых мероприятий,концертов,спортивных мероприятий,в нашей среде он назывался "концертным".Иногда привлекали нас,конвойный батальон,полк.По понятным причинам-"автозаки".Но и порядок обеспечивали.В 90-е годы на одном из концертов "Алисы",фанаты изрядно повандальничали, на последующие концерты,были приняты беспрецедентные меры,сотрудники милиции находились в зале,под присмотром организован выход,провожали до станции метро,на входе осматривали на предмет обнаружения различных запрещенных предметов,арматуры,булыжников,организовывали посадку в вагоны.
    3. AlexSam Ранг пользователя
      AlexSam
      0
      Сегодня, 09:01
      Не надо путать хрен с пальцем - футбол с двумя армиями фанатов и концерт легендарной группы для эстетов.
    4. Иван Северский Ранг пользователя
      Иван Северский
      +2
      Сегодня, 09:19
      Собрались 6000 человек в одном месте, там же должно быть куча полицейских, ППС и ДПС, и все с оружием. Был недавно на футболе, около 9000 чел. зрителей. Так там кругом полицейские, с собаками, металлоискателями. Каждого, каждого обыскивали. Ни выйти, ни зайти.


      Металлоискатели и т.д. создают огромные очереди - идеальные условия для массового теракта.
      Весь смысл прохождения всеми рамок при входе на ж/д вокзал - имитация действий по обеспечению безопасности, нет никакого значения, где террорист насчет стрелять/взрывать до здания или после него, главное, чтобы была толпа. Да и не сделают пара ЧОПовцев ничего против террористов.
      Единственное, где реально нужно всех проверять - перед посадкой в самолет.

      БОльшую часть терактов спецслужбы предотвращают на этапе приготовления. Половина не получается из-за того что исполнители терактов идиоты. Но если вышли на теракт шансы у охраны/ППС остановить их нулевые - на стороне террористов численное превосходство, автоматическое оружие, броня и самое главное - фактор внезапности.

      Террориста сразу на месте могут остановить только окружающие. А у нас оружие при себе только у бандитов, террористов и малочисленных ППС. В России 3% взрослых законно владеют оружием, если бы было разрешено скрытое ношение пистолетов, как минимум десяток-другой из 6 тыс. посетителей концерта были бы вооружены и террористы туда бы просто не пошли - террористы, даже те, кто после теракта застрелится сам избегают условий, в которых они могут быть убиты.
  21. Владимир_Д Ранг пользователя
    Владимир_Д
    +6
    Сегодня, 08:17
    Возможных исполнителей более чем достаточно. Если это организовала Украина то скорее всего, первое заявление о своей ответственности за это взяла бы на себя какая нибудь "Организация за освобождение народов Кавказа, Азии, Сибири и так далее". С большой вероятностью это было бы сделано именно так. Но вряд ли западные кураторы зеленского могли одобрить массую резню в столице где много иностранных граждан. Тем более что посольство США две недели назад предупреждало о возможном массовом убийстве на каком нибудь концерте в Москве. Нельзя исключать ИГИЛ, который ко всеобщему удивлению не выступает против Израиля особенно в условиях противостояния палестинцев с израильским государством. Могут быть разные фундаменталисткие группировки. Иммигрантов очень много, некторые из них не скрывают ненависти к окружающим, людям другой культуры. Есть много пассионарных мусульман. Вчера например около станции метро новокузнецкая в Москве бородатые активисты раздавали газеты "Ас-Салам" всем спешащим на работу клеркам, менеджерам, прочим случайным прохожим. Теперь дело чести спецслужб успешно завершить расследование. Но есть вопросы к ведомству Колокольцева, Бортникова, Золотова. Почему массовые мероприятия не охраняются силовыми ведомствами, все таки неспокойное время и без этого нельзя.
    1. lisikat2 Ранг пользователя
      lisikat2
      +1
      Сегодня, 09:59
      " не скрывают ненависти"это точно . Недавно,перевязывала, одного мигранта, его свои же и резанули, а он такие гадости говорил русских . Пришлось на понт брать, что звоню местном "качкам": они его используют как футбольный мяч, а потом....
  22. Сергей_К Ранг пользователя
    Сергей_К
    0
    Сегодня, 08:18
    Сказки пр причастность игил -полная туфта, не выдерживают никакой проверки. Налицо попытка замаскировать. "зеленую гниду и его подручных, и его руководителей" судить и уничтожать!
    1. Комментарий был удален.
    2. algol-65 Ранг пользователя
      algol-65
      0
      Сегодня, 09:08
      Их цели в России вполне совпадают, могли договориться.
  23. BAI Ранг пользователя
    BAI
    +1
    Сегодня, 08:22
    например, Хезболлы. Кстати, именно эта организация, по некоторым данным уже заявила о своей непричастности.

    ХАМАС принес соболезнования, ИГИЛ взял ответственность на себя.
    Концы у США, как с самолетом из Египта в Питер
  24. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 08:32
    Этот вопрос сейчас в головах большинства людей. Откуда появились эти чудовища?

    Это большинство - люди, не знающие или забывшие, что безнаказанность порождает вседозволенность. Самые отъявленные мерзавцы вырастают там, где их пестуют, лишают права быть уничтоженными и дают послабления в виде УДО.
    * * *
    Меня взволновал такой вопрос:
    «Из чего собирают эти конструкторы ТРЦ, что они вспыхивают и горят, как сухое дерево?»
    Видимо, история «Хромой лошади» ни для кого не послужила примером-предостережением...
  25. bandabas Ранг пользователя
    bandabas
    -1
    Сегодня, 08:34
    А все это будет продолжаться, пока "наш бронепоезд стоит на запасном пути". Что "озвучит" в данный раз "говорящая усатая голова"?
  26. Multicam Ранг пользователя
    Multicam
    +4
    Сегодня, 08:35
    Ставер! Это не Вам все это в глаза бросилось, а админам канала Архангел спецназа. Эти парни изначально серьёзные профи, которые приобрели ещё и огромный опыт в зоне СВО. Так что ,пожалуйста, не выдавайте их мысли за свои.
  27. Иван Северский Ранг пользователя
    Иван Северский
    +11
    Сегодня, 08:35
    За две недели до теракта в Крокус-холле в Калужской области были уничтожены исламисты, готовившие теракт в московской синагоге, позднее был задержан исламист, готовивший взрыв суда.

    В нашей стране регулярно ловят и завербованных СБУ, но характер этих терактов разный:
    - исламисты стремятся неизбирательно убить как можно большее число людей
    -СБУ стремятся в первую очередь уничтожить ключевую инфраструктуру или военную технику.
    «Европейский» и «азиатский» подходы к терактам различаются. Можно например, сравнить теракты ИРА в Британии и теракты исламистов в Европе в 2010-е.
    То что террористы в упор расстреливают девушек - почерк исламистов.
    Последнее доказательство-то, что ответственность за теракт взяли ИГИЛ, а боевики говорили между собой не на русском.

    Некоторая Стрелковая и тактическая подготовка не значит ничего.
    ЧВК Вагнер за месяц интенсивной подготовки обучали основам стрелковой и тактической подготовки.

    Теракт проспали спецслужбы.
    Но виновато в случившимся не ФСБ, 100% терактов нельзя предотвратить, а политическое руководство которое допускает формирование базы для развития исламизма: двух миллионов среднеазиатск, получивших российские паспорта и живущих на пособия на детей и 3-4 миллионов «трудовых» мигрантов, которые после пересечения границы растворяются на просторах России.
    К нам в Подмосковье и Москву переезжают десятки тысяч радикалов, которых за исламистские взгляды местные КГБ прессуют на родине.
    А у нас можно и бородатым ходить и никаб носить…
    1. Aleksandr21 Ранг пользователя
      Aleksandr21
      0
      Сегодня, 09:23
      Цитата: Иван Северский
      В нашей стране регулярно ловят и завербованных СБУ, но характер этих терактов разный:
      - исламисты стремятся неизбирательно убить как можно большее число людей
      -СБУ стремятся в первую очередь уничтожить ключевую инфраструктуру или военную технику.


      Как по мне зависит от «организации» которая эти вопросы курирует. Те же РДК, какие у них цели ? медийная составляющая, убийство мирных жителей без разбора – до кого дотянуться тех и убьют. Вспомнить обстрелы машин мирных жителей, и убийство случайных прохожих…. а тут размах просто шире, и резонанс такого события. + уровень подготовки более серьёзный.

      Поэтому пока ничего исключать нельзя, даже если это не Украинцы, то могли сделать спецслужбы Великобритании – которые использовали боевиков для своих целей) или специально было сделано прикрытие под «боевиков» чтобы отвести следы…. тут надо разбираться.
    2. lisikat2 Ранг пользователя
      lisikat2
      0
      Сегодня, 09:44
      "Можно и бородатым ходить"простите, не совсем согласна с вами: наличие бороды ещё не показатель терроризма. Мой отчим носит бороду, но к Терру он относится резко отрицательно. Не фига не верит и не соблюдает исламские обряды
      Дядя Дауд, бороду не носит, к исламу относится, почти как большинство из нас к православию.
      Мне было лет 11 или 12, я ему в кровать положила: большую фотку свиньи. Думала, что он спать не станет и ошиблась. Знаете, как он обожает "любительскую колбасу"!
      В чём согла:среди трудовых мигрантов, могут быть кто угодно
  28. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    0
    Сегодня, 08:42
    А где системы автоматического пожаротушения? Ну сигналки допустим были. Одни и те же грабли.
  29. михаил3 Ранг пользователя
    михаил3
    -3
    Сегодня, 08:44
    Хороший анализ, актуальный. Уверен, свою роль сыграли изумленные выводы Арестовича - "они считают нас своими, это первая война, в которой мирных жителей гибнет меньше чем военных". Любою ценой древние укры пытаются сделать так, чтобы ИХ мирняк стал погибать больше. То есть они зовут огонь на головы своих же людей, чтобы вынудить их активнее воевать против нас. Дико? Да! Очень, очень по древнеукровски.
    Каков должен быть наш ответ? Ответ должен быть адекватный! Укровояки должны погибать вдесятеро чаще чем сейчас! И с голодухи должны подыхать. Почему на их укрепрайоны так мало используются боеприпасы обьемного взрыва? Почему целы мосты? Почему атакуют не котельные цеха электростанций а трансформаторы? Сколько еще будет продолжаться топтание на месте? Выгоды в международной политике? Время этих выгод прошло...
    1. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      +1
      Сегодня, 09:22
      Почему атакуют не котельные цеха электростанций а трансформаторы?
       А почему не прекратят поставку газа и нефтепродуктов?Это дешевле на первый взгляд,но не выгодно тем ,кто поставляет.СССР во время ВОВ ,зерно в Германию поставлял?
      1. parusnik Ранг пользователя
        parusnik
        0
        Сегодня, 09:30
        зерно в Германию поставлял?...Опечатка, ? в конце предложения лишний.
  30. STUG III Ранг пользователя
    STUG III
    +4
    Сегодня, 08:53
    Интересно, сколько прошло времени от первого звонка в полицию, до прибытия первого наряда полиции к зданию. Такое чувство что вообще никто никуда не торопился. Ни полиция, ни террористы.
    1. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      +1
      Сегодня, 09:34
      сколько прошло времени от первого звонка в полицию
       Очень интересно.А самое интересное,не введено сразу мероприятий типа "Перехват" и остальных,которые проводятся в случае теракта и не только.Насколько запоздали с данными мероприятиями?
      1. Monster_Fat Ранг пользователя
        Monster_Fat
        0
        Сегодня, 10:23
        Наверное, некогда силовикам террористами с оружием заниматься- они экстремистов-пикетеров с плакатиками ловят, да нарушителей закона о фейках и дискредитации выявляют. Работы много, не успевают.
    2. stelltok Ранг пользователя
      stelltok
      0
      Сегодня, 10:18
      Интересно, сколько прошло времени от первого звонка в полицию, до прибытия первого наряда полиции к зданию

      Время такое. Пробки. Пятница.
      Вопрос в другом.
      Почему нету вертолётов для таких случаев???
      1. STUG III Ранг пользователя
        STUG III
        0
        Сегодня, 10:24
        Для полиции есть выделенные полосы и спецсигналы. Вообще не в пробках дело.
  31. RoninO Ранг пользователя
    RoninO
    +3
    Сегодня, 08:55
    Несколько бредовая мысль ...
    Что если все белые нити приведут в 404 ? Для чего ? Да , как повод минимум для амеров полностью отказаться от поддержки укров ... Ну , уж если свою помощь заокеанцы предлагали в кредитной форме ,а в результате увидели на голове морекорателей неприкрытую обидку , то и решили бросить такой чемодан без ручек и дна ...
    1. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      0
      Сегодня, 09:27
      Вполне может быть , но тогда амеры должны как то слить информацию,что это дело рук Зеленского.Не открыто,но каким то иным способом,а если это бармалеи,то тож должны слить инфу,что это их рук дело и причем качественную,что бы отвести стрелы от 404.
  32. AlexSam Ранг пользователя
    AlexSam
    +1
    Сегодня, 08:58
    Версия о том, что кто-то решил либо пустить пробный шар и посмотреть на реакцию московских властей (у федеральных дружба народов и повестка меняться не будет), либо разыграть исламистскую (вахаббитскую, салафитскую, нужное подчеркнуть) карту, никак не рассматривается? Абу-бандитов завезено, вооружено и подготовлено на всю страну. Выборы они проиграли. Может пришло время начинать?
  33. RODO71
    RODO71
    +4
    Сегодня, 09:00
    Если что и можно было предсказать, так это то, что вскоре появится кто-то с подобной ерундой. В течение почти трех недель западная разведка предупреждала Россию о неизбежности террористического акта. Украинцы не стали бы этого делать по одной причине. Они потеряют благосклонность Запада. Западный политик несет ответственность перед своим избирателем. Я прочитал как минимум пять статей в зарубежных СМИ, где было предупреждение как американских, так и других западных спецслужб о том, что они располагают информацией о планируемом террористическом акте на территории России.Автор статьи точно знает, что делает. Я думаю, что дальше? Россию ждет дальнейшая мобилизация. Я рад извиниться, если я не прав. Практически все западные страны выразили свое несогласие с этим поступком и выразили соболезнования российским семьям. Никто не одобряет терроризм. Россия использует солдат мусульманской национальности в специальной военной операции. Автор статьи выполняет функцию так называемого полезного идиота или просто пишет как идиот. Я думаю, что дальше?
  34. algol-65 Ранг пользователя
    algol-65
    +4
    Сегодня, 09:01
    Упомнание о проиранской, антиигиловской Хезболле абсолютно неуместно. Им даже и заявлять ничего не следовало бы. Они сотрудничали с нашими военными в Сирии, у нас общие враги. Да вроде и в принципе они такими вещами не занимаются. А уж в России, да с какой стати-то?
  35. koshara-988 Ранг пользователя
    koshara-988
    0
    Сегодня, 09:03
    Наверное уже прошло время "Мочить в сортирах"
  36. кукс Ранг пользователя
    кукс
    0
    Сегодня, 09:07
    ...Это в корне изменит отношение большинства стран мира к Украине, как к государству и к Зеленскому, как к президенту...

    Увы, но ничего это не изменит. Мир окончательно определился. Изменит только наша победа. Или поражение. А это всего лишь один из эпизодов войны.
  37. Semak Ранг пользователя
    Semak
    +2
    Сегодня, 09:08
    Ладно, вопросы к спецслужбам есть и много. Я вот сейчас посмотрел на карту, а что, в этом районе, на момент терракта, не нашлось ни одного росгвардейца, ппсника, дпсника? Там же рядом дом правительства МО, областная дума, областной суд, станции метро, да куча всяких отделов полиции, различного назначения, от банальных опорников и участковых, до отдельных рот ППС, в конце концов. Или весь терракт прошёл в течении пяти минут и им осталось только выйти, с разведёнными руками и вопросом "А кто это сделал?"
  38. lisikat2 Ранг пользователя
    lisikat2
    0
    Сегодня, 09:17
    Всем доброго здоровья.
    Извините, но у меня полная амнезия. Кроме,нецензурной лексики, ничего на ум не приходит
  39. Стирбьорн Ранг пользователя
    Стирбьорн
    0
    Сегодня, 09:25
    Итак, коричневые одежды, то ли жилеты то ли камуфляж, черные бороды и прочая атрибутика восточных или кавказских террористов. Как мне кажется, это полнейший камуфляж. Никакого отношения к кавказцам либо к представителям азиатских стран бандиты не имеют.
    Что значит "кажется" в такой бойне?! Странный подход, напоминающий "охоту на ведьм", или суды Линча
    Следующее, что бросилось в глаза, многие участники СВО это подтвердят, это хладнокровие, с которым работали террористы. Практически полное отсутствие эмоций. Согласитесь, очень похоже на атаки украинцев и наемников в зоне СВО.
    Очень похоже на расстрелы 7 октября в Израиле. Тогда тоже говорили, что основную часть выполняли спецы в камуфляже и в масках, а бородачи в тапках и гражданской одежде были просто ширмой. Хотя автор может и тех записать "в украинцев прошедших СВО"
    P.S. Почему корректор на национальности работает только в комментариях, а в статье пожалуйста, хоть матерись, ничего не будет
  40. Сергей Дымский Ранг пользователя
    Сергей Дымский
    +1
    Сегодня, 09:30
    Бородатые и в камуфляже - все, что про террористов пока известно. Явно косили, под исламистов. Но те обычно кричат про аллаха и, как правило, смертники. Эти же НИЧЕГО не говорили (боялись, что речь их выдаст), не предъявляли никаких требований и не собирались погибать.
    1. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      0
      Сегодня, 10:20
      как правило, смертники
      Уже давно ( с терактов в Европе) наметилась тенденция исламистов спасать свои шкуры в надежде что их не поймают, не осудят, и можно будет дальше продолжать сидеть на пособиях.
  41. Комментарий был удален.
  42. Авиатор_ Ранг пользователя
    Авиатор_
    0
    Сегодня, 09:47
    Как сложно заставить его работать по цели, при этом определять другие цели и их приоритеты. Увы, у террористов это получалось.
    А им разве кто-то противодействовал? Все цели были безоружные.
  43. cmax Ранг пользователя
    cmax
    0
    Сегодня, 09:48
    Несколько дней пришлось провести в хостеле О,Кей Дмитровское ш. 157.4 Практически все этажи таджики, чеченцы и так далее ( славянской наружности - меньшинство, на тот период) Вечером, в умывальной комнате, какое то движение подозрительное, кучки по углам. Мне показалось, что то связанное с незаконными веществами. Громкая речь, горящие глаза. Такие места без контроля нельзя оставлять.
  44. Patrubock Ранг пользователя
    Patrubock
    0
    Сегодня, 09:53
    Я уже встретил у украинцев утверждения, что это сама ФСБ
  45. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    0
    Сегодня, 10:01
    Вызывает много вопрос момент проноса вооружения на концерт.
    Блин! В метро даже мелочь заставляют из карманов доставать и ключи, а здесь автоматы не засекли!
    Так бывает? Нет! Где-то сообщники помогли.
    Всех виновных по законам военного времени к стенке!
    Никаких многолетних сроков! Кормить их ещё!
    Доколе с ними цацкаться и волондоваться?
    Виновен? Пожалте к стенке! angry
  46. Horatii Ранг пользователя
    Horatii
    0
    Сегодня, 10:02
    Цитата: Kartograf
    Вообще непонятно,как в стране может одновременно идти война и проводится массовые мероприятия.


    Так в том-то и дело, что никакой войны нет. На законодательном уровне. Во время этих событий по центральным каналам песни и пляски. И невозможно придраться. Я третий год удивляюсь и не могу привыкнуть..
  47. wedmed5 Ранг пользователя
    wedmed5
    0
    Сегодня, 10:11
    Цитата: BlackMokona
    ИГИЛ уже взяли на себя ответственность

    Ни один игиловец не крикнул "Аллах акбар!", такого быть не может. Так что враньё чистой воды. А как они ушли? Бороды накладные, поснимали верхнюю одёжку, оторвали приклеенные бороды и вышли под видом пострадавших.
  48. двп Ранг пользователя
    двп
    0
    Сегодня, 10:11
    Никак они не изменят отношения к Украине и Зеленскому других стран. Зеленский ставленник Запада. А Россию превратили в проходной двор,прутся сюда все кому ни лень.
  49. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    0
    Сегодня, 10:19
    По ТВ в репортажах. Все нормально все министры и губернатор прибыли на место и осуществляют личное руководство. Так что все нормально ребята можно выдохнуть. Раз сами министры подключились. А у меня вопрос, как такое допустили, за это кто нибудь серьезно ответит или будут только щеки налудувать изображая свое величие?

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