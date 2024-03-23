Размышления на тему теракта в "Крокус-центре". Террористы - хорошо подготовленные профи...
Сегодня будет множество материалов о террористическом акте в «Крокус — центре». Пройти мимо этого преступления просто невозможно. Одно дело, когда солдат погибает или побеждает в бою, другое дело расстрел мирных, ничего не подозревающих, беззащитных людей. такое не прощает никто. У таких преступлений не бывает срока давности.
Я внимательно просматривал все, что публиковалось в соц сетях и показывалось по телевидению. Смотрел просто потому, что хотелось понять кто же эти террористы, кто убийцы. по манере проведения операции всегда можно сделать выводы о том, какой степени подготовки противник и чего от него следует ожидать.
Я не претендую на истину в последней инстанции. Это дело следствия. Думаю на расследование этого преступления брошены лучшие силы. Да и видео, где можно увидеть действия террористов достаточно мало. Как я понимаю, органы следствия собирают улики.
Итак, коричневые одежды, то ли жилеты то ли камуфляж, черные бороды и прочая атрибутика восточных или кавказских террористов. Как мне кажется, это полнейший камуфляж. Никакого отношения к кавказцам либо к представителям азиатских стран бандиты не имеют. Явная подстава. Попытка представить теракт как дело рук , например, Хезболлы. Кстати, именно эта организация, по некоторым данным уже заявила о своей непричастности.
Теперь о тактике проведения операции. Действия группы очень хорошо скоординированы. То есть, бандиты достаточно долго тренировались в каком-то тренировочном лагере или имеют специальную подготовку и работают вместе достаточно долго. Видно, что каждый находится на своем месте и не мешает другому, как это бывает при терактах, например, с уголовниками, либо людьми неподготовленными специалистами.
Обращает на себя внимание и то, что террористы очень умело обращаются с оружием. На видео можно увидеть моменты перезарядки автоматов. Это не «работа на публику», не попытка спрятать свои навыки или наоборот показать то, чего ты не научился делать. Это вполне автоматическая работа рук, мышечная память. Такой навык появляется при достаточно долгой отработке данного действия.
Далее. Бандиты имеют боевой опыт! Любой участник СВО, любой офицер, работающий с солдатами, прекрасно знает как сложно научить бойца мгновенному переносу огня в движении. Как сложно заставить его работать по цели, при этом определять другие цели и их приоритеты. Увы, у террористов это получалось.
Этот навык закрепляется месяцами. Даже в условиях войны. Я не могу сказать являются ли они действующими военнослужащими или бывшими, но навык имеют безусловно. Так же сложно сказать откуда эти террористы. В принципе, работа с оружием у специалистов многих стран одинакова.
Следующее, что бросилось в глаза, многие участники СВО это подтвердят, это хладнокровие, с которым работали террористы. Практически полное отсутствие эмоций. Согласитесь, очень похоже на атаки хохлов и наемников в зоне СВО. Та же бесшабашность и глупая отвага. Лезут на автомат как будто не видят ничего впереди. Считаю, что исполнители теракта тоже находились «под химией». Хотя это утверждение можно и оспорить. Следствие покажет…
Ну и последнее. что бросилось в глаза. Какой-то ералаш с оружием. С одной стороны хороший тюнинг. Тут тебе и фонари и ПЦУ. Как в шпионском кино. а с другой «драконы». Автоматы явно старые. И состояние их желает лучшего. Каналы стволов или приемники явно не в порядке. Отсюда искрение.
Скорее всего, это оружие из старых запасов преступных группировок или из схронов, оставшихся на освобожденных территориях. Такие дефекты характерны для вооружения, которое долгое время хранилось где-то в помещениях не приспособленных для этого или в земле. кстати, я почему-то не увидел ни одной банки (ДТК). Хотя, при таком износе стволов даже банки вряд ли спасли бы ситуацию.
Что в итоге? в итоге мы имеем достаточно много косвенных доказательств того, что работали не просто террористы, а хорошо подготовленная диверсионная группа. Конечно, у меня есть версия откуда она появилась. Но доказательств пока нет. Будем ждать первых результатов расследования.
Откуда могли прийти террористы
Этот вопрос сейчас в головах большинства людей. Откуда появились эти чудовища? Эти нелюди… На 5 утра 23 марта мне известно лишь одно достоверное свидетельство, да и то с некоторой натяжкой. Это заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. по началу оно меня сильно удивило, но поразмыслив я понял, что Данилов не рисовался. Он просто выплеснул свои эмоции. Почитайте, что он написал.
«Весело сегодня в Москве? Я считаю, что очень весело. Хочется верить, что такое веселье мы будем им устраивать чаще. Все-таки «братский» народ, а родственников нужно чаще радовать и чаще к ним в гости ходить. Значит, будем ходить».
Ещё больше мерзости я прочитал в украинских соц сетях. Даже не буду приводить здесь то, что пишут пользователи. Конечно, доказательства так себе, но противно стало очень. такой радости от горя других людей я давно не видел. А потом будут вопросы про «Нас за что»…
То, что этот теракт дело рук ведомства Буданова я уверен процентов на 90%. Кто конкретно был задействован в операции, на кого «переведет стрелки» Киев мне понятно. РДК! Русские по собственной инициативе устроили теракт русским! Украина тут не причем. Эту версию мы скоро услышим. Наверное, даже сегодня.
Так что, у органов госбезопасности, следственного комитета и прочих специалистов сейчас горячее время. Искать доказательства, искать террористов, искать схроны с оружием... И доказать причастность киевского режима к теракту. Это в корне изменит отношение большинства стран мира к Украине, как к государству и к Зеленскому, как к президенту...
- Александр Ставер
- Пресс службы правительства Московской области
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