Американские и британские СМИ раскручивают тему ответственности ИГИЛ за нападение на людей в «Крокус сити холле»
В зарубежных странах продолжают делать комментарии в связи с произошедшим накануне терактом в московском «Крокус сити холле».
Напомним, что к настоящему моменту известно о 60 погибших и более 100 раненых. Эти данные опубликовал Следственный комитет России, который также продемонстрировал оружие террористов – автоматы Калашникова в камуфляжной расцветке. По последним данным, это оружие тех из нападавших, которые не смогли выйти из здания живыми. Ещё как минимум троих разыскивают. Предположительно, они после совершения теракта покинули территорию у торгово-развлекательного комплекса на белом «Рено Логан» с тверскими номерами.
Ирландский обозреватель Джон Моран пишет о том, что у него вызывает вопросы несколько фактов. Во-первых, то, что спецслужбы США и Британии знали о подготовке террористического акта в России. Во-вторых, то, что за несколько суток до объявления о своей отставке замгоссекретаря Виктория Нуланд угрожала Москве «неприятными сюрпризами». Моран не считает всё это простым совпадением.
Тем временем в западной прессе раскручивается версия о том, что теракт в подмосковном «Крокусе» устроило ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России). Накануне вечером одно из так называемых подразделений ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападение на россиян в подмосковном Красногорске.
Но на том же Западе немало экспертов считает, что это блеф, так как ИГИЛ* для повышения своей террористической (медийной) значимости уже многократно пыталось брать на себя ответственность за то, к чему, как потом выяснялось, отношения не имело. Но даже если принимать во внимание тот факт, что это могло быть ИГИЛ*, то разве не западными спецслужбами в своё время была выпестована верхушка ИГИЛ*? Также обращается внимание на то, что никаких полноценных «официальных» аккаунтов террористов ИГИЛ* уже не существует и что заявления о якобы взятой этой группировкой ответственности стала раскручиваться американскими и британскими СМИ.
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