Американские и британские СМИ раскручивают тему ответственности ИГИЛ за нападение на людей в «Крокус сити холле»

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Американские и британские СМИ раскручивают тему ответственности ИГИЛ за нападение на людей в «Крокус сити холле»

В зарубежных странах продолжают делать комментарии в связи с произошедшим накануне терактом в московском «Крокус сити холле».

Напомним, что к настоящему моменту известно о 60 погибших и более 100 раненых. Эти данные опубликовал Следственный комитет России, который также продемонстрировал оружие террористов – автоматы Калашникова в камуфляжной расцветке. По последним данным, это оружие тех из нападавших, которые не смогли выйти из здания живыми. Ещё как минимум троих разыскивают. Предположительно, они после совершения теракта покинули территорию у торгово-развлекательного комплекса на белом «Рено Логан» с тверскими номерами.



Ирландский обозреватель Джон Моран пишет о том, что у него вызывает вопросы несколько фактов. Во-первых, то, что спецслужбы США и Британии знали о подготовке террористического акта в России. Во-вторых, то, что за несколько суток до объявления о своей отставке замгоссекретаря Виктория Нуланд угрожала Москве «неприятными сюрпризами». Моран не считает всё это простым совпадением.

Тем временем в западной прессе раскручивается версия о том, что теракт в подмосковном «Крокусе» устроило ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России). Накануне вечером одно из так называемых подразделений ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападение на россиян в подмосковном Красногорске.

Но на том же Западе немало экспертов считает, что это блеф, так как ИГИЛ* для повышения своей террористической (медийной) значимости уже многократно пыталось брать на себя ответственность за то, к чему, как потом выяснялось, отношения не имело. Но даже если принимать во внимание тот факт, что это могло быть ИГИЛ*, то разве не западными спецслужбами в своё время была выпестована верхушка ИГИЛ*? Также обращается внимание на то, что никаких полноценных «официальных» аккаунтов террористов ИГИЛ* уже не существует и что заявления о якобы взятой этой группировкой ответственности стала раскручиваться американскими и британскими СМИ.
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    76 комментариев
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    1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 07:41
      Все у нас на расслабоне... Пока гром не грянет..
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +5
        Сегодня, 07:46
        устроило ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России).

        Я полагаю, что причастна Угил... С помощью Британии... Сейчас хвост подожмут, мол это не мы...
        1. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          0
          Сегодня, 07:49
          В таких обстоятельствах многие страны проявляют себя. В том числе те, которые имеют информацию о планах радикальных групп.
          На связь с Москвой уже вышли представители специальных структур, передают по закрытым каналам, что непричастны и не знают, кому такое надо.
          Только представители Украины не вышли на связь. А каналы есть, в том числе по обмену пленных.
          Кремль молчит пока и ждет доклад (всех силовых ведомств). Но уже пошла игра, что в приоритете только один след. Но отрабатываются пока все.
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            +2
            Сегодня, 07:53
            Кремль молчит пока и ждет доклад (всех силовых ведомств

            Мы лица неофициальные, будем высказывать свои предположения... Укробританские действия как по мне...
            После удара по ПВО в конце декабря они ударили по центру Белгорода и убили наших граждан. Сейчас ситуация очень похожа...
            Они вчера потеряли своих офицеров в результате нашего удара по украине. Злятся гниды...
            1. военком Котёнок Ранг пользователя
              военком Котёнок
              +2
              Сегодня, 08:02
              Предупреждения США Путин называл "откровенным шантажом и намерением запугать, дестабилизировать наше общество" https://tass.ru/politika/20283597 А если бы поставил задачу установить и ликвидировать исполнителей, теракта могло бы и не быть. Все поехали кукухой в мире постправды, любые слова воспринимаются исключительно как чья-то ИПСО и никак иначе. Объективная реальность перестала воприниматься как что-то значимое и имеющее отношение к тому, что говорится.
            2. Ясная Ранг пользователя
              Ясная
              +5
              Сегодня, 08:29
              Цитата: Msi
              Они вчера потеряли своих офицеров в результате нашего удара по украине. Злятся гниды...

              Законы войны: снижение успеха регулярной армии, компенсируют увеличением и жестокостью терактов и диверсий.
              Вспомните бандеровцев второй половины 40-х.
        2. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          -4
          Сегодня, 07:50
          Цитата: Msi
          устроило ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России).

          Я полагаю, что причастна Угил... С помощью Британии... Сейчас хвост подожмут, мол это не мы...

          Теракт организовали ЦРУ и Байден.
          Пусть докажут, что это не они.
        3. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          +8
          Сегодня, 08:08
          Я в таких случаях предпочитаю молчать и дожидаться объективной информации. Да, вопросов много и не на все есть ответы. Типа, где была наша полиция на охране такого мероприятия. Но если двух террористов подстрелили, значит, все же была. Поливать из автомата толпу это не то, что стрелять в ответ и не бояться убить гражданских с детьми.
          По трупам двух террористов можно определить они арабы. кавказцы или европеоиды?
          Отдельный вопрос о системе пожаротушения в комплексе, почему все так хорошо горит и не заливается автоматической системой? На памяти "Зимняя вишня" в Кемерово и множество других пожаров за последнее время на складах. Другое дело, если эта система пожаротушения была предварительно выведена из строя террористами, но про это пока не говорят...
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            -2
            Сегодня, 08:12
            Второй вопрос о системе пожаротушения в комплексе, почему все так хорошо горит и не поливается автоматической системой?

            Ваши вопросы вторичны и третичны... Сейчас это не самое главное.
            1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
              Сабуров_Александр53
              +1
              Сегодня, 08:30
              Давайте посмотрим, какие вопросы начнем обсуждать на всех ТВ-шоу в ближайшие дни и недели. Я полагаю, именно эти, и обязательно будем вспоминать "Зимнюю вишню" "Норд Ост" и прочее. А для вас какие вопросы первичны на данный момент? Если вы скажете - поимка остальных террористов и спасение раненых, так я не стану спорить... Это как-то само-собой и даже не требует обсуждения.
              1. Msi Ранг пользователя
                Msi
                0
                Сегодня, 08:43
                А для вас какие вопросы первичны на данный момент

                Ликвидация т. н. украины, террористического образования... Более важного вопроса нет и не будет...
                1. Deon59 Ранг пользователя
                  Deon59
                  -3
                  Сегодня, 08:52
                  Да не ужели . Два года СВО , уже почти как победили , как сказал Небензя , демилитирацию уже провели , пора договариватся . Но украинцы не будут договариватся .
                  1. Msi Ранг пользователя
                    Msi
                    -1
                    Сегодня, 08:52
                    Но украинцы не будут договариватся

                    Значит будут уничтожены...
                    1. Deon59 Ранг пользователя
                      Deon59
                      -1
                      Сегодня, 08:55
                      Вам не смешно от своих слов . Кто будет уничтожать братский народ . Год почти Белгородскую область кашмарят . украинцев отодвинули . Я про Донецк не вспоминаю .
                2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
                  Сабуров_Александр53
                  -1
                  Сегодня, 08:55
                  Такая цель была поставлена два года назад и она не изменилась... Предлагаете прекратить все обсуждения и закрыть форум на этом сайте? Или ежедневно писать про единственную цель: "Ликвидация т. н. украины, террористического образования..."?
                  Так народ уйдет на другие сайты и форумы и останетесь здесь в одиночестве fellow
                  1. Msi Ранг пользователя
                    Msi
                    -1
                    Сегодня, 08:57
                    Так народ уйдет на другие сайты и форумы и останетесь здесь в одиночестве

                    Ну знаете это на любителя. Любезничать с жителями 404 ой так себе удовольствие... negative плохо что не видно страны участника.( но это уже давняя тема)
                  2. Deon59 Ранг пользователя
                    Deon59
                    -1
                    Сегодня, 09:20
                    Я просто призываю руководству выполнить СВО с минимальными потериями и быстро .
            2. lwxx Ранг пользователя
              lwxx
              -1
              Сегодня, 08:31
              Ваши вопросы вторичны и третичны... Сейчас это не самое главное.
              А первичные- где были полицаи? Стрельба была, а полиция где была ?Опять за свадьбу приняли? Есть куча видео с регистраторов, идет пальба народ разбегается и не одного полицая.ФСБ просрало... Этот теракт не за день готовился и не на коленке.Ребята заняты- крышеванием и задержанием интрнетхомячков.
              1. Msi Ранг пользователя
                Msi
                -1
                Сегодня, 08:34
                А первичные- где были полицаи

                У нас полиция, полицаи на украине...
                1. Deon59 Ранг пользователя
                  Deon59
                  -2
                  Сегодня, 08:57
                  А какя разница , милиция , полиция , менты и так далее, сути не меняет . Сегодня покажут как эти террористы пересекли границу
            3. Ясная Ранг пользователя
              Ясная
              -1
              Сегодня, 08:34
              Цитата: Msi
              Второй вопрос о системе пожаротушения в комплексе, почему все так хорошо горит и не поливается автоматической системой?

              Ваши вопросы вторичны и третичны... Сейчас это не самое главное.

              Тут, наоборот все понятно. Среди персонала были пособники (некоторые под видом зрителей) которые заранее разложили, в определенные заранее местах, зажигательные устройства и отключили противопожарные системы.
              1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
                Сабуров_Александр53
                +2
                Сегодня, 09:06
                Ясная, у вас наверное прямой канал со следствием, которое уже установило наличие пособников. Держите нас в курсе следствия, очень интересно! feel
              2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
                Крымский партизан 1974
                -2
                Сегодня, 09:22
                Среди персонала были пособники
                ...100 процентов из 100, они заранее и оружие притащили, а то что это были пришлые с внау указывает на то что именно по сценарию Брат 2 всё произошло, когда главный герой расстреливал гангстеров из заранее принесённого оружия..кстати этот фильм из за антиукраинских реплик упоротые ненавидят
              3. stelltok Ранг пользователя
                stelltok
                0
                Сегодня, 09:25
                отключили противопожарные системы.

                21 век на дворе.
                До сих пор не могут сделать систему уведомления????
                Интернет есть, технологии есть.
                Если кто-то, где-то отключает систему поражотушения - то в центральную часть МЧС должен поступить сигнал.
          2. Msi Ранг пользователя
            Msi
            -3
            Сегодня, 08:45
            По трупам двух террористов можно определить они арабы. кавказцы или европеоиды

            Бред чистейшей воды... Рассчитанный на фраера ушастого...так и думают и предполагают организаторы. Важно кто их нанял...они могут быть любой национальности.
            1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
              Сабуров_Александр53
              -1
              Сегодня, 09:12
              Msi. Не исключено, а кто же спорит? Но я уверен, что если действительно есть два трупа террористов, то следствие обязательно будет обращать внимание на этот факт принадлежности и отрабатывать все версии. А то, что и среди голубоглазых русских полно таких врагов, я нисколько не сомневаюсь. Вам просто поговорить хочется и вы тянете кота за хвост?
          3. stelltok Ранг пользователя
            stelltok
            0
            Сегодня, 09:22
            Другое дело, если эта система пожаротушения была предварительно выведена из строя

            Интересно.
            Хочу задать вопрос - с инженерной точки зрения.
            Если кто-то выключает систему пожаротушения в любом крупном месте города- то должно прийти уведомление в центральную часть МЧС.
            Так должно происходить???
            Или такого нету???
            1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
              Сабуров_Александр53
              0
              Сегодня, 10:15
              stelltok, Ну придет такое уведомление и что успеет сделать МЧС, если тут же началась стрельба и поджоги. Я же не сказал, что её могли отключит за сутки-двое, а именно за минуту до нападения...
              1. stelltok Ранг пользователя
                stelltok
                0
                Сегодня, 10:22
                Тогда, должен быть механизм(некий) не позволяющий отключить эту сисетму пожаротушения без согласования с МЧС.
        4. Ильнур Ранг пользователя
          Ильнур
          0
          Сегодня, 08:25
          С помощью Британии

          Ясно как божий день, что без этих гадин не обошлось. Надо этот гадюшник МИ6 разнести на кирпичики...
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            +1
            Сегодня, 08:27
            Надо этот гадюшник МИ6 разнести на кирпичики...

            Если он на территории т. н. украины обязательно надо... И ещё украинских свинок размазать заодно...
            1. Ильнур Ранг пользователя
              Ильнур
              -2
              Сегодня, 08:29
              Если он на территории т. н. украины

              Да нет, гадину надо давить в своём логове, а именно на острове, а в бандерии, то это само сабой...
              1. Msi Ранг пользователя
                Msi
                -4
                Сегодня, 08:31
                именно на острове, а в бандерии, то это само сабой

                Сначала Украину с дерьмом надо смешать, благо там дерьма хватает, а потом только Британия (если будет необходимость)...
                1. Ильнур Ранг пользователя
                  Ильнур
                  -2
                  Сегодня, 08:35
                  благо там дерьма хватает, а потом только Британия

                  Так это дерьмо англосаксы и создали, "которая гадит" и те кто за лужей, так что, укродерьмо это уже только последствия, а сам источник в вышеназванных местах...
        5. Балу Ранг пользователя
          Балу
          +1
          Сегодня, 08:33
          Скорее ложный след, странно, что не свалили на армян типа "Свободу карабаху". Конечно бандерлоги, ответка за наш удар возмездия. Значит пора бить по Банковской. Деградирующая нация, отказавшаяся от памяти предков и своей истории. Сомали в центре европы. Нет у нас другоговыхода как победить, увы уничтожая это зверье. Надеюсь, что выводы по охране будут сделаны. Ожидаемо удары по тнашим НПЗ и инфраструктуре. Усилить контроль за грузами с сопредельных территорий (комплектующие для БПЛА).
        6. lis-ik Ранг пользователя
          lis-ik
          +1
          Сегодня, 08:58
          Цитата: Msi
          устроило ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России).

          Я полагаю, что причастна Угил... С помощью Британии... Сейчас хвост подожмут, мол это не мы...

          Назначить виновными ИГИЛ удобно всем,потому как это просто террористическое движение без привязки к конкретной территории и гипотетическая ответка невозможна.
      2. Fitter65 Ранг пользователя
        Fitter65
        +4
        Сегодня, 08:07
        Цитата: Андрей Николаевич
        Все у нас на расслабоне... Пока гром не грянет..

        А подскажите как всем дружно надо напрячь ягодичные мышцы, чтоб далее, не случилось такого более? Вы сможете предугадать где, и когда что-то произойдёт? В период, до того когда был совершён теракт в "Норд Осте", все спецслужбы работали в режиме 24/7 и всё равно твари смогли просочится, сейчас в органах люди так же, без выходных и проходных ,работают. Но при всём желании они не могут объять необъятное... А учитывая, что есть мелкие твари которые на себя отвлекают часть сил и средств... Может и от нас зависит, увидев что-то действительно заслуживающее внимания органов, мы промолчим, пусть без нас разбираются, им за это платят, но когда соседская собака "пометила" вам на машине колесо, сразу бежим писать заявление...Правильно говорил Дзержинский- работа органов ВЧК должна операться на народ ( это не дословно, по смыслу)... hi
      3. Pike Ранг пользователя
        Pike
        -1
        Сегодня, 08:12
        Цитата: Андрей Николаевич
        Все у нас на расслабоне... Пока гром не грянет..

        ФСБ работает, вскрывая такие операции на этапе подготовки. Об этом мы обычно узнаём постфактум, если спецслужбы решат поделиться. Если операция готовилась под прикрытием одной из ведущих стран, можно сохранить секретность до часа "ы". Ведущая страна загодя предупредила своих граждан, но просьбу МИДа РФ (в лице Марии Захаровой) поделиться известной информацией проигнорировала.
        1. военком Котёнок Ранг пользователя
          военком Котёнок
          +1
          Сегодня, 08:30
          "Ведущая страна" предупредила всех, потому что нельзя предупредить во всеуслышанье кого-то одного, чтобы другие об этом тоже не были бы предупреждены. А как воспользоваться дальше этой информации — вопрос профессионализма и компетентности. Можно, конечно, сказать, что ты просил, а тебя проигнорировали. Кто ищет отговорки, тот всегда их найдёт.
      4. Балу Ранг пользователя
        Балу
        0
        Сегодня, 08:40
        По информации канала База, несколько охранников были убиты в числе первых. «Они были вооружены лишь дубинками и электрошокерами.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +1
          Сегодня, 08:50
          Они были вооружены лишь дубинками и электрошокерами

          Хоть гранатомётами... Какая разница. Работает ДРГ, люди (охранники) проводят досмотровые мероприятия. Отбить невозможно...
    2. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      +3
      Сегодня, 07:41
      Американские и британские СМИ раскручивают тему ответственности ИГИЛ

      ИГИЛ могли это сделать, но нужно искать руку мелкобритании. Это - ее почерк: гадить из-под тишка, оставаясь все время в тени, непричем... Исполнили терракт профессионалы: либо ИГИЛ, либо украинцы, но спланировали и задумали его, точно, в лондограде в МИ6. Теперь могут прислать еще и соболезнование. У англичанки вообще нет никаких тормозов и ограничений, только одно: гадить, гадить и гадить, и чем страшнее, тем увереннее чувствует себя англичанка.[quote][/quote]
      1. GAF Ранг пользователя
        GAF
        +1
        Сегодня, 08:04
        [quote][У англичанки вообще нет никаких тормозов и ограничений,.... /quote]

        Надо бы достучаться капитально до Лондонского Сити - дерьмо - отхожее место (на удмуртском яз.)
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        -2
        Сегодня, 08:12
        Цитата: Правдодел
        Это - ее почерк: гадить исподтишка, оставаясь все время в тени, ни при чём...

        Исподтишка
        Скрытно, незаметно
        Внезапно, неожиданно
      3. Deon59 Ранг пользователя
        Deon59
        0
        Сегодня, 09:01
        Наверно бриты виноваты , что СВО идет 2 года , что генералы наступают в обратную сторону , или штурмы улиц ,дома .
    3. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      +5
      Сегодня, 07:43
      Дрессировщики хором соболезнуют жертвам своих псов. (М. Симоньян)
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 07:44
      «ИГИЛ* для повышения своей террористической (медийной) значимости уже многократно пыталось брать на себя ответственность» —

      — На фоне палестино-израильских событий ИГИЛ*у "для повышения своей террористической (медийной) значимости" выгоднее взять на себя ответственность за события в Красном море...
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 08:36
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «ИГИЛ* для повышения своей террористической (медийной) значимости уже многократно пыталось брать на себя ответственность» —

        — На фоне палестино-израильских событий ИГИЛ*у "для повышения своей террористической (медийной) значимости" выгоднее взять на себя ответственность за события в Красном море...

        Ждём данных расследования.
    5. тлауикол Ранг пользователя
      тлауикол
      0
      Сегодня, 07:50
      Задержанные есть среди террористов, что слышно?
      1. Normann Ранг пользователя
        Normann
        -1
        Сегодня, 08:30
        одного собровцы выводили, несколько свинтили
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        -1
        Сегодня, 08:39
        Цитата: тлауикол
        Задержанные есть среди террористов, что слышно?

        Официально, на 8:30 нет.
        Даже если взяли (или возьмут) то сразу могут не сообщить, из-за оперативных интересов, например, чтобы не спугнуть пособников.
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 07:50
      Американские и британские СМИ раскручивают тему ответственности ИГИЛ за нападение на людей в «Крокус сити холле»
      . Без "подсказчиков" разберёмся и примем надлежащим меры... только так!
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 08:42
        Цитата: rocket757
        Американские и британские СМИ раскручивают тему ответственности ИГИЛ за нападение на людей в «Крокус сити холле»
        . Без "подсказчиков" разберёмся и примем надлежащим меры... только так!

        Англосаксы и команда не показывают, а работают по установленному плану операции информационного прикрытия.
        Вот увидите, потом будет резкий молчок и ни слова об этом теракте.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 10:03
          Стандартная схема... против их болтавни иммунитет должен срабатывает на раз!
          Увы, против их действий работать сложнее... гады опытные, беспринципные, коварные!
    7. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      -3
      Сегодня, 07:51
      А в других СМИ и даже некоторыми официальными лицами раскручивается версия с хохликами... Веры нет никому, тем более,когда преследуют политические цели... Я могу, например, сказать - " Француз гадит " smile P.S. Смотрел недавно "Ревизора ", хохотался, актуальна и в наше время, а в плане комментов так вообще есть 100% попадания... Цитата, кстати, оттуда. smile
      1. Бывший солдат Ранг пользователя
        Бывший солдат
        +2
        Сегодня, 08:25
        Я могу, например, сказать - " Француз гадит "


        Весьма вероятно. Вернее с подачи Ф.. А объявить не могут ибо совсем не цивилизовано поступили.
        Но в приоритете Буданов. Он возможно пытался разинуть рот чтобы объявить о своем акте, но кураторы успели заткнуть.
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        -1
        Сегодня, 08:46
        Цитата: Медведев_Дмитрий
        и даже некоторыми официальными лицами раскручивается версия с хохликами..

        Чего вы провакационно вбрасываете ложь. Кто, конкретно из официальных лиц России раскручивает эту версию?
        Продолжайте дальше
        Цитата: Медведев_Дмитрий
        Смотрел "Ревизора ", хохотался,
        1. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
          Медведев_Дмитрий
          -1
          Сегодня, 09:00
          ДАМ, Луговой Бондарев... Про первого понятно, второй из думских, третий Совет Федерации. Достаточно или продолжать ?
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 07:51
      Коль англосаксы в один голос начали выгораживать украину и ссылаться на ИГИЛ, то вероятнее всего теракт готовился не без их помощи и вероятно под "чужим флагом". На сегодня этот теракт выгоден исключительно киеву и англосаксам, а кто конкретно был исполнителем надеюсь скоро узнаем.
    9. Tusv Ранг пользователя
      Tusv
      -4
      Сегодня, 07:56
      А есть разница?мИ тех и других выпестовали англо саксы
    10. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +2
      Сегодня, 08:01
      Саксы сами и натравливали с 7 марта. Как с терактом на самолете в Питер из Египта
    11. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +3
      Сегодня, 08:05
      Пытаются отвести негатив от ххлов, защищают своих выкормышей.
    12. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 08:07
      Я уже писАл в соседней ветке, ИГИЛ вечно бежит впереди паровоза. Где нить что, сразу это мы. Не, не верю. Ни Аллаху акбар, ни захвата заложников, ни требований. Исламские террористы так не орудуют, им показуха и медийность нужны. А тут зашли молча, с порога начали шмалять, убили сколько смогли, и так же тихо смотали. Или тут действительно им была установка от высших белых братьев все делать по инструкции.
      1. Decimalegio Ранг пользователя
        Decimalegio
        0
        Сегодня, 09:40
        По вашему мнению, исламисты всегда следуют одному и тому же сценарию. В резне в Ницце не было ни заложников, ни криков водителя, то же самое произошло и в Барселоне.
    13. Сергей_К Ранг пользователя
      Сергей_К
      +3
      Сегодня, 08:09
      Конечно же игил... тан еще и марсиан притянет... Любому понятно- ЗЕЛЕНАЯ сволочь и его подручные. Найти и ...кончить, можно даже судить, но все равно -вышку.
    14. Алексей Алексеев_5 Ранг пользователя
      Алексей Алексеев_5
      -4
      Сегодня, 08:21
      Мигранты. Их рук дело.И к бабке не ходи.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 08:50
        Цитата: Алексей Алексеев_5
        Мигранты. Их рук дело.И к бабке не ходи.

        Зачем это делать мигрантам, которые всеми путями хотят остаться в России? fool
        К бабке, всё-таки сходите winked
        1. Алексей Алексеев_5 Ранг пользователя
          Алексей Алексеев_5
          0
          Сегодня, 10:13
          Пока засветился один калаш.Как сказали по ящику найдена сайга и вепрь Охотничье оружие.Первое что делают мигранты,прожив пару лет в России, стараются получить разрешение на оружие.
    15. Пахарь Ранг пользователя
      Пахарь
      +1
      Сегодня, 08:22
      Америкосы выгораживают украинцев, которые ни чего не делают без согласования с США. США и дезу бросили про предупреждения, что бы компрометировать потом. Внешний вид, характер поведения, речь, все говорит о славянском происхождении нападавших. Этот акт в унисон с бомбардировками мирных жителей Белгорода. Тут рука украинцев чувствуется.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 08:52
        Цитата: Пахарь
        Внешний вид, характер поведения, речь, все говорит

        Передвижения террористов с оружием, в холле Крокуса, свидетельствует о их военной подготовке.
    16. Denissdaf Ранг пользователя
      Denissdaf
      0
      Сегодня, 08:23
      Сейчас все версии трагедии, до официальной, это ОБС (одна бабка сказала).
    17. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      -5
      Сегодня, 08:25
      Это или с Кавказа или со Средней Азии. Больше некому
    18. Комментарий был удален.
    19. Мрачный Жнец Ранг пользователя
      Мрачный Жнец
      0
      Сегодня, 09:00
      ИГ, очнувшись от пинка, и ничего не соображая спрашивает:
      - А эту, в 13 веке, тоже мы?
    20. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 09:01
      сша и великобритания отмазывают киевский режим и уводят внимание от него. Недавно гур украины угрожало чем-то в РФ. ждем официального заявления о том, кто это был.
    21. pin_code Ранг пользователя
      pin_code
      +1
      Сегодня, 09:03
      Американским и британским СМИ уже давно должно быть понятно, что главный Игил-их правительства!уже давно абсолютное большенство населения всех стран знает главных террористов...
    22. DirtyLiar Ранг пользователя
      DirtyLiar
      -1
      Сегодня, 09:07
      Это не ИГИЛ*. ИГИЛ*, хоть те ещё говнюки, но с детьми не воюет. Трое детей погибли, , трое детей, твари. (ладно, беру себя в руки) А вот есть организации, которые "Аллею Ангелов" устроили в ДНР. И им похеру на то, куда летят их снаряды. Я бы там поискал.
      *организация, запрещённая в РФ

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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