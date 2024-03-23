В Харькове, Кременчуге и оккупированном ВСУ Херсоне прогремели сильные взрывы, сообщается также об атаках БПЛА «Герань»

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В Харькове, Кременчуге и оккупированном ВСУ Херсоне прогремели сильные взрывы, сообщается также об атаках БПЛА «Герань»

Сегодня ночью мощные взрывы прогремели в Харькове, Кременчуге, в оккупированном украинскими формированиями российском городе Херсоне и ряде других населенных пунктов. Это следует из сообщений как российских военных корреспондентов, так и украинских источников.

Первые сообщения о взрывах в Харькове начали публиковаться украинскими источниками около часа ночи по московскому времени. Примерно через полчаса последовали новые сообщения. Тогда же произошли взрывы и в Кременчуге. В 2.00 и 2.23 мск появились сообщения о новых взрывах в Кременчуге.



Кроме того, украинские источники сообщили о взрывах в контролируемом киевским режимом российском Херсоне. Также около трех часов ночи сообщалось о передвижении БПЛА «Герань» в небе над украинскими территориями.

Одна группа беспилотников пролетела над Николаевской областью в сторону Кировоградской области, другая группа полетела в сторону Николаевской области со стороны российской Херсонской области. О последствиях прилётов «Гераней» пока не сообщается.

Вероятно, Вооруженные силы Российской Федерации продолжили этой ночью нанесение ударов по объектам военного назначения киевского режима и той инфраструктуре, которая используется Украиной в военных целях. О последствиях прилётов пока не сообщается, но, вероятно, могли быть атакованы места дислокации украинских формирований и склады с боеприпасами, которых много и в Харьковской, и в Кировоградской областях Украины.
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    23 комментария
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +10
      Сегодня, 07:48
      Надеюсь никто не вздумается писать что это "ответка", за то, сё, третье, десятое!?
      Идёт запланирована операция по уничтожению военной и прочей инфраструктуры противника.... только так!
      1. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +7
        Сегодня, 07:58
        По военным объектам удары и так каждый день наносятся. Я неоднократно писал , что если мы хотим быстро закончить эту недовойну надо вынести всю энергетическую и транспортную инфраструктуру окраины. А если соплежуйство и дальше будет продолжаться я готов поверить, что нашим руководством управляют из за рубежа. Горько и больно все это видеть- наболело!
        1. Не_боец Ранг пользователя
          Не_боец
          -3
          Сегодня, 08:50
          А теперь ответь на вопрос "Киев чей?" В ближайшей перспективе? В Сербии было понятно с самого начала, что "проблемы сербов шерифа не волнуют", но тут то нам же придется восстанавливать за счет твоих же налогов!
          1. rocket757 Ранг пользователя
            rocket757
            +1
            Сегодня, 09:55
            Там НАША ЗЕМЛЯ... она, отнюдь, не пустая!
            Понятно, что затраты будут не малые, но это вложение в наше общее, совместное будущее и только так!
            Примеров, позитивных, по этой теме есть и не мало... а вот отрицательных примеров не много и там все было изначально по особенному... но в каждом конкретном случае надо разбираться тщательнее.
          2. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            0
            Сегодня, 10:07
            Цитата: Не_боец
            А теперь ответь на вопрос "Киев чей?" В ближайшей перспективе? В Сербии было понятно с самого начала, что "проблемы сербов шерифа не волнуют", но тут то нам же придется восстанавливать за счет твоих же налогов!

            Вот сразу понятно, что вы не боец.
            1. Не_боец Ранг пользователя
              Не_боец
              0
              Сегодня, 10:12
              Да, я гражданская личность, и думаю хоть на пару шагов вперед.
        2. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 09:50
          Я неоднократно писал , что
          . Да кто только не писал, не говорил именно это, подобное, но.... "жираф большой и фиг его знает, о чем и как он думает, планирует, решает"???
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +3
        Сегодня, 08:30
        Цитата: rocket757
        Надеюсь никто не вздумается писать что это "ответка", за то, сё, третье, десятое!?
        Идёт запланирована операция по уничтожению военной и прочей инфраструктуры противника.... только так!

        Какая к чёрту ответка?
        Лохлы устроили теракт в Москве. Задвухсотили кучу народа: речь идёт о сотнях погибших и раненых.
        Украина - террористическое государство, и должна быть уничтожена.
        Никакой пощады террористам!!!
        1. Fitter65 Ранг пользователя
          Fitter65
          +4
          Сегодня, 08:49
          Цитата: Бородач
          Лохлы устроили теракт в Москве. Задвухсотили кучу народа: речь идёт о сотнях погибших и раненых.

          Причём здесь бандеровцы? Один из нападавших узбек. Наши с Нового года на Кавказе морщили террористов, и в Ингушетии, и в Чечне, и в Дагестане... Вполне могла спящая ячейка ИГИЛ проснутся. А ИГИЛ США вскормили, как бандеровскую Украину...
        2. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 09:56
          Террористов уничтожат, как и то, что наши земли надо освобождать от нечисти... только так.
      3. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 08:41
        Вчера в новостях,центральных и не очень,это "позорище"(по другому этот термин не назовешь)висело весь день.То есть,людям дают понять,что такова позиция как командования,так и тех кто выше.Надеюсь,что это писали,как у нас принято выражаться жервы ЕГЭ
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 10:00
          То, что к СМИ и к созданию текстов, которые потом выдают политики, допущены "двоечник" это ещё мягко сказано!!!
          Ньюсмекеры... это определение такое же ругательное, как и многие прочие...
          Увы, места там хлебные и лезет туда отборная шелупонь...
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            +1
            Сегодня, 10:04
            Цитата: rocket757
            То, что к СМИ и к созданию текстов, которые потом выдают политики, допущены "двоечник" это ещё мягко сказано!!!
            Ньюсмекеры... это определение такое же ругательное, как и многие прочие...
            Увы, места там хлебные и лезет туда отборная шелупонь...

            Вы не шелупонь!!
            Вы уважаемый комментатор ВО. Ваше мнение имеет значение.
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              +1
              Сегодня, 10:12
              soldier так то все мы это малая часть чего то общего!
              Верность своей стране, РОДИНЕ, верность своим идеалам, здравомыслие и выдержка... то необходимое, даже в таком узком кругу единомышленников, которое есть ВО.
              А с противниками будем боротся где можем, как можем, на своём месте ... только так.
    2. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +2
      Сегодня, 07:51
      Особенно радует Херсон. Мало того, что этих ждунов, кто остался в ожидании укрорейха уже вовсю подгребают на мясо, так ещё и успевших попрятаться кошмарят. И это радует.
    3. Storm1978 Ранг пользователя
      Storm1978
      0
      Сегодня, 07:56
      В Белгороде всё как обычно. Всё по расписанию. Сегодня как по будильнику в 7 утра, прилёты. Есть попадания в жилые многоквартирные дома.
      1. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        +2
        Сегодня, 08:20
        Цитата: Storm1978
        В Белгороде всё как обычно. Всё по расписанию. Сегодня как по будильнику в 7 утра, прилёты. Есть попадания в жилые многоквартирные дома.

        Это конечно очень плохо. Не хватает видно силенок отодвинуть этих у... ков подальше. Пишут, там 98 дивизия ВДВ, в основном срочники, части Россгвардии, погранцы ФСБ. Тем более одно дело лупить их на подготовленных позициях в обороне, а другое - пытаться наступать по лесам.
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 08:51
          А что такое -погранцы ФСБ?Эту службу разорили за десятилетия дотла,почти.Хорошо,опомнились-петух жареный клюнул,воссоздают.Но это не быстро.По остальному?Да,не можем.Это не с парада,в бой.Как осенью 1941-го.Просто прикидываю,чтобы переломить ситуацию надо два миллиона подготовленных и вооруженных воинов.Сейчас практически раза в два меньше.Население СССР со всей экономикой содержало армию в 4 миллиона,причем весьма напрягаясь.Нас сейчас в два раза меньше,и я сомневаюсь,что способны пару миллионов воинов обеспечивать.Скажете,сейчас воюем,и СССР обеспечивал воюющую армию гораздо большей численномти?Только общество тогда было другое
          1. lukash66 Ранг пользователя
            lukash66
            0
            Сегодня, 08:53
            Цитата: dmi.pris1
            А что такое -погранцы ФСБ?Эту службу разорили за десятилетия дотла,почти.Хорошо,опомнились-петух жареный клюнул,воссоздают.Но это не быстро.По остальному?Да,не можем.Это не с парада,в бой.Как осенью 1941-го.Просто прикидываю,чтобы переломить ситуацию надо два миллиона подготовленных и вооруженных воинов.Сейчас практически раза в два меньше.Население СССР со всей экономикой содержало армию в 4 миллиона,причем весьма напрягаясь.Нас сейчас в два раза меньше,и я сомневаюсь,что способны пару миллионов воинов обеспечивать.Скажете,сейчас воюем,и СССР обеспечивал воюющую армию гораздо большей численномти?Только общество тогда было другое

            Не знаю как сейчас, но при СССР Погранвойска всегда относились к КГБ. Чего то путаю?
            1. dmi.pris1 Ранг пользователя
              dmi.pris1
              0
              Сегодня, 09:18
              Не путаете.Я просто писал про состояние нынешнее этой службы
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 07:57
      Планомерно, каждую ночь, не давая очухаться от предыдущего удара. Они там должны ждать приближение ночи, как кошмара, от которого им не избавиться.
    5. alekc75 Ранг пользователя
      alekc75
      +2
      Сегодня, 08:25
      где птички которые должны висеть сутками и засекать батареи которые начинают обстрел???
      1. Normann Ранг пользователя
        Normann
        +1
        Сегодня, 08:34
        Там где и флагман ЧФ ВМФ РФ, к сожалению...

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