В Харькове, Кременчуге и оккупированном ВСУ Херсоне прогремели сильные взрывы, сообщается также об атаках БПЛА «Герань»
Сегодня ночью мощные взрывы прогремели в Харькове, Кременчуге, в оккупированном украинскими формированиями российском городе Херсоне и ряде других населенных пунктов. Это следует из сообщений как российских военных корреспондентов, так и украинских источников.
Первые сообщения о взрывах в Харькове начали публиковаться украинскими источниками около часа ночи по московскому времени. Примерно через полчаса последовали новые сообщения. Тогда же произошли взрывы и в Кременчуге. В 2.00 и 2.23 мск появились сообщения о новых взрывах в Кременчуге.
Кроме того, украинские источники сообщили о взрывах в контролируемом киевским режимом российском Херсоне. Также около трех часов ночи сообщалось о передвижении БПЛА «Герань» в небе над украинскими территориями.
Одна группа беспилотников пролетела над Николаевской областью в сторону Кировоградской области, другая группа полетела в сторону Николаевской области со стороны российской Херсонской области. О последствиях прилётов «Гераней» пока не сообщается.
Вероятно, Вооруженные силы Российской Федерации продолжили этой ночью нанесение ударов по объектам военного назначения киевского режима и той инфраструктуре, которая используется Украиной в военных целях. О последствиях прилётов пока не сообщается, но, вероятно, могли быть атакованы места дислокации украинских формирований и склады с боеприпасами, которых много и в Харьковской, и в Кировоградской областях Украины.
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