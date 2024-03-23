Минобороны РФ: Уничтожены 12 украинских БПЛА над Брянской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областями
Сегодня сразу 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ были перехвачены и уничтожены над рядом регионов России. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
По информации военного ведомства, киевский режим ночью предпринял очередные попытки совершения атак против гражданских объектов на российской территории. С этой целью им были применены беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
Дежурными силами противовоздушной обороны ВС РФ были перехвачены и уничтожены 12 беспилотников противника. В том числе, 5 беспилотников перехватили над Брянской областью, еще 5 – над Белгородской областью, один беспилотник силы ПВО поразили над Воронежской областью и еще один был уничтожен в небе над Саратовской областью.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате уничтожения беспилотника разрушений и пострадавших на земле не было. Но режим опасности атаки беспилотников в российском регионе в настоящее время сохраняется.
Таким образом, мы видим, что в очередной раз украинский дрон смог долететь до удаленной от украинских границ Саратовской области. Кроме того,беспилотной атаке подверглась территория Самарской области. Здесь украинский дрон атаковал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре – и это на фоне публикаций западной прессы о том, что власти США якобы запретили Украине атаковать нефтегазовую инфраструктуру Российской Федерации.
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