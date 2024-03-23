Минобороны РФ: Уничтожены 12 украинских БПЛА над Брянской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областями

12
Минобороны РФ: Уничтожены 12 украинских БПЛА над Брянской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областями

Сегодня сразу 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ были перехвачены и уничтожены над рядом регионов России. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

По информации военного ведомства, киевский режим ночью предпринял очередные попытки совершения атак против гражданских объектов на российской территории. С этой целью им были применены беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Дежурными силами противовоздушной обороны ВС РФ были перехвачены и уничтожены 12 беспилотников противника. В том числе, 5 беспилотников перехватили над Брянской областью, еще 5 – над Белгородской областью, один беспилотник силы ПВО поразили над Воронежской областью и еще один был уничтожен в небе над Саратовской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате уничтожения беспилотника разрушений и пострадавших на земле не было. Но режим опасности атаки беспилотников в российском регионе в настоящее время сохраняется.

Таким образом, мы видим, что в очередной раз украинский дрон смог долететь до удаленной от украинских границ Саратовской области. Кроме того,беспилотной атаке подверглась территория Самарской области. Здесь украинский дрон атаковал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре – и это на фоне публикаций западной прессы о том, что власти США якобы запретили Украине атаковать нефтегазовую инфраструктуру Российской Федерации.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    12 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Борис Сергеев Ранг пользователя
      Борис Сергеев
      +1
      Сегодня, 08:01
      НПЗ в Самаре не просто атакован, он горит. Однако, в сводках МО о нем ни слова- они предназначены только для "хороших новостей".
      1. Fitter65 Ранг пользователя
        Fitter65
        -2
        Сегодня, 09:01
        Цитата: Борис Сергеев
        ПЗ в Самаре не просто атакован, он горит

        Весь НПЗ горит? Вы чего здесь панику сеете?.Ну , пока есть Бандерлэнд, который снабжают ЕС и НАТО, такое и будет...Поэтому я считаю что Брюссель и Вашингтон должны быть разрушены ...
        1. УАЗ 452 Ранг пользователя
          УАЗ 452
          0
          Сегодня, 09:16
          Если считаете, то действуйте - разрушайте. Или вы из основной категории российских патриотов - старый, больной, пятеро детей, готов хоть сейчас в военкомат, но пока посижу на диване?
          PS Кстати - если 65, это год рождения, то военкоматы в добровольцы сейчас и в 64 записывают, не то что в 59.
          1. Fitter65 Ранг пользователя
            Fitter65
            -2
            Сегодня, 09:48
            Цитата: УАЗ 452
            PS Кстати - если 65, это год рождения, то военкоматы в добровольцы сейчас и в 64 записывают, не то что в 59.

            Коли вы не против, то пойду записываться сразу после вас. Если вы хотели меня унизить, то не прокатило. Меня в июле 2023 по состоянию здоровья завернули, посмотрев на мою медкнижку... Согласно перечню заболеваний приобретённых военнослужащим за период прохождения воинской службы. Я отслужил в ВВС СССР и РФ 31 год 10 месяцев и 8 дней, из них 25 лет в районах приравнённых к районам Крайнего Севера. А вы что для страны полезного сделали, пока я Родину охранял?
    2. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +3
      Сегодня, 08:01
      Окраина должна быть полностью разгромлена и денацифицированна - никаких мирных переговоров, только капитуляция!
    3. дрозд68 Ранг пользователя
      дрозд68
      -3
      Сегодня, 08:16
      Несколько прилетов бпла по нпз наших рукойводителей не впечатлили????или эффективным топ менеджерам просто по и на????
    4. УАЗ 452 Ранг пользователя
      УАЗ 452
      -1
      Сегодня, 08:26
      Размен даже десятков БПЛА на один НПЗ более чем устраивает украинскую сторону. Дроны они наклепают ещё, а вот где мы будем брать ГСМ для посевной, и насколько взлетят цены на них (если зафиксируют жёстко - ничуть не лучше, так как придётся вводить лимиты, неизбежно формирование чёрного рынка)?
      В принципе, ВСУ для достижения стратегической победы даже не нужно выдумывать ничего нового, достаточно продолжать то, что у них неплохо получается - выбивать наши нефтеперерабатывающие мощности. К лету при таком раскладе индустриальный век на территории РФ закончится.
      1. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        +1
        Сегодня, 10:00
        Да ведь уже "прорабатываются" меры защиты:
        https://topwar.ru/238647-minjenergo-prorabatyvaet-vopros-prikrytija-npz-ot-atak-ukrainskih-dronov-s-pomoschju-zrpk-pancir.html
        Когда-нибудь, наверное очень скоро, всё будет организовано и всё будет прикрыто. Конечно, если к тому времени останется что прикрывать.
    5. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 08:40
      Таким образом, мы видим, что в очередной раз украинский дрон смог долететь до удаленной от украинских границ Саратовской области.

      Таким образом мы видим, что комфортные условия проживания на Украине дают нацистам возможность изготавливать и запускать дроны, не опасаясь, что российские дроны могут попортить их поганые шкуры.
      * * *
      Надеюсь, что методы времён ВОв по борьбе с нацистами займут подобающее и достойное место, в ходе ведения СВО.
      Напоминаю, нет ничего сильнее страха за собственное физическое уничтожение, приправленное безымянным погребением (в яме с известью, например) или в печи крематория.
    6. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      0
      Сегодня, 09:45
      Эти бла наверно стоят на уровне или дешевле чем ракета чтобы сбить. Массовость применения делает своё дело, что-то долетает, увы.
    7. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 09:51
      Имею сказать, таки: крокодильи слёзы лже-недо-запада не должны отвлекать всех россиян от нашего единственно верного силового военного решения Верховного в противовес нанести РФ стратегическое поражение!
      С момента зарождения нашей цивилизации Древней Руси враги в лице лже-недо-запада всегда покушались на наши природные богатства и огромную территорию!
      В директивах НАТО не надо и входящих в него стран прописана топ секретная миссия этого оборонного блока раздробить всю нашу территорию, весь многонациональный и многоконфессиональный народ
      на осколки с порождением противоречий, вражды и ненависти внутри страны!
      А, лично моё мнение, атаки дронов в глубине страны на стратегические объекты, в том числе БАМ на Дальнем Востоке
      свидетельствуют о диверсантах и спящих ячейках бандеронацистов и вновь прибывших засланных казачков с территории вна 404, когда массовый бег народа через прозрачные для проезда, прохода КПП на границе теперь отзываются каждодневной болью и смертями внутри страны.
    8. dnestr74 Ранг пользователя
      dnestr74
      0
      Сегодня, 10:14
      Не дешевле создание сплошной эшелонированной зоны ПВО по направлению от Украины? И почему нет до сих пор?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»