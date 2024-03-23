«Санкции и контрнаступление не сработали»: немецкий бизнесмен назвал причины нападения в Подмосковье

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«Санкции и контрнаступление не сработали»: немецкий бизнесмен назвал причины нападения в Подмосковье

События в подмосковном Красногорске, где был совершен крупнейший за последние годы террористический акт против людей, пришедших в ТРЦ «Крокус Сити Холл» на концерт, прокомментировал немецкий общественный деятель и предприниматель Ким Дотком.

По мнению Доткома, эти события показывают, насколько злы и отчаянны противники российского государства.
Ким Дотком дал понять, что за терактом в Красногорске стоит Запад. Конечно, прямо он так не написал, но это следует из его высказывания.

Санкции не сработали. Миллиарды на оружие не помогли. Непоколебимая поддержка не сработала. Контрнаступление не сработало. Постоянная пропаганда не сработала. Основанный на правилах терроризм – это все, что у них осталось

- подчеркнул Ким Дотком.

Фактически он дал понять, что к теракту причастны те же силы, что в свое время вводили санкции, вооружали Украину и проводили контрнаступление. То есть, это «коллективный Запад», возможно – руками своих «прокси» в лице киевского режима.

В настоящее время уже десятки стран мира выступили с резким осуждением событий в Красногорске. Так, теракт осудили лидеры Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана и других постсоветских государств. Соболезнования выразили власти ОАЭ. Выступила с осуждением теракта и Япония. Даже американская администрация осудила террористический акт, хотя искренность соболезнований, понятное дело, вызывает вопросы.

С глубочайшими соболезнованиями народу России выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Слова поддержки выразили латиноамериканские государства – Никарагуа, Бразилия, Мексика, Колумбия и ряд других. Лидеры стран мира продолжают выступать с соболезнованиями в адрес россиян и с осуждением этого жуткого террористического акта.
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    28 комментариев
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    1. marchcat Ранг пользователя
      marchcat
      +10
      Сегодня, 09:02
      это «коллективный Запад»
      Вот и ответ, кто виноват в этом теракте! Самый главный враг - это запад и "пешек" у него хватает.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 09:12
        Ким Дотком дал понять, что за терактом в Красногорске стоит Запад. Конечно, прямо он так не написал, но это следует из его высказывания.

        Говорят, что у террористов нет национальности... Ещё как есть и национальность и наставники и провокаторы... Чтобы подготовить такой теракт нужны большие деньги... Найдёте следы денег - узнаете кто заказчик... am
        1. роман66 Ранг пользователя
          роман66
          0
          Сегодня, 09:37
          Большие деньги? Несколько автоматов, гранаты и автомобиль? Не смешите
          1. pin_code Ранг пользователя
            pin_code
            0
            Сегодня, 10:11
            Большие, найти кто за это возьмётся, найдёт исполнителей и исполнители выполнят работу. Это очень большие деньги.
          2. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 10:23
            Людей набрать - кормить, поить, наркотой пичкать... Оружие достать(купить), хранить (прятать) и всё это с риском попасть в ФСБ, составить план, провести рекогносцировку на месте планируемого теракта, найти (купить, угнать) транспорт, провести тренировку (сопряжение боевиков), всем дать денег на отход в убежище, где можно отсидеться несколько месяцев пока всё не уляжется, ну и себя как организатора в деньгах не обидеть... И всё это за БЕСПЛАТНО...??? Ну батенька, вы либо альтруист, либо наивны до бесконечности... am
      2. pin_code Ранг пользователя
        pin_code
        0
        Сегодня, 10:09
        У каждого "запада" ещё есть имя и фамилия, и они должны за это ответить по любому.
    2. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
      Евгений Попов_3
      +5
      Сегодня, 09:05
      "основанный на правилах терроризм"
      Как тонко и точно. Любители мира, основанном на правилах, всем известны
    3. красноярск Ранг пользователя
      красноярск
      +2
      Сегодня, 09:07
      Пока русские ТРЦ будут называться наглоязычными «Крокус Сити Холл»ами, мы всегда будем под угрозами терактов.
      1. ZAV69 Ранг пользователя
        ZAV69
        +6
        Сегодня, 09:15
        Этому холлу уже 30 с хвостиком лет, с тех пор и название. Мне вот другое интересует: а чего это здание вспыхнуло как стог соломы ? Уже сколько таких пожаров было, каждый раз эти комплексы проверяли. Что, автоматические системы пожаротушения в таких местах стандартом так и не стали ?
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          +1
          Сегодня, 09:40
          Что, автоматические системы пожаротушения в таких местах стандартом так и не стали ?
          ...по ходу уже до инцидента были отключены персоналом, мало того, именно с помощью персонала и были завезены пиросредства и оружие...это задолго спланированная операция, и искать исполнителей особо по ходу не пришлось, понаехавших с бандерлянда миллионы , причём с упрощённым гражданством РФ проблем нет...вот и пожинаем плоды
        2. pin_code Ранг пользователя
          pin_code
          0
          Сегодня, 10:19
          Скажу так... Системы пожаротушения сложные, могут быть сбои и тупо какой нибудь "забугорный" специалист может захотеть набрать ведро воды из пожарного крана(хотя здесь явно ещё и кровлю подожгли,) если здание из лёгких конструкций, кровля вполне погла обвалиться.
      2. Msi Ранг пользователя
        Msi
        -3
        Сегодня, 09:21
        Пока русские ТРЦ будут называться наглоязычными «Крокус Сити Холл»ами, мы всегда будем под угрозами терактов

        Что вы несёте... fool
        1. pin_code Ранг пользователя
          pin_code
          0
          Сегодня, 10:20
          Msi, все ясно... Жерва егэ? Или все гораздо сложнее?
      3. Комментарий был удален.
    4. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 09:09
      Вполне возможно, и запад, и сша – это были ! чужими руками ! все может быть в нашем мире ! Ждем официального заявление от РФ !
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 09:09
      Санкции не сработали. Миллиарды на оружие не помогли. Непоколебимая поддержка не сработала. Контрнаступление не сработало. Постоянная пропаганда не сработала. Основанный на правилах терроризм – это все, что у них осталось
      Прав на 99,9%, а главное коротко и ясно дал понять кто может стоять за терактом.
    6. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      +4
      Сегодня, 09:21
      Санкции не сработали. Миллиарды на оружие не помогли. Непоколебимая поддержка не сработала. Контрнаступление не сработало. Постоянная пропаганда не сработала. Основанный на правилах терроризм – это все, что у них осталось
      Моджахеды против Советской Армии в Афганистане, один из их главарей Усама Бен Ладен- проект ЦРУ США. Потом они переродились в ИГИЛ- опять же под руководством ЦРУ США. Куда не сунься, везде торчат американские уши. Даже гитлеровская Германия поднялась на штатовские деньги....
      1. 75Сергей Ранг пользователя
        75Сергей
        +1
        Сегодня, 09:33
        Бармалей в этот раз не приделах, просто Запад пытается отвести негатив от Украины, т.к. их выкормыши перестарались и весь негатив подпортит имидж нацистам и всем, кто их поддерживает.
        1. Fitter65 Ранг пользователя
          Fitter65
          +1
          Сегодня, 09:37
          Цитата: 75Сергей
          просто Запад пытается отвести негатив от Украины, т.к. их выкормыши перестарались и я вновь весь негатив подпортит имидж нацистам и всем, кто их поддерживает.

          Так от кого негатив не отводи, всё одно опрёшься или в МI-6 или в ЦРУ... Ну ведь все уже давно всё понимают, что все эти группировки были созданы для того чтобы или рушить друзей России, или наносить урон самой России...
    7. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +8
      Сегодня, 09:22
      Писал в другой теме, но повторюсь. Очень резануло когда в новостях пошли соболезнования стран. Бл, если бы у нашего МИДа мозг работал чуть быстрее то к примеру на чешские соболезнования можно было ответить "В гробу их видали". Из чешских РСЗО за пару недель в Белгороде и около убили народу достаточно, они бл такие же убийцы как эти выродки в Крокусе.
    8. fabrice68 Ранг пользователя
      fabrice68
      +3
      Сегодня, 09:23
      Daech a toujours été un proxy de l'Occident et d'Israel, et déjà en Syrie dès 2012. Le MAE de Hollande (L. Fabius) disait à l'époque "Ils font du bon boulot" (en SYrie). Leurs blessés étaient soignés en Israel. Et Daech déteste la Russie car ce sont les FAR qui les ont détruit en quantité en Syrie à partir de 2015.. Et des islamistes de Daech combattent aussi en Ukraine contre les Russes.
    9. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +3
      Сегодня, 09:27
      Укронацисты совершили эти убийства, как и другие , такие как Татарского, Дарьи Дугиной - это инструмент Запада и без разницы, что несет смерть, ракета ли, снаряд ли, или террорист с взрывчаткой и автоматом.
      Поэтому обстре для Донбасса, Белгорода, атаки на приграничные села, теракт в Москве, это звенья одной цепи, ко орым ведут через нацистов Украины (ххлов) на Запад.
    10. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      +1
      Сегодня, 09:30
      Против армии воевать надо, а тут девки да детки с мужьями да с папками отдохнуть пришли. Стреляй не хочу и прятаться не надо.
    11. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 09:38
      Имею сказать, таки: это было давно понятно и должно учитываться нашим политическим руководством после гибели нашего флагмана КЧФ РК "Москва", подрывов Крымского моста, Северных потоков и далее процесс психологического террористического воздействия лже-недо-запада будет усиливаться, перед выборами и в процессе тоже осуществлялись методы гадко гадящей постоянно саксо-наглии и янке- сри-и совместно с несуверенной и несубъектной гей-еуропией с их фальшивой дерьмо кратией!
      Упреждать врага и наносить ему самые болевые удары и есть наш круглосуточный ответ
      всему лже-недо-западу!
      Считаю необходимым давно проводить беседы, тесты, тренировки во всех сферах нашей жизни на предмет выживания в экстренных и смертельно- опасных случаях, необходимо привлекать опытных инструкторов ФСБ, Альфа,сотрудников ВС МО РФ и общественных деятелей здесь нет мелочей, каждый наш промах будет отзываться смертями наших россиян.
    12. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      +3
      Сегодня, 09:39
      Самое интересное,что США за 2 недели " предупреждали" о теракте,сразу после него было заявление о непричастности укротеррористов к данному теракту.Ну какое после этого может быть сомнение в организаторах и исполнителях?На весь мир показали- Задумано а Лэнгли,отточено в Киеве на Электриков,3 и Владимирской ,33(это ГУР и СБУ ) ,руки- это скорее всего РДК или нанятые ими иуды.Тут все всем абсолютно понятно,непонятно только одно,почему до сих пор живы террористы Зеленский,Буданов,Малюк?Что,мало натворили на территории России их предшественники Дудаев,Басаев,Хаттаб,Умаров,опять наши Власти того же хотят?Да и с известными всему миру террористами из Лэнгли и Белого Дома тоже как то разбираться надо.
    13. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 09:41
      Война... надо разгромить врага, а потом... потом будет продолжение, не такое горячее, как сейчас, но не менее ожесточённое... Так всегда бывало, есть и будет.
    14. Kapany3
      Kapany3
      +1
      Сегодня, 09:43
      Цитата: Fitter65
      Санкции не сработали. Миллиарды на оружие не помогли. Непоколебимая поддержка не сработала. Контрнаступление не сработало. Постоянная пропаганда не сработала. Основанный на правилах терроризм – это все, что у них осталось
      Моджахеды против Советской Армии в Афганистане, один из их главарей Усама Бен Ладен- проект ЦРУ США. Потом они переродились в ИГИЛ- опять же под руководством ЦРУ США. Куда не сунься, везде торчат американские уши. Даже гитлеровская Германия поднялась на штатовские деньги....

      Вы думаете об том знают наши комментаторы? Я про Германию и штаты если что
    15. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      0
      Сегодня, 09:51
      Все выразили соболезнования, сочувствие, слова поддержки, только из Украины радость, ликование по этому поводу. А Данилов заявил что это отних подарок, что мы друзья, а к друзьям надо чаще в гости заходить с подарками. Как клоун заявил после теракта на Крымском мосту - мы мост не заказывали. Столько терактов уже совершили хо, хлы в России, теперь пытаются откреститься и Штаты сразу - Украина не причастна. Всё первым делом подумали об Украине, заработали себе репутацию. Давай немцы ваши Таурсы, бандеровцы ведь обещали вглубь России не стрелять, а их слово честнее пионерского, потом будете что то лепетать. Даже Талибан* осудил теракт.
      Возможно сейчас "партнёры" бандеровцев затихнут на время со своей помощью до выяснения ответственных за этот теракт.
    16. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 10:05
      Как в одном предложении можно ставить "правила" и "терроризм"?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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