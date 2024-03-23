«Санкции и контрнаступление не сработали»: немецкий бизнесмен назвал причины нападения в Подмосковье
События в подмосковном Красногорске, где был совершен крупнейший за последние годы террористический акт против людей, пришедших в ТРЦ «Крокус Сити Холл» на концерт, прокомментировал немецкий общественный деятель и предприниматель Ким Дотком.
По мнению Доткома, эти события показывают, насколько злы и отчаянны противники российского государства.
Ким Дотком дал понять, что за терактом в Красногорске стоит Запад. Конечно, прямо он так не написал, но это следует из его высказывания.
- подчеркнул Ким Дотком.
Фактически он дал понять, что к теракту причастны те же силы, что в свое время вводили санкции, вооружали Украину и проводили контрнаступление. То есть, это «коллективный Запад», возможно – руками своих «прокси» в лице киевского режима.
В настоящее время уже десятки стран мира выступили с резким осуждением событий в Красногорске. Так, теракт осудили лидеры Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана и других постсоветских государств. Соболезнования выразили власти ОАЭ. Выступила с осуждением теракта и Япония. Даже американская администрация осудила террористический акт, хотя искренность соболезнований, понятное дело, вызывает вопросы.
С глубочайшими соболезнованиями народу России выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Слова поддержки выразили латиноамериканские государства – Никарагуа, Бразилия, Мексика, Колумбия и ряд других. Лидеры стран мира продолжают выступать с соболезнованиями в адрес россиян и с осуждением этого жуткого террористического акта.
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