События в подмосковном Красногорске, где был совершен крупнейший за последние годы террористический акт против людей, пришедших в ТРЦ «Крокус Сити Холл» на концерт, прокомментировал немецкий общественный деятель и предприниматель Ким Дотком.По мнению Доткома, эти события показывают, насколько злы и отчаянны противники российского государства.Ким Дотком дал понять, что за терактом в Красногорске стоит Запад. Конечно, прямо он так не написал, но это следует из его высказывания.- подчеркнул Ким Дотком.Фактически он дал понять, что к теракту причастны те же силы, что в свое время вводили санкции, вооружали Украину и проводили контрнаступление. То есть, это «коллективный Запад», возможно – руками своих «прокси» в лице киевского режима.В настоящее время уже десятки стран мира выступили с резким осуждением событий в Красногорске. Так, теракт осудили лидеры Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана и других постсоветских государств. Соболезнования выразили власти ОАЭ. Выступила с осуждением теракта и Япония. Даже американская администрация осудила террористический акт, хотя искренность соболезнований, понятное дело, вызывает вопросы.С глубочайшими соболезнованиями народу России выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Слова поддержки выразили латиноамериканские государства – Никарагуа, Бразилия, Мексика, Колумбия и ряд других. Лидеры стран мира продолжают выступать с соболезнованиями в адрес россиян и с осуждением этого жуткого террористического акта.

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