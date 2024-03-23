Эксперты обсуждают возможную причину появления искр при стрельбе одним из нападавших в «Крокус сити холле»
Эксперты комментируют действия террористов во время вчерашнего нападения на посетителей «Крокус сити холла» в подмосковном Красногорске. Один из эпизодов, который привлёк к себе внимание – стрельба, во время которой автомат пускает искры.
Первоначально было высказано предположение, что это может быть связано с кустарной переделкой оружия. Однако эта версия отпала по той простой причине, что само нападение явно совершалось подготовленными террористами, с высокой профильной, если в данном случае применимо это слово, выучкой.
Атаковавшие людей в «Крокусе» действовали предельно хладнокровно, их стрельба говорит о том, что они точно не один деть оттачивали её на тренировочном полигоне. Вели огонь в движении, перемещались так, будто каждый их шаг прописан по времени. Их действия также свидетельствуют о том, что они успели хорошо изучить (лично или с помощью видео) расположение помещений в торгово-развлекательном комплексе, а потому хорошо ориентировались в общей суматохе.
Соответственно, высказывается предположение о том, что автоматическое оружие как минимум у одного из нападавших могло быть из так называемого схрона. Автомат и боеприпасы могли достаточно длительное время находиться, например, в тайнике под слоем грунта, а после быть задействованы для совершения такого преступления. То есть, террорист знал о его надёжности, ну просто потому что это АК, но в то же время используемое им оружие уже могло многократно применяться, в том числе в боевых условиях, а после быть спрятано до момента активизации террористической группы.
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