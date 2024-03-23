Эксперты обсуждают возможную причину появления искр при стрельбе одним из нападавших в «Крокус сити холле»

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Эксперты обсуждают возможную причину появления искр при стрельбе одним из нападавших в «Крокус сити холле»

Эксперты комментируют действия террористов во время вчерашнего нападения на посетителей «Крокус сити холла» в подмосковном Красногорске. Один из эпизодов, который привлёк к себе внимание – стрельба, во время которой автомат пускает искры.

Первоначально было высказано предположение, что это может быть связано с кустарной переделкой оружия. Однако эта версия отпала по той простой причине, что само нападение явно совершалось подготовленными террористами, с высокой профильной, если в данном случае применимо это слово, выучкой.



Атаковавшие людей в «Крокусе» действовали предельно хладнокровно, их стрельба говорит о том, что они точно не один деть оттачивали её на тренировочном полигоне. Вели огонь в движении, перемещались так, будто каждый их шаг прописан по времени. Их действия также свидетельствуют о том, что они успели хорошо изучить (лично или с помощью видео) расположение помещений в торгово-развлекательном комплексе, а потому хорошо ориентировались в общей суматохе.

Соответственно, высказывается предположение о том, что автоматическое оружие как минимум у одного из нападавших могло быть из так называемого схрона. Автомат и боеприпасы могли достаточно длительное время находиться, например, в тайнике под слоем грунта, а после быть задействованы для совершения такого преступления. То есть, террорист знал о его надёжности, ну просто потому что это АК, но в то же время используемое им оружие уже могло многократно применяться, в том числе в боевых условиях, а после быть спрятано до момента активизации террористической группы.
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    57 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 09:02
      Как можно жизнь отнять у человека???
      Как у ребенка можно жизнь отнять???
      Пускай ты даже крышею поехал,
      Кто право дал кого-то убивать...???
      Его рожала мать, страдая в муках,
      А ты пришел, и жизнь его отнял...
      Ты ЗВЕРЬ, ты МОНСТР, ты бешеная ВСУ_КА
      Зачем людей ты, СВО.ЛОЧЬ, расстрелял???
      Ты их убив, попал в родных и близких,
      В отца и мать, во всех кто их всех знал...
      И сколько там, еще погибших в списке???
      Чьи жизни ты, убийца , оборвал...
      Ты возомнил себя всесильным Богом,
      Вершителем судьбы наших детей,
      И в голове, в мозгу твоем убогом –
      Одна лишь мысль - Убей, убей, убей...
      Прими, Господь, ты души убиенных,
      Горит свеча, еще одна зажглась,
      И я скажу вам люди откровенно
      Жить не должна на свете эта МРАЗЬ!!!
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +3
        Сегодня, 09:27
        Цитата: Lev_Russia
        Как можно жизнь отнять у человека???
        Как у ребенка можно жизнь отнять???
        Пускай ты даже крышею поехал,
        Кто право дал кого-то убивать...???
        Его рожала мать, страдая в муках,
        А ты пришел, и жизнь его отнял...
        Ты ЗВЕРЬ, ты МОНСТР, ты бешеная ВСУ_КА
        Зачем людей ты, СВО.ЛОЧЬ, расстрелял???
        Ты их убив, попал в родных и близких,
        В отца и мать, во всех кто их всех знал...
        И сколько там, еще погибших в списке???
        Чьи жизни ты, убийца , оборвал...
        Ты возомнил себя всесильным Богом,
        Вершителем судьбы наших детей,
        И в голове, в мозгу твоем убогом –
        Одна лишь мысль - Убей, убей, убей...
        Прими, Господь, ты души убиенных,
        Горит свеча, еще одна зажглась,
        И я скажу вам люди откровенно
        Жить не должна на свете эта МРАЗЬ!!!

        Самое главное: неважно кто устроил теракт, важно доказать, что это сделали СБУ Украины,
        1. Joker62 Ранг пользователя
          Joker62
          +1
          Сегодня, 10:20
          А вы уверены, что это сделали сведома Украины???
          Есть другая инфа - выходцы из средней азии, вероятно из Таджикистана.
          Так-то не надо лить и валить все на одну страну. Есть и другие страны, которые готовы устроить бойну и террор в России.
    2. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
      2. Fitter65 Ранг пользователя
        Fitter65
        +16
        Сегодня, 09:14
        Цитата: Попуас
        Сейчас важно искры из автомата обсуждать fool

        А для уточнения истины любая мелочь важна. Лежал в земле, что за земля? Где такая, и на чьём огороде... Помните в "В августе 44го" вроде ничего не значащие моменты, как горькие огурцы из Тракайского уезда, целафановая обёртка и супесь на сапёрной лопатке. позволили вычислить диверсантов. Сейчас всё и проще и сложнее, но каждая мелочь даёт мелкие подробности подготовки к этому теракту. В таких вещах мелочей не бывает...
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 09:23
          Меня волнует другое.Когда наверху поймут,что мы на войне.И введут наконец соответствующие наказания?
          1. Fitter65 Ранг пользователя
            Fitter65
            +1
            Сегодня, 09:25
            Цитата: dmi.pris1
            Меня волнует другое.Когда наверху поймут,что мы на войне.И ввелут наконец соответствующие наказания?

            Радуева осудили на пожизненое, прожил в зоне полтора года. Но опять же, как прожил...?
            1. dmi.pris1 Ранг пользователя
              dmi.pris1
              +1
              Сегодня, 09:27
              На всех сеоодняшних,и не только ,участков для пожизненного на Руси не хватит.Вешать,расстреливать.Желательно прилюдно
              1. Fitter65 Ранг пользователя
                Fitter65
                +2
                Сегодня, 09:31
                Цитата: dmi.pris1
                На всех сеоодняшних,и не только ,участков для пожизненного на Руси не хватит.Вешать,расстреливать.Желательно прилюдно

                У нас на Эльбане, не так давно открыли новую зону для таких, пожизненно осужденных... Мест у нас хватит... А учитывая условия содержания... Как сказал один. просидевший 22 года, лучше бы расстреляли, а ему ещё сидеть....
          2. Аль Манах Ранг пользователя
            Аль Манах
            +3
            Сегодня, 09:30
            Так стреляют-то в тех, кто внизу, верхним нечего бояться.
          3. Комментарий был удален.
          4. Гардамир Ранг пользователя
            Гардамир
            0
            Сегодня, 09:34
            Меня волнует другое. Когда наконец вы поймете, что вы и наверху это разные галактики. Им вообще непонятно то что волнует вас. У них другие дела проблемы. Да ещё на вас вынуждены отвлекаться.
        2. ЖЭК-Водогрей Ранг пользователя
          ЖЭК-Водогрей
          +1
          Сегодня, 09:23
          Цитата: Fitter65
          А для уточнения истины любая мелочь важна. Лежал в земле, что за земля? Где такая, и на чьём огороде...

          И вообще на фото не автомат, а нарезная TR-3.
          1. Fitter65 Ранг пользователя
            Fitter65
            +1
            Сегодня, 09:27
            Цитата: ЖЭК-Водогрей
            И вообще на фото не автомат, а нарезная TR-3.

            Тем более интересная зацепка. Где, кто и когда её приобрёл... Н у и далее
    3. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -18
      Сегодня, 09:03
      Имею сказать, таки, а возможность зажигательного эффекта с целью большего эффекта на площадь возгорания внутри помещения и просто для PR воздействия для дальнейшего психологического давления в моральном плане на слабонервную аудиторию просмотров в сети специальных патронов и пуль некоторых стволов не рассматривается экспертами?
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +12
        Сегодня, 09:10
        В тире в своё время когда дали из ТТ пострелять не сильно свежими болгарскими патронами тоже искры летели из ствола при выстреле. Инструктор сказал неполное сгорание пороха и сгорание с замедлением - патроны не сильно свежие и вероятно качество самих патронов (пороха).
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +4
        Сегодня, 09:17
        Цитата: ZovSailor
        Имею сказать, таки, а возможность зажигательного эффекта специальных патронов и пуль некоторых стволов не рассматривается экспертами

        Вряд ли использовались специальные патроны, как и вряд ли возможно, что опытные диверсанты пошли на задания с автоматами, без чистки и проверки взаимодействия деталей.
        Помнится расстреливали патроны с долгим сроком хранения. Такая же хрень была. Может быть, порох в патронах слегка отсырел от конденсата (патроны длительное время пролежали в земле)...
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          -1
          Сегодня, 10:02
          порох в патронах слегка отсырел от конденсата (патроны длительное время пролежали в земле)...
          ..да не ...вряд ли,. если долго в земле были то даже и не стрельнут...у нас вона в декабре 14-го когда на Чонгаре окапывались, поисковики притащили раритеты, среди них МГ-42 был, и ни обин патрон не стрельнул....скорей всего как кто то в посте напечатал, самопальные патроны для эффекта устрашения
    4. Lako Ранг пользователя
      Lako
      +10
      Сегодня, 09:07
      Меня больше волнует, что пока нет сообщений о задержании хоть одного из террористов. Как могли отморозки устроившие бойню, в Москве уйти живыми. В России ещё спецслужбы есть?
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 09:13
        Кипишь уже поднят - у нас в Ека-бурге все ВУЗы на дистант перевели и прочие публичные мероприятия отменили. Школы тоже на дистант. Усиленные проверки на дорогах.
      2. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        +5
        Сегодня, 09:15
        А мне непонятно ,почему там ни оказалось ППС ,там ведь народу только на концерт собралось больше 4 тысяч?
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 09:18
          А где и когда Вы вооруженных ППС видели на концертах? Да и потом даже если бы они были - чем бы они отбивались? Дубинками? Я вот ППС редко когда вооруженных автоматами видел последнее время - в лучшем случае ПМ.
          1. goscha_04 Ранг пользователя
            goscha_04
            +3
            Сегодня, 09:21
            Я не Москвич и не на концерте а на парковке или на подъезде ,у ППС всегда есть оружие ,но так свободно гулять тоже не позволили.
            1. Nexcom Ранг пользователя
              Nexcom
              0
              Сегодня, 09:22
              Я тоже не москвич. у нас ППСы с автоматами не ходят по улицам.
          2. ROSS 42 Ранг пользователя
            ROSS 42
            +3
            Сегодня, 09:25
            Цитата: Nexcom
            А где и когда Вы ППС видели на концертах?

            Да постоянно. Стоит машина, один за рулём, рядом сидит второй боец с автоматом на коленях.
            Цитата: ZovSailor
            Не надо паники, все службы действуют!

            Как говорится, до паники далеко, здесь больше непонимания, как в такое время могло произойти такое происшествие...
            Мысли только о том, что хватит быть добрыми и играть в благородных рыцарей.
            1. vfwfr Ранг пользователя
              vfwfr
              0
              Сегодня, 09:55
              Да легко. к сожалению. и Спец службы тут не причем..
          3. Msi Ранг пользователя
            Msi
            +3
            Сегодня, 09:30
            Я вот ППС редко когда вооруженных автоматами видел

            Странно что не видели. Наряд ППс в ночную смену постоянно снабжался автоматом. Это ещё было 2010 году.
            Сейчас даже наряд дпс, стоит один с автоматом. У нас на Белгородчине.
            Но наряд не смог бы ничего сделать против неожиданной атаки.
            1. Nexcom Ранг пользователя
              Nexcom
              0
              Сегодня, 09:31
              У нас так не ходят по улицам днем. А по ночам я не шатаюсь по городу.
            2. Semak Ранг пользователя
              Semak
              +1
              Сегодня, 10:01
              Да хотя бы, как минимум, поломать план действий, связать боем, отвлечь на себя и т.д. и т.п. А судя по видео, ки, действовали так, как будто были уверены, что никто им не помешает.
          4. Комментарий был удален.
      3. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 09:17
        Всё служит и все в круглосутошном режиме служат и трудятся!
        такая инфа не всегда оглашается в сетях в целях , сами понимаете, каких.
        Но уже есть инфа о задержании, как минимум троих- пятерых подозреваемых в нескольких регионах, в том числе, приграничных!
        Даны ориентировки службам, всем нам не грех тоже подключиться для помощи
        отлова нацистов
        Не надо паники, все службы действуют!
        1. Южноукраинец Ранг пользователя
          Южноукраинец
          +1
          Сегодня, 09:34
          Цитата: ZovSailor
          Не надо паники, все службы действуют!

          Есть информация, что в одном из регионов остановили авто такой же марки и цвета, как та, на которой приехали террористы. Ехавшие пытались скрыться, двоих задержали.
      4. Комментарий был удален.
      5. ЖЭК-Водогрей Ранг пользователя
        ЖЭК-Водогрей
        -1
        Сегодня, 09:27
        Цитата: Lako
        Меня больше волнует, что пока нет сообщений о задержании хоть одного из террористов.

        Теракт совершили таджики, от 21 до 51 года.

        Двоих задержали недалеко от границы с Украиной, четверо убежало в лес, идут поисковые мероприятия.
        1. Тима Ранг пользователя
          Тима
          +2
          Сегодня, 09:38
          По предварительным данным в Брянской области был остановлен один из автомобилей, который проходил по ориентировке Четыре человека, находившихся в нём, бросились в бега. Двоих удалось задержать. Другие убежали в лес.Сейчас с ними работают правоохранители.
          Предварительный список подозреваемых террористов устроивших вчера массовый расстрел мирных людей:
          • Фаизов Ривожидин Зокирджонович (20.05.2004)
          • Исмоилов Ривожидин Исломович (25.09.1972)
          • Фаизов Мухаммад-Собир Зокирджонович (20.05.2004)
          • Насрамаилов Махамадрасул Зарабидинович (21.07.1986)
          • Сафолзода Шохинджон Абдугафорович (28.07.2002)
          • Назаров Рустам Исроилович (02.01.1995)
      6. Ирса Ранг пользователя
        Ирса
        0
        Сегодня, 09:29
        Вообще-то была новость о задержании одного террориста и была статья, что пока вся инфа не оглашается в рамках следствия, может чтоб не спугнуть кого-то.
      7. Землекоп Ранг пользователя
        Землекоп
        0
        Сегодня, 09:46
        Двое подозреваемых в теракте задержаны в Брянской области. Это уроженцы Таджикистана. Еще четверых ищут (тоже уроженцы Таджикистана)
      8. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        0
        Сегодня, 09:49
        Как как? Сели на машину и уехали, МКАД рядом - ищи ветра в поле
      9. Бледар Ранг пользователя
        Бледар
        0
        Сегодня, 09:52
        пишут, что двоих из шести поймали, опознали остальных 4-х, объявили на них охоту. Все уроженцы Таджикистана
    5. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 09:10
      Самые горькие искренние соболезнования семьям погибших- мы вместе с вами и в горе и в радости, потому что мы- Р О С С И Я Н Е! Многонациональный и многоконфессиональный народ РФ скорбит вместе с вами!
      Все враги будут разбиты и наказаны!
      Возмездие от Бога и Аллаха восторжествует!
      Победа будет за нами!
      Скорейшего выздоровления всем пострадавшим!
      Здоровья нашим ВС РФ в СВО- вы наша гордость, доблесть и самая надёжная опора и сила!
      Ципсота начала охоту- виден след и океанский гадко гадящий след фашингтона, лангдона, гей -еуропии
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 09:13
      Автомат мог достаточно длительное время находиться, например, в тайнике под слоем грунта
      Направление мысли правильное, только нужно рассматривать не автомат, который можно почистить и смазать ружейным маслом, а патроны к нему, которые тоже хранились в схроне.
      А вообще какая разница были искры или нет, т.к. к большому сожалению люди все равно погибли.
    7. PASus Ранг пользователя
      PASus
      +5
      Сегодня, 09:13
      Я надеюсь руководство РФ осуществит такой ответ, от которого пострадают не только наемники-всу но и заказчики, комплексная многогранная месть, в лучших традициях, например Израиля.
      Такое лучше не спускать с рук, иначе это примет системный характер, о чем собственно выродок данилов и говорит.
    8. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 09:16
      Очень резануло когда в новостях пошли соболезнования стран. Бл, если бы у нашего МИДа мозг работал чуть быстрее то к примеру на чешские соболезнования можно было ответить "В гробу их видали". Из чешских РСЗО за пару недель в Белгороде и около убили народу достаточно, они бл такие же убийцы как эти выродки в Крокусе.
    9. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +2
      Сегодня, 09:17
      Ясно хто виноват и откуда ноги растут.
    10. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +1
      Сегодня, 09:21
      Запад сейчас будет пытаться свалить все на ИГИЛ и прочих басурман, но явно это дело рук украинских националистов.
    11. Kusja Ранг пользователя
      Kusja
      +1
      Сегодня, 09:21
      Дык данилов на себя берет ответственность
    12. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +1
      Сегодня, 09:28
      Долго ли оттачивали свое мастерство боевики Вагнера (бывшие зеки)? Месяц.Что мешает пастухам за месяц научиться хладнокровно расстреливать людей если они уже могут хладнокровно резать животных на Курбан байрам?
    13. yuliatreb Ранг пользователя
      yuliatreb
      0
      Сегодня, 09:28
      Ясно они не однократно посещали данный центр, каждый из них следовал четко поставленному плану, я могу даже предполагать, что они могли и друг друга не знать, чтоб сохранить высокую степень конспирации, что в дальнейшем лишь усложнит работу силовых подразделений по выявлению причастных к этому чудовищному по своему замыслу преступлению. А причина появления искр в данном случае не имеет никакого значения, кроме как зажигательного эффекта, при проведении теракта.
    14. Polyssenator Ранг пользователя
      Polyssenator
      +1
      Сегодня, 09:31
      О чём эта заметка? Лишь бы что написать? Вода, из пустого в порожнее
    15. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +4
      Сегодня, 09:33
      Прочитал коммент участника СВО,он обратил внимание на две детали: стреляли "от бедра" поначалу-неудобно и когда менял магазин смотрел на оружие,профессионал меняет магазин не смотря,автоматически.....
      И,америкосы явно прокололись-заявить через 1,5 часа что это не укры,тогда,выходит,они...не зря несколько дней назад предупреждали американцев в Москве не ходить на концерты...
    16. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +1
      Сегодня, 09:38
      Искры из ствола - это недогоревший порох . Обычно бывает в подмокших патронах . А если оружие и патроны охотничьи , то часто из-за плохого качества пороха .
    17. Kapany3
      Kapany3
      -1
      Сегодня, 09:38
      Цитата: Бородач
      Цитата: Lev_Russia
      Как можно жизнь отнять у человека???
      Как у ребенка можно жизнь отнять???
      Пускай ты даже крышею поехал,
      Кто право дал кого-то убивать...???
      Его рожала мать, страдая в муках,
      А ты пришел, и жизнь его отнял...
      Ты ЗВЕРЬ, ты МОНСТР, ты бешеная ВСУ_КА
      Зачем людей ты, СВО.ЛОЧЬ, расстрелял???
      Ты их убив, попал в родных и близких,
      В отца и мать, во всех кто их всех знал...
      И сколько там, еще погибших в списке???
      Чьи жизни ты, убийца , оборвал...
      Ты возомнил себя всесильным Богом,
      Вершителем судьбы наших детей,
      И в голове, в мозгу твоем убогом –
      Одна лишь мысль - Убей, убей, убей...
      Прими, Господь, ты души убиенных,
      Горит свеча, еще одна зажглась,
      И я скажу вам люди откровенно
      Жить не должна на свете эта МРАЗЬ!!!

      Самое главное: неважно кто устроил теракт, важно доказать, что это сделали СБУ Украины,

      Нет блин...марсиане прилетели
    18. Parvis Rasulov Ранг пользователя
      Parvis Rasulov
      0
      Сегодня, 09:38
      Когда с АК вести стрельбу трассирующими пулями то сноп огня и искры видно очень хорошо, а в написаных выше коментах правильно заметили на фото это охотничий карабин TR 3
    19. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      0
      Сегодня, 09:44
      И не посопришь? (Текст Вашего комментария...)
    20. Галеон Ранг пользователя
      Галеон
      +1
      Сегодня, 09:45
      Бред какой-то. Эксперты не рассуждают и не обсуждают. Эксперты пишут акты экспертиз. А все обсуждающие и рассуждающие, в т.ч. и здесь - это уже нечто большее. Им и приборов никаких не надо.
      Да и откуда приборы в дурдоме? wassat
    21. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      -1
      Сегодня, 09:57
      Да..
      При Путине проблемы будут нарастать в геометрической прогрессии.
    22. Al Asad Ранг пользователя
      Al Asad
      0
      Сегодня, 09:58
      Это абсолютно ни о чём не говорит.
      Понятно что это чётко спланированная акция.Такое с бухты Барахты никто не осуществляет.
    23. Пивасик Ранг пользователя
      Пивасик
      +1
      Сегодня, 10:00
      Искры это не до конца сгоревшие мини частицы пороха...Патроны 7,62х54 (7,62х39) и для гладкоствола долго хранились в условиях скачков температур
    24. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 10:15
      Эксперты пусть лучше скажут сколько полиция и росгвардии ехали туда?
      Как они вообще могли убить столько людей и уехать? Они даже не бегали

      У нас все - нарядов нет даже в москвской области ?
    25. gridasov Ранг пользователя
      gridasov
      0
      Сегодня, 10:20
      А данном случае есть почерк поведения людей . Это мелочи которые и являются главными . Но определить их могут в большей части люди из одной среды обитания.
    26. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      0
      Сегодня, 10:26
      Твою дивизию, самый "важный" момент.

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