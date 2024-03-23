Губернатор: Херсонское подполье провело дерзкую диверсию на правом берегу Днепра

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Губернатор: Херсонское подполье провело дерзкую диверсию на правом берегу Днепра

Как сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, членам подполья, действующим на подконтрольной Киеву территории региона, удалось провести дерзкую диверсию против военнослужащих ВСУ на правом берегу Днепра.

По словам губернатора, акция хотя и небольшая, но неприятная для врага. Дело в том, что херсонские подпольщики смогли сделать так, чтобы бойцы ВСУ на передовой получили заминированные окопные свечи.



Не так важен нанесённый живой силе ущерб, как то, что врагу дали понять: не будет ему покоя даже в подземных норах, пока не уберётся с Херсонщины

- отметил Сальдо Telegram.

Ранее благодаря деятельности херсонского подполья были выявлены позиции ВСУ на правом берегу Днепра, по которым ВС России нанесли серию ударов.

Херсонская область вошла в состав России осенью 2022 года вместе с тремя другими бывшими регионами Украины. Однако не вся территория области находится под российским контролем. Территории на правом берегу Днепра вместе с областным центром городом Херсоном контролируют ВСУ.

В октябре прошлого года украинские подразделения закрепились на небольшом участке на левом берегу Днепра в районе посёлка Крынки, где с тех пор продолжаются периодические боестолкновения. По самым скромным подсчётам, войска киевского режима в Крынках и при попытке высадить там с лета прошлого года потеряли свыше 3 тысяч человек.
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    7 комментариев
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 09:23
      Имею сказать, таки с каждым днём земля исконно российская будет гореть ещё ярче, не будет им покоя нигде!
      Кара Божья неисповедима!
      Воздастся им за Аллею Ангелов в Донецке, за слёзы матерей, детей, сестёр наших за убиённых невинных россиян.
      Гореть всем нацистам в аду в муках!
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +3
        Сегодня, 09:33
        Цитата: ZovSailor
        Имею сказать, таки с каждым днём земля исконно российская будет гореть ещё ярче, не будет им покоя нигде!

        Благодаря мужеству российских солдат ЕЖЕДНЕВНО российская земля ГОРИТ ПОД НОГАМИ нацистов...Под ногами тех, у кого они ещё есть...
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 09:36
        херсонские подпольщики смогли сделать так, чтобы бойцы ВСУ на передовой получили заминированные окопные свечи.

        Не сразу въехал, что это такое "заминированные окопные свечи"... Оказывается это банка с воском и долгоиграющим фитилём (фото внизу)... Ну а под воском, как нетрудно догадаться, мина... Уж не знаю как она активируется (может просто от нагревания), но явно штука очень неприятная для тех кто греет над ней руки, да и сам греется... am
        1. RuAbel Ранг пользователя
          RuAbel
          0
          Сегодня, 09:57
          Скорее всего, патронов насовали в парафин. Подобный случай недавно на Харьковщине был.
    2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      +4
      Сегодня, 09:32
      По самым скромным подсчётам, войска киевского режима в Крынках и при попытке высадить там с лета прошлого года потеряли свыше 3 тысяч человек.
      ...да по ходу там намного более 3000 трупов, злые языки поговаривают что как б за 15 тыш и выше згинуло...в стане врага слово крынки уже стало нарицательным сродни одного матерного слова означающий смерть
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 09:37
      «Бойцы ВСУ на передовой получили заминированные окопные свечи» —

      — В Киеве кое-кому кое-куда этих свечей понавставлять бы ...
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 09:42
      бойцы ВСУ на передовой получили заминированные окопные свечи
      Ну, что можно сказать - креативно, молодцы!

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