Не так важен нанесённый живой силе ущерб, как то, что врагу дали понять: не будет ему покоя даже в подземных норах, пока не уберётся с Херсонщины

Как сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, членам подполья, действующим на подконтрольной Киеву территории региона, удалось провести дерзкую диверсию против военнослужащих ВСУ на правом берегу Днепра.По словам губернатора, акция хотя и небольшая, но неприятная для врага. Дело в том, что херсонские подпольщики смогли сделать так, чтобы бойцы ВСУ на передовой получили заминированные окопные свечи.- отметил Сальдо Telegram.Ранее благодаря деятельности херсонского подполья были выявлены позиции ВСУ на правом берегу Днепра, по которым ВС России нанесли серию ударов.Херсонская область вошла в состав России осенью 2022 года вместе с тремя другими бывшими регионами Украины. Однако не вся территория области находится под российским контролем. Территории на правом берегу Днепра вместе с областным центром городом Херсоном контролируют ВСУ.В октябре прошлого года украинские подразделения закрепились на небольшом участке на левом берегу Днепра в районе посёлка Крынки, где с тех пор продолжаются периодические боестолкновения. По самым скромным подсчётам, войска киевского режима в Крынках и при попытке высадить там с лета прошлого года потеряли свыше 3 тысяч человек.