Митрополит Алексий. Русский Ришелье при Дмитрии Донском



Памятник святителю Алексию в нижегородском Благовещенском монастыре



Дмитрий Иванович Московский (Донской) перед войском. Древнерусская миниатюра из рукописи «Житие Сергия Радонежского»



Дионисий. Святитель Алексий, митрополит Московский, в житии. XV в.

Происхождение героя статьи



Рождение Алексия женой Фёдора Бяконта Марией. Миниатюра Лицевого свода



Алексей и Фёдор Басмановы, кадр фильма «Иван Грозный» (режиссёр С. Эйзенштейн, 1944 г.)

«Алексие, что всуе трудишися? Отселе будеши человеки ловя.»



Фотогравюра «Богоявленский монастырь», 1883 г.

Церковная карьера Алексия

«Хотя одно чрево произвело их на свет, но имели они разные наклонности... один решил подвизаться в городском монастыре, другой же пустыню сделал подобной городу.»



Феогност, митрополит Киевский и Всея Руси, деревянная скульптура XVII в. Грек по национальности

«Феогност поставил наместника своего Алексия в епископы во Владимир, а по своем животе благословил его на митрополию и послал о нем послов своих в Цареград к патриарху.»



Спасо-Андроников монастырь

Поездка в Орду



Ольгерд на литовском престоле, миниатюра Лицевого свода

«Мы старины не рушим, а новизны не вводим.»

«Один из красивейших городов, достигший чрезвычайной величины на ровной земле, переполненный людьми, с красивыми базарами и широкими улицами.»

«Слышах бо у тебе попа, иже аще кольждо просит у Бога, и Бог его послушает, да пустиши его к мне. Иже аще исцелеет царица моя, мир имеши со мною. Аще ли не пустиши его, имам землю твою пленити.»

«Се тогда загореся свеща сама собою у гроба, чюдотворца Петра, августа 18-го.»



Чудов монастырь на дореволюционной почтовой открытке



«Утишение» Алексием хана Бердибека



Подпись к этой миниатюре гласит: «Того же лета (1374) идоша на низ на Вятку ушкуйницы разбойницы совокупишася девять десят ушкуйниц. И Вятку пограбиша»