Митрополит Алексий. Русский Ришелье при Дмитрии Донском
Памятник святителю Алексию в нижегородском Благовещенском монастыре
Митрополит Алексий фактически правил Московским княжеством с 1360 г. и вплоть до своей смерти в 1378 году. Однако он не слишком известен в нашей стране, поскольку остаётся в тени Дмитрия Донского. Великим князем Московским Дмитрий стал в возрасте 9 лет, но, даже достигнув совершеннолетия, он был лишь министром обороны в правительстве, которое возглавлял Алексий. Но именно Дмитрий Донской уже давно признан главным национальным героем той эпохи.
Дмитрий Иванович Московский (Донской) перед войском. Древнерусская миниатюра из рукописи «Житие Сергия Радонежского»
Между тем, оставшись без опеки Алексия, Дмитрий совершил ряд ошибок, которые привели к стратегическому поражению его княжества. Ведь и победа на Куликовом поле, оставившая столь глубокий след в Российской истории, к сожалению, не так однозначна. Приходится признать, что в первую очередь она оказалась выгодной сопернику Мамая – Тохтамышу, с воцарением которого в Золотой Орде завершился период Великой Замятни. Взойдя на престол теперь уже единого государства Джучидов, этот хан оказался настолько силён, что посмел бросить вызов даже своему покровителю – грозному Тамерлану. О сопротивлении ему на Руси не могло быть и речи. Уже через два года после Куликовской битвы Москва была сожжена, 10-летний сын Дмитрия стал заложником в Орде, где ему пришлось провести 4 года, размер дани был повышен в 2 раза. А через 5 лет после «Мамаева побоища» (и через 3 года после сожжения Москвы) Дмитрий потерял ещё и Коломну, которую отвоевал у него Олег Рязанский. Лишь в 1388 году Владимир Андреевич Серпуховской согласился признать право на московский престол за сыном Дмитрия Донского – Василием. А в 1389 году Дмитрий умер в возрасте 38 лет, оставив Василию I весьма непростое наследство. Но всё это темы других статей, сегодня поговорим именно о митрополите Алексии, положение и роль которого при Дмитрии Ивановиче Московском можно сравнить с положением, что занимал при Людовике XIII Арман Жан дю Плесси де Ришельё.
Кардинала Ришелье никто святым не признал, а митрополита Алексия Русская Православная церковь почитает как «святителя» – это чин святости, в котором «прославляются» те, кто в земной жизни носил сан архиерея. Кстати, обратите внимание, что в Святцах герой статьи назван святителем Алексием Московским, но официально он был митрополитом Киевским и всея Руси.
Дионисий. Святитель Алексий, митрополит Московский, в житии. XV в.
Происхождение героя статьи
Один из самых выдающихся государственных деятелей Московского княжества был сыном черниговского «политэмигранта». В Симионовской летописи сообщается, что его отец – Фёдор Бяконт, вышел из «славных и нарочитых бояр Литовских, от страны Русскыя». Впрочем, полагают, что Фёдор был первым боярином черниговской земли в своём роду. Известно имя его жены – Мария.
Рождение Алексия женой Фёдора Бяконта Марией. Миниатюра Лицевого свода
Герой статьи был старшим сыном этой пары, однако и другие их сыновья – Феофан, Матвей, Константин и Александр, по прозвищу Плещей (вероятно, «плечистый») оставили след в истории, став основателями нескольких дворянских родов. Их потомками были, например, Игнатьевы, Жеребцовы, но особенно известны Плещеевы. Даниил Андреевич Плещеев по прозвищу Басман, например, стал отцом и дедом знаменитых опричников Ивана Грозного.
Алексей и Фёдор Басмановы, кадр фильма «Иван Грозный» (режиссёр С. Эйзенштейн, 1944 г.)
Переселившись в Москву, Фёдор Бяконт занял высокое положение при дворе князя Даниила Александровича. Достаточно сказать, что «восприемником в Крещении» их старшего сына, будущего митрополита, стал княжич Иван (впоследствии – великий князь Иван Данилович Калита). Весьма ценили Бяконта и дети Даниила – Юрий и Иван. По некоторым данным, именно Фёдор управлял делами Московского княжества во время их поездок в Орду. При Великом князе Симеоне Ивановиче Гордом Бяконт стал путным боярином (то есть управляющим хозяйством его двора).
Мирское имя интересующего нас старшего сына Бяконта, родившегося то ли в 1296, то ли в 1304 году – Елевферий. Однако некоторые считают, что при крещении будущий митрополит был наречён Симеоном, а Елевферием был назван при постриге в малую схиму. И уже став монахом, получил всем знакомое имя Алексий.
Предание гласит, что в возрасте 12 лет мальчик отправился ставить силки на птиц и, задремав, услышал голос, который, назвав его Алексием, объявил, что ему суждено стать «ловцом человеков»:
Вот как представлен этот эпизод на миниатюре Лицевого свода:
Но есть и другая версия, согласно которой имя, с которым вошёл в историю наш герой, было дано ему честь Алексия человека Божия – при пострижении в иноки московского Богоявленского монастыря – основанная в конце века, эта обитель была второй по древности после Даниловского монастыря. Во время пребывания в нём Алексия случился пожар, и будущий митрополит принимал участие в строительстве каменного однокупольного Богоявленского собора.
Фотогравюра «Богоявленский монастырь», 1883 г.
Церковная карьера Алексия
В монастыре Алексий познакомился с родным (старшим) братом Сергия Радонежского – Стефаном, который был младше его примерно на 10 лет. Ранее он был женат и имел двух детей, но ушёл в Хотьковский монастырь после того, как скончалась его супруга. После смерти родителей брат Варфоломей (будущий Сергий) уговорил его отправиться в лес на горе Маковец, где была построена Троицкая Церковь. Однако, по словам составителя «Житий» Сергия Радонежского и Стефана Пермского Епифания Премудрого:
Общим наставником Алексия и Стефана был старец Геронтий. Позже Стефан (не без протекции Алексия) стал иеромонахом и, по некоторым данным, игуменом этой обители, духовником князя Симеона Гордого и тысяцкого Василия Вельяминова, поддерживал тесные отношения с митрополитом Феогностом. Позже он, кстати, вернулся на Маковец и вступил в конфликт с братом, претендуя на первое место в Троицкой обители. После вмешательства героя статьи, уже митрополита, часть монахов ушла из обители, основав в Москве Успенский Симонов монастырь, его главой стал сын Стефана и племянник Сергия Фёдор. Эту обитель очень любил старший брат Петра I – царь Фёдор Алексеевич, который даже распорядился построить там царские палаты, в которых периодически предавался «аскезам монастырской жизни».
Но посмотрим, что происходило в Богоявленском монастыре первой половины XIV века. Своим благочестием Алексий привлёк внимание митрополита Феогноста.
Феогност, митрополит Киевский и Всея Руси, деревянная скульптура XVII в. Грек по национальности
Сразу отметим, что сан митрополита – второй после патриарха. Митрополит является как бы наместником патриарха на территории, которая называется митрополией или митрополичьей кафедрой. До середины XV века Русская Церковь подчинялась Константинопольским патриархам, которые и назначали либо утверждали митрополитов Киевских и Всея Руси. А потом они ещё должны были получать ярлыки от ордынских ханов.
Алексий произвёл на Феогноста столь хорошее впечатление, что около 1344 года тот приблизил его к себе, обязав «помогать ему и судить церковных людей по правде, по священным правилам».
6 декабря 1352 года
В своей духовной грамоте умирающий Симеон Гордый назначил Алексия советником своих младших братьев – Великого князя владимирского Ивана II Красного и серпуховского князя Андрея Ивановича. Причиной смерти этого князя называют «чумной мор», в это же время от «моровой язвы» умерли его сыновья Иван и Семён, младший брат Андрей Иванович Серпуховской и митрополит Феогност.
После смерти Феогноста (1 марта 1353 г.) Алексий отправился в Константинополь для утверждения новым предстоятелем Русской Церкви. Во время этого путешествия он едва не утонул в море во время бури. В память о своём спасении позже в Москве он распорядился построить знаменитый Спасо-Андроников монастырь – в честь праздника, приходившегося на тот день, когда его корабль достиг бухты Золотой Рог. В настоящее время здесь располагается историко-архитектурный заповедник имени Андрея Рублёва.
Спасо-Андроников монастырь
Нуждающиеся в деньгах греки отчаянно торговались об условиях утверждения. Наконец, 30 июня 1354 года патриарх Филофей Коккин подписал требуемый документ, причём местопребыванием митрополитов Киевских и Всея Руси был назван Владимир. Это большая дипломатическая победа Москвы весьма раздосадовала Великого князя Литовского Ольгерда Гедиминовича. По его требованию в 1355 г. Константинопольский патриарх Каллист I восстановил Литовскую митрополию, в которую вошли Полоцкая и Туровская епархии (на территории Белоруссии) с центром в городе Новогрудок. Митрополитом здесь был поставлен тверской монах Роман – ставленник Ольгерда. Но титул митрополита Киевского и всея Руси остался за Алексием, который осенью 1355 г. вынужден был снова отправиться в Константинополь для решения вопроса о границах митрополий. Дело в том, что пролитовский митрополит Роман вопреки договорённостям распространил свои полномочия на территории, захваченные Ольгердом, в том числе и на Киев. Забегая вперёд, скажем, что митрополит Роман попытался взять под свой контроль даже Тверскую кафедру, но зимой 1362 года он умер, и захваченные было им епархии вновь признали власть Алексия.
Поездка в Орду
В 1342 году власть в Орде захватил убивший двух своих братьев хан Джанибек. Любопытно, что в русских летописях этот братоубийца именуется «добрым царём». В 1343 и 1344 гг. он воевал против генуэзцев Кафы (Феодосия) и венецианцев Таны (Азов). В результате в 1345 году эти ненавидевшие друг друга республики даже вступили в антитатарский союз. В 1347 году был заключён выгодный итальянцам мирный договор. Джанибек пресёк попытки царевича Мубарека отделить от Золотой Орды её восточные территории (Синюю Орду) и разбил его в 1352 году. У своих родственников-Хулагидов он отвоевал территорию нынешнего Азербайджана. А вот на Русь за 15 лет его правления татары приходили всего один раз – в 1347 году, когда был захвачен город Алексин и разорены его окрестности.
В 1350 году Джанибек, по просьбе Великого князя Литовского Ольгерда, выступил арбитром в его споре с Симеоном Гордым – и принял решение в пользу Московского князя. От Ольгерда, кстати, в 1360-х гг. Джанибек терпел поражения: великий Литовский князь занял Киев, Чернигово-Северскую и Волынскую земли, некоторые другие территории.
Ольгерд на литовском престоле, миниатюра Лицевого свода
При этом литовцы тогда демонстрировали лояльность к обычаям и традициям населения завоёванных территорий, действуя по принципу:
Неудивительно, что некоторое время Великие князья Литовские вполне серьёзно претендовали на роль собирателей русских земель. Роковым для них стало обращение в католицизм.
Но вернёмся к «доброму царю» Джанибеку, его отношениям с русскими данникам и увидим, что хан тогда подтвердил привилегии Русской православной Церкви, в том числе – освобождение «от всех даней, поборов и насилий со стороны властей».
В августе 1357 года Джанибек потребовал от Московского князя Ивана Красного прислать к нему Алексия – для лечения ослепшей матери Тайдулы.
Уточним, что митрополит должен был отправиться уже не в Сарай-Бату, находившийся на берегу Ахтубы на территории современной Астраханской области, а в расположенный севернее Новый Сарай (Сарай аль-Джадид) или Сарай-Берке, который стал столицей при хане Узбеке. Это был вовсе не жалкий и убогий пыльный городок, показанный в снятом в 2011 году фильме «Орда». Население новой столицы, по разным оценкам, достигало от 75 до 100 тысяч человек, город был вытянут вдоль реки на расстояние свыше 10 км, его ширину оценивают примерно в 3,6 км. Арабский путешественник Ибн-Батута, побывавший в Сарае-Берке в 1334 году, писал о нём:
В этом Сарае имелись водопровод, фонтаны, канализация. Помимо ханского дворца и торговой части, были построены кварталы, населённые монголами, ясами, черкесами, кипчаками, арабами, персами, русскими и византийцами. В 1395 Сарай-Берке был полностью разрушен Тамерланом. Его вновь отстроили в 1402 г., но это была уже тень прежнего величественного города. Около 1469 года в Сарае-Берке побывал Афанасий Никитин. В 1471 году этот город был разграблен вятскими ушкуйниками. А в 1480 г. его разорили князь Ноздроватый-Звенигородский и татарский царевич Нур-Девлет – произошло это в то время, когда основные силы хана Ахмата и Ивана III стояли на Угре. И окончательно «добил» Сарай-Берке крымский хан Менгли-Гиреей в 1502 году.
В 1589 году на другом берегу близ развалин Сарая-Берке будет основан город Царицын (современный Волгоград). Остатки сооружений бывшей столицы Золотой Орды были разобраны и использованы для строительства царицынской крепости, астраханского кремля (камень туда возили на баржах), просто домов ближайших сёл и городов. Но ещё в XIX веке старики рассказывали о том, что видели стены «столь широкие и толстые, что по ним свободно можно было разъезжать на тройке».
Кстати, вышеупомянутый фильм «Орда» снимали близ предполагаемого места старой столицы – Сарая-Бату, который, как полагают серьёзные историки, сейчас находится под водой, а в районе села Селитренное – руины другого, более мелкого и незначительного города: первое упоминание Сарая-Бату относится к 1254 году, а на Селитренном городище отсутствуют слои XIII века.
Вернёмся в 1357 год. Хан Джанибек писал отцу Дмитрия Донского – Ивану Красному:
В Воскресенской летописи утверждается, что во время прощального молебна, устроенного в соборном Успенском храме (небольшая церковь на месте нынешнего собора), сама собой зажглась свеча, стоявшая у гроба святителя Петра (первый московский святой, митрополит при Иване Калите):
Присутствовавшие расценили это как добрый знак. Из воска этой свечи была сделана другая, зажжённая в ставке хана – во время молитвы Алексия в покоях Тайдулы.
Слепота ханши, возможно, носила психогенный характер. Так или иначе, исцеление удалось.
Митрополит Алексий излечивает царицу Тайдулу (клеймо иконы «Митрополит Алексий с житием»):
Это картина Я. Капкова «Исцеление митрополитом Алексием Тайдулы» (1830-ые гг.), рядом с матерью сидит хан Джанибек, ошибочно названный художником её мужем:
А так представлен данный эпизод в фильме «Орда», 2011 г.:
Тайдула подарила Алексию золотой перстень, который потом был подвешен «у выносного того чюдотворца Алексия образа, который выносится в большия крестохожденияе]». 28 января 1722 года эта реликвия, к сожалению, привлекла внимание Петра I. Царь приказал передать перстень в синодальную ризницу, после чего его следы теряются. Здесь сейчас хранится медная копия того перстня.
В память об этой поездке на территории Московского Кремля в 1365 году был основан монастырь Чуда Архангела Михаила в Хонах, снесённый в 1929-1932 гг. Напомним, кстати, что дьяком Чудова монастыря был Григорий Отрепьев.
Чудов монастырь на дореволюционной почтовой открытке
Но верн`мся в 1357 год. Вскоре после исцеления Тайдулы Джанибек был убит одним из своих сыновей – Бердибеком, дочь которого стала женой небезызвестного темника Мамая (подобно Тимуру, тот был зятем хана – гургеном, членом ханского рода, но прав на трон Золотой Орды всё же не имел). Хан Бердибек перебил 12 своих братьев, младшему из которых было 8 месяцев. Он потребовал увеличения дани, и для переговоров в Орду вновь отправился Алексий. При поддержке Тайдулы ему удалось добиться смягчения ханских требований, а также ярлыка с подтверждением всех привилегий возглавляемой им Церкви.
«Утишение» Алексием хана Бердибека
В 1359 г. хан Бердибек был убит неким Кульпой, что положило начало знаменитой «Великой замятне», продолжавшейся в Орде до 1380 года. Один их ханов в 1361 году поставил своеобразный «антирекорд», продержавшись на троне всего три дня. Великая Замятня «развязала руки» новгородским ушкуйникам, которые до тех пор ходили на Мурман, Кареллу, Двинскую землю, Устюжну и Белозерье. Теперь же они, почувствовав слабость ордынцев, стали плавать вниз по Волге, сжигая и грабя «басурманские» (а порой и русские) города. Масштабные походы новгородских ушкуйников зафиксированы в 1360, 1363, 1366, 1369, 1370, 1371, 1374, 1391, 1392, 1393, 1409, 1417 гг.
Подпись к этой миниатюре гласит: «Того же лета (1374) идоша на низ на Вятку ушкуйницы разбойницы совокупишася девять десят ушкуйниц. И Вятку пограбиша»
Добавим, что это было лишь начало той экспедиции. После Вятки ушкуйники захватили Булгар (уже в третий раз), взяв с горожан отступные в 300 рублей. Затем они разделились: 50 ушкуев ушли вниз по Волге к Сараю, 40 – поднялись вверх, ограбив «все Засурье и Марквашь», после чего пошли «посуху на конех» снова к Вятке, разграбив сёла по реке Ветлуга. А в следующем 1375 году ватага ушкуйников, руководимая некими Прокопом и Смолянином, разграбила Кострому, которую неудачно защищал Александр Фёдорович Плещей – младший брат героя статьи, митрополита Алексия. В данном случае поражает соотношение сил: полторы тысячи ушкуйников против 5-тысячной правительственной армии. В общем, ушкуйники «частных военных компаний» Господина Великого Новгорода были людьми очень серьёзными.
В следующей статье мы продолжим наш рассказ и поговорим о деятельности Алексия как фактического регента Великого княжества Московского.
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