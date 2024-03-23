В Белгороде в результате украинского обстрела обвалилась часть многоэтажки
В Белгородской области сегодня в 6.54 была объявлена ракетная опасность, так как боевики ВСУ начали обстреливать регион. В Белгороде в результате украинского обстрела обвалилась часть многоэтажки, отмечены и другие повреждения.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков.
Режим ракетной опасности действовал недолго и был отменен уже в 7.18.
В столице региона повреждено несколько частных и многоквартирных домов. К ним прибыли сотрудники аварийных служб и строительных организаций. В местах ударов проводится подомовой и поквартирный обход.
Служба МЧС города занимается тушением пожаров. В частности, уже ликвидировано возгорание в частном доме.
Пока отсутствует подробная информация о пострадавших, но они точно есть. Последствия обстрела оцениваются сотрудниками экстренных служб. Губернатор пообещал максимально быстро принять меры для восстановления ущерба.
Из-за сложившейся ситуации белгородские власти активизировали работы по строительству сооружений для защиты жителей от обстрелов ВСУ. Губернатор выразил благодарность комбинату КМАруда, который выделил средства на модульные конструкции. Их уже устанавливают в районах города, где обстрелы наиболее интенсивные.
Сегодня украинские военные предприняли попытку атаковать при помощи дрона производственное предприятие в Старом Осколе Белгородской области. Также зафиксирована беспилотная атака боевиков ВСУ на Чернянский район, где один человек был убит и двое ранено.
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