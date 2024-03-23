В Белгороде в результате украинского обстрела обвалилась часть многоэтажки

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В Белгороде в результате украинского обстрела обвалилась часть многоэтажки

В Белгородской области сегодня в 6.54 была объявлена ракетная опасность, так как боевики ВСУ начали обстреливать регион. В Белгороде в результате украинского обстрела обвалилась часть многоэтажки, отмечены и другие повреждения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков.

Режим ракетной опасности действовал недолго и был отменен уже в 7.18.

В столице региона повреждено несколько частных и многоквартирных домов. К ним прибыли сотрудники аварийных служб и строительных организаций. В местах ударов проводится подомовой и поквартирный обход.

Служба МЧС города занимается тушением пожаров. В частности, уже ликвидировано возгорание в частном доме.

Пока отсутствует подробная информация о пострадавших, но они точно есть. Последствия обстрела оцениваются сотрудниками экстренных служб. Губернатор пообещал максимально быстро принять меры для восстановления ущерба.


Из-за сложившейся ситуации белгородские власти активизировали работы по строительству сооружений для защиты жителей от обстрелов ВСУ. Губернатор выразил благодарность комбинату КМАруда, который выделил средства на модульные конструкции. Их уже устанавливают в районах города, где обстрелы наиболее интенсивные.

Сегодня украинские военные предприняли попытку атаковать при помощи дрона производственное предприятие в Старом Осколе Белгородской области. Также зафиксирована беспилотная атака боевиков ВСУ на Чернянский район, где один человек был убит и двое ранено.
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20 комментариев
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  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    0
    Сегодня, 09:27
    Сволочье бандеровское.... am
    Скребут себе на шею.....
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 09:48
      Живу в Нижнем Новгороде... У нас тоже уже сирены воют... Для войны это нормально - мы стреляем в нас стреляют, мы бомбим, нас бомбят... А вот для СВО нет... Может хватит уже всё это СВО называть...??? Идёт самая настоящая война... Причем уже не только с ВСУ, но и с "оружием" стран НАТО...
      1. Voronezh Ранг пользователя
        Voronezh
        -1
        Сегодня, 10:00
        Ну назовете войной и...... Вы знаете что следует за этим в междунароной политике и внутреннем законодательстве? СВО не просто так названа
      2. dauria Ранг пользователя
        dauria
        0
        Сегодня, 10:01
        Вроде я не глухой . Когда это в Нижнем "сирены выли" ?
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          -2
          Сегодня, 10:06
          Ну выли сильно сказано, но то что их по крайней мере опробовали на работоспособность это точно... Я тоже не глухой... Да и Нижний город не маленький... Ну а дроны по крайне мере до Дзержинска тоже уже долетали...
  2. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 09:29
    Остаётся только спросить:
    «Когда будет эта долгожданная санитарная зона?»
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 09:33
      Эти накопившиеся вопросы наверх надо адресовывать....
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 09:38
      Росс42-никакой санитарной зоны,кремлю давно пора понять что нужно забирать всю ук-роину,чтобы она фрагментами не стала частью натовщины,которая этим землям даст "автономию "и оттуда и дальше будут обстреливать наши города!Только вся ук-роина должна быть полностью частью России окончательно и навсегда!
    3. Николай310 Ранг пользователя
      Николай310
      +3
      Сегодня, 09:47
      Пока все идет к тому, что санитарная зона будет создана за счет Белгородчины, а не Харьковщины...
    4. V.B. Ранг пользователя
      V.B.
      0
      Сегодня, 10:22
      Обязательно будет санитарная зона и война, как полагается, начнётся, только после 2030года.
  3. Freelander Ранг пользователя
    Freelander
    +5
    Сегодня, 09:33
    Да долбаните хоть раз по Банковой и ГРУ.
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 09:36
      Цитата: Freelander
      Да долбаните хоть раз по Банковой и ГРУ.

      На месте ВС РФ по административным зданиям в Киеве нужно долбить ежедневно...Чтобы нацистские рожи даже места этой на земле не имели...
  4. Msi Ранг пользователя
    Msi
    0
    Сегодня, 09:35
    украинские военные предприняли попытку атаковать при помощи дрона производственное предприятие в Старом Осколе Белгородской области.

    Ну вот и до меня всё чаще долетает...
  5. AdAstra Ранг пользователя
    AdAstra
    +5
    Сегодня, 09:48
    Мы живём в каком-то зазеркалье. В Белгороде и области каждый день гибнут люди, но всякие развлекательные мероприятия отменили только после произошедшего в "Крокусе". request
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +7
      Сегодня, 09:52
      Угу. Титан и газ-нефть тоже продолжают "партнерам" продавать....
  6. vet Ранг пользователя
    vet
    +4
    Сегодня, 09:56
    Ситуация деградирует, Вот к чему приводит самоуверенность, авантюризм и недальновидность правителей. В 2014 году можно было все решить за месяц-два практически бескровно. Теперь же мы все пожинаем плоды "доверчивости" нашего президента.
    1. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      +4
      Сегодня, 09:58
      Нашей "доверчивости", как минимум на 87,28%.
    2. Glock-17 Ранг пользователя
      Glock-17
      +4
      Сегодня, 10:08
      К сожалению, прогнозы Стрелкова и Пригожина относительно будущего СВО сбываются с поразительной точностью. Даже ответственных за провал не убрали с должностей.
  7. Артем савин Ранг пользователя
    Артем савин
    +4
    Сегодня, 10:00
    Но есть и хорошие новости: Россия выполнила цель по демилитаризации Украины, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

    «С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена», — приводит его слова «РИА Новости».
    1. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      0
      Сегодня, 10:10
      А какой разницы, у них есть оружие которое им поставляется, а своё оно или чужое роли не играет . Смысла не вижу в таком заявлении.

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